Дело Шеремета: суд 21 сентября проведет выездное заседание для изучения вещественных доказательств

Шевченковский районный суд города Киева продолжит рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета 21 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Судебное разбирательство отложено на 21 сентября. Будем организовывать в этот день выездное судебное заседание. Собираемся здесь, в суде, в 11:00 и будем организовывать прибытие к месту нахождения вещественных доказательств", - сообщила председательствующая судья Оксана Голуб.

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Необходимость проведения выездного судебного заседания связана с тем, что суд по этому делу находится на этапе исследования вещественных доказательств от прокуратуры, а некоторые вещественные доказательства по делу является габаритными, в частности, это кузова автомобилей.

Также во время заседания в четверг, 2 сентября, стороны процесса исследовали ряд вещественных доказательств, изъятых во время проведения обыска у обвиняемых по делу Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.

Отдельно суд исследовал две книги с названиями "Войсковая разведка" и "Разведывательно-поисковые действия", которые были изъяты во время обыска по месту прохождения военной службы еще одной обвиняемой по делу - Яны Дугарь.