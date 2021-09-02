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Новости Политика Украины Е-декларации госслужащих
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Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, -

Вадим Мельник, которого по результатам конкурса Кабмин назначил председателем новосозданного Бюро экономической безопасности, указал в декларации, что в 2020 году приобрел квартиру в элитном ЖК "19 жемчужина" в курортном районе Одессы за 1 130 000 гривен. Это - минимум вдвое дешевле рыночной стоимости квартиры такого метража в этом ЖК на дату покупки.

Об этом сообщают журналисты "Схем", передает Цензор.НЕТ.

Это может свидетельствовать о занижении официальной стоимости сделки для уменьшения суммы уплаты налогов в бюджет, объясняют эксперты. Сам Мельник в комментарии заявил, что "все - прозрачно", и такая стоимость квартиры подтверждена официальной оценкой.

Квартиру на 67,8 квадратных метра в ЖК "19 жемчужина" в курортном районе Одессы "Аркадия" Мельник приобрел 23 апреля 2020. Журналисты нашли договор купли-продажи квартиры, в которой указана стоимость сделки - 1 129 412 грн. Такую же стоимость покупки новоизбранный председатель БЭБ отразил в декларации. Таким образом, стоимость одного квадратного метра элитного жилья составляла около 17 000 гривен или почти 615 долларов, согласно официальному курсу НБУ в тот день.

При этом, как установили журналисты, рыночная цена за один квадратный метр этой квартиры в тот период была как минимум вдвое выше и составляла около 1200-1300 долларов.

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Стоимость квадрата в этом ЖК, указанная на сайте агентства недвижимости - официального партнера по продаже квартир компании-застройщика Kadorr Group - "от 1300 долларов". Примерно такой же она была еще с момента сдачи дома в эксплуатацию: в 2017 году стоимость квадратного метра жилья здесь уже составляла от 1200 долларов. Это журналистам подтвердили у самого застройщика - в компании Kadorr Group.

Продавец квартиры - не публичный человек, работает в сфере IT. Журналисты связались с ним, но человек не захотел отвечать на вопросы, в частности, о том, цена, указанная в договоре купли-продажи - соответствует той сумме, которую он на самом деле получил от Мельника.

Занижение реальной стоимости сделки при купле-продаже недвижимого имущества - практика, которая приводит к занижению налогооблагаемой базы, объясняют эксперты.

Так, по купле-продаже такой квартиры в ЖК "19 жемчужина" в Одессе, если бы она состоялась по рыночной цене, государство в виде различных налогов и пошлин должно было получить около 192 000 гривен. Соответственно, если считать налоги со стоимости, указанной в официальном соглашении о купле-продаже квартиры, собственником которой стал Мельник, то они составляли вдвое меньше - около 96 000 гривен.

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"Если же Мельник провел по договору одну сумму, а на самом деле оплатил еще часть дополнительно наличными - то может стать вопрос о таком правонарушении, как недостоверное декларирование, ведь в таком случае он задекларировал лишь часть понесенных расходов. Если сумма незадекларированных расходов превышает 500 прожиточных минимумов (для 2021 г. это 1 189 500 гривен) - это признаки уголовного преступления", - добавляет юрист Мыткалык.

Журналисты пообщались с новоизбранным председателем Бюро экономической безопасности Вадимом Мельником. Он заявил, что стоимость квартиры в декларации соответствует той, которую он заплатил за нее на самом деле. Добавив, что такую ​​стоимость квартиры определил сам продавец, и она подтверждена официальной оценкой.

"Я оплатил ту сумму, которую определил продавец. Какая цена была указана, ту цену я заплатил. Я не очень мониторил объявления. Меня цена не впечатлила, дешевая она или дорога - меня она устроила. Мне подбирали эту квартиру риэлторы (агентство недвижимости)", - заявил новоизбранный председатель БЭБ.

На вопрос, как он может объяснить, почему продавец решил продать недвижимость по цене, вдвое меньшей, чем ее рыночная стоимость, Мельник ответил: "Вот не готов я вам сказать, почему. Я не считаю эту цену заниженной. Для меня это - немалые средства - миллион гривен".

Вспомнить, сколько конкретно налогов и пошлин было уплачено из этого соглашения, Вадим Мельник не смог, однако отметил, что они "все были уплачены", а сама цена сделки "была определена законодательно установленным способом".

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На момент приобретения жилья в Одессе Вадим Мельник работал преподавателем Сумского государственного университета. До этому Мельник работал на государственной службе. В частности, с 2000 и до 2016 года - в системе налоговых органов Украины. При президентстве Виктора Януковича, был начальником следственного управления уголовных расследований Министерства доходов и сборов, которое возглавлял Александр Клименко.

