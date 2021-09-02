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Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности

Внимание, уделенное вопросам совместной безопасности и обороны во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, и подписанные соглашения дают беспрецедентные возможности для существенного усиления сотрудничества между Украиной и США.

Такое мнение выразил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны. 

"Можем с удовлетворением констатировать, что подписанные соглашения и договоренности в ходе украинско-американского саммита, заложили прочный фундамент для дальнейшего развития нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами на дальнюю перспективу", - заявил Таран.

В частности, подписанное в присутствии президента Украины Рамочное соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны США по стратегическим основам оборонного партнерства является важнейшим базовым документом, который создает новые возможности для существенного усиления сотрудничества между Украиной и США в сфере обороны, наполняет его обновленным практическим содержанием в интересах обоих государств.

"Очень важно и то, что данное Рамочное соглашение создает возможности для поддержки со стороны США в проведении реформ в сфере обороны Украины с целью получения нашим государством полноправного членства в НАТО", - подчеркнул министр.

Отдельно министр выделил подписание Соглашения о проектах в сфере исследований и разработок.

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"Оно открывает совершенно новые возможности для укрепления позиций нашего государства как высокотехнологичной страны. Мы говорим о привлечении инвестиций американской стороны, создании условий для внедрения передовых оборонных технологий и начала проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники. У нас появляется возможность для тестирования вооружения и военной техники с использованием новейшего оборудования и технологий, отсутствующих в Украине. Украинские научно-исследовательские учреждения будут привлекаться к выполнению проектов американской стороны, а продукция и услуги обоих государств получат возможности для продвижения на рынках третьих стран с учетом стандартов стран-членов НАТО", - подчеркнул Таран.

Кроме того, подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Министерством обороны США о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов стало признанием со стороны США потенциала космического сотрудничества с Украиной, убежден министр.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
поехали!..
Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности - Цензор.НЕТ 783
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02.09.2021 15:36
+11
Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности - Цензор.НЕТ 6178

...
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02.09.2021 15:48
+10
Это ж тот Таран, которого глава Пентагона видеть не хотел, или другой какой-то беспрецедентно прорвался?
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02.09.2021 15:39
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поехали!..
Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности - Цензор.НЕТ 783
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02.09.2021 15:36 Ответить
Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности - Цензор.НЕТ 6178

