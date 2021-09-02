Киевляне заплатят за пиар Зеленского на тарифах, - Розенко о росте цены на газ
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Президент и правительство умышленно перекладывают ответственность за повышение тарифов на газ в 15 тысяч гривен за тысячу кубов на местные власти и заставляют покрывать разницу в цене из карманов граждан.
Об этом заявил представитель "УДАРа Виталия Кличко" Павел Розенко в эфире одного из телеканалов.
"Что делают Зеленский со Шмыгалем? Говорят, что это местные органы власти за тарифы отвечают. Подождите. А кто тариф на газ утверждает? Центральная власть. А как местной власти качать тепло, когда газ стоит 15 000 гривен? Для того чтобы покрыть разницу в следующий отопительный сезон, из бюджета Киева нужно выделить 3,5 млрд грн. И сегодня Зеленский говорит: "Смотрите, киевляне, вы доплату учителям, врачам не делайте, вы метро на Троещину не стройте, не надо вам метро. А вы покройте мой пиар как президента Украины, чтобы я и дальше рассказывал, что тарифы не поднимаю", - сказал министр социальной политики 2014-2016 годов.
Он отметил, что полгода назад власть отказалась закачивать газ в хранилища по цене от 7 грн/куб, а теперь он стоит вдвое дороже.
"Последние два месяца "Нафтогаз" закачивает в хранилища газ с рынка по цене 14-15 тысяч гривен за тысячу кубометров газа. И они завтра будут продавать этот газ уже не по 7, а по 15 тысяч гривен. Они полгода назад говорили: "Нет, мы газ по 7-8-10 закупать не будем, это очень дорого". И дождались эти профессионалы из "Нафтогаза", когда газ по 15. Вот и все. Кто будет покрывать разницу между 7 и 15 гривен за куб газа? Киевляне", - подытожил Розенко.
Пожалуйста, подождите...
До речі, хату в селі, де теща жила, я за власні кошти вже років 7 тому утеплив, а от міську квартиру не потягну, блін, ніяк, бо також більшість тупо відмовиться.
"...у квітні міністр соціальної політики Андрій Рева назвав кількість отримувачів субсидій у січні 2017 року. Таких сімей було 7,5 млн - понад 50% населення країни. Ще 1,5 млн сімей, за розрахунками міністерства, мали право на оформлення "невеликої субсидії", але не скористалися ним".(с.)
"2018 році було 71 млрд грн (передбачено на субсидії - ред.)" (с.)
"У бюджеті-2021 на це закладено 36,6 млрд грн." (с.)
15 (стало) роздiлити на 5 (обiцяв) = 3
https://www.youtube.com/watch?v=3S9VUmaO16I
Ваш коммент только подтверждает предыдущий коммент.
"куда то сливаются и делают вид что такого не было"
Свое мнение есть у большинства людей, независимо от интеллекта и уровня грамотности.
"Були ці люди праві? Так!!" - не совсем. "не голосувати за Зе." - здесь все верно, а дальше? Как обычно каждый потянул одеяло на себя. Ну итог известен....
Так яке утворення в тебе? Просто цікаво... Правопис багато сідчить про інтелектуальні здібності людини!
ПС ))) І чому всі *екси * стають такими *зарозумними * коли отримують копняка !?
Уже назначены виновные и плохие бояре.
Гнать их!!! Гнать их нехороших за то, что доброго царя обманывали да народ обирали.
А добрый царь ЗЕ что-то еще пообещает зебилам.
А, если не поможет, то в полном распоряжении и подчинении ЗЕ уже имеется своя армия НГУ. Не какой-нить сраный беркут, как у Яныка, а целая армия с бронетехникой, авиацией, артиллерией, РЭБ и даже химическими боеприпасами.
Чисельність населення світу до 2100 року перевищить 11 мільярдів, - ООН (Рубрика) Я даже не открывал...
" Кто угодно, только не Порошенко" https://www.youtube.com/watch?v=OvgzK7IpLLc
Постачальники газу опублікували ціни на вересень - вони зросли
Хорош ездить нам по ушам, что газ в Лондоне по 600$! В Лондоне свои зарплаты, которые нам и не снились!
В Украине добывается 20 млрд, потребность населения 18 млрд газа. Себестоимость добычи 70-100$ за тысячу кбм.
Почему наш же газ нам продают раз в 6 дороже?! Олигархат Украины не зажрался?
Я бы всегда начала структурирование с понимания истинного смысла.
А эти козьи морды "недалеких нанятых колхозниц пописывать козьими мордами" оставят пусть для прозы будничного состояния поэта, который остался без света "Нельзя мечту свою хватать руками,Нельзя мечту свою держать в руках" в активных попытках найти его в кобелиной схватке с своими кобелино-тщеславными амбициями "Нельзя тому, что было грустью зыбкой,Сказать: «Будь страсть! Горя безумствуй, рдей."