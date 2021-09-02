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Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры

Возможное вступление Украины в НАТО приведет к тому, что Российская Федерация примет контрмеры. В частности, проведет перебалансировку ситуации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По словам  Пескова, вступление Украины в НАТО представляет опасность для Москвы.

"Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ", - сказал Песков.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+34
Письков, а ты разве не знал, что НАТО и ракетная база в 5 минутах подлетного времени от масквы шла в пакете с Крымом?
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02.09.2021 14:50
+29
Контрмеры? На ***** солью потрусиш , гнида.
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02.09.2021 14:49
+23
Я чуствую с зебилами у руля скорее расися вступит в НАТА, чем мы...
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02.09.2021 14:48
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Я чуствую с зебилами у руля скорее расися вступит в НАТА, чем мы...
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02.09.2021 14:48 Ответить
********* два раза просился в НАТО и был послан накуй, по финишу ***** отдало китайцам пол Сибири и надобность отпала.
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02.09.2021 17:18 Ответить
Парад НАТО на красной площади в Москве 2010 г.
https://www.youtube.com/watch?v=nLy9ekPbTls Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи - Цензор.НЕТ 8109
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06.09.2021 21:50 Ответить
Контрмеры? На ***** солью потрусиш , гнида.
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02.09.2021 14:49 Ответить
Збриє вуса щоб х@йлу дупу не кололи
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02.09.2021 15:00 Ответить
он любит запах какашек ***** под носом по утру
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02.09.2021 18:19 Ответить
письков обратись к психиатру а лучше к паталогоанатому Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры - Цензор.НЕТ 505
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02.09.2021 14:49 Ответить
То так ,загострення параноїдальної шизофреніі прогресує !!)))
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02.09.2021 14:58 Ответить
контр-меры ишь ты.. на Восток поглядывайте а то вам Китай такую контру в астрал засунет что в Калининграде вылезет ой пардон Кёнисберге...
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02.09.2021 15:07 Ответить
Чім відкрито довів що раша проти на НАТО, й відповідно всього цивілізованого світу.
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02.09.2021 14:50 Ответить
расія ніколи і не приховувала, що вона проти НАТО. Це українці чомусь завжди удавали, що раша - цивілізована країна
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02.09.2021 14:57 Ответить
Так вони ж навіть хотіли вступити до НАТО серединою 90-х.
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02.09.2021 15:18 Ответить
Совок у 50-х теж хотів вступити в НАТО.
Створення НАТО 4 квітня 1949 року викликало велике обурення у радянського уряду [1]. 25 серпня 1952 року відбулись переговори Сталіна з послом Франції Луі Жоксом. Посол Франції запевняв Сталіна, що Президент Шарль де Голль розглядає альянс як виключно мирний союз, який не суперечить статуту ООН. Сталін сміючись запитав у Вишинського «чому б СРСР в такому випадку не приєднатися до нього (НАТО)» [2].На початку 1954 року в Берліні відбулись переговори Міністрів іноземних справ США, Великої Британії, Франції та СРСР, в ході яких обговорювалася проблема колективної безпеки в Європі. 31 березня радянське керівництво запропонувало прийняти СРСР в НАТО. Також бажання приєднатися до НАТО було висловлено УРСР та БРСР. Крім того Москва запропонувала заключити договір про колективну безпеку Європи з участю США. Президент США звернувся до радянського керівництва сказавши, «що вони готові до цього, але чи готовий Радянський Союз?» [3]. М. Хрущов, який кілька років тому сказав країнам НАТО, що вони їх знищать, тепер заявив, що вони готові розглянути питання про участь СРСР у Північноатлантичному договорі. 7 травня 1954 року США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою.
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02.09.2021 16:21 Ответить
Воронеж напрягся, цены на турецкие помидоры взлетели вдвое...
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02.09.2021 14:50 Ответить
Письков, а ты разве не знал, что НАТО и ракетная база в 5 минутах подлетного времени от масквы шла в пакете с Крымом?
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02.09.2021 14:50 Ответить
Балтия (НАТО)ближе к кремлю,чем Украина,но такой реакции не вызывает!
Может причина в другом? В потере украинского ресурса для раши?
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02.09.2021 19:30 Ответить
Не ближе. От ближайшей точки на границе с Латвией до кремля около 600 км, а от ближайшей точки на границе Сумской области - 450 км.
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02.09.2021 20:47 Ответить
Есть пробелы в географии.
Зато по Питеру могут и из гранатомета!
