Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы"

Вадим Мельник, которого по результатам конкурса Кабмин назначил председателем новосозданного Бюро экономической безопасности, указал в декларации, что в 2020 году приобрел квартиру в элитном ЖК "19 жемчужина" в курортном районе Одессы за 1 130 000 гривен. Это - минимум вдвое дешевле рыночной стоимости квартиры такого метража в этом ЖК на дату покупки.

Об этом сообщают журналисты "Схем", передает Цензор.НЕТ.

Это может свидетельствовать о занижении официальной стоимости сделки для уменьшения суммы уплаты налогов в бюджет, объясняют эксперты. Сам Мельник в комментарии заявил, что "все - прозрачно", и такая стоимость квартиры подтверждена официальной оценкой.

Квартиру на 67,8 квадратных метра в ЖК "19 жемчужина" в курортном районе Одессы "Аркадия" Мельник приобрел 23 апреля 2020. Журналисты нашли договор купли-продажи квартиры, в которой указана стоимость сделки - 1 129 412 грн. Такую же стоимость покупки новоизбранный председатель БЭБ отразил в декларации. Таким образом, стоимость одного квадратного метра элитного жилья составляла около 17 000 гривен или почти 615 долларов, согласно официальному курсу НБУ в тот день.

При этом, как установили журналисты, рыночная цена за один квадратный метр этой квартиры в тот период была как минимум вдвое выше и составляла около 1200-1300 долларов.

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Стоимость квадрата в этом ЖК, указанная на сайте агентства недвижимости - официального партнера по продаже квартир компании-застройщика Kadorr Group - "от 1300 долларов". Примерно такой же она была еще с момента сдачи дома в эксплуатацию: в 2017 году стоимость квадратного метра жилья здесь уже составляла от 1200 долларов. Это журналистам подтвердили у самого застройщика - в компании Kadorr Group.

Продавец квартиры - не публичный человек, работает в сфере IT. Журналисты связались с ним, но человек не захотел отвечать на вопросы, в частности, о том, цена, указанная в договоре купли-продажи - соответствует той сумме, которую он на самом деле получил от Мельника.

Занижение реальной стоимости сделки при купле-продаже недвижимого имущества - практика, которая приводит к занижению налогооблагаемой базы, объясняют эксперты.

Так, по купле-продаже такой квартиры в ЖК "19 жемчужина" в Одессе, если бы она состоялась по рыночной цене, государство в виде различных налогов и пошлин должно было получить около 192 000 гривен. Соответственно, если считать налоги со стоимости, указанной в официальном соглашении о купле-продаже квартиры, собственником которой стал Мельник, то они составляли вдвое меньше - около 96 000 гривен.

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"Если же Мельник провел по договору одну сумму, а на самом деле оплатил еще часть дополнительно наличными - то может стать вопрос о таком правонарушении, как недостоверное декларирование, ведь в таком случае он задекларировал лишь часть понесенных расходов. Если сумма незадекларированных расходов превышает 500 прожиточных минимумов (для 2021 г. это 1 189 500 гривен) - это признаки уголовного преступления", - добавляет юрист Мыткалык.

Журналисты пообщались с новоизбранным председателем Бюро экономической безопасности Вадимом Мельником. Он заявил, что стоимость квартиры в декларации соответствует той, которую он заплатил за нее на самом деле. Добавив, что такую ​​стоимость квартиры определил сам продавец, и она подтверждена официальной оценкой.

"Я оплатил ту сумму, которую определил продавец. Какая цена была указана, ту цену я заплатил. Я не очень мониторил объявления. Меня цена не впечатлила, дешевая она или дорога - меня она устроила. Мне подбирали эту квартиру риэлторы (агентство недвижимости)", - заявил новоизбранный председатель БЭБ.

На вопрос, как он может объяснить, почему продавец решил продать недвижимость по цене, вдвое меньшей, чем ее рыночная стоимость, Мельник ответил: "Вот не готов я вам сказать, почему. Я не считаю эту цену заниженной. Для меня это - немалые средства - миллион гривен".

Вспомнить, сколько конкретно налогов и пошлин было уплачено из этого соглашения, Вадим Мельник не смог, однако отметил, что они "все были уплачены", а сама цена сделки "была определена законодательно установленным способом".

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На момент приобретения жилья в Одессе Вадим Мельник работал преподавателем Сумского государственного университета. До этому Мельник работал на государственной службе. В частности, с 2000 и до 2016 года - в системе налоговых органов Украины. При президентстве Виктора Януковича, был начальником следственного управления уголовных расследований Министерства доходов и сборов, которое возглавлял Александр Клименко.

После непродолжительного периода - с декабря 2016 по октябрь 2020 года, когда Мельник работал вне госслужбы, занимаясь преподавательской деятельностью, - в декабре 2020-го его назначили председателем Государственной фискальной службы Украины.

Жена Мельника владеет двумя салонами красоты в Ирпене Киевской области. Также семья, согласно декларации, имеет в собственности еще одну квартиру в Киеве на 159,4 м2, три квартиры в Ирпене общей площадью 234,9 м2, нежилые помещения в Киеве и Ирпене на 577,1 м2, квартиру в Турции на 75 м2 , земельный участок в Сумской области и Ирпене, и внедорожник Range Rover 2014 с прицепом. Общая стоимость этого имущества, которую указал Мельник, составляет более 7 500 000 гривен. При этом у него и его жены есть еще около 3 миллионов гривен наличными и на счетах в банках.

Официальный указ о назначении председателя ГФС Вадима Мельника главой нового государственного органа - Бюро экономической безопасности - появился на сайте Кабинета Министров 20 августа 2021.