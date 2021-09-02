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Новости За рубежом
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Беларусь (7527) граница (4749) Польша (7488) чрезвычайное положение (203) Дуда (642)

Президент Польши Дуда утвердил решение о чрезвычайном положении на границе с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Польши Дуда утвердил решение о чрезвычайном положении на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на польско-белорусской границе в связи с миграционным кризисом, о чем его просило правительство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Теперь документ отправлен в Сейм, который должен подтвердить решение президента.

Заседание нижней палаты парламента, скорее всего, состоится в понедельник. Депутаты имеют право отклонить президентское постановление, но для этого им нужно большинство. По этому поводу идет политическая борьба.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил во вторник, что правительство решило обратиться к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на 30 дней в пограничной зоне, то есть в части Подляского и Люблинского воеводств.

"Буквально минуту назад президент решил издать постановление и ввести чрезвычайное положение в районе, указанном Советом министров", - сказал в четверг на пресс-конференции представитель президента Блажей Спихальский.

По его словам, постановление было отправлено для публикации в Законодательном вестнике, после чего вступит в силу, а также спикеру Сейма.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Президент Польши Дуда утвердил решение о чрезвычайном положении на границе с Беларусью - Цензор.НЕТ 6133
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02.09.2021 17:15 Ответить
А хіба нам не підкидають ?
Чи ніхто навіть не слідкує ?
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02.09.2021 17:23 Ответить
Украина пока, не ЕС... Только П***Расты, дружки зЕлоха съезжаются, миссию от моржовой звизды выполнить
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02.09.2021 18:05 Ответить
Інстинкт самосбереження працює!!! Від скажених та параноїків слід ізолюватись !!!)))
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02.09.2021 17:23 Ответить
Беженцы из Афгана рвутся в Таджикистан....Путлер помоги...введи...
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02.09.2021 17:32 Ответить
а нас 7 років війна і ніякої надзвичайної ситуації ...
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02.09.2021 17:39 Ответить
Как мне кажется, таракан3% приговорил себя к кремлёвскому чаю... =)
Счастливчик, кобздоха и задолбнова скоро будет слушать!
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02.09.2021 18:00 Ответить
Глупости. Дайте приказ открывать огонь на поражение нарушителей госграницы и число желающих обезьян посетить ЕС резко поубавится.
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02.09.2021 19:12 Ответить
Не пускайте на польскую территорию нелегалов . Ни под каким видом не пускайте . Пусть левица во главе с Туском изойдет на лайно , пусть Брюссельские бюрократы визжат что хотят - ни одного нелегла не должно пройти в Польшу от лукадрища .
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02.09.2021 21:13 Ответить
 
 