После непродолжительного периода - с декабря 2016 по октябрь 2020 года, когда Мельник работал вне госслужбы, занимаясь преподавательской деятельностью, - в декабре 2020-го его назначили председателем Государственной фискальной службы Украины.

Жена Мельника владеет двумя салонами красоты в Ирпене Киевской области. Также семья, согласно декларации, имеет в собственности еще одну квартиру в Киеве на 159,4 м2, три квартиры в Ирпене общей площадью 234,9 м2, нежилые помещения в Киеве и Ирпене на 577,1 м2, квартиру в Турции на 75 м2 , земельный участок в Сумской области и Ирпене, и внедорожник Range Rover 2014 с прицепом. Общая стоимость этого имущества, которую указал Мельник, составляет более 7 500 000 гривен. При этом у него и его жены есть еще около 3 миллионов гривен наличными и на счетах в банках.

Официальный указ о назначении председателя ГФС Вадима Мельника главой нового государственного органа - Бюро экономической безопасности - появился на сайте Кабинета Министров 20 августа 2021.
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Топ комментарии
+49
Боротьба корупціонерів з корупцією триває та прогресує !!!))))
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02.09.2021 17:37
+39
Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8140
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02.09.2021 17:38
+15
Новий глава БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси вдвічі дешевше за ринкову вартість, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4629
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02.09.2021 18:28
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Правила форума Совет форумчан
Боротьба корупціонерів з корупцією триває та прогресує !!!))))
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02.09.2021 17:37 Ответить
Всі сподіваються на вміння зеленсього окучувати мізки тупого піплу.
Все ж таки вірні пропорції колись визначили 20 на 80 ))
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02.09.2021 17:48 Ответить
"Все ж таки вірні пропорції колись визначили 20 на 80 ))" - это касается выбора в 2019? И в 2014?
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03.09.2021 10:49 Ответить
в рамках борьбы с антикоррупцией. рыги вернулись. будем молиться, чтобы не навсегда
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02.09.2021 17:38 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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02.09.2021 17:45 Ответить
Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8140
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02.09.2021 17:38 Ответить
Второй снизу каким боком к владе?
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02.09.2021 18:40 Ответить
Анализы на хранении)
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02.09.2021 20:22 Ответить
Он корупционер, а значит в любой момент может оказаться приближённым к Зеле.
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03.09.2021 09:50 Ответить
Сори, не могу нажать "мне нравится".
Если б была кнопка "презираю", тогда - да.
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02.09.2021 20:08 Ответить
Только Зеля наверное думает что в Украине коррупции нет.
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02.09.2021 17:39 Ответить
Лялька напхана тирсою не спроможна мислити ,дяйство відбувається за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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02.09.2021 17:54 Ответить
Его приобретения будут расти как на дрожжах сейчас. Ни у одного взяточника страны нет таких возможностей как у него. А он и раньше был "парень не промах".
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02.09.2021 17:39 Ответить
Тобто в грудні 2020 р. корумповану гниду повернули на держпосаду !!! Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!))
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02.09.2021 17:39 Ответить
Везунчик.. Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9611
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02.09.2021 17:39 Ответить
Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7512
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02.09.2021 17:45 Ответить
Сегодня о Лизе Богуцкой прочитал, как они с мужем друг-дружке машинку "Шкоду-Йети" продавали. Не очень дорого по 240 тысяч. По родственному. Если коротко, то- все сволочи, без исключения.
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02.09.2021 17:41 Ответить
а як борця з економічною злочинністю уявляли ви?
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02.09.2021 17:43 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!!)))
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02.09.2021 17:43 Ответить
Вы главное не забывайте,что барыг давно нет.
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02.09.2021 17:43 Ответить
Це все муйня ,головне "Лишьби не Порошенко" !!!)))
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02.09.2021 17:47 Ответить
Хрустально чесна людина .
Авжеж, як такому не довірити економічну безпеку країни Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6591
пс. Зебіли....вам знову вітання. Ех, удєлали всіх )))
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02.09.2021 17:46 Ответить
В Україні всі держпосадовці білі та пухнасті ,доброчесні "аж страшно" !!!!))))
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02.09.2021 17:49 Ответить
та какая разніца..
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02.09.2021 18:41 Ответить
борьба с коррупцией приняла явно оборонительный характер.
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02.09.2021 17:48 Ответить
Як оборона,кремлівський реванш стає все більш агресивним !!!))))
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02.09.2021 17:50 Ответить
дякуючи мудрому наріду
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02.09.2021 17:55 Ответить
Та з цим "новим обличчям" все билу зрозуміло с першоі хвилини...
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02.09.2021 17:49 Ответить
Що тут скажеш: у всіх були рівні можливості і він так би мовити перший серед рівних.😀
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02.09.2021 17:50 Ответить
Ну чого ви до "чесного человека" пристали? ВАЗеленська влада, вся така, "чесна".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз. Об этом сообщил Цензор.
Арахамия в поданной 5 июня 2020 года декларации за 2019 год указал, что 27 июня 2019 года приобрел дом в Вите-Почтовой.
Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся ему около
Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 917 $37 тыс.
Дом, приобретенный нардепом, находится на территории садового товарищества "Новита" - то есть, в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.
В городке на сегодняшний день осталось 11 непроданных домов. Согласно информации на сайте Green Hills, актуальные цены на дома площадью 276-318 кв м - от $380 тыс. до $550 тыс. в зависимости от проекта.
Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь - 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, якобы купленного за $37 тысяч.
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02.09.2021 18:01 Ответить
Новий глава БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси вдвічі дешевше за ринкову вартість, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4629
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02.09.2021 18:28 Ответить
Каков нарид таки и слуги.
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02.09.2021 18:03 Ответить
Проффессионал, да... Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4667
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02.09.2021 18:06 Ответить
Порядочность и честность -- слишком дорогие подарки. И не стоит их ждать от дешевых людей. / Вуди Аллен-р.1935 америк. кинорежессёр,писатель/
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02.09.2021 18:10 Ответить
жги, Господь.
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02.09.2021 18:18 Ответить
Якби це було у Німеччині то в кращому випадку довелося б забути про кар"єру в державних структурах,але для України то норма у нас низький рівень сприйняття корупції.
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02.09.2021 18:21 Ответить
это классическая взятка даже объяснять не надо как и что
за такое на западе сразу под зад коленом
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02.09.2021 18:25 Ответить
Походу эту информацию не украинскому обывателю нужно показывать, а американским СМИ.

