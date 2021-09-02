За день украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде девять медалей, в том числе три золотые: у Украины уже 84 награды

На XVI летних Паралимпийских играх в Токио завершился девятый соревновательный день.

2 сентября наша команда завоевала 9 медалей - 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Паралимпийское золото выиграли легкоатлетка Мария Помазан (толкание ядра, класс F35) и Владислав Загребельный (прыжки в длину, F37), а также пловец Максим Крипак (100 метров на спине, S10).

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Сборная Украины по настольному теннису завоевала серебряную медаль в классе 8. Виктор Дидух и Максим Николенко дошли до финала, где уступили команде Китая - 0:2.

Пловец Антон Коль стал серебряным призером токийской Паралимпиады. Представитель Днепра стал серебряным призером на дистанции 50 метров на спине в классе S1. Для Коля это второе "серебро" в Токио. На счету Антона также второе место на 100-метровке на спине.

Легкоатлетка из Днепра Оксана Ботурчук стала обладательницей серебряной медали в девятый день XVI летней Паралимпиады в Токио (Япония). Ботурчук в классе Т12 заняла второе место в беге на 100 метров с результатом 12,03 секунды. На счету Оксаны также "серебро" Игр-2020 на 400 метровке.

Украинский пловец Денис Остапченко получил вторую медаль на Паралимпиаде в Токио (Япония). В девятый день Игр-2020 представитель Полтавщины к "серебру" на 50-метровке на спине добавил "бронзу" на 50-метровке вольным стилем в классе S3.

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Всего наши паралимпийцы имеют в Токио уже 84 медали (20, 39, 25). В неофициальном командном зачете украинцы идут пятыми (поднялись на одну строчку) по качеству наград и четвертыми - по количеству медалей.

Лидирует на Паралимпиаде команда Китая - 167 медалей (77, 46, 44). На втором месте представители Великобритании - 96 (34, 27, 35).