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02.09.2021 21:12 Ответить
расійські контрзаходи зрозумілі. А які контрконтрзаходи у відповідь може прийняти кловун-наркоман-говнокомандуючий?
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02.09.2021 14:51 Ответить
Забор на границе построят. Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры - Цензор.НЕТ 6014
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02.09.2021 14:51 Ответить
Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры - Цензор.НЕТ 7559 Сказал, что покажут новые мультики.
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02.09.2021 14:54 Ответить
Маньяк дуже занепокоївся коли побачив у руках жертви парабеллум.))
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02.09.2021 14:55 Ответить
тобто, вступ України до НАТО - то для них небезпечно
а їхні контрміри проти цього - безпечно
Л - логіка
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02.09.2021 14:55 Ответить
они с логикой никогда не дружили.
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02.09.2021 14:57 Ответить
Так валите за урал, на свои "исконные земли" Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры - Цензор.НЕТ 7121
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02.09.2021 14:55 Ответить
писькофф, у нас есть для тебя контрмеры :
это то, шо в штанах
... у Степана Бандеры Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры - Цензор.НЕТ 7841
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02.09.2021 14:56 Ответить
Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры - Цензор.НЕТ 2104
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02.09.2021 14:57 Ответить
курице-мутанту с двумя головами-
тяжело определится куда бежать Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры - Цензор.НЕТ 4176
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02.09.2021 15:00 Ответить
значит это будет наша инфраструктура, сертифицированная в НАТО..
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02.09.2021 14:58 Ответить
А как же мы слабого обижать будем ...???
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02.09.2021 14:59 Ответить
НАТО инфраструктура приблизится к вашим границам??? Так вы же для этих самых стран НАТО инфраструктуру и строите! Или Северный поток 2 это так - пустячок? Снабжают потенциального противника топливом и при этом страшилки о нем всем рассказывают. Это уже шизофренией попахивает...
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02.09.2021 15:01 Ответить
В новости написано про военную инфраструктуру...Да и Северный поток это не минус москалей, а +, благодаря ему они могут диктовать условия Европе.
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02.09.2021 15:07 Ответить
вони можуть діктовать тіко нашому всєлєнському сонцелікому.
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02.09.2021 15:16 Ответить
Да нет к сожалению. Факты есть факты, и большая нелюбовь к московии их не отменяет. Всегда надо смотреть трезво и адекватно на порядок вещей.
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02.09.2021 15:24 Ответить
саме так, тому і не йдеться про Європу.
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02.09.2021 15:36 Ответить
Сразу нужно начинивать Бамбить Воронеж
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02.09.2021 15:04 Ответить
Получается, что дочка твоя у врагов живёт, как и у "*****", не по скрепному это. Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры - Цензор.НЕТ 7406
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02.09.2021 15:04 Ответить
У России нет врагов, только партнёры!/ Если честно то партнёр один. Алкоголь."Выпьешь пару пузырьков - легче становится, а потом опять плохо", - население российского поселка в Нижегородской области уменьшилось вдвое из-за пьянства и употребления косметических лосьонов.
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02.09.2021 15:12 Ответить
Флакон стеклоочистителя-и час без горя! Затем снова: зомбоящик со скабакой и солфьем,снова флакон стеклоочистителя.., ну и т.д.
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02.09.2021 16:55 Ответить
Скільки літаків, з цього приводу, виявляться важче повітря?
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02.09.2021 15:07 Ответить
І що це за контрзаходи проти вступу України до НАТО, вступити всією Рашкою в Китай? Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи - Цензор.НЕТ 1065
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02.09.2021 15:15 Ответить
Та ні, напихають Ьукашерку кацапського заліза.
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02.09.2021 15:23 Ответить
*Лукашенку
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02.09.2021 15:29 Ответить
" Пробігся" сьогодні із ранку по козляцьких сайтах,тпк там такий такий піск-візг стоїть,що хоч вуха затикай. Висер піськова-чергова погроза Україні зі сторони підерефії. Але,десь у середині вересня потрібно чекати досить великої провокації зі сторони **********,бо йому перед виборами і під час їх проведення як повітря потрібна якась міні бліц-кріг, яка би дозволила підняти роейтинг паортії війни (ЄР). Отже,готуймося,друзі.
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02.09.2021 15:24 Ответить
Чото не пригадую, щоб злобна НАТА анексувала за свою історію хоч якусь територію. Правда, не дає цього зробити кацапами зі своїми членами. Ото для орди і погано.
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02.09.2021 15:28 Ответить
Газ отключат, все эти страшилки для немецких домохозяек, они им верят и это печально
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02.09.2021 15:28 Ответить
Ужас,как страшно.😆
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02.09.2021 15:30 Ответить
Что, уедете со всеми семьями обратно в рашу - ибо америка=зло а НАТА все думает как захватить ваш нужник.
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02.09.2021 15:34 Ответить
А представьте если бы Лукашенко первый сдался (сел бы в Гаагскую тюрьму) и продался злобной НАТЕ - как бы мокшан рвануло-бы!
Вот это был бы номер. Поехал бы Лука в Брьюсель и зказал - прости НАТА засранца, делай со мной шо хош, хоть вешай, но прими в НАТУ.
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02.09.2021 15:39 Ответить
А Ви знаєте,Яніс,щось подібне (звичайно,без Гааги) бульбофюрер "готує в дарунок" своєму кремлівському шефові, бо вже починає щось там бубоніть ***** про НАТу ,ЄСу,Україну на тлі зустрічі із параноїком 9 вересня,де сЦар московітів і сподівається на підписання "Угоди" про інтеграцію РБ і підерефії в,звичайно,одну підерефію. Знову крутиться тарганяка,як вуж на вилах,все думає,як би ото ***** об****ть і вициганить від нього ще парочку лярдиків баксиків...
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02.09.2021 17:09 Ответить
Типо преступник возмущет что жертва устанавливает новые бронедвери и угрожает принять меры. Не правацируйте преступников не закрывайте дверь на замок Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи - Цензор.НЕТ 5476
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02.09.2021 15:49 Ответить
какие меры? Еще что нибудь стырите?
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02.09.2021 15:56 Ответить
-Какой коселек,какой коселек,га-га-га, на, обысси!....
-Обысщи,,обысщи его Самойленко, и особенно вон там, в левом кармане...\
-У-у-у, укроп позорный, сам подкинул, а теперь -обысси! Таки знай, я в Гаагу не поеду!
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02.09.2021 17:16 Ответить
Песков не бойся,НАТО оборонительный блок,а не наступательный Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи - Цензор.НЕТ 8818
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02.09.2021 16:10 Ответить
Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи - Цензор.НЕТ 8263
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02.09.2021 20:18 Ответить
ООН слухай, придурок, а не куйла. рф-окупант. влада на окупованих територіях-окупаційна. може тоді Гаага тебе не посадить
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02.09.2021 16:18 Ответить
Опять пускаете желчь
Вспомните или поитересуйтесь
Как сша оспаривало размещение ракет ссср на кубе
Чем россия хуже /разместят базы нато в украине
или нет а нам будет не сладко /
Самое верное решение это самая лучшая армия в мире
Это будет какая то гарантия плюс атомное оружие
В проитвном случае нато будут ''очень очень озабочено''
Это уже проходили
Неужели ничему не научились
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02.09.2021 16:20 Ответить
не в военной стороне дело то совсем,а в гуманитарной...дичь болотная, московиты, напялившее на себя историю Руси в 1721г., пуще смерти разоблачения боятся!)) прибалты натовские, много ближе до Москвы и пофигу им..))))..вот если укры наконец то напишут историю своей страны, без мифов, легенд и литературщины мерзкой, а-ля акад.илька кива и петька толочко, хронологию событий, летописями, раритетами, археологией и этнографией подтвежденную, эта бомба московию на много осколков, вмиг и без всякой ядренной бонбы расколет!)...это их кошмарный сон, игла кащеева в этом труде будущем хранится))...но что то не заметно потуг в этом направлении у урядников нынешних.....Томос ПЦУ бомбанул московитов до нокаута, но вроде андрофаки оклыгали, Мова тоже нехило под дых андрофакам болотным ********,, значиццо пора Историю Руси-Украины писать, красиво иллюстрированную и оформленную, верифицировать ее сообществом историческим мировым, и издать на 5ти языках хотя бы, и будет ИПОН!)))....вот тогда не только запылают пердаки за поребником. а взорвутся реально!))..а ответить им, не обосравшись окончательно, просто нечем...и не нужно тратить ресурс человеческий и материальный, отползут сволочи за поребрик в залесье болотное, раны свои физические и моральные зализывать, тогда однозначно..))) Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи - Цензор.НЕТ 8364
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02.09.2021 16:58 Ответить
боятся кацапо-фашисткие мрази!
а Украина будет в НАТО!
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02.09.2021 17:22 Ответить
да-да... русня громко пЁрнет.......
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03.09.2021 21:08 Ответить
 
 