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Новости Политика Украины
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Первые слова Байдена на вчерашней встрече - "Поздравляю с успешным проведением "Крымской платформы", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Первые слова Байдена на вчерашней встрече -

Вчера, 1 сентября, в ходе двусторонней встречи с участием делегаций президент США Джо Байден отметил успешное проведение "Крымской платформы".

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за существенной разницы во времени (-3 часа от Вашингтона) проснулся в Сан-Франциско в 5.40 утра. И первая мысль спросонья была о том, что вчера первые слова президента Байдена на двусторонней встрече с участием делегаций были: - Поздравляю с успешным проведением саммита "Крымской платформы!", - отметил Кулеба.

Кроме этого Кулеба отметил, что президент Зеленский поднимал тему Крыма на всех встречах в Вашингтоне.

"Мне тоже удалось обсудить дальнейшие совместные с США шаги для развития "Крымской платформы", - добавил он.

Читайте также: У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор по "Северному потоку-2", - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Первые слова Байдена на вчерашней встрече - "Поздравляю с успешным проведением "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5973
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02.09.2021 16:18
+7
Теперь материала хватит Кулебе на год, чтобы славить себя и президента.)
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02.09.2021 16:34
+6
А Кульома був на зустрічі ?
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02.09.2021 16:33
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И шо хлопать?
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02.09.2021 16:17 Ответить
Первые слова Байдена на вчерашней встрече - "Поздравляю с успешным проведением "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5973
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02.09.2021 16:18 Ответить
Он теперя всю жизнь будет вспоминать этот момент, этот кулеба Первые слова Байдена на вчерашней встрече - "Поздравляю с успешным проведением "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8767


Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу
Твой голос в сердце моем звучит звеня
Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу
И ты люби, ты всегда люби меня Первые слова Байдена на вчерашней встрече - "Поздравляю с успешным проведением "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2180
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02.09.2021 16:19 Ответить
Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу
Твой голос в сердце моем звучит звеня
Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу
И ты люби, ты всегда люби меня
Платформою Крымской эфир наполню
И буду везде и всегда нести эту пургу...
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02.09.2021 16:34 Ответить
Кашпировского позовите пусть он тоже это всем внушит!!!
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02.09.2021 16:19 Ответить
а с победой над коррупцией шо не поздравил ? Первые слова Байдена на вчерашней встрече - "Поздравляю с успешным проведением "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5860
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02.09.2021 16:19 Ответить
Я проснулся в 6 часов
Нет резинки от трусов
Вот она! Вот она!
....дальше по рифме.... Первые слова Байдена на вчерашней встрече - "Поздравляю с успешным проведением "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9936
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02.09.2021 16:19 Ответить
гугл пишет, что starling
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02.09.2021 16:24 Ответить
То виходить, що Кларисса Старлінг в українській версії Клара Шпак. (Мовчання ягнят)
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02.09.2021 16:31 Ответить
Здесь этому никто не поверит. Он должен был спросить: "Где пианино?"
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02.09.2021 16:26 Ответить
Кулеба, как детский сад !
Он шо, с проходняка, должен был начать со слов:
- Какой идиот собирался по указанию Трампа посадить моего сына !?
Культурный человек, профессиональный политик........, а Кулеба, по ходу, привык общаться с быдлом типа Лаврова!?
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02.09.2021 16:28 Ответить
И сына и папу надо было посадить . Заслужили .
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02.09.2021 21:00 Ответить
Не. Я, канешна, многое знаю, о первых мыслях, спросонья. Зависит от количества выпитого накануне. Так вот, Кулеба похоже- непьющий. У него мысли, спросонья- дикие. А ещё- он болтун, судя по тексту статьи.
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02.09.2021 16:28 Ответить
Сюда доносятся только отголоски того, как полыхает на мацкве от результатов этого визита.
Парад, потом форум, а теперь визит в Вашингтон просто рвёт пердаки на раисе.
То, что мы читаем здесь в коментах, это жалкие отголоски.
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02.09.2021 16:29 Ответить
А все остальные слова мы услышим?
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02.09.2021 16:29 Ответить
Ну,думаю не глупіше від висеру козломордського попіка:-Гвалт! НА Украине идет украинизация!
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02.09.2021 16:31 Ответить
Бл какие же они лизоблюды. Фу бл. Позорище ,готовое лизать кому угодно и в любых позах.
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02.09.2021 16:32 Ответить
А Кульома був на зустрічі ?
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02.09.2021 16:33 Ответить
Фізично - може бути, астрально - навряд чи.))
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02.09.2021 16:36 Ответить
Теперь материала хватит Кулебе на год, чтобы славить себя и президента.)
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02.09.2021 16:34 Ответить
Яка ганьба цілий міністр ЗС зробився прессекретарем завхоза дермака
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02.09.2021 17:19 Ответить
От этой платформы у кацапов зачётно пердаки порвало. Да и сейчас рвёт, что заметно на этой ветке. Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6142
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02.09.2021 17:22 Ответить
РАБссия в шоке ...Зеленский отказался віполнять Минские соглашения и Формулу Штайнмайера... Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8682
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02.09.2021 17:22 Ответить
У Мымры ********** инфаркт с инсультом... Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7397было Падение Империи,станет Падение Мавзолея Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7397
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02.09.2021 17:24 Ответить
Короче Зеленский продался Пентагону Госдепу и Байдену,а Крымская платформа Зеленского похоронит РАБссию и ГУЛАГ Путлера... Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8188
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02.09.2021 17:31 Ответить
Байден тролит Зелю постоянно. То "жду Зелю с нетерпением", то "поздравляю с Крымской платформой". Там столько этих крымских платформ с газом в море передали Московии без единого выстрела.
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02.09.2021 17:35 Ответить
Этот поток самовосхваляющей брехни и бреда закончится когда-нибудь???!!!
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02.09.2021 18:33 Ответить
( Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 718 )
Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7072

..Другие подписчики не остались в стороне от такого утверждения.

"А Вам пора писать сценарии "квартала". Там без ваших высокохудожественных примитивных шуток уже не справляются",
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02.09.2021 19:06 Ответить
Деградация этого подклоуна поражает. Очередная малаитянская подстилка
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02.09.2021 19:49 Ответить
...после чего пошли пинки.
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02.09.2021 21:48 Ответить
 
 