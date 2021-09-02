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Новости За рубежом
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Афганистан (599) Байден (2386) геополитика (247) Германия (6023) Европа (1475) Китай (2404) климат (163) США (23212) Евросоюз (15905) Трамп (3350)

Байден и ЕС идут разными путями: все чаще европейцы начинают видеть сходство между ним и Трампом, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден и ЕС идут разными путями: все чаще европейцы начинают видеть сходство между ним и Трампом, - Financial Times

Правительства стран ЕС начинают видеть сходство политики Байдена с эпохой Трампа.

Американский президент Джо Байден вряд ли потеряет поддержку большой части американцев из-за того, что ЕС возобновил ограничения на въезд из США. Но это плохой знак, пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Этот шаг ЕС касался как нежелания Байдена соответствовать тому, что Европа была открыта для американских путешественников этим летом, так и росту случаев штамма Дельта в США.

Байден не отвечал на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель и других европейских лидеров об отмене запрета на въезд из ЕС, ведь это означало бы очередную битву с американскими антивакцинаторами. Это много говорит о разрыве с США с Европой.

Возможно, подобные решения стали напоминать Европе о предшественнике Байдена Дональде Трампе. На стилистическом уровне разница между Байденом и Трампом велика. Байден прислушивается к специалистам и обычно говорит правильные вещи. Сложно представить, как Байден отказывается фотографироваться с иностранным лидером. Но быть умеренным президентом - это не то же самое, что быть хорошим союзником. Все чаще европейцы начинают видеть сходство между Байденом и Трампом.

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Байден часто прислушивается к мнению европейских лидеров. Часть политиков ЕС жаловалась на то, что Байден вывел американские войска из Афганистана.

Но во многих случаях, критика со стороны стран Европы звучала противоречиво. Например, Франция вывела свои силы из Афганистана еще в 2014 году. Однако Афганистан был одной из областей, где Байден придерживался сценария Трампа. Страны, которые все еще присутствовали в Афганистане, критиковали отсутствие общих консультаций. Это не первый случай, когда Байден "удивляет" Европу.

В мае президент США объявил, что будет просить о приостановлении действия мировых патентов на вакцины. Этот шаг был смелым и неожиданным. Но он почти не имел шансов на реализацию.

Вывод таков: Байден пытался показать "левосторонней Америке" то, что он берет на себя фармацевтическую отрасль. Но его чиновники не проводили никакой подготовки с правительствами ЕС, ни дальнейших действий, чтобы дать инициативе реальный шанс.

Большой вопрос заключается в том, действительно ли Байдена нужна Европа. Его три заявленные приоритеты - борьба с пандемией, изменение климата и Китай. Трансатлантическая пропасть относительно того, как вести себя с Китаем - одна ключевых проблем для Байдена в отношениях с ЕС. США и их европейские союзники еще не сформировали убедительного общего фронта по Китаю.

Торговая сторона Европы, в частности Германия, находится примерно в том положении, в котором был бизнес Америки еще несколько лет назад - экономике ЕС нужен доступ к рынку Китая. Европейская поддержка "разъединения" с Китаем низкая, кроме как в узких сферах технологий.

Большинство американских союзников торгуют с Китаем гораздо больше, чем с США. Америка Байдена так же не слишком поддерживает активное заключение торговых сделок, как и было во времена Трампа, и вряд ли это изменится.

Важнейшим приоритетом Байдена является принятие законопроектов о внутренних расходах и победа на промежуточных выборах в следующем году. Заключение экономических соглашений с другими странами может иметь негативные последствия внутри страны.

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Также, вероятно, не будет больших климатических инициатив. Администрация Байдена предлагает большой запас инвестиций в чистую энергетику, содержащихся в законопроекте о бюджете. Но это не предусматривает налога на углерод и бензин. Это нарушило бы обещание Байдена не повышать налоги для среднего класса.

Как следствие, саммит по вопросам изменения климата COP26, который состоится в ноябре, рискует стать "аварией". Британское правительство рекламирует обещания частного сектора. Байден рассказывает о борьбе против глобального потепления, но существенные реальные действия пока отсутствуют. То, что он предложил, не приблизит США к выполнению своей цели сократить выбросы вдвое к 2030 году. Ответственный США по вопросам изменения климата Джон Керри путешествует по миру, призывая страны делать то, что сама Америка может не выполнить.

Кроме того, есть еще пандемия коронавируса. Обе стороны Атлантики не могут остановить "вакцинный апартеид". Это одна из редких вещей, которая отражает сходство Европы и Америки. "Америка вернулась", но трудно сказать, вернулось ли единство Запада, резюмирует издание.
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Топ комментарии
+7
А менше треба з руснею знюхуватись.
Кацапстан це ворог штатів, але ж вони не кажуть, що наприклад, Меркельша чи Макров, все більше нагадують Фуйла.
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02.09.2021 16:31
+3
Ога і втікаючи озброїли талібів, запустили китайських геологів, зупинили будівництво газовому в Америці, зняли санкції з російського і прийняли найдорожчий за Кантер еко за всю історію по «інфраструктурі». Здобули, пілять !
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02.09.2021 16:59
+2
Taк ведь демпартия - это ликвидаторы Америки как государства.
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02.09.2021 18:01
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Правила форума Совет форумчан
А менше треба з руснею знюхуватись.
Кацапстан це ворог штатів, але ж вони не кажуть, що наприклад, Меркельша чи Макров, все більше нагадують Фуйла.
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02.09.2021 16:31 Ответить
Не заметил в этом текст слово Украина. Как быть?
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02.09.2021 16:33 Ответить
А Украину в составе ЕС ты заметил?
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02.09.2021 16:35 Ответить
Может лучше и быстрее стать 51-м штатом?
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02.09.2021 16:38 Ответить
Было бы неплохо.
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02.09.2021 16:41 Ответить
Просто, нужно переписать Конституцию.
Результат будет таким же.
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02.09.2021 16:43 Ответить
А Китай заметил! Он в ЕС?
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02.09.2021 16:44 Ответить
Протри шнифты и перечитай заголовок. Каким боком Украина к ЕС? Даже не кандидат в члены Евросоюза.
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02.09.2021 16:36 Ответить
Да причем здесь вообще Байден. Ему только таблетки нужно вовремя принимать. У Трампа хотя бы было собственное мнение. Спрашивайте у "команды Обамы" что у них на уме.
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02.09.2021 16:34 Ответить
Байден таблетку не ту вдруг принял,
Взял чемоданчик, на что-то нажал,
Жахнуло вскорости так, что земля
Долго дымилась на месте Кремля.

Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3978
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02.09.2021 17:12 Ответить
Трамп был идиотом тупым во власти....и Мавзолейные с помощью Манафортов и прочих Штирлицов,типа Андреев Иллариновых Путлера внесли в Хаос в отношениях ЕВРОПА-США....,Байден все восстановит....,не сцыте Мавзолейные...все нормик...вы и без санкций Конгресса будете в глубоком ЖО.... Байден и ЕС идут разными путями: все чаще европейцы начинают видеть сходство между ним и Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3151
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02.09.2021 16:37 Ответить
Успеет всё восстановить?
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02.09.2021 16:39 Ответить
Ллойд Остин и Пентагон восстановит...,не рви пердак....
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02.09.2021 16:42 Ответить
"Байден все восстановит...." (с)
Или это не ты перданул?
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02.09.2021 16:44 Ответить
Доктрину Байдена читай....Дятел... Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2618Шариков ************...,Ольге прювет Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5626
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02.09.2021 16:55 Ответить
Позвони сам своей родне.
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02.09.2021 18:12 Ответить
Эта сумбурная статья Financial Times очень похожа на заказуху из Кремля, простите, из бункера. Ну что же, издание нехило заработало, мир поржал, а караван по-прежнему тащит бункерфюрера в пекло.
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02.09.2021 17:43 Ответить
Идиот это ты . Засираешь все ветки безумными постами ни о чем .
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02.09.2021 20:08 Ответить
Розумію незадоволення деяких країн ЄС,але не розумію,в чому схожість з Трампом .
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02.09.2021 16:40 Ответить
Кстати Андрея Илларионова выгнали из института Коттона в США...за Тупость тупую Андрюха там не работает больше... Байден и ЕС идут разными путями: все чаще европейцы начинают видеть сходство между ним и Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6063 Байден и ЕС идут разными путями: все чаще европейцы начинают видеть сходство между ним и Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6063
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02.09.2021 16:41 Ответить
Агент путлера он сраный. Наконец-то в институте Коттона это поняли
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02.09.2021 16:43 Ответить
заказной статьей и ухами русни прям несет от нее
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02.09.2021 16:42 Ответить
Байден вывез из Афгана 120 000 человек...Никто в мире такое количество людей не эвакуировал...НИКОГДА ...где ошибка Байдена,идиоты? Байден и ЕС идут разными путями: все чаще европейцы начинают видеть сходство между ним и Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7045
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02.09.2021 16:43 Ответить
ну там и террористов завёз под шумиху... хотя в Штатах и так поселилось достаточное колличество пидоров после 99года... Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6209
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02.09.2021 16:50 Ответить
Всех вычислять по системе что и тех 10 Штирлицов в 2011 году
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02.09.2021 16:57 Ответить
та было б желание - урыть можно и мильён... Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4143
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02.09.2021 20:48 Ответить
Перестань постити відверту муйню, придурок! Це не заслуга, а поразка Байдена, ідіот!
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02.09.2021 16:57 Ответить
РАБссия обсерон...по полному Тарифу и бабла Талибану не хватит...,просто денег сейчас нет но вы держитесь... Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8168 ТАМБайден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8043
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02.09.2021 16:59 Ответить
Ти ідіот?
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02.09.2021 17:01 Ответить
Це поразка, яка перейшла у спадок від Трампа - це він додумався підписати угоду з терористами талібами! Теж мені республіканець, справжні республіканці фігачили б талібів напалмом, а їх мак - оранжем!
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02.09.2021 17:17 Ответить
Бред сивой кобылы . Чего вы кацапов напалмом не фигачите ? Талибан сидел в своей Афганской помойке , пусть бы и сидел . Нечего там было делать Американцам с самого начала . .
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02.09.2021 20:11 Ответить
Зачем он их оттуда вывез ? Сидели бы у себя дикари и жрали друг друга .
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02.09.2021 20:10 Ответить
Ну да .... а может в консерватории чего нужно подправить , а не Байдена пенять? Байден и ЕС идут разными путями: все чаще европейцы начинают видеть сходство между ним и Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3244
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02.09.2021 16:45 Ответить
Может и надо что-то подправить, но уход из Афгана - это катастрофа. Байдена за это костерят и демократы, и республиканцы. Союзники тоже в стороне не стоят. Когда возникла острая необходимость, Борис Джонсон не мог ему дозвониться в течение 36 часов. Как можно игнорировать премьер министра Великобритании в самый ответственный момент?
Как пишет британский журналист Тим Маршалл:«Союзникам не сообщили заранее об ускоренном выводе войск, и они не знали, что американцы выскользнули из авиабазы ​​Баграм под покровом темноты.» Хороший союзник, что тут сказать. В британском парламенте прошлись очень жестко по Байдену.
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02.09.2021 17:23 Ответить
Я имела в виду ТАКОЙ уход.)
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02.09.2021 17:25 Ответить
Это не уход. Это бегство. С оставлением врагу военной техники на сумму несколько десятков миллиардов долларов.
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02.09.2021 17:37 Ответить
Да, вооружили талибов, мама не горюй. Уже по сети гуляют фотки. Как можно было поступить так безответственно, понять не могу.
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02.09.2021 17:55 Ответить
Taк ведь демпартия - это ликвидаторы Америки как государства.
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02.09.2021 18:01 Ответить
Надо всю консерваторию заменить .
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02.09.2021 20:12 Ответить
Ежегодно из бюджета США в Афган уходило что в песок 100 миллиардов долларов...,за 20 лет,2 триллиона...,теперь это бабло пойдет в Украину и на укрепление Независимости и демократии... Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1355
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02.09.2021 16:52 Ответить
Ога і втікаючи озброїли талібів, запустили китайських геологів, зупинили будівництво газовому в Америці, зняли санкції з російського і прийняли найдорожчий за Кантер еко за всю історію по «інфраструктурі». Здобули, пілять !
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02.09.2021 16:59 Ответить
Решение о выводе войск принял Дональд Трамп 27 сентября 2018 года...Пшел вон...дятел... Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7156Омериканец пля...
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02.09.2021 17:02 Ответить
Пшел нах сам, дебіла кусок! ВСІ ЗНАЮТь ЩО РІШеННЯ ПРИЙНЯВ. ТРАМП!!! Не пиши про це як великий секрет, дебіл! Тільки Трамп не закривав аеропорт в Баграмі, не виводив військових ДО виводу цивільних і союзників і НЕ залишав зброї на ВІСІМ МІЛІАРдіВ!
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02.09.2021 17:05 Ответить
Я тут під прапором своєї країни і властним іменем вже з сім років! Мені немає змісту ховатись під ніком і проксі. Пшел нах сам, син свині.
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02.09.2021 17:07 Ответить
Вот только можно сравнить, КАК Трамп вывел войска из Сирии и КАК Байден вывел их из Афганистана.
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02.09.2021 18:24 Ответить
Решение о выводе войск США из Афгана принял Байден в апреле 2021 года...В АПРЕЛЕ пля... Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1877
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02.09.2021 17:04 Ответить
Ти бухий ідіот.
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02.09.2021 17:06 Ответить
Германия в Афгане была? Была.Британия в Афгане была? Была...сколько стран НАТО еще было в Афгане за эти 20 лет? Не знаете? Олухи аналитики... Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7257 Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3504
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02.09.2021 17:08 Ответить
Бухай далі-може здохнеш швидше, придурок. Пшел нах.
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02.09.2021 17:09 Ответить
Грабовский,....ты такой же болван что и Паша Дальнобой из Омерики...типа блохер з Укаїни Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4186
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02.09.2021 17:10 Ответить
сенько-дурко, йди на... далекі села у дикі хащі
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03.09.2021 01:42 Ответить
Вообще вакцинный апартед - хорошая вещь.
Она мгновенно излечивает от излишнего патриотизма.
Кому захочется воевать за страну которая тебя официально объявила недочеловеком за то что ты не хочешь чтобы в тебя воткнули иголку с экспериментальной химикалией ?
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02.09.2021 17:35 Ответить
Нащадків європейців в ******** США не більше 60% , а реально мабуть і менше. Тому зв'язки з Європою слабшають. Ліва Європа копає сама собі яму, торгуючи з Китаєм. Тай взагалі, весь ЄС - ліваки, тому їм ліваки з Китаю ближче ніж якісь доктрини прийняті республіканцями-попередниками. Welcome to the new world.
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02.09.2021 19:19 Ответить
Очередной бред . Байден никуда не идет . Байден несамостоятельный политик . Он читает то что ему на бумажке написали . Теневой кабинет Обамы управляет страной .
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02.09.2021 20:04 Ответить
 
 