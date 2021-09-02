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Новости Политика Украины
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Возврата к "русскому миру" не будет. Мы - на западной стороне этого противостояния, - Корниенко о совместном заявлении Зеленского и Байдена

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Возврата к

Совместное заявление президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена свидетельствует, что отношения между двумя государствами вышли на новый уровень.

Такое мнение выразил председатель политической партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Заявление президентов окончательно фиксирует, что по своим ценностям Украина является частью западного мира. Запад четко отделяет союзников от соперников и демократию от автократии. Мы - на западной стороне этого противостояния, а это значит, что возврата к "русскому миру" не будет", - сказал Корниенко.

Народный депутат отметил, что заявление - это рамочный документ, которого еще никогда не было в истории украинско-американских отношений, и он предусматривает подписание ряда договоров между государствами и конкретные результаты. В частности, активизируется деятельность Комиссии по стратегическому партнерству между Украиной и США и будет заключена новая Хартия о стратегическом партнерстве.

Среди значительных достижений переговоров Корниенко назвал поддержку Украины со стороны США в противодействии российской агрессии.

"Наши американские партнеры заверили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину в Нормандском формате и в границах Крымской платформы, а Россия признана нарушителем базовых принципов международного порядка. Поэтому об оккупированных Донбассе и Крыме никто не забыл. При этом основная цель - не компромисс с РФ, а мирное восстановление суверенитета Украины на временно оккупированных территориях", - заявил лидер "Слуги народа".

Читайте также: Украина и США будут привлекать Россию к ответственности за системные нарушения прав человека на оккупированных территориях, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве

Корниенко также подчеркнул, что США и Украина завершили подготовку стратегического оборонного соглашения, которое предусматривает углубление сотрудничества и помощь Соединенных Штатов в реформировании оборонного сектора, а также в сферах кибербезопасности, информбезопасности и научных исследованиях в оборонной и космической сферах.

По его мнению, это свидетельствует о том, что США рассматривают отношения с Украиной, как основу безопасности и демократии во всей восточной Европе.

"Важно, что американские партнеры признали прогресс Украины еще и во внедрении демократических реформ и обеспечении прав человека. То есть реформы команды Владимира Зеленского получили положительную оценку, так как обеспечивают результат", - убежден Корниенко.

По его словам, несмотря на это, Украина и США договорились о ключевых стратегических направлениях дальнейшего реформирования судебной системы, в борьбе с коррупцией, продвижении прав человека, борьбе с дискриминацией и реформе управления.

"США констатировали положительные изменения Украины по плану трансформации, который Зеленский представил в Вашингтоне. Наши партнеры готовы инвестировать в эту трансформацию, способствовать инвестированию со стороны бизнеса", - заявил парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление

Еще одним важным достижением переговоров Корниенко считает готовность сотрудничать в сфере климатической и энергетической безопасности. "Именно в рамках этого вопроса будет рассмотрено совместное противодействие "Северному потоку-2" и недопущение использования Кремлем газа в качестве оружия против Украины", - подчеркнул народный депутат.

Он также обратил внимание, что в настоящее время четко очерчено и экономическое сотрудничество. "Прежде всего, это реформа государственных предприятий, содействие инвестициям американских компаний в экономику Украины со стороны американского правительства. Также предусмотрены совместные проекты в агробизнесе, инфраструктуре, энергетике. Для их поддержки Экспортно-импортный банк США резервирует 3 млрд долларов, как начальную сумму с возможностью увеличения", - отметил политик.

Лидер партии подчеркнул, что, по признанию США, украинско-американские отношения еще никогда не были такими прочными, как при президенте Зеленском. "Заявление президентов - это итог 30 лет нашей независимости. Украина состоялась, как свободная, демократическая страна, союзник и партнер США, Европы и всех демократий мира", - резюмировал Корниенко.

Читайте также: США и Украина призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, - совместное заявление

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Возврата к "рюзьге мир" не будет и это точно. Но только не благодаря зелёному бидону, а вопреки.
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02.09.2021 14:29
+7
Йозеф Кнехт

Якби Зе не зірвав операцію з вагнерівцями, то не потрібно було б їздити із списком полонених до Байдена.
Вже частина полонених була б вдома.
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02.09.2021 14:39
+4
Это не достижение зели .
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02.09.2021 14:28
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видно, что его до сих пор гложут "смутные самнения"
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02.09.2021 14:27 Ответить
Особенно омерзительно слова про СГА и НАТО слушаются из уст прокремлевского выбл... ка корниенко, плюс участника схематозов зеленогнойных по ограблению государства. Ну все просто как нравится США и заценят в НАТО))))))
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02.09.2021 15:24 Ответить
нехорошие слова говорит Корнин-цинь, аднака.
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02.09.2021 15:35 Ответить
Это не достижение зели .
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02.09.2021 14:28 Ответить
А если провести рехферендум и спросить нарид? Возврата к "русскому миру" не будет. Мы - на западной стороне этого противостояния, - Корниенко о совместном заявлении Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 1250
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02.09.2021 14:28 Ответить
В 2024-м спросим. Возврата к "русскому миру" не будет. Мы - на западной стороне этого противостояния, - Корниенко о совместном заявлении Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 1929
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02.09.2021 14:30 Ответить
ти сметун? З деактивованих тут?
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02.09.2021 14:32 Ответить
Что-то не так? Возврата к "русскому миру" не будет. Мы - на западной стороне этого противостояния, - Корниенко о совместном заявлении Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 5855
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02.09.2021 14:33 Ответить
Половину надо будет лишить гражданства .
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02.09.2021 14:30 Ответить
В 2024-м лишим тех, кто проголосует неправильно. Возврата к "русскому миру" не будет. Мы - на западной стороне этого противостояния, - Корниенко о совместном заявлении Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 248
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02.09.2021 14:35 Ответить
навіщо нагнітать і пересмикувать. просто всі хотять краще жити, а до 14 року росії вдавалося краще брехати.
За рашку залишилися лише реально упороті або ті кому які в силу віку вже не можуть засвоювати нову інфу без болючого зламу всієї картини світу. дайте дожити віку дідам ! це я вам з Одеси кажу.
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02.09.2021 15:06 Ответить
тонко кстати Возврата к "русскому миру" не будет. Мы - на западной стороне этого противостояния, - Корниенко о совместном заявлении Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 5831
и это .... нуивонах лучше не надо
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02.09.2021 14:49 Ответить
Возврата к "рюзьге мир" не будет и это точно. Но только не благодаря зелёному бидону, а вопреки.
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02.09.2021 14:29 Ответить
первый год старались и все делали для этого
но не дали патриоты и путин сам не захотел без полной капитуляции
- пришлось зе-плесени повернуть на про-украинские позиции под страхом смерти так сказать..
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02.09.2021 14:32 Ответить
Возврата к "русскому миру" не будет.

Только Китай
Мы с АройХамовитой уже как два китайских ********* купаемся в деньгах.Конечно зеленых
Зе-Корниенко
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02.09.2021 14:29 Ответить
Ага. Только китайскому миру в США тоже едва ли будут рады.

Корниенко стоило бы со своими обдолбаными коллегами чаще общаться до того, как они заявления делают.
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02.09.2021 14:30 Ответить
Коли в Китай за кредитами, які можна вкрасти?
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02.09.2021 14:31 Ответить
На стороне заходящего солнца. Возврата к "русскому миру" не будет. Мы - на западной стороне этого противостояния, - Корниенко о совместном заявлении Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 869
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02.09.2021 14:32 Ответить
Корнієнко флюгер. То Китай, то США.
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02.09.2021 14:32 Ответить
курвам при владі завжди легше домовитися з пуйлом або китайцями
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02.09.2021 14:33 Ответить
Радостные разглагольствования это зебила надо делить на два минимум.
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02.09.2021 14:33 Ответить
Я бы сказал ,смелое заявление...Разве созданы условия проживания и работы для населения,которые подавляюще превосходят кацапские условия ? Ну хотя бы как у ФРГ и гдр. - Их же нет ! Тогда как об этом можно говорить серьезно ? - Регионалы запросто сманут и одурманят бедноту как и раньше. Ведь беднота глупа. И ее очень много !
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02.09.2021 14:34 Ответить
Интересно слышать такие заявления о чудака который топил всю жизнь за Московию и сейчас на стороне корупционеров, олигархов, а значит и русского мира. И с чего это вдруг такое заявление? Он был против отвода украинских войск, когда Зеля требовал их отвода с позиций АТО? Он был против выдачи ингушского воина властям России? Его родственники погибли в АТО? Он проводил политику в интересах Украины? Был против выдачи пенсий украинским пенсионерам выехавшим в Израиль на ПМЖ в количестве 2000 дол в месяц? Он где-то когда-то противостоял формуле Штайнмайера, выступал за увеличение зарплаты участникам АТО ?
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02.09.2021 14:37 Ответить
тИ як та шлюха, хоча чому як та??? ще вчора ти за архамією за кітайозів пісні співав,а тепер на захід дивишся!!!!! ЧМО ти і вся ваша голота в ВР!!!! Скоро вас будуть мордой в асфальт тикати!!!!!!!
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02.09.2021 14:38 Ответить
Мы - на западной стороне .-И на ближневосточной. Как Коломойский , Боголюбов, Дубилет, Ставицкий, Табачник, Рабинович, Куницкий и другие граждане Израиля.
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02.09.2021 14:38 Ответить
Как жили в "русском мире" так и живут. Изменились только политические отношения. Что вы знаете о Западе, хотя бы о Европе? Ни ** я. А теперь загляните в компьютеры своих детей.
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02.09.2021 14:39 Ответить
Йозеф Кнехт

Якби Зе не зірвав операцію з вагнерівцями, то не потрібно було б їздити із списком полонених до Байдена.
Вже частина полонених була б вдома.
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02.09.2021 14:39 Ответить
"в границах Крымской платформы". Так это что получается, Крымская платформа теперь вместо Крыма у нас будет?
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02.09.2021 14:39 Ответить
Предателям страны нечего делать ни в ОП, ни в КМ, ни ВР и мимикрировать под прличных людей. которых много пока ещё в Украине. На выход товарищи!
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02.09.2021 14:40 Ответить
Ідинйух. Возврата к "русскому миру" не будет. Мы - на западной стороне этого противостояния, - Корниенко о совместном заявлении Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 1504
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02.09.2021 14:45 Ответить
возврати бутылку взад а то видно выпала что варежка открылась Возврата к "русскому миру" не будет. Мы - на западной стороне этого противостояния, - Корниенко о совместном заявлении Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 5132 Возврата к "русскому миру" не будет. Мы - на западной стороне этого противостояния, - Корниенко о совместном заявлении Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 1640
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02.09.2021 14:50 Ответить
чтоб вы там добренькими и подохли, "братья"
я понимаю что ты троллишь, но иди на Путина, опущенный собиратель валежника и хлебатель щей(говно с водой или что вы там хлещете под водку то?)
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02.09.2021 15:02 Ответить
А "китайський світ" нахіба рекламуєте і прославляєте, бестолочі?
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02.09.2021 14:43 Ответить
про силу кетайской экономики очень любят рассказывать рашкованские боты.
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02.09.2021 14:53 Ответить
для начала нужно из этого рускава мира вырваться !
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02.09.2021 14:44 Ответить
що саме цікаве, вони, зебіли, відчувають це, що потрібно вирватися, і навіть рвуться, але не в ту сторону (в протилежну, в сторону сибіру); а коли ми їм кричимо "долбодупи, та не туди газуєте!" - вони нам "прийде весна, сажати вас будемо" ...
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02.09.2021 14:56 Ответить
он, подивися, нижче, Иван Кравченко - один з них. Цей, щоправда, вже готовий здати клоуна в утиль...
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02.09.2021 15:00 Ответить
овощ тоже много и красиво рассказывал про евроинтеграцию
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02.09.2021 14:52 Ответить
если бы захотели, то дали бы по нормальному 500 млрд. и тут было бы не 300000 чудаков которые сдаются при первом выстреле, а 200000 солдат. которые при выстреле отвечают как в Израиле. ну как то так, союзники, ибо как ЯО сдавать - так - да, да? f rfr lfnm gjvjom? nfr - jQ
тьху
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02.09.2021 14:56 Ответить
Корниенко с Зеленским продолжают традиции донецкого Хряка и Порошенко сделать работяг и пенсионеров нищими.Всех бу -на свалку истории и в забвение!Протекционисты в худшем понимании этого слова
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02.09.2021 14:56 Ответить
Придет в Украину "честный" и "неподкупный" ваня кравченко, и сделает Украине хорошо, потому как и Порох ему в штаны насрал, и зельц оманский не оправдал его дурных надежд на конец эпохи бидности)))))) ваня- даже за 10 лет невозможно сделать Сингапур, его делали больше 30 лет, почитай какими усилиями. А вы, зеленожопые, все хотите сейчас и бесплатно. А такого не бывает, и работать вы не хотите, а надо пахать как проклятые, вот тогда что-то будет! И страну свою ЛЮБИТЬ и ЗАЩИЩАТЬ, даже ценой своей жизни!
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02.09.2021 15:35 Ответить
Ваня, ты забыл дописать в конце ваше комуняцкое заклинание : Членин и теперь живее всех живых. И призыв : Вперед, за Сралина ! Возврата к "русскому миру" не будет. Мы - на западной стороне этого противостояния, - Корниенко о совместном заявлении Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 2843
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02.09.2021 15:35 Ответить
вот лизаветта багуцкая - ай, маладец, настаясчий слюга нариду
ана купилу автамабиль ...у сваево мужа,
ана скоро хлеб будет к абеду брать у любимага и деклариравать, чтоби зделки савершать исключительна внутри семьи... Возврата к "русскому миру" не будет. Мы - на западной стороне этого противостояния, - Корниенко о совместном заявлении Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 2946
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02.09.2021 15:34 Ответить
Казак в косоворотке, тебе Мертведчук платит за высеры или *****?
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02.09.2021 15:39 Ответить
Ну всё Корниенко?С Китаем завязал?А как дысал как дысал Возврата к "русскому миру" не будет. Мы - на западной стороне этого противостояния, - Корниенко о совместном заявлении Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 6248
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02.09.2021 15:36 Ответить
Класний маніфест баранів, які бродять по Європі і шукають кого ще охмурити. То все домашні заготовки Єрмака, написані ще до поїздки. Але щось кисле обличчя було в гнусавого, навіть забув запросити Байдена в Україну та забув привітатись і маску забув. Перехвилювався петляков. А Єрмак сидів в півобороту до президента і дивився убік. Соромно стало ? Ніякої солідності та поваги до України. Але одне принесли - як завжди, природній катаклізм. "Віщуни" однако!
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02.09.2021 18:06 Ответить
И что такого свершилось, чего раньше небыло. Тропический ураган в Нью-Йорке?) В общем понятно все с вами. Они никак из предвыборного тусняка выйти не могут. Языком только. Тут только следующих выборов ждать. Потом может быть...что-то, как-то...
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03.09.2021 13:58 Ответить
 
 