Пострадавший от "слуги народа" Трухина рассказал о ДТП: "Я ехал 80, он, наверное, 120 ехал". ВИДЕО
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Журналисты пообщались с пострадавшим в ДТП, которое, вероятно, спровоцировал нардеп "СН" Александр Трухин.
Об этом пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Поговорили с жертвой ДТП, которое, вероятно, спровоцировал нардеп Трухин", - пишет издание.
В обнародованном видео мужчина по имени Валентин говорит: "Слышу удар сзади. Я его не вижу, но слышу. Скрежет металла и удар у меня сзади. Ну я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал".
Журналисты отмечают, что во время разговора Валентин отлучился поговорить со следователем и после этого наотрез отказался от общения и заявил, что его заставили подписать соглашение о неразглашении на время следствия.
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Значит это была карма.
Медленно ехал.
Даже на немецких автобанах минимальная разрешенная скорость - 60 км/ч.
У нас что, дороги лучше, чем в Германии? И минимальная скорость на каких-то дорогах выше 80 км/ч?
Это чо военная тайная штоле? муххахаха, коршуны Авакова работают в стиле гебни
І це головне запитання
Якби не вероятно, то не змушували би ЗМІ прибирати новини.
Ну, правильно, следователь уже знает на что бабло потратит, которое ему маланец Трухин закинул. Надо только придумать, каким образом очкастый Валентин, ухитрился протаранить Трухина.
Назад сдавал. Очень-очень быстро. Трухин ему бибикал и фарами моргал, а очкарик назад вообще не смотрел.
"Ну давай, рассказывай как задним ходом сдавал..."(с)(из старого анекдота)
ну вот Зайцева тупо загорает вна зоне(или нет?)
ибо есть у потерпевших пасть - а баксы у мажоров тоже есть. баксов много а пасть не бездонная
вон, пианино:
https://www.youtube.com/watch?v=6NbQ4AxC2pk
Отмазываться он начал сразу, подключили админресурс. А когда такое начинаешь, остановиться потом в какой-то момент довольно трудно, маховик уже был запущен.
К этому может быть и ещё одна причина. Трухин поехал с Зеленским в США. По каким-то причинам (финансовым), возможно, это было важно, чтобы он поехал. Ну а тут такое перед самым визитом. Как-то не комильфо брать пьяного депутата, устроившего ДТП с официальной делегацией в США, американцам бы такое явно не понравилось, поэтому попытались замять дело хотя бы на время поездки.
(Ещё год будем его обсуждать).
А про вагнеровцев ни гу-гу.
Осталось обсасывать автоаварию.
Цікаво, як трухін, теж попереджений про таємницю слідства, дізнався і розповів про результати експертизи всіх учасників дтп? Нагадаю, він заявив, що йому стало відомо про негативний тест на алкоголь у всіх учасників дтп.
Одним словом - Трухін не винний!)))