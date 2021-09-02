Первые слова Байдена на вчерашней встрече - "Поздравляю с успешным проведением "Крымской платформы", - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вчера, 1 сентября, в ходе двусторонней встречи с участием делегаций президент США Джо Байден отметил успешное проведение "Крымской платформы".
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за существенной разницы во времени (-3 часа от Вашингтона) проснулся в Сан-Франциско в 5.40 утра. И первая мысль спросонья была о том, что вчера первые слова президента Байдена на двусторонней встрече с участием делегаций были: - Поздравляю с успешным проведением саммита "Крымской платформы!", - отметил Кулеба.
Кроме этого Кулеба отметил, что президент Зеленский поднимал тему Крыма на всех встречах в Вашингтоне.
"Мне тоже удалось обсудить дальнейшие совместные с США шаги для развития "Крымской платформы", - добавил он.
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Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу
Твой голос в сердце моем звучит звеня
Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу
И ты люби, ты всегда люби меня
Твой голос в сердце моем звучит звеня
Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу
И ты люби, ты всегда люби меня
Платформою Крымской эфир наполню
И буду везде и всегда нести эту пургу...
Нет резинки от трусов
Вот она! Вот она!
....дальше по рифме....
Он шо, с проходняка, должен был начать со слов:
- Какой идиот собирался по указанию Трампа посадить моего сына !?
Культурный человек, профессиональный политик........, а Кулеба, по ходу, привык общаться с быдлом типа Лаврова!?
Парад, потом форум, а теперь визит в Вашингтон просто рвёт пердаки на раисе.
То, что мы читаем здесь в коментах, это жалкие отголоски.
..Другие подписчики не остались в стороне от такого утверждения.
"А Вам пора писать сценарии "квартала". Там без ваших высокохудожественных примитивных шуток уже не справляются",