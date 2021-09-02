Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности

Внимание, уделенное вопросам совместной безопасности и обороны во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, и подписанные соглашения дают беспрецедентные возможности для существенного усиления сотрудничества между Украиной и США.

Такое мнение выразил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Можем с удовлетворением констатировать, что подписанные соглашения и договоренности в ходе украинско-американского саммита, заложили прочный фундамент для дальнейшего развития нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами на дальнюю перспективу", - заявил Таран.

В частности, подписанное в присутствии президента Украины Рамочное соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны США по стратегическим основам оборонного партнерства является важнейшим базовым документом, который создает новые возможности для существенного усиления сотрудничества между Украиной и США в сфере обороны, наполняет его обновленным практическим содержанием в интересах обоих государств.

"Очень важно и то, что данное Рамочное соглашение создает возможности для поддержки со стороны США в проведении реформ в сфере обороны Украины с целью получения нашим государством полноправного членства в НАТО", - подчеркнул министр.

Отдельно министр выделил подписание Соглашения о проектах в сфере исследований и разработок.

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"Оно открывает совершенно новые возможности для укрепления позиций нашего государства как высокотехнологичной страны. Мы говорим о привлечении инвестиций американской стороны, создании условий для внедрения передовых оборонных технологий и начала проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники. У нас появляется возможность для тестирования вооружения и военной техники с использованием новейшего оборудования и технологий, отсутствующих в Украине. Украинские научно-исследовательские учреждения будут привлекаться к выполнению проектов американской стороны, а продукция и услуги обоих государств получат возможности для продвижения на рынках третьих стран с учетом стандартов стран-членов НАТО", - подчеркнул Таран.

Кроме того, подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Министерством обороны США о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов стало признанием со стороны США потенциала космического сотрудничества с Украиной, убежден министр.