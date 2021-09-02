Иск Порошенко против МВД по делу о клевете: Адвокаты заявляют о затягивании судебного процесса

Власть затягивает судебный процесс по делу против бывшего заместителя, нынешнего советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В деле говорится, что Антон Геращенко сразу после событий на Банковой, когда был разрисован Офис Президента, прокомментировал, что заказчиком этой акции был Петр Порошенко, потому что он заинтересован в провокациях и так далее. То есть исковое заявление ставит конкретный простой вопрос: Геращенко имеет какие-то доказательства своих слов, или он отказывается от своих слов? Или оно вырвано из контекста, или его не так поняли? Мы на все это ответа не услышали", - заявил адвокат пятого президента Илья Новиков.

Он сообщил, что суд перенес заседание на 1 ноября и прогнозирует, что процесс будут затягивать и дальше: "Каждый адвокат это знает, что можно оттягивать решение суда, но оно в конце концов произойдет. Поэтому мы спокойно относимся к тому, что наши оппоненты прибегли к такой тактике. Это даже ожидаемо".

По словам адвоката Игоря Голованя, заседание перенесли, потому что отправленные на адрес МВД документы Геращенко якобы не получил, и теперь суд будет выяснять его домашний адрес.

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Это дело является показательным - отмечает нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович.

"Очевидно, что решение в этом суде должно быть однозначное - это признание лжи, которую озвучил господин Антон Геращенко, извинения со стороны господина Антона Геращенко. Он прекрасно это понимает, и именно поэтому очевидно пытается оттянуть этот момент. Обе эти ситуации - быстрая реакция на события на Банковой и отсутствие реакции на события 24 августа свидетельствуют о совершенно политической предвзятости этой власти", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подал иск против МВД за клевету.

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