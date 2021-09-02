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Новости Политика Украины
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Иск Порошенко против МВД по делу о клевете: Адвокаты заявляют о затягивании судебного процесса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Иск Порошенко против МВД по делу о клевете: Адвокаты заявляют о затягивании судебного процесса

Власть затягивает судебный процесс по делу против бывшего заместителя, нынешнего советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В деле говорится, что Антон Геращенко сразу после событий на Банковой, когда был разрисован Офис Президента, прокомментировал, что заказчиком этой акции был Петр Порошенко, потому что он заинтересован в провокациях и так далее. То есть исковое заявление ставит конкретный простой вопрос: Геращенко имеет какие-то доказательства своих слов, или он отказывается от своих слов? Или оно вырвано из контекста, или его не так поняли? Мы на все это ответа не услышали", - заявил адвокат пятого президента Илья Новиков.

Он сообщил, что суд перенес заседание на 1 ноября и прогнозирует, что процесс будут затягивать и дальше: "Каждый адвокат это знает, что можно оттягивать решение суда, но оно в конце концов произойдет. Поэтому мы спокойно относимся к тому, что наши оппоненты прибегли к такой тактике. Это даже ожидаемо".

По словам адвоката Игоря Голованя, заседание перенесли, потому что отправленные на адрес МВД документы Геращенко якобы не получил, и теперь суд будет выяснять его домашний адрес.

Читайте: Офис Зеленского трое суток не реагирует на дерзкое нападение на Порошенко, что подтверждает нашу версию о политическом заказе, - адвокат Новиков

Это дело является показательным - отмечает нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович.

"Очевидно, что решение в этом суде должно быть однозначное - это признание лжи, которую озвучил господин Антон Геращенко, извинения со стороны господина Антона Геращенко. Он прекрасно это понимает, и именно поэтому очевидно пытается оттянуть этот момент. Обе эти ситуации - быстрая реакция на события на Банковой и отсутствие реакции на события 24 августа свидетельствуют о совершенно политической предвзятости этой власти", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подал иск против МВД за клевету.

Также читайте: Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
ЗЕботы фассс!!!! Жрать подано, опущенные
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02.09.2021 14:38
+13
Хоть поверьте,
Хоть проверьте,
Я зашел в Печерский суд.
С королем седым судился
Хитроглазый злобный шут.
"Виноват, - кричали хором -
Наш король" со всех углов
Сорок восемь прокуроров
И тринадцать «следаков!
Припев:
Па-да бу-да па бу-да бу-да,
Па-да бу-да бу-да бу-да па бу-да бу-да (2)
Па-да бу-да бу-да бу-да.
На галдеж толпа сбежалась,
Заблокировала суд,
С обвинений так «наржалась» -
Стал зеленым злобный шут.
Услыхав в финале споров
Приговор, что нет вины,
Сорок восемь прокуроров
Вмиг наделали в штаны.
Припев.
Слал король толпе приветы.
Шут крутился, как волчок.
Изо рта в его штиблеты
Выпал дымный «косячок»…
А когда штаны пылали,
Заорал, метаясь, шут,
Короля чтоб притаскали
Через месяц снова в суд!
Припев.
Хоть поверьте,
Хоть проверьте,
Изменились времена
И шуты за все в ответе -
Власть над краем им дана.
«Хоть поржем», «Не будет хуже»
Людям бедность принесли.
Коль шуты садятся в лужи,
Край спасают короли!
Припев.
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02.09.2021 14:37
+12
Антоха вже пристроївся у новий хлів, тепер його будуть відмазувати як і інших алкашів, наріків і державних зрадників.
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02.09.2021 14:41
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Правила форума Совет форумчан
Антошка сейчас любуется собой в отполированной до блеска тарелке. Ему не до каких-то там предоставлений доказательств своих слов.
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02.09.2021 14:36 Ответить
Хоть поверьте,
Хоть проверьте,
Я зашел в Печерский суд.
С королем седым судился
Хитроглазый злобный шут.
"Виноват, - кричали хором -
Наш король" со всех углов
Сорок восемь прокуроров
И тринадцать «следаков!
Припев:
Па-да бу-да па бу-да бу-да,
Па-да бу-да бу-да бу-да па бу-да бу-да (2)
Па-да бу-да бу-да бу-да.
На галдеж толпа сбежалась,
Заблокировала суд,
С обвинений так «наржалась» -
Стал зеленым злобный шут.
Услыхав в финале споров
Приговор, что нет вины,
Сорок восемь прокуроров
Вмиг наделали в штаны.
Припев.
Слал король толпе приветы.
Шут крутился, как волчок.
Изо рта в его штиблеты
Выпал дымный «косячок»…
А когда штаны пылали,
Заорал, метаясь, шут,
Короля чтоб притаскали
Через месяц снова в суд!
Припев.
Хоть поверьте,
Хоть проверьте,
Изменились времена
И шуты за все в ответе -
Власть над краем им дана.
«Хоть поржем», «Не будет хуже»
Людям бедность принесли.
Коль шуты садятся в лужи,
Край спасают короли!
Припев.
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02.09.2021 14:37 Ответить
ЗЕботы фассс!!!! Жрать подано, опущенные
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02.09.2021 14:38 Ответить
А в Україні бодай хтось відпові за публичну брехню ???? Безкарність породжує вседозволеність !!! ))))
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02.09.2021 14:39 Ответить
Скоро окажется, что П не заказчик, а исполнитель.
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02.09.2021 14:40 Ответить
Саме так ,все робить власноруч ,невгамовний !!!)))
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02.09.2021 14:42 Ответить
Иск Порошенко против МВД по делу о клевете: Адвокаты заявляют о затягивании судебного процесса - Цензор.НЕТ 1978
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02.09.2021 14:48 Ответить
Антоха вже пристроївся у новий хлів, тепер його будуть відмазувати як і інших алкашів, наріків і державних зрадників.
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02.09.2021 14:41 Ответить
Цілком природньо ,гельмінти час від часу мігрують !!!)))
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02.09.2021 14:43 Ответить
А в хліві місяць тому пройшли зміни, і Антошка втратив опору сабакова. Наскільки суттєва ця втрата - час покаже.
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02.09.2021 16:34 Ответить
Московитские адвокаты нахабниють.
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02.09.2021 14:49 Ответить
При срсрє радники були у військових вишах - шикарна посада, без стресів і дедлайнів, керували виключно схематозами.
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02.09.2021 14:49 Ответить
да уж антошка, предвидеть
это - вовремя предать Иск Порошенко против МВД по делу о клевете: Адвокаты заявляют о затягивании судебного процесса - Цензор.НЕТ 2151
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02.09.2021 14:50 Ответить
ЯК ПРИДУМАЛИ "СВИНАРЧУКІВ.Напередодні виборів Матіос передав докази по справі до МВС, а радник Авакова Геращенко передав їх Бігусу. Мета - повалити Порошенка. За всією історією стоїть Коломойський. Вся ця справа - пустишка. І провокація. 26.01.2021 12:01
 Пора и Авакову за базар ответить: Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, Аваков 23.02.19.-После чего этого смышлёного паренька Коломойский поставил министром МВД.
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02.09.2021 15:01 Ответить
Вроде и против Гордона был подан иск, за клевету .... какова его судьба?
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02.09.2021 20:24 Ответить
Порошенко выигрывает все дела, которые возбуждает про него зеленский это факт
Выигрывает иски про фейки про него тоже факт
Но проблема в том, что об этом знает только он... он должен создать какой то сайт или ресурс по всем этим делам и решениям судей что б можно было тыкать ими зебилам в рожи
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02.09.2021 21:52 Ответить
 
 