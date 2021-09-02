Возможность встречи Зеленского и Путина не отвергаем, но до ее согласования еще далеко, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".
По его словам, ни одна из сторон не отвергает возможность встречи, но по линии администраций далеки от того, чтобы согласовать ее.
В то же время, Песко добавил, что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена, но пока есть проблемы с определением круга вопросов.
Топ комментарии
+6 5 копійок
показать весь комментарий02.09.2021 14:00
+4 Welt Schmerz
показать весь комментарий02.09.2021 14:04
+3 Иван Петрович Сидоров
показать весь комментарий02.09.2021 13:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Тут після твоєї зустрічі з Байденом досі аш трісьот.
ВершникВіслюк Апокаліпсису не справиться з виконанням місії по здійсненню загальної к'є#єніматізації на росії?
Для експерименту можна заслати його з візитом до Біларусі, або наприклад Туркменістану. І подивимось, що буде...
Оскільки наш Апокаліптичний Віслючок мешкає тут, і ********* не горить бажанням його запрошувати, робимо висновок: ********* боїться Бубочкиного візиту більше, ніж шамана Габишева.