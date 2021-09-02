Иск Порошенко против МВД по делу о клевете: Адвокаты заявляют о затягивании судебного процесса
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Власть затягивает судебный процесс по делу против бывшего заместителя, нынешнего советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"В деле говорится, что Антон Геращенко сразу после событий на Банковой, когда был разрисован Офис Президента, прокомментировал, что заказчиком этой акции был Петр Порошенко, потому что он заинтересован в провокациях и так далее. То есть исковое заявление ставит конкретный простой вопрос: Геращенко имеет какие-то доказательства своих слов, или он отказывается от своих слов? Или оно вырвано из контекста, или его не так поняли? Мы на все это ответа не услышали", - заявил адвокат пятого президента Илья Новиков.
Он сообщил, что суд перенес заседание на 1 ноября и прогнозирует, что процесс будут затягивать и дальше: "Каждый адвокат это знает, что можно оттягивать решение суда, но оно в конце концов произойдет. Поэтому мы спокойно относимся к тому, что наши оппоненты прибегли к такой тактике. Это даже ожидаемо".
По словам адвоката Игоря Голованя, заседание перенесли, потому что отправленные на адрес МВД документы Геращенко якобы не получил, и теперь суд будет выяснять его домашний адрес.
Это дело является показательным - отмечает нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович.
"Очевидно, что решение в этом суде должно быть однозначное - это признание лжи, которую озвучил господин Антон Геращенко, извинения со стороны господина Антона Геращенко. Он прекрасно это понимает, и именно поэтому очевидно пытается оттянуть этот момент. Обе эти ситуации - быстрая реакция на события на Банковой и отсутствие реакции на события 24 августа свидетельствуют о совершенно политической предвзятости этой власти", - подытожил нардеп.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подал иск против МВД за клевету.
Пожалуйста, подождите...
Хоть проверьте,
Я зашел в Печерский суд.
С королем седым судился
Хитроглазый злобный шут.
"Виноват, - кричали хором -
Наш король" со всех углов
Сорок восемь прокуроров
И тринадцать «следаков!
Припев:
Па-да бу-да па бу-да бу-да,
Па-да бу-да бу-да бу-да па бу-да бу-да (2)
Па-да бу-да бу-да бу-да.
На галдеж толпа сбежалась,
Заблокировала суд,
С обвинений так «наржалась» -
Стал зеленым злобный шут.
Услыхав в финале споров
Приговор, что нет вины,
Сорок восемь прокуроров
Вмиг наделали в штаны.
Припев.
Слал король толпе приветы.
Шут крутился, как волчок.
Изо рта в его штиблеты
Выпал дымный «косячок»…
А когда штаны пылали,
Заорал, метаясь, шут,
Короля чтоб притаскали
Через месяц снова в суд!
Припев.
Хоть поверьте,
Хоть проверьте,
Изменились времена
И шуты за все в ответе -
Власть над краем им дана.
«Хоть поржем», «Не будет хуже»
Людям бедность принесли.
Коль шуты садятся в лужи,
Край спасают короли!
Припев.
это - вовремя предать
Пора и Авакову за базар ответить: Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, Аваков 23.02.19.-После чего этого смышлёного паренька Коломойский поставил министром МВД.
Выигрывает иски про фейки про него тоже факт
Но проблема в том, что об этом знает только он... он должен создать какой то сайт или ресурс по всем этим делам и решениям судей что б можно было тыкать ими зебилам в рожи