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Новости Политика Украины Убийство Шеремета
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суд (24704) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)

Дело Шеремета: суд 21 сентября проведет выездное заседание для изучения вещественных доказательств

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело Шеремета: суд 21 сентября проведет выездное заседание для изучения вещественных доказательств

Шевченковский районный суд города Киева продолжит рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета 21 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Судебное разбирательство отложено на 21 сентября. Будем организовывать в этот день выездное судебное заседание. Собираемся здесь, в суде, в 11:00 и будем организовывать прибытие к месту нахождения вещественных доказательств", - сообщила председательствующая судья Оксана Голуб.

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Необходимость проведения выездного судебного заседания связана с тем, что суд по этому делу находится на этапе исследования вещественных доказательств от прокуратуры, а некоторые вещественные доказательства по делу является габаритными, в частности, это кузова автомобилей.

Также во время заседания в четверг, 2 сентября, стороны процесса исследовали ряд вещественных доказательств, изъятых во время проведения обыска у обвиняемых по делу Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.

Отдельно суд исследовал две книги с названиями "Войсковая разведка" и "Разведывательно-поисковые действия", которые были изъяты во время обыска по месту прохождения военной службы еще одной обвиняемой по делу - Яны Дугарь.
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А скоко там по нормативам можно расследование проводить? А то как по мне уже пора и честь знать, и просто закрыть дело, извениться перед Дугарь, Кузьменко и Риф Мастером, заплатить им компенсацию...
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02.09.2021 16:43 Ответить
Дело Шеремета , как и дело Гонгадзе - просто ВИСЯК.
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02.09.2021 16:44 Ответить
Какой висяк? Типа неизвестно кто заказал Гонгадзе? Кучма! Литвин и исполнители которые все известны.
С Шереметом есть вопросы, конечно же. Там и СБУшник, что крутился под подозрением и рашистские дрг не исключены. Было бы желание расследовать.
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02.09.2021 18:12 Ответить
А что увидят господа судьи возле остова сгоревшего автомобиля? Они эксперты или может экстрасенсы? Или это еще один стадион?
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02.09.2021 16:51 Ответить
Пусть не морочат нам голову! Не можете доказать - отпускайте людей
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02.09.2021 16:57 Ответить
Справа Шеремета: суд 21 вересня проведе виїзне засідання для вивчення речових доказів - Цензор.НЕТ 9186
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02.09.2021 17:04 Ответить
Якимсь чином треба ж "тягнути волинку". Це ж треба, аж цілих три тижні потребується, щоб підготовитися до виїзду. За цей час можна в космос злітати, заліпити тріщини в МКС і вернутися назад.
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02.09.2021 17:54 Ответить
 
 