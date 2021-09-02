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Новости Происшествия ДТП
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ДТП на трассе Киев-Чоп: автомобиль "Opel Combo" с полицейскими врезался в грузовик, 29-летняя участковая погибла. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ДТП на трассе Киев-Чоп: автомобиль

На Ривненщине правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной ДТП с участием полицейских, которое произошло 1 сентября около 21:20 на автодороге "Киев-Чоп" близ города Дубно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Opel Combo" - 39-летний житель Дубно - заместитель начальника Дубенского отдела полиции, допустил столкновение с грузовым автомобилем "Volvo", который двигался впереди в попутном направлении.

В результате ДТП пассажирка автомобиля "Opel", 29-летняя участковая Дубенского отдела полиции, от полученных травм погибла на месте происшествия. Водителя "Opel" с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию местной больницы. На момент ДТП оба полицейских находились вне службы.

ДТП на трассе Киев-Чоп: автомобиль Opel Combo с полицейскими врезался в грузовик, 29-летняя участковая погибла 01

Водитель грузовика - 47-летний житель Закарпатской области в результате ДТП не пострадал.

Все обстоятельства смертельной ДТП устанавливают следователи территориального управления ГБР в Ривненской области.

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Кроме того, в Главном управлении Национальной полиции в Ривненской области по данному факту проводится служебное расследование. А приказом руководителя главка Алексея Камышанского начальник районного отдела полиции в Дубно в настоящее время отстранен от исполнения должностных обязанностей.

ДТП на трассе Киев-Чоп: автомобиль Opel Combo с полицейскими врезался в грузовик, 29-летняя участковая погибла 02
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Топ комментарии
+22
ну куда могли ехать поздно вечером два сотрудника полиции? в засаду, конечно.
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02.09.2021 14:30
+13
В сауну наверное спешили? ДТП на трассе Киев-Чоп: автомобиль "Opel Combo" с полицейскими врезался в грузовик, 29-летняя участковая погибла - Цензор.НЕТ 5456
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02.09.2021 14:26
+8
чудят те, кто уверен в безнаказанности: мажорчики, мусора, прокуроры, бандиты - "ураїнська элита" одним словом.
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02.09.2021 18:20
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В сауну наверное спешили? ДТП на трассе Киев-Чоп: автомобиль "Opel Combo" с полицейскими врезался в грузовик, 29-летняя участковая погибла - Цензор.НЕТ 5456
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02.09.2021 14:26 Ответить
ну куда могли ехать поздно вечером два сотрудника полиции? в засаду, конечно.
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02.09.2021 14:30 Ответить
мда...
на фурах часто клеют наклейку на заднем отбойнике - "Причал для идиотов".
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02.09.2021 14:26 Ответить
Жаль девочку, небось симпотная была.
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02.09.2021 14:31 Ответить
Та думаю.Раз начальники вночі катали.
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02.09.2021 14:41 Ответить
ДТП на трасі Київ-Чоп: автомобіль Opel Combo з поліцейськими врізався у вантажівку, 29-річна дільнична загинула - Цензор.НЕТ 4315
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02.09.2021 15:06 Ответить
какое светлое лицо ДТП на трасі Київ-Чоп: автомобіль Opel Combo з поліцейськими врізався у вантажівку, 29-річна дільнична загинула - Цензор.НЕТ 8105
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02.09.2021 16:05 Ответить
Двигался в попутном? Сомневаюсь. Стоял без габаритов - вполне реально.
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02.09.2021 14:42 Ответить
если тронулся - то уже двигался)
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02.09.2021 15:01 Ответить
"нова полiцiя" ездить за рулем совсем не умеет. старые гаишники - с ними были другие проблемы, но за рулем были мастера. после реформ столько "чюдес" на дороге вытворяют полицейские - не все успевают отскочить.
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02.09.2021 14:54 Ответить
Дуже часто на дорозі чудять якраз професіонали. Бо все знають вміють. Може трошки менше ніж ті, хто себе професіоналами вважає.
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02.09.2021 15:12 Ответить
чудят те, кто уверен в безнаказанности: мажорчики, мусора, прокуроры, бандиты - "ураїнська элита" одним словом.
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02.09.2021 18:20 Ответить
Старі гаїшники це злочинці були, їх не люструвать, а стріляти треба було. Не зрівнюйте.
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02.09.2021 15:39 Ответить
Трахацца ехали или уже обратно, уставшие и невнимательные. Сами ездить не умеют а еще других штрафуют по мелочам за страховку или лампочку
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02.09.2021 15:52 Ответить
RIP
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02.09.2021 16:00 Ответить
Ксиву нужно было фуре показать, и орать по громче - ты чо ах...ел , ты че не пропускаешь правоохренительные органы ...
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02.09.2021 18:35 Ответить
 
 