Нашим кугутам глубоко насрать пока это не касается их личных бурячков, а смотреть шире своего огрода уровень развития не позволяет.

А вот тем, кто помогает Украине, полезно будет знать с какими ********** они имеют дело в лице ЗЕ-банды.

Так что не ленитесь - делайте репосты в соц-сетях, пишите в западные СМИ. Мир должен знать правду про наших "героев".
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02.09.2021 18:40 Ответить
Та вся надія, що прилетить пендель із за океану.
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02.09.2021 18:43 Ответить
За нас им пендель никто давать не будет.
Нужен не пендель, а всеобъемлющая токсичность и нерукопожатность на Западе всего окружения ЗЕ.

Чтобы, как с Януковичем - мы его в петлю, а Запад одобрительно апплодирует.
Бо пока эта ватная гнида считается на Западе нормальным демократически избранным президентом кина не будет.

Иммидж коррупционера и узурпатора в Западных СМИ должен быть приклеен к ЗЕ намертво.
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02.09.2021 18:50 Ответить
схема проверенная, бородатая женщина же отбрехался...
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02.09.2021 18:40 Ответить
с таким кренделем экономическая безопасность в безопасности...
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02.09.2021 18:41 Ответить
Люди які пи*дять мільйонами жмуться на податки, дріб'язкові жлоби.
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02.09.2021 18:48 Ответить
Ничего удивительного, Зе всегда берет в свою команду заслуженных, достойных, крупных воров из комуняцкой обоймы.
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02.09.2021 19:01 Ответить
Пока эта ТВАРЮКА у должности всего пару недель,а покупают себе элЫтное жильё за лимон с копейками!!!НАШИ бойцы проливают СВОЮ кровь. "Андрей из Львовской области. Ему 27 лет. Защищая Украину, получил ранение, несовместимое с жизнью, в населенном пункте Горское Донецкой области. Два предыдущих ранения не остановили молодого командира - он остался на передке. Идти было некуда. 29 августа снайпер попал ему в голову", Источник: https://censor.net/ru/n3286040
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02.09.2021 19:27 Ответить
А зелена потвора бачить мир в очах )(уйла ,а загиблих та зкалічених не бачить !!!))
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02.09.2021 19:36 Ответить
Сразу видно брехню.
Сначала он утверждает что сумма для него немаленькая, а потом что не интересовался стоимостью (или на оборот, но не важно). Это явное противоречие.
Тем более что чем богаче люди, тем трепетнее они относятся к каждой копейке. Тем более что чел как бы работает в финансовой сфере. И тут он вообще не интересовался стоимостью. Ага.
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02.09.2021 19:37 Ответить
Страшно представить сколько он еще приобретет при ЗЭреформаторах
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02.09.2021 20:27 Ответить
Ну, такой рынок недвижимости - не стабильный.
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02.09.2021 20:51 Ответить
В країнах, де реально працюють закони відповідні органи одразу б з цим розібралися, а у нас їм не до цього - вони краще вибиватимуть довідки з якогось роботяги, який роками відкладав довідки на вживане авто чи найдешевшу однокімнатну квартиру на вторинному ринку.
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02.09.2021 20:58 Ответить
залишається написати журналістам-розслідувачам заяву в БЕП про недоплату податків забудовником, в якого він купив квартиру Новий глава БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси вдвічі дешевше за ринкову вартість, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 316
І подивимось чергову виставу від клоунів
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03.09.2021 09:00 Ответить