...
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02.09.2021 15:48 Ответить
Таран про українсько-американські угоди у сфері оборони: Проривні документи, безпрецедентні можливості - Цензор.НЕТ 8525
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02.09.2021 16:20 Ответить
Никифоров, ты, главное, не останавливайся, там вся ОПа и половина ВР такая. Таран про українсько-американські угоди у сфері оборони: Проривні документи, безпрецедентні можливості - Цензор.НЕТ 7118
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02.09.2021 16:40 Ответить
Иди в отставку старый ватан.
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02.09.2021 15:37 Ответить
Какая отставка? Только шконка на житомирской четвёрке.
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02.09.2021 15:41 Ответить
Так дупу ще ніхто не називав.
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02.09.2021 16:00 Ответить
"заложили прочный фундамент для дальнейшего развития нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами на дальнюю перспективу" - понятно . а какие то ощутимые результаты в ,ближайшей перспективе . в каком то более менее обозримом будущем будут ? Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности - Цензор.НЕТ 2855
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02.09.2021 15:37 Ответить
Это ж тот Таран, которого глава Пентагона видеть не хотел, или другой какой-то беспрецедентно прорвался?
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02.09.2021 15:39 Ответить
Ага, и прорыв и ващееее. Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности - Цензор.НЕТ 3869
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02.09.2021 15:40 Ответить
Кизяк в косоворотке, зайди, дрыщ, к своему куратору на Лахта 2, получишь фанфурик боярки и 200 гр. ливерки на закусь. Таран про українсько-американські угоди у сфері оборони: Проривні документи, безпрецедентні можливості - Цензор.НЕТ 571
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02.09.2021 16:43 Ответить
Прорыв! Гнойника...
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02.09.2021 15:42 Ответить
він до армії ніякого відношення не має, його з пенсії витягли, бо Зеленському треба був абсолютно лояльний дурень. Навіщо його туди повезли?
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02.09.2021 15:42 Ответить
не кажы гоп-
штаны не рэпнулы шоб !
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02.09.2021 15:43 Ответить
Т.е. если не эти возможности не будут использованы - всю шоблу на нары?
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02.09.2021 15:43 Ответить
Ты ж дед ,по совковому,не упустиш возможность упустить возможность.
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02.09.2021 15:45 Ответить
Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности - Цензор.НЕТ 8205
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02.09.2021 15:46 Ответить
Участники радикального движения «Талибан»* предоставили российским дипломатам в Афганистане гарантии безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.
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02.09.2021 15:57 Ответить
ага, всі таліби з гір в курсі, який на раісі прапор.
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02.09.2021 16:45 Ответить
дятел
вы подписали ПРОДЛЕНИЕ договора подписанного ранее
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02.09.2021 15:51 Ответить
Ти, головне, продовжуй, і колись вони тебе випустять. Мождиво.
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02.09.2021 16:05 Ответить
Ви хоч в курсі, який настріл у радянського калаша? АКМ\АК74- 10000, а РПК- 20000 пострілів за нормальних умов, нормальними патронами. Використання патронів срок зберігання яких перевищує 10 років суттєво впливає на зношеність ствола і становить не більше 7000 пострілів. Також суттєво впливає на ізнос ствола інтенсивність черг в такому випадку зношеність становить 5000 пострілів. І це, в лабораторних умовах! Додайте трохи польової пилюки і знос настане набагато швидше.
Також, спостерігається швидкий розгар газової трубки та збільшення кількості утикань. Чверть всіх вироблених в Совку Калашів мали гіршу якість від заявленої. Якщо, 2/3 Калашів ще можна було шляхом танців з бубном якось вважати "умовно пригодними" після 9300 пострілів то, чверті недопомагали ніякі ремонти і налаштування.
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02.09.2021 17:15 Ответить
Пд час Афганської війни радянські солдати витрачали від 50000 до 250000 патронів на враження одного супротивника. Американці у В'єтнамі біля 200000. Не думаю що, у талібів з цим краще.
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02.09.2021 17:23 Ответить
Кизяк в косоворотке, а ты кому жалуешься, дрыщ лаптекопытный, когда тебя трахает твой куратор на Лахта 2?
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02.09.2021 16:46 Ответить
Скоро Мендель напише книжку. "Пригоди Левинскі і Тегерана в омериках". Таран про українсько-американські угоди у сфері оборони: Проривні документи, безпрецедентні можливості - Цензор.НЕТ 1289
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02.09.2021 15:52 Ответить
Лапша все длиннее и длиннее. Уши скоро не выдержат веса
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02.09.2021 15:56 Ответить
Таран просере ВСІ можливості.
Інакше він і не вміє.
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02.09.2021 15:57 Ответить
тарань, ты уже отработанный материал. Дерьмак и Моника тебя списали- на выход.
Таран про українсько-американські угоди у сфері оборони: Проривні документи, безпрецедентні можливості - Цензор.НЕТ 4307
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02.09.2021 16:12 Ответить
Йому пох, і так нацарював добряче.
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02.09.2021 18:16 Ответить
рамочні угоди - це лише дозволили ввійти в прийомну і посидіти в очікуванні прийому. Нічого проривного, нехай не бреше.
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02.09.2021 16:29 Ответить
беспрецедентное трепло
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02.09.2021 16:50 Ответить
Интересно бы послушать, какое вооружение, за последние 2 года, появились в Армии, какие разработки вооружений продолжены - Турчинов сетовал, что все разработки вооружений заморожены..
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02.09.2021 20:16 Ответить
таран.. да сельский баран умнее тарана... место его в тюрьме возле параши...
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03.09.2021 04:43 Ответить
 
 