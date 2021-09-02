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Отказ России от продления мандата ОБСЕ на границе может привести к эскалации на Донбассе, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отказ России от продления мандата ОБСЕ на границе может привести к эскалации на Донбассе, - МИД

МИД Украины считает, что отказ продления миссии ОБСЕ в российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Реализация указанного намерения является продолжением действий России, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией.

Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина решительно осуждает эту деструктивную позицию Российской Федерации и рассматривает ее в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Украина подтверждает готовность к тесному взаимодействию со Шведским председательством ОБСЕ, государствами-участниками и Генеральным секретарем ОБСЕ с целью выработки и осуществления совместных шагов, включая применение всех имеющихся инструментов и механизмов ОБСЕ, для предотвращения и минимизации негативных последствий деструктивной инициативы РФ, выдвинутой непосредственно перед широкомасштабными военными учениями "Запад 2021", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.

Позже Миссия США в ОБСЕ это подтвердила.

Также читайте: Генсек ООН в своем докладе определяет Россию, как государство-оккупанта, - МИД

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Ну и пусть обостряет, домбас можно освободить только силовым путем.
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02.09.2021 16:56
+10
Какое ЯО, кто? Те у которых дети и внуки на западе давно, с стыренными миллиардами, у кого виллы в Италии и США ? Хватит нести этот скабеевский бред.
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02.09.2021 17:09
+8
Как не прячься , а придеся за Родину воевать...
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02.09.2021 17:11
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Ну и пусть обостряет, домбас можно освободить только силовым путем.
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02.09.2021 16:56 Ответить
я тоже думаю так, но это же обезьяны - они применят ТЯО же. если наши орков будут теснить к границе рашки. и потом - видишь как расследуют МН-17 - так и будут применение тактического расследовать - а может это шахтеры склепали в шахтах(либо ваще нашли, что попроще)
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02.09.2021 17:01 Ответить
Какое ЯО, кто? Те у которых дети и внуки на западе давно, с стыренными миллиардами, у кого виллы в Италии и США ? Хватит нести этот скабеевский бред.
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02.09.2021 17:09 Ответить
я же выше написал, мужик - ударят и скжут авыдокажите
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02.09.2021 17:16 Ответить
тактическое
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02.09.2021 22:56 Ответить
По Воронежу разве что, по другому у ************ не получится.
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02.09.2021 23:08 Ответить
зачем его освобождать ?
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02.09.2021 22:47 Ответить
Это понятно. Пускай расия лезет в петлю . Удавка будет затягиватся
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02.09.2021 16:56 Ответить
Отказ России от продления мандата ОБСЕ на границе может привести к эскалации на Донбассе, - МИД - Цензор.НЕТ 9939 Отказ России от продления мандата ОБСЕ на границе может привести к эскалации на Донбассе, - МИД - Цензор.НЕТ 5591
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02.09.2021 16:57 Ответить
Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС - Цензор.НЕТ 3621
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02.09.2021 17:35 Ответить
ну ага, там один вертолет 6 говнотанков зашкварит а потом на перезарядку летит.
и да - круто было бы - дидам надо напомнить как зашквариваться в консервных банках - немецкие диды напомнят красножопым дидам как правильно выбрасываться из горящей банки
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02.09.2021 17:03 Ответить
Украине нужно сначала наш прапор над кремлём,а там и вечных союзников ********* немцев к ногтю прижать можно.
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02.09.2021 17:07 Ответить
Можна про що завгодно мріяти, але не з таким президентом як у нас.
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02.09.2021 17:24 Ответить
Та це вже не довго,потім мудрий нарід ківу обере.
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02.09.2021 17:28 Ответить
Все може бути. З партії СН з'явився новий кандидат на дохторську Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС - Цензор.НЕТ 166
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02.09.2021 17:35 Ответить
Это ОБСЕ настолько бестолковое, что даже гонимые кацапы не хотят с ними иметь дело.
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02.09.2021 17:36 Ответить
возможно,но это был хоть какой-то контроль границы,а будет шастай кто хочет
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02.09.2021 18:23 Ответить
Отказ России от продления мандата ОБСЕ на границе может привести к эскалации на Донбассе, - МИД - Цензор.НЕТ 6638 Отказ России от продления мандата ОБСЕ на границе может привести к эскалации на Донбассе, - МИД - Цензор.НЕТ 8369
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02.09.2021 17:09 Ответить
нет уже Збигнева как и нет Джона Маккейна . а байден не будет обострять с кацапами что бы не толкать их в союз с китаем
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02.09.2021 17:16 Ответить
так к этому и идет
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02.09.2021 17:10 Ответить
Как не прячься , а придеся за Родину воевать...
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02.09.2021 17:11 Ответить
Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС - Цензор.НЕТ 3627
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02.09.2021 17:24 Ответить
Любое действие ортодоксального *****, с монголом шойга, указывает на необходимость Карабахского сценария! Альтернативы, не существует...
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02.09.2021 17:28 Ответить
Срочно закрывайте все КПВВ с ОРДЛО.
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02.09.2021 17:28 Ответить
А вот и распьятый мальчик .
. НАСТОЯЩИЙ . . -
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС - Цензор.НЕТ 7062 Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС - Цензор.НЕТ 4922Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС - Цензор.НЕТ 2579Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС - Цензор.НЕТ 6836Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС - Цензор.НЕТ 4143
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02.09.2021 17:33 Ответить
Афганцы рвутся в Таджикистан...типа Путлер помоги...веди....
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02.09.2021 17:35 Ответить
На РАБссии полный Обсерон....Украина продалась Госдепу и Пентагону...
А 1 марта 2014 года когда Валентина Матвиенко и Совет Пидирации объявил войну Украине... вы о чем думали Крысы Мавзолейные?
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02.09.2021 17:39 Ответить
Тогда против войны ...проголосовал только один депутат Илья Пономарев....ОДИН на всю РАБссию...крым ваш говорите? Ну ну...
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02.09.2021 17:41 Ответить
Какая граница между РФ и ДНР , если там раздают паспорта РФ и 1 сентября подымают
флаг РФ под звуки её гимна. Жителей ДНР погонят на выборы 17 сентября.
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02.09.2021 17:56 Ответить
Як вроді і без цього немає ескалації.
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02.09.2021 17:58 Ответить
здрасти
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02.09.2021 18:35 Ответить
Пети позвоним он с медведчуком поришают
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02.09.2021 18:35 Ответить
скорее не " может привести" а "подготовка очередной эскалации".
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02.09.2021 18:38 Ответить
как бы МИДу не хотелось, но эскалация от ОБСЕ не зависит вообще никак
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02.09.2021 20:23 Ответить
 
 