а цей "роботяга" на вторинці по ринковій вартості квартиру оформив, чи такий самий мудак як і цій чинуша?
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03.09.2021 10:56 Ответить
Чергова зе-мразота спалилася... Нічого нового
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02.09.2021 21:50 Ответить
Банальное занижение стоимости для минимизации уплаты всяких идиотских сборов и налогов,показывает что даже главный налогосдиральщик понимает всю абсурдность налогового законодательства в стране,но для себя родного свобода выбора,а для остальных закон.
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02.09.2021 23:26 Ответить
Система та розмір податків у нас не абсурдні. У нас абсурдне витрачання сплачених податків.
Якби людина знала, що її платежі йдуть на пенсію конкретно її батькам (або їй на накопичення), або на страховий медичний поліс йому (родині), вона би відносилась інакше.
А коли один сплачує десятки тисяч податків з однієї тільки зарплати, а довкола мільйони липових жебраків, які або "працюють за мінімалку", або взагалі неоформлені, або є ФОПами що ухиляються навіть від тих незначних податків... то у того хто сплачує виникають доволі природні емоції. Якого бісу я маю годувати батьків пенсіонерів цих хитро.пих? Чому я маю ще додатково платити за витрачання і так вже оподаткованих прибутків купуючи нерухомість, машину, а вони усі гарно влаштувались? Їх діти ходять у садочок та школу, яку утримую я, а не вони. До них швидка та пожежна за мій рахунок приїде. Їх батьки пенсіонери мають безкоштовний проїзд, і нехай невелику, але блін ЗА МІЙ рахунок пенсію. Мало того, вони ці хитро.опі усюди влізуть. То вони "малозабезпечені", то вони із трьома дітьми "багатодітні" то вони на субсидію мають право...
У цій країні не має елементарної справедливості. Якщо ти сплачуєш податки - ти ідіот і дурак, а якщо ти хитро.пий - то молодець.
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03.09.2021 10:52 Ответить
Дякую БЕБ!!! Одеси, що таки продали, а не доплатили як допомогу.
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03.09.2021 04:36 Ответить
ЗеМразь
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03.09.2021 08:35 Ответить
значить забудовник не доплатив податків Новий глава БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси вдвічі дешевше за ринкову вартість, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 649
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03.09.2021 08:57 Ответить
Реально дістало це лайнометання. А із Сергієм Лєщенко не те саме було?
До чого тут корупція? Скоріше за усе він заплатив повну вартість. Ну у такій країні ми живемо, що УСІ ухиляються від податків. Покажіть ідіота який у нас купує чи продає (офіційно) по ринковій вартості??? Береш оголошення - вартість 100 тис. доларів, дивишся договір купівлі продажу - і там ніяких 100к не має! Або 50, або взагалі 30.
Якесь схиблене уявлення про справедливість у нашого народу. Країна, де поголовно отримують зарплати в конвертах, де УСІ оформлюють правочини із нерухомістю за цією схемою, вважають що чиновники, мають жити якось інакше, а з якого дива???
Або усі, або ніхто. В інший спосіб ми ніколи це не змінимо.
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03.09.2021 10:43 Ответить
Але він обіймає таку посаду (державну, якщо Ви забули), завданням якої і є, зокрема, боротьба з ухилянням. Це одне. Є ще питання - нахіба йому квартира в Одесі? У нього є зайві гроші, щоб її утримувати? Збирається здавати? От нехай іде з державної служби й заробляє на здаванні нерухомості в оренду. Та будь-яким легальним бізнесом.
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03.09.2021 11:20 Ответить
Я бачу ви не хочете чути. Або усі, або ніхто. Не працює це в інший спосіб!!!
Яка мені різниця хто він і на якій посаді, якