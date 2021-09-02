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Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Возможное вступление Украины в НАТО приведет к тому, что Российская Федерация примет контрмеры. В частности, проведет перебалансировку ситуации.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
По словам Пескова, вступление Украины в НАТО представляет опасность для Москвы.
"Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ", - сказал Песков.
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Створення НАТО 4 квітня 1949 року викликало велике обурення у радянського уряду [1]. 25 серпня 1952 року відбулись переговори Сталіна з послом Франції Луі Жоксом. Посол Франції запевняв Сталіна, що Президент Шарль де Голль розглядає альянс як виключно мирний союз, який не суперечить статуту ООН. Сталін сміючись запитав у Вишинського «чому б СРСР в такому випадку не приєднатися до нього (НАТО)» [2].На початку 1954 року в Берліні відбулись переговори Міністрів іноземних справ США, Великої Британії, Франції та СРСР, в ході яких обговорювалася проблема колективної безпеки в Європі. 31 березня радянське керівництво запропонувало прийняти СРСР в НАТО. Також бажання приєднатися до НАТО було висловлено УРСР та БРСР. Крім того Москва запропонувала заключити договір про колективну безпеку Європи з участю США. Президент США звернувся до радянського керівництва сказавши, «що вони готові до цього, але чи готовий Радянський Союз?» [3]. М. Хрущов, який кілька років тому сказав країнам НАТО, що вони їх знищать, тепер заявив, що вони готові розглянути питання про участь СРСР у Північноатлантичному договорі. 7 травня 1954 року США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою.
Может причина в другом? В потере украинского ресурса для раши?
Зато по Питеру могут и из гранатомета!
а їхні контрміри проти цього - безпечно
Л - логіка
это то, шо в штанах
... у Степана Бандеры
тяжело определится куда бежать
Вот это был бы номер. Поехал бы Лука в Брьюсель и зказал - прости НАТА засранца, делай со мной шо хош, хоть вешай, но прими в НАТУ.
-Обысщи,,обысщи его Самойленко, и особенно вон там, в левом кармане...\
-У-у-у, укроп позорный, сам подкинул, а теперь -обысси! Таки знай, я в Гаагу не поеду!
Вспомните или поитересуйтесь
Как сша оспаривало размещение ракет ссср на кубе
Чем россия хуже /разместят базы нато в украине
или нет а нам будет не сладко /
Самое верное решение это самая лучшая армия в мире
Это будет какая то гарантия плюс атомное оружие
В проитвном случае нато будут ''очень очень озабочено''
Это уже проходили
Неужели ничему не научились
а Украина будет в НАТО!