РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13188 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
1 298 4
обстрел (20252) ранение (3239) Донбасс (26945) наемники РФ (2004) операция Объединенных сил (4182)

Украинский воин получил ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток 4 нарушения режима "тишины", - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский воин получил ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток 4 нарушения режима

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза открывали огонь на Донбассе, ранение получил один украинский защитник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, возле Золотого-3 войска РФ дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска осуществили обстрел из минометов 120-го калибра.

Вблизи Красногоровки оккупнаты применили артиллерию калибра 100-мм.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из незапрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 97 взрывоопасных предметов.

Также читайте: Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой выявлен на окраине Марьинки, - ООС. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кожного дня. ПрезЕдентська ОПа мовчить. Нічого сказати?
Швидкого одужання нашому захисникові.
показать весь комментарий
02.09.2021 17:50 Ответить
Сцыкуну всё по фигу.
показать весь комментарий
02.09.2021 18:26 Ответить
Бережи Боженька наших воїнів...
Одного українського воїна поранено внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 4 порушення режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 27

.
показать весь комментарий
02.09.2021 19:00 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Одного українського воїна поранено внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 4 порушення режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6664
показать весь комментарий
02.09.2021 23:23 Ответить
 
 