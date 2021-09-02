РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12503 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Скандалы в Слуге народа Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
17 993 65
ДТП (7445) цензура (1325) Трухин (145)

Пострадавший от "слуги народа" Трухина рассказал о ДТП: "Я ехал 80, он, наверное, 120 ехал". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналисты пообщались с пострадавшим в ДТП, которое, вероятно, спровоцировал нардеп "СН" Александр Трухин.

Об этом пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорили с жертвой ДТП, которое, вероятно, спровоцировал нардеп Трухин", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трухин врёт, что сразу после ДТП рассказал о нём "слугам", - журналистка Николаенко

В обнародованном видео мужчина по имени Валентин говорит: "Слышу удар сзади. Я его не вижу, но слышу. Скрежет металла и удар у меня сзади. Ну я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал".

Журналисты отмечают, что во время разговора Валентин отлучился поговорить со следователем и после этого наотрез отказался от общения и заявил, что его заставили подписать соглашение о неразглашении на время следствия.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Журналисты отмечают, что во время разговора Валентин отлучился поговорить со следователем и после этого наотрез отказался от общения и заявил, что его заставили подписать соглашение о неразглашении на время следствия.

Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 5166 Ну, правильно, следователь уже знает на что бабло потратит, которое ему маланец Трухин закинул. Надо только придумать, каким образом очкастый Валентин, ухитрился протаранить Трухина.
показать весь комментарий
02.09.2021 14:28
+17
соглашение о неразглашении на время следствия

Это чо военная тайная штоле? муххахаха, коршуны Авакова работают в стиле гебни Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 274
показать весь комментарий
02.09.2021 14:24
+13
Жаль что этот кошерный не вьехал в авто Ахметки или Бени. Вот это было бы интересно.
показать весь комментарий
02.09.2021 14:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ехал 80?
Значит это была карма.
показать весь комментарий
02.09.2021 14:24 Ответить
Карма - это комментировать это событие, не удосужившись уточнить максимальную разрешенную скорость в месте ДТП.
показать весь комментарий
02.09.2021 14:43 Ответить
Так, а я о чём?
Медленно ехал.
показать весь комментарий
02.09.2021 14:50 Ответить
Нормально ехал. Во-первых рекомендованная скорость на Бориспольской трассе зависит от полосы, а во-вторых в том месте уже переход на скорость "80" по Бажана и перекресток.
показать весь комментарий
02.09.2021 14:54 Ответить
А тебе надо, чтоб тоже ехал со скоростью 120 км/час???
показать весь комментарий
02.09.2021 22:10 Ответить
Карма за "медленно ехал 80 км/ч"? Совсем уже с головой у нас люди дружить перестали?

Даже на немецких автобанах минимальная разрешенная скорость - 60 км/ч.
У нас что, дороги лучше, чем в Германии? И минимальная скорость на каких-то дорогах выше 80 км/ч?
показать весь комментарий
02.09.2021 18:15 Ответить
Где 80 там и сто.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:22 Ответить
соглашение о неразглашении на время следствия

Это чо военная тайная штоле? муххахаха, коршуны Авакова работают в стиле гебни Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 274
показать весь комментарий
02.09.2021 14:24 Ответить
Авакова уже нет))))
показать весь комментарий
02.09.2021 14:43 Ответить
но дело то его живет?) Пострадавший в ДТП "слуги народа" Трухина рассказал о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 2896
показать весь комментарий
02.09.2021 14:43 Ответить
Не может быть)))) Сейчас же новый министр))) черта прогнали)))))
показать весь комментарий
02.09.2021 14:45 Ответить
бе-бе-бе))))))
показать весь комментарий
02.09.2021 14:47 Ответить
Да уже и так видно, просто хотят его отмазать, вот и весь сказ.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:15 Ответить
Его заставили подписать соглашение о неразглашении на время следствия. Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 705
показать весь комментарий
02.09.2021 14:24 Ответить
соглашение о неразглашении на время следствия!!!! - а.уеть! ауди ТВЭЛы перевозила в багажнике?!
показать весь комментарий
02.09.2021 14:24 Ответить
Надо было составить евро протокол . Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 4863
показать весь комментарий
02.09.2021 14:26 Ответить
хто був за кермом? Трухін?
І це головне запитання
показать весь комментарий
02.09.2021 14:25 Ответить
Вероятно , ага...
Якби не вероятно, то не змушували би ЗМІ прибирати новини.
показать весь комментарий
02.09.2021 14:25 Ответить
ой нема нема правдоньки на світі , а неправда панує...
показать весь комментарий
02.09.2021 14:26 Ответить
Журналисты отмечают, что во время разговора Валентин отлучился поговорить со следователем и после этого наотрез отказался от общения и заявил, что его заставили подписать соглашение о неразглашении на время следствия.

Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 5166 Ну, правильно, следователь уже знает на что бабло потратит, которое ему маланец Трухин закинул. Надо только придумать, каким образом очкастый Валентин, ухитрился протаранить Трухина.
показать весь комментарий
02.09.2021 14:28 Ответить
"Надо только придумать, каким образом очкастый Валентин, ухитрился протаранить Трухина."

Назад сдавал. Очень-очень быстро. Трухин ему бибикал и фарами моргал, а очкарик назад вообще не смотрел.
показать весь комментарий
02.09.2021 14:32 Ответить
попой протаранил! 80 км/ч задом сдавал!!!))))
показать весь комментарий
02.09.2021 14:48 Ответить
Нифига, 120, а хрюкин 80 ехал, бибикал и даже тормозной парашют расправил!!!
показать весь комментарий
02.09.2021 21:22 Ответить
Тю, все придумано до нас.
"Ну давай, рассказывай как задним ходом сдавал..."(с)(из старого анекдота)
показать весь комментарий
02.09.2021 17:17 Ответить
Журналисты отмечают, что во время разговора Валентин отлучился поговорить со следователем и после этого наотрез отказался от общения и заявил, что его заставили подписать соглашение о неразглашении на время следствия. Источник: https://censor.net/ru/v3285971\\\\\\\\\\\\\\\

ну вот Зайцева тупо загорает вна зоне(или нет?)
ибо есть у потерпевших пасть - а баксы у мажоров тоже есть. баксов много а пасть не бездонная
показать весь комментарий
02.09.2021 14:28 Ответить
Ну Зайцева кучу народа одним махом убила. Тут то чего? Все ж вроде как живы и вопрос только в денежной плоскости. Зачем "слуга" вообще устраивал этот цирк?
показать весь комментарий
02.09.2021 14:31 Ответить
вот и у Антиколорадоса недоумевали.... проверка, товарищ, проверочка - типо кто из журников возьмет под козырек. правда проверка до нельзя тупая, вам не кажется? вот и я тоже так же думаю
вон, пианино:
https://www.youtube.com/watch?v=6NbQ4AxC2pk
показать весь комментарий
02.09.2021 14:38 Ответить
Пив чи не пив - ось у чому питання!
показать весь комментарий
02.09.2021 16:11 Ответить
Даже этот вопрос всего лишь в плоскости бабла. Ну заберут права, ну прийдётся нанять шофёра или идти перездавать. Это стоит такой истерики, которую этот слуга урода развернул?
показать весь комментарий
02.09.2021 17:08 Ответить
А они не думают стоит или не стоит. У них уже на генетическом уровне закодировано, если есть бабло и статус, значит есть маза. А стоит оно того или нет - уже никого ниипет. Как и последствия. Заплатил бы дядке за тачку, оплатил бы штраф и никто бы даже не узнал. А если бы и узнал. Ну попал, виноват, осознал, оплатил. Со всяким бывает. Но это же не про мажоров и тем более не про зеленых мажоров. Они по жизни просто обязаны вляпать в историю, даже если ее изначально нет как таковой.
показать весь комментарий
02.09.2021 18:25 Ответить
Умный человек на этом бы еще и пропиарился бы. Мол ну вот попал, но штраф оплатил как простой смертный, как и убытки, потому что закот для всех траляля тополя, но... это умный бы так мог. Мы же говорим о "слугах норота".
показать весь комментарий
02.09.2021 18:28 Ответить
Потому что изначально не было известно, будут ли трупы (пострадавшие могли скончаться не сразу, а через несколько часов или даже дней, повреждения там выглядели серьёзно, судя по всему), а Трухин был пьян, по видимому.
Отмазываться он начал сразу, подключили админресурс. А когда такое начинаешь, остановиться потом в какой-то момент довольно трудно, маховик уже был запущен.

К этому может быть и ещё одна причина. Трухин поехал с Зеленским в США. По каким-то причинам (финансовым), возможно, это было важно, чтобы он поехал. Ну а тут такое перед самым визитом. Как-то не комильфо брать пьяного депутата, устроившего ДТП с официальной делегацией в США, американцам бы такое явно не понравилось, поэтому попытались замять дело хотя бы на время поездки.
показать весь комментарий
03.09.2021 07:35 Ответить
ДТП года! Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 7439
(Ещё год будем его обсуждать).
А про вагнеровцев ни гу-гу. Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 4076
показать весь комментарий
02.09.2021 14:28 Ответить
Замяли уже вагнеровцев, так и это замнут.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:25 Ответить
Главная проблема зебилов в дополнение к паталогической тупости - паталогическая жадность. Неужели у "кошелька" слуг урода нет бабла, чтоб просто возместить всем ущерб и закрыть этот вопрос? Нет, они изворачиваются, лепят гнилые отмазки, давят на пилицию, удаляют видео с новостных сайтов.
показать весь комментарий
02.09.2021 14:28 Ответить
от блин, "патология" пишется через "о"... позор на мою седую голову!
показать весь комментарий
02.09.2021 18:00 Ответить
Будь яка негативна інформація про жида з точки зору самого жида це "наклеп". Іншими словами "дифамація". Не здивуюсь якщо зараз пельки постраждалим стане "Антидифамаційна Ліга" і до неї приєднаються борці з антисемітизмом та ксенофобією всіх колін ізраєлєвих.
показать весь комментарий
02.09.2021 18:37 Ответить
Время заявлений о неразглашении.
показать весь комментарий
02.09.2021 14:29 Ответить
Завтра Валентин ещё "поговорит со следователем" и скажет что это он трухина сзади ударил. "Эпохаблагополучия", ****.
показать весь комментарий
02.09.2021 14:30 Ответить
Просто нам с вами, благодаря тупости 73% населения, "повезло" жить в эпоху моно-большевиков и развитого зеленизма.
показать весь комментарий
02.09.2021 14:45 Ответить
Віновнік мєдлєнно превращается, превращается..... в потєрпєвшего!.... Потерпілий у ДТП "слуги народу" Трухіна розповів про те, що сталося: "Скрегіт металу і удар ззаду. Я їхав 80, якщо він мене наздогнав, то, напевно, 120 їхав" - Цензор.НЕТ 1281
Потерпілий у ДТП "слуги народу" Трухіна розповів про те, що сталося: "Скрегіт металу і удар ззаду. Я їхав 80, якщо він мене наздогнав, то, напевно, 120 їхав" - Цензор.НЕТ 2956
показать весь комментарий
02.09.2021 14:48 Ответить
А 81 не мог догнать 80?)
показать весь комментарий
02.09.2021 14:52 Ответить
Патєрпєвший задоволення не отримав - значить було 120.
показать весь комментарий
02.09.2021 16:12 Ответить
Жаль что этот кошерный не вьехал в авто Ахметки или Бени. Вот это было бы интересно.
показать весь комментарий
02.09.2021 14:53 Ответить
правильная версия: это не я , и я не знаю.
показать весь комментарий
02.09.2021 15:17 Ответить
ну і...нічого цьому зеленому падлові не буде, від слова - зовсім
показать весь комментарий
02.09.2021 15:30 Ответить
Что ж это за "тайна" такая когда все "рассказали" видеокамеры на трассе
показать весь комментарий
02.09.2021 15:31 Ответить
Кого нужно трушка уже зарядил,авария стала суперсекретной,болтать нельзя.
показать весь комментарий
02.09.2021 15:36 Ответить
Других проблем в стране нет!
Осталось обсасывать автоаварию.
показать весь комментарий
02.09.2021 15:53 Ответить
Обсасывают не ДТП, а нашу правоохранительную и судебную систему на одном конкретном примере и это таки есть самые главные проблемы в этой бедной стране.
показать весь комментарий
02.09.2021 18:32 Ответить
Его бывшая жена убила человека в ДТП и вообще оказалась пострадавшей. И этот "слуга" отмажется. Слава Украине!
показать весь комментарий
02.09.2021 16:01 Ответить
"Слава" 95 кварталу, во главе клоуна-презика.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:35 Ответить
Таємниця - це сума, запропонована за мовчання чи правильні покази, або погрози за правду.
Цікаво, як трухін, теж попереджений про таємницю слідства, дізнався і розповів про результати експертизи всіх учасників дтп? Нагадаю, він заявив, що йому стало відомо про негативний тест на алкоголь у всіх учасників дтп.
показать весь комментарий
02.09.2021 16:30 Ответить
Которое вероятно спровоцировал?Не смешно? Бухое зечмо Трухин влетел в машину.Твари называйте вещи своими именами!!!
показать весь комментарий
02.09.2021 17:43 Ответить
Тю! Бухать вже не кошерно. Кошерно нюхати писком білий порошок. Постраждалий у ДТП "слуги народу" Трухіна розповів про те, що сталося: "Скрегіт металу і удар ззаду. Я їхав 80, якщо він мене наздогнав, то, напевно, 120 їхав" - Цензор.НЕТ 2554
показать весь комментарий
02.09.2021 18:40 Ответить
--- Нічого дивного : срулята навчаються рулить суперовими автівками.../ це ж не те що у ВР У-- натискати кнопи... /..Пам*ятаю : перший раз .--сівши за кермо трактора /на ковзській колії/ .також. влетів у купу снігу. щоправда. без наслідків ...
показать весь комментарий
02.09.2021 17:47 Ответить
"Поговорили с жертвой ДТП, которое, вероятно, спровоцировал нардеп Трухин"Источник: https://censor.net/ru/n3285971 Постраждалий у ДТП "слуги народу" Трухіна розповів про те, що сталося: "Скрегіт металу і удар ззаду. Я їхав 80, якщо він мене наздогнав, то, напевно, 120 їхав" - Цензор.НЕТ 8469
показать весь комментарий
02.09.2021 18:05 Ответить
"Скрежет металла и удар сзади" неплохо если бы он уже это за СИЗО рассказывал ! )))
показать весь комментарий
02.09.2021 18:51 Ответить
Почему на сайте до сих пор не опубликованы видео с камер наблюдения, которые так понимаю редакторы сайта видели и все бы вопросы снялись?
показать весь комментарий
02.09.2021 22:24 Ответить
Чёртовы слуги, что, решили своего выродка защитить, нет, вы не слуги народа, а слуги дьявола, так будет верней. Ведь не народу вы служите, и сами это понимаете, и всё это лишь для своего благополучия делаете. Кода же вы уже в конце концов нажрётесь, твари позорные.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:58 Ответить
Не здивуюсь, якщо виявиться що Валентин в Трухіна автомобіль в'їхав здаючи назад)
Одним словом - Трухін не винний!)))
показать весь комментарий
02.09.2021 23:25 Ответить
...вы, не находите, джэнтельмены, что у нас потихоньку возник класс - класс Дворян и на подходе Помещики. Плачу и рыдаю: скоро на всех экранах страны : и Леннон такой молодой и юный Октябрь впереди!
показать весь комментарий
03.09.2021 05:14 Ответить
Вони завжди були. І за совка також. Просто в різний час це були люди різного етнічного похдження.
показать весь комментарий
03.09.2021 09:00 Ответить
Тю, на вас! У нас могут ударить в зад даже тогда, когда вы едете по встречке! А тут…
показать весь комментарий
03.09.2021 11:27 Ответить
 
 