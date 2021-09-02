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Новости Экономика
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Импорт угля из Польши в сентябре возрастет в 2,5 раза, - "ДТЭК Энерго"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Импорт угля из Польши в сентябре возрастет в 2,5 раза, -

В сентябре объем поставок импортного угля из Польши на ТЭС "ДТЭК Энерго" возрастет в 2,5 раза.


Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Кроме приоритетной добычи украинского угля, на сегодня компанией было импортировано более 30 тыс. т польского угля. Всего в сентябре ожидается поставка 80 тыс. т топлива из соседней страны. Из них 60 тыс. тонн - в рамках подписанного в августе "ДТЭК Энерго" и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. т энергетического угля и дополнительные 20 тыс. т - в рамках договоренностей с другим поставщиком ", - сообщили в компании.
Также "ДТЭК Энерго" ожидает поставки топлива из США и Казахстана.
С начала августа запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" увеличились более чем на 6% или на 33 тыс. т, отметили в компании.
"Если на 1 августа их было почти 521 тыс. т, то 30 августа запасы топлива составили более 554 тыс. т. По состоянию на 2 сентября запасы угля на складах ТЭС" ДТЭК Энерго "уже превысили 600 тыс. т угля", - добавили в компании.
Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.
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і хто там так копає ?
не ті що з Макеєвкі, на заробітках...
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02.09.2021 15:46 Ответить
Ударим польским углём по украинским шахтёрам!
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02.09.2021 15:52 Ответить
Аху *ть , а у нас шо нет угля?
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02.09.2021 16:20 Ответить
Так у нас и подсолнух с сахарной свёклой не растут, поэтому и цены на сахар и олию самые высокие в европе. Пришло время платить за ошибки на выборах. Кто бы как не голосовал, а к власти пришли олигархи. И выжимать они будут с народа как комунисты в 33-м.
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02.09.2021 17:49 Ответить
Главное чтоб этот уголь не пахнул донбасскими терриконами.
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02.09.2021 17:43 Ответить
польске вугилечко...бардзо добже то для хлопа
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02.09.2021 17:50 Ответить
Подозрительно близко в этот раз. Может таки опять с Кейптауна балкерами, та через экватор, а потом в порту в вагоны, а уже потом на ТЭЦ---и там уже совковыми лопатами в топку---только бы сергей лазо не оказался под рукой!
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02.09.2021 23:00 Ответить
 
 