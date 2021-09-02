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Почти 40 дней голодовки: Семенченко стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Почти 40 дней голодовки: Семенченко стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую

Во время судебного заседания бывшему народному депутату Семену Семенченко, который голодает уже 36 дней, стало плохо.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в Соломенском райсуде Киева продолжается рассмотрение ходатайства защитников Семенченко об изменении ему меры пресечения на любую, что не предусматривает содержание под стражей.

Во время выступления на заседании суда Семенченко сообщил, что ему плохо.

Судья объявил перерыв в заседании до 14:00.

Семенченко вызвали скорую. Сейчас медики осматривают его.

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Как сообщалось, после изменения меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей Семенченко объявил голодовку.

Об этом он заявил 20 августа, отметив, что принимать пищу перестал еще 26 июля, когда суд вернул его под арест.

"Не принимаю пищу с момента повторного ареста, но делал это неофициально - проверял силу воли. Сегодня официально об этом заявляю и начинаю новый отсчет", - отметил он.

Справка. 24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шестерым лицам.

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Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике как "внештатный агент НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО.

В тот же день суд отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога.

29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года. По данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег на приобретение транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

22 июля Семенченко заявил, что участвовал в спецоперации украинской разведки по ситуации в Беларуси, а дело против него якобы открыто по запросу российского КГБ.

26 июля Соломенский райсуд Киева вновь отправил Семенченко в СИЗО.
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Топ комментарии
+22
Да ну, никогда не поверю, что этот боров Насиння не ел 40 дней Почти 40 дней голодовки: Семенченко стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую - Цензор.НЕТ 8453 Почти 40 дней голодовки: Семенченко стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую - Цензор.НЕТ 2425
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02.09.2021 14:03
+18
Парашні шавки піддзявкують бакановським шакалам.
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02.09.2021 14:09
+17
целительное одеялко в студию!
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02.09.2021 14:02
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Какой то позор СБУ.Держали людей по Шеремету отпустили.Теперь Семена держат по беспределу,шоб потом шо?Извиняться?
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02.09.2021 15:13 Ответить
Цікаво, а чому Саакашвілі не виходить на захист свого друга?
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02.09.2021 15:25 Ответить
Семенченко не друг Саакашвили,много крысенышей хотели примазаться к нему.
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03.09.2021 10:20 Ответить
К Саакашвіллі?
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03.09.2021 12:01 Ответить
да,называли его другом и может даже он когда то называл их друзьями .но время показывает и сегодня мы.видим кто кому друзья
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03.09.2021 12:16 Ответить
Ну, Зеленський дав йому тепленьку посаду і зарплатню в валюті, робити не треба, днями лише їсть в ресторані під офісом. Зеленський друг?
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03.09.2021 12:24 Ответить
Не уверен.Саакашвили в последнее время начал как мне кажется ошибаться,а именно очень мне не нравятся его выступнения на ахметовских каналах.Надеюсь,это так же как и с Семенченком.Такой политик-танк как Сеакашвили ,тоже человек.
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03.09.2021 12:37 Ответить
Он за полярным кругом голодает, где день за три?
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02.09.2021 15:34 Ответить
Вдавився ковбасою???
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02.09.2021 15:50 Ответить
Чудова, чудова гілочка! Чудова тому, що чудово видно, у що перетворився Цензор, відкривши двері для сучепотрохоботів і кацапів, що під **************** маскуються. Лишився крок до того, щоб ніхто вже не зміг заперечити, що Цензор це антидержавне, антиукраїнське і прокацапське ЗМІ. Один маленький крок.
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02.09.2021 16:00 Ответить
Какой парень, вызовите к нему КОРОНЕРОВ. Шоб ты издох.
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02.09.2021 16:24 Ответить
Майже 40 днів голодування: Семенченку стало зле в залі суду, йому викликали швидку - Цензор.НЕТ 4837
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ТАК, А ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ
УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС?
ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД
ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ! А ЧОМУ ПРОДАЖНІ
ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ?
А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА
ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ
ЯНИЧАРАМ, І ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ
УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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02.09.2021 16:46 Ответить
ефремов главный бандюган партии регионов забыли...? друг порошенко...после майдана после инавгурации президента .он единственный был приглашен на фуршет после инавгурации .я просто как увидел видео его там совсем дар речи потерял....а вы думайте ....(( а другой друг это медведчук....вот такая она горькая правда матушка....((
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02.09.2021 17:06 Ответить
да вот кто там был...https://blogs.pravda.com.ua/authors/lutsenko/53935e9b33509/
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02.09.2021 17:10 Ответить
Семен воевал, а не на диване сидел! В 2016 году создал движение Блокада, блокирующее поезда с сырьем и подачу электроэнергии террористам. Этим нанес колоссальный урон обогащению Барыги. Свободу патриотам Украины по надуманным предлогам!
Настоящие частные армии у Авакова и Киви!
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02.09.2021 16:40 Ответить
Рюзьгє боте, ти методички не попутал?
Ця була у 2016 році Майже 40 днів голодування: Семенченку стало зле в залі суду, йому викликали швидку - Цензор.НЕТ 8588
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02.09.2021 18:53 Ответить
Голодує мабуть "методом Савченко"?
+ 10кг в міс.
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02.09.2021 20:32 Ответить
Той , хто зараз не підтримає Семенченка нехай не дивується , коли ніхто , раптом щось станеться, не підтримає його ...
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02.09.2021 21:50 Ответить
А ось те що всім відомий дописувач-регіонал агітує виходити за Грішина, ********* на певні роздуми.
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03.09.2021 12:27 Ответить
Це так само голодує ,як Гадя ,коли та повернулась,то по ній не було видно ,що вона голодала.
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02.09.2021 23:08 Ответить
Интересный феномен. Голодающим почему-то всегда становится плохо и появляется знаменитое клетчатое одеяло именно в зале суда, на камерах и на публике, но никогда в СИЗО или под домашним арестом. Необъяснимо!
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03.09.2021 00:35 Ответить
Как сильно не хочет в тюрьму, этот херой времен порошенка.
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03.09.2021 10:15 Ответить
Раз уж ты туда так стремишься, то какие проблемы посидеть за Семена?
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03.09.2021 16:35 Ответить
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