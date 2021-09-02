Украинский воин получил ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток 4 нарушения режима "тишины", - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза открывали огонь на Донбассе, ранение получил один украинский защитник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, возле Золотого-3 войска РФ дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска осуществили обстрел из минометов 120-го калибра.

Вблизи Красногоровки оккупнаты применили артиллерию калибра 100-мм.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из незапрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 97 взрывоопасных предметов.

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