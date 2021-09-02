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Новости Общество
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гривня (1847) музей (700) Шевченко Кирилл (69)

На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

На Контрактовой площади в столице начала работу выставка "Музей гривни под открытым небом". Она проработает до конца сентября и будет бесплатной.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

"Гиды Национального банка будут бесплатно проводить экскурсии и квесты, расскажут интересную историю становления украинских денег, о защите и составе материала, о печати банкнот и чеканке монет, о выдающихся персонах на нашей денежной единице и еще много интересного", - рассказал руководитель НБУ.

На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко 01

"Вы узнаете о гривне такие факты, о каких даже не догадывались. Еще на выставке есть аудиогид, записанный не профессиональными дикторами, а сотрудниками Нацбанка", - добавляет Кирилл Шевченко.

Выставка посвящена 25-летию гривни. 2 сентября 1996 года стартовала денежная реформа, во время которой была введена в обращение украинская национальная валюта.

На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко 02

НБУ и Министерство образования и науки, по словам Шевченко, инициировали проведение во всех школах тематических уроков ко Дню рождения гривни. А сотрудники Нацбанка разработали конспекты и презентации для учителей и рабочие тетради для учеников начальной, средней и старшей школы. В них идет речь о банкнотах и монетах, истории гривни и денежной реформе 1996 года.

Выставка организована при поддержке президента Украины Владимира Зеленского и участников финансового рынка.

Недавно Кирилл Шевченко сообщил о старте совместной акции НБУ и фонда помощи онкобольным детям "Таблеточки". Украинцам предлагается перевести на счет фонда эквивалент выведенных из оборота монет номиналом 25 копеек, которые они сдадут в банки-партнеры акции.
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Топ комментарии
+2
Лицо у него явно не обременено интеллектом На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 610
На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8618
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02.09.2021 17:04
+1
Ну хоть язык не выставил...и то хорошо... На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2916
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02.09.2021 17:06
+1
А чого гривні не показали ?
Цікаво ж бачити, як гривня трансформувалась в казна що, бо москалі наліпили нашому Володимирові і Ярославу бороди і шапки.
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02.09.2021 17:06
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Лицо у него явно не обременено интеллектом На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 610
На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8618
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02.09.2021 17:04 Ответить
Ну хоть язык не выставил...и то хорошо... На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2916
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02.09.2021 17:06 Ответить
він же не дикий папуас і дибіл, як той....
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02.09.2021 18:22 Ответить
Певно мітить у прес секретутки Зеленського.
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02.09.2021 17:07 Ответить
це ти по Фройду? не переживай, тобі конкуренції не зробить.
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02.09.2021 18:23 Ответить
які в тебе критерії так низько цінити радісну людину?
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02.09.2021 18:20 Ответить
Це тролінг від влади??
Крім шобли при владі гривню інші будуть в музеї тільки бачити?
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02.09.2021 17:04 Ответить
А чого гривні не показали ?
Цікаво ж бачити, як гривня трансформувалась в казна що, бо москалі наліпили нашому Володимирові і Ярославу бороди і шапки.
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02.09.2021 17:06 Ответить
Так задумано! Щоб побачити 1 гривню необхідно заплатити 200 грн.😂😂😂 Жиди😂😂
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02.09.2021 17:08 Ответить
Капець... На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9491
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02.09.2021 17:11 Ответить
Художник пояснював, нащо бороду малюють - щоб підкреслити давнину подій.
Це дійсно, просто художній прийом.
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02.09.2021 18:04 Ответить
Я пришел тогда с контракта, месяцев через 5-6, после введения гривны. Помнится- обрадовался, очень даже. Отпала необходимость с собой мерзость таскать, которую называли дурацким слово "барсетка". При чем тут кличка кота, верно??? Короче, не стану много болтать: таки Ющенко кое-что сделал, для Украины. Что с ним потом случилось- мне неведомо.
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02.09.2021 17:10 Ответить
А що з ним сталося ? На фото - на трибуну запросили. Поважають.
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02.09.2021 18:02 Ответить
він потоваришував з тимошенко.
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02.09.2021 21:43 Ответить

А взагалі то українська гривня має свою дуже давню історію. У IX - X слов'янська Русь Київська (давня назва України) починає карбування власних монет з благородних металів золота (златники) і срібла (срібники). На них зображували київського князя і Герб - Тризуб (Український). Крім Володимира Великого і Ярослава Мудрого, монети карбував і чернігівський князь Олег Святославович. У Києві більше масово ходила київська гривня - срібний ромб вагою в 130 грамів. Схожої форми були Чернігівські і Львівські гривні.
А на Сході по сусідству Руссю в дикому угро - фінському Залісся - Моксель в той час місцеві угро - фіни тубільці які з 18 століття замаскувались під нібито росіян вони оцінювали речі не монетами, а шкурами звірів, куниць і білок: ці "гроші" називалися « куни ». Були в тому числі мордочки (куниць і білок). На них наносилось клеймо, куни можна було в міру їх накопичення обміняти на інший товар. Мордки і куни ще довгий час залишалися у вживанні диких личакових угро - фінів (москалів) тубільного Залісся - Моксель, поки набагато пізніше воно не було повністю колонізоване слов'янською Київською Руссю і ось тільки тоді у тубільних татаро - угро - фінів стала ходити поневічена слов'янська гривня тобто мала частина рубаної гривні, кацапській рубль.-
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02.09.2021 18:09 Ответить
Гривне 1000 лет, независимости 104 года!!!!!!!!!!!
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02.09.2021 20:00 Ответить
Извеняюсь !-й декрет 1918г о независимости, 30 лет восстановления независимости.
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02.09.2021 20:03 Ответить
 
 