На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко
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На Контрактовой площади в столице начала работу выставка "Музей гривни под открытым небом". Она проработает до конца сентября и будет бесплатной.
Об этом сообщил в Facebook председатель правления Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.
"Гиды Национального банка будут бесплатно проводить экскурсии и квесты, расскажут интересную историю становления украинских денег, о защите и составе материала, о печати банкнот и чеканке монет, о выдающихся персонах на нашей денежной единице и еще много интересного", - рассказал руководитель НБУ.
"Вы узнаете о гривне такие факты, о каких даже не догадывались. Еще на выставке есть аудиогид, записанный не профессиональными дикторами, а сотрудниками Нацбанка", - добавляет Кирилл Шевченко.
Выставка посвящена 25-летию гривни. 2 сентября 1996 года стартовала денежная реформа, во время которой была введена в обращение украинская национальная валюта.
НБУ и Министерство образования и науки, по словам Шевченко, инициировали проведение во всех школах тематических уроков ко Дню рождения гривни. А сотрудники Нацбанка разработали конспекты и презентации для учителей и рабочие тетради для учеников начальной, средней и старшей школы. В них идет речь о банкнотах и монетах, истории гривни и денежной реформе 1996 года.
Выставка организована при поддержке президента Украины Владимира Зеленского и участников финансового рынка.
Недавно Кирилл Шевченко сообщил о старте совместной акции НБУ и фонда помощи онкобольным детям "Таблеточки". Украинцам предлагается перевести на счет фонда эквивалент выведенных из оборота монет номиналом 25 копеек, которые они сдадут в банки-партнеры акции.
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Крім шобли при владі гривню інші будуть в музеї тільки бачити?
Цікаво ж бачити, як гривня трансформувалась в казна що, бо москалі наліпили нашому Володимирові і Ярославу бороди і шапки.
Це дійсно, просто художній прийом.
А взагалі то українська гривня має свою дуже давню історію. У IX - X слов'янська Русь Київська (давня назва України) починає карбування власних монет з благородних металів золота (златники) і срібла (срібники). На них зображували київського князя і Герб - Тризуб (Український). Крім Володимира Великого і Ярослава Мудрого, монети карбував і чернігівський князь Олег Святославович. У Києві більше масово ходила київська гривня - срібний ромб вагою в 130 грамів. Схожої форми були Чернігівські і Львівські гривні.
А на Сході по сусідству Руссю в дикому угро - фінському Залісся - Моксель в той час місцеві угро - фіни тубільці які з 18 століття замаскувались під нібито росіян вони оцінювали речі не монетами, а шкурами звірів, куниць і білок: ці "гроші" називалися « куни ». Були в тому числі мордочки (куниць і білок). На них наносилось клеймо, куни можна було в міру їх накопичення обміняти на інший товар. Мордки і куни ще довгий час залишалися у вживанні диких личакових угро - фінів (москалів) тубільного Залісся - Моксель, поки набагато пізніше воно не було повністю колонізоване слов'янською Київською Руссю і ось тільки тоді у тубільних татаро - угро - фінів стала ходити поневічена слов'янська гривня тобто мала частина рубаної гривні, кацапській рубль.-