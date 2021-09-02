Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы"
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Вадим Мельник, которого по результатам конкурса Кабмин назначил председателем новосозданного Бюро экономической безопасности, указал в декларации, что в 2020 году приобрел квартиру в элитном ЖК "19 жемчужина" в курортном районе Одессы за 1 130 000 гривен. Это - минимум вдвое дешевле рыночной стоимости квартиры такого метража в этом ЖК на дату покупки.
Об этом сообщают журналисты "Схем", передает Цензор.НЕТ.
Это может свидетельствовать о занижении официальной стоимости сделки для уменьшения суммы уплаты налогов в бюджет, объясняют эксперты. Сам Мельник в комментарии заявил, что "все - прозрачно", и такая стоимость квартиры подтверждена официальной оценкой.
Квартиру на 67,8 квадратных метра в ЖК "19 жемчужина" в курортном районе Одессы "Аркадия" Мельник приобрел 23 апреля 2020. Журналисты нашли договор купли-продажи квартиры, в которой указана стоимость сделки - 1 129 412 грн. Такую же стоимость покупки новоизбранный председатель БЭБ отразил в декларации. Таким образом, стоимость одного квадратного метра элитного жилья составляла около 17 000 гривен или почти 615 долларов, согласно официальному курсу НБУ в тот день.
При этом, как установили журналисты, рыночная цена за один квадратный метр этой квартиры в тот период была как минимум вдвое выше и составляла около 1200-1300 долларов.
Стоимость квадрата в этом ЖК, указанная на сайте агентства недвижимости - официального партнера по продаже квартир компании-застройщика Kadorr Group - "от 1300 долларов". Примерно такой же она была еще с момента сдачи дома в эксплуатацию: в 2017 году стоимость квадратного метра жилья здесь уже составляла от 1200 долларов. Это журналистам подтвердили у самого застройщика - в компании Kadorr Group.
Продавец квартиры - не публичный человек, работает в сфере IT. Журналисты связались с ним, но человек не захотел отвечать на вопросы, в частности, о том, цена, указанная в договоре купли-продажи - соответствует той сумме, которую он на самом деле получил от Мельника.
Занижение реальной стоимости сделки при купле-продаже недвижимого имущества - практика, которая приводит к занижению налогооблагаемой базы, объясняют эксперты.
Так, по купле-продаже такой квартиры в ЖК "19 жемчужина" в Одессе, если бы она состоялась по рыночной цене, государство в виде различных налогов и пошлин должно было получить около 192 000 гривен. Соответственно, если считать налоги со стоимости, указанной в официальном соглашении о купле-продаже квартиры, собственником которой стал Мельник, то они составляли вдвое меньше - около 96 000 гривен.
"Если же Мельник провел по договору одну сумму, а на самом деле оплатил еще часть дополнительно наличными - то может стать вопрос о таком правонарушении, как недостоверное декларирование, ведь в таком случае он задекларировал лишь часть понесенных расходов. Если сумма незадекларированных расходов превышает 500 прожиточных минимумов (для 2021 г. это 1 189 500 гривен) - это признаки уголовного преступления", - добавляет юрист Мыткалык.
Журналисты пообщались с новоизбранным председателем Бюро экономической безопасности Вадимом Мельником. Он заявил, что стоимость квартиры в декларации соответствует той, которую он заплатил за нее на самом деле. Добавив, что такую стоимость квартиры определил сам продавец, и она подтверждена официальной оценкой.
"Я оплатил ту сумму, которую определил продавец. Какая цена была указана, ту цену я заплатил. Я не очень мониторил объявления. Меня цена не впечатлила, дешевая она или дорога - меня она устроила. Мне подбирали эту квартиру риэлторы (агентство недвижимости)", - заявил новоизбранный председатель БЭБ.
На вопрос, как он может объяснить, почему продавец решил продать недвижимость по цене, вдвое меньшей, чем ее рыночная стоимость, Мельник ответил: "Вот не готов я вам сказать, почему. Я не считаю эту цену заниженной. Для меня это - немалые средства - миллион гривен".
Вспомнить, сколько конкретно налогов и пошлин было уплачено из этого соглашения, Вадим Мельник не смог, однако отметил, что они "все были уплачены", а сама цена сделки "была определена законодательно установленным способом".
На момент приобретения жилья в Одессе Вадим Мельник работал преподавателем Сумского государственного университета. До этому Мельник работал на государственной службе. В частности, с 2000 и до 2016 года - в системе налоговых органов Украины. При президентстве Виктора Януковича, был начальником следственного управления уголовных расследований Министерства доходов и сборов, которое возглавлял Александр Клименко.
После непродолжительного периода - с декабря 2016 по октябрь 2020 года, когда Мельник работал вне госслужбы, занимаясь преподавательской деятельностью, - в декабре 2020-го его назначили председателем Государственной фискальной службы Украины.
Жена Мельника владеет двумя салонами красоты в Ирпене Киевской области. Также семья, согласно декларации, имеет в собственности еще одну квартиру в Киеве на 159,4 м2, три квартиры в Ирпене общей площадью 234,9 м2, нежилые помещения в Киеве и Ирпене на 577,1 м2, квартиру в Турции на 75 м2 , земельный участок в Сумской области и Ирпене, и внедорожник Range Rover 2014 с прицепом. Общая стоимость этого имущества, которую указал Мельник, составляет более 7 500 000 гривен. При этом у него и его жены есть еще около 3 миллионов гривен наличными и на счетах в банках.
Официальный указ о назначении председателя ГФС Вадима Мельника главой нового государственного органа - Бюро экономической безопасности - появился на сайте Кабинета Министров 20 августа 2021.
Пожалуйста, подождите...
Все ж таки вірні пропорції колись визначили 20 на 80 ))
Если б была кнопка "презираю", тогда - да.
Авжеж, як такому не довірити економічну безпеку країни
пс. Зебіли....вам знову вітання. Ех, удєлали всіх )))
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз. Об этом сообщил Цензор.
Арахамия в поданной 5 июня 2020 года декларации за 2019 год указал, что 27 июня 2019 года приобрел дом в Вите-Почтовой.
Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся ему около
$37 тыс.
Дом, приобретенный нардепом, находится на территории садового товарищества "Новита" - то есть, в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.
В городке на сегодняшний день осталось 11 непроданных домов. Согласно информации на сайте Green Hills, актуальные цены на дома площадью 276-318 кв м - от $380 тыс. до $550 тыс. в зависимости от проекта.
Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь - 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, якобы купленного за $37 тысяч.
за такое на западе сразу под зад коленом
Нашим кугутам глубоко насрать пока это не касается их личных бурячков, а смотреть шире своего огрода уровень развития не позволяет.
А вот тем, кто помогает Украине, полезно будет знать с какими ********** они имеют дело в лице ЗЕ-банды.
Так что не ленитесь - делайте репосты в соц-сетях, пишите в западные СМИ. Мир должен знать правду про наших "героев".
Нужен не пендель, а всеобъемлющая токсичность и нерукопожатность на Западе всего окружения ЗЕ.
Чтобы, как с Януковичем - мы его в петлю, а Запад одобрительно апплодирует.
Бо пока эта ватная гнида считается на Западе нормальным демократически избранным президентом кина не будет.
Иммидж коррупционера и узурпатора в Западных СМИ должен быть приклеен к ЗЕ намертво.
Сначала он утверждает что сумма для него немаленькая, а потом что не интересовался стоимостью (или на оборот, но не важно). Это явное противоречие.
Тем более что чем богаче люди, тем трепетнее они относятся к каждой копейке. Тем более что чел как бы работает в финансовой сфере. И тут он вообще не интересовался стоимостью. Ага.
І подивимось чергову виставу від клоунів
Якби людина знала, що її платежі йдуть на пенсію конкретно її батькам (або їй на накопичення), або на страховий медичний поліс йому (родині), вона би відносилась інакше.
А коли один сплачує десятки тисяч податків з однієї тільки зарплати, а довкола мільйони липових жебраків, які або "працюють за мінімалку", або взагалі неоформлені, або є ФОПами що ухиляються навіть від тих незначних податків... то у того хто сплачує виникають доволі природні емоції. Якого бісу я маю годувати батьків пенсіонерів цих хитро.пих? Чому я маю ще додатково платити за витрачання і так вже оподаткованих прибутків купуючи нерухомість, машину, а вони усі гарно влаштувались? Їх діти ходять у садочок та школу, яку утримую я, а не вони. До них швидка та пожежна за мій рахунок приїде. Їх батьки пенсіонери мають безкоштовний проїзд, і нехай невелику, але блін ЗА МІЙ рахунок пенсію. Мало того, вони ці хитро.опі усюди влізуть. То вони "малозабезпечені", то вони із трьома дітьми "багатодітні" то вони на субсидію мають право...
У цій країні не має елементарної справедливості. Якщо ти сплачуєш податки - ти ідіот і дурак, а якщо ти хитро.пий - то молодець.
До чого тут корупція? Скоріше за усе він заплатив повну вартість. Ну у такій країні ми живемо, що УСІ ухиляються від податків. Покажіть ідіота який у нас купує чи продає (офіційно) по ринковій вартості??? Береш оголошення - вартість 100 тис. доларів, дивишся договір купівлі продажу - і там ніяких 100к не має! Або 50, або взагалі 30.
Якесь схиблене уявлення про справедливість у нашого народу. Країна, де поголовно отримують зарплати в конвертах, де УСІ оформлюють правочини із нерухомістю за цією схемою, вважають що чиновники, мають жити якось інакше, а з якого дива???
Або усі, або ніхто. В інший спосіб ми ніколи це не змінимо.
Яка мені різниця хто він і на якій посаді, якщо УСЯ ця країна, УСІ ці "обурені" такі самі?
Тому або вирішувати цю проблему повністю, раз і назавжди, або змиритися, жити у лайні і перейматися окремими індивідуумами при тому, що 99% населення цієї країни такі самі?
- Это я, козел Мефодий.
- По каким таким делам?
- Помогаю сторожам.
Я капусту охраняю,
Каждый лист оберегаю...
- Почему ж капусту вдруг,
А не редьку
И не лук?
Как же так, скажи, Мефодий?!
Ты забыл о них, выходит!
- Ничего я не забыл,
Но на все не хватит сил.
Лук стеречь я не умею,
А от редьки я худею.
А капуста - хороша,
И нужны ей сторожа,
Потому что самый вкусный,
Очень вкусный -
Лист капустный!
Крылов А. Козел Мефодий
А этот-видно сразу, взяточник со стажем. Честным трудом, работая на госслужбе, невозможно приобрести такое количество имущества. Бедный Зеленский!
Одних жуликов меняет на других.