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Зеленский (16565) Песков (1739) Путин (29870)

Возможность встречи Зеленского и Путина не отвергаем, но до ее согласования еще далеко, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Возможность встречи Зеленского и Путина не отвергаем, но до ее согласования еще далеко, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".

По его словам, ни одна из сторон не отвергает возможность встречи, но по линии администраций далеки от того, чтобы согласовать ее.

В то же время, Песко добавил, что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена, но пока есть проблемы с определением круга вопросов.

Также читайте: У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор по "Северному потоку-2", - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Готуйтесь до потопу, або маасква згорить вщент.
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02.09.2021 14:00
+4
Не треба, Зюзяндрій. Краще не треба.
Тут після твоєї зустрічі з Байденом досі аш трісьот.
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02.09.2021 14:04
+3
Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым. Такой темы не существует, - Песков/ РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков./ Монике дозволена только одна, общая, тема. Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина . Порошенко - враг номер один для Зеленского
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02.09.2021 13:57
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Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым. Такой темы не существует, - Песков/ РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков./ Монике дозволена только одна, общая, тема. Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина . Порошенко - враг номер один для Зеленского
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02.09.2021 13:57 Ответить
Зеля очень хочет его посадить. Может надеется шо пуйло сможет помочь ему с этим ? Например какие-то ещё подковёрные договорняки на тему "минских"
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02.09.2021 14:00 Ответить
Ви, якось відстали в часі. Порошенка на мацквє вже згадують тільки в порівнянні з Зеленьким, і розглядають його вже, як лайт версію Зеленського. З Порошенком можна було зустрічатися і домовлятися.
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02.09.2021 14:02 Ответить
Для правящих Украиной слуг народа Коломойский, гражданин Израиля , военного союзника РФ, что Маркс и где то Бланк для коммунистов. Идеолог, дающий установки исполнителям: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. И: Зеленский назвал гибридную армию России в Донбассе повстанцами. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. И: Зеленский пообещал посадить Порошенко.
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02.09.2021 14:15 Ответить
Я так підозрюю що, років через три і можливо не з Зеленським.
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02.09.2021 13:58 Ответить
Это будет прощальный номер прикольного .
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02.09.2021 13:59 Ответить
Готуйтесь до потопу, або маасква згорить вщент.
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02.09.2021 14:00 Ответить
Це, може спрацювати тільки, якщо зустріч відбудеться в Москві.
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02.09.2021 14:04 Ответить
Возможность встречи Зеленского и Путина не отвергаем, но до ее согласования еще далеко, - Песков - Цензор.НЕТ 8627
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02.09.2021 14:03 Ответить
Не треба, Зюзяндрій. Краще не треба.
Тут після твоєї зустрічі з Байденом досі аш трісьот.
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02.09.2021 14:04 Ответить
Гадаєте, наш Вершник Віслюк Апокаліпсису не справиться з виконанням місії по здійсненню загальної к'є#єніматізації на росії?
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02.09.2021 14:28 Ответить
Є побоювання, що якраз на росії ефект буде протилежним... То він для усього світу несе руйнування - а раптом для всруського світу Віслюк заряджений на плюс?
Для експерименту можна заслати його з візитом до Біларусі, або наприклад Туркменістану. І подивимось, що буде...
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02.09.2021 16:34 Ответить
Гадаю, ці побоювання безпідставні. І справа тут от у чому. Припустимо, що візит Бубочки на расію став би для лаптів величезним благом. У такому випадку, про це точно знало б *********. Маючи такі дані, воно запрошувало б його за всякого 3,14здєца, котрий траплявся би на расії. А оскільки 3,14здєци на расії трапляються чи не щодня, то наш Бубочка мав би чи не щодня туди вилітати. Або й узагалі жити там.
Оскільки наш Апокаліптичний Віслючок мешкає тут, і ********* не горить бажанням його запрошувати, робимо висновок: ********* боїться Бубочкиного візиту більше, ніж шамана Габишева.
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02.09.2021 17:21 Ответить
Скажи чесно - засцяли, бо боїмся катаклізму.))))
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02.09.2021 14:08 Ответить
Можливо, москалі тихцем заборонили у себе "Лебедине озеро", а тепер не знають, що крутити по зомбоящику, коли... це трапиться.
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02.09.2021 14:40 Ответить
Лучше пусть встретятся путлер и петля.
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02.09.2021 14:10 Ответить
Та хай би забрався на смєхдєржаву разом з усім своїм шапіто місяці на два-три (щоб усе трапилось як слід і гарантовано). Дуже бажано, щоб гастролював по якнайбільшій її території. Нехай і там стануться апокаліптичні катаклізми, а не лиш у Штатах.
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02.09.2021 14:11 Ответить
Пока Украина не станет говорить с позиции силы,встречи не нужны.
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02.09.2021 14:17 Ответить
А силы какой?
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02.09.2021 14:39 Ответить
Ота зустріч вже маячить на горизонті. А горизонт, друзі,знаєте,що то є таке.То є така херня,до якої йдеш,йдеш і хрен коли дійдеш. Отже чекай піськов і готуйся,готуйся,готуйся, аж до повного з"йо***у із Криму і Донбасу твоїх зелених гамадрилів.
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02.09.2021 15:33 Ответить
Вести переговоры с обвешанным гранатами орангутаном? Примат не договороспособен, говорить с ним бесполезно - он все равно продолжить бить кулаками себя в грудь и издавать бессмысленные звуки.
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02.09.2021 15:46 Ответить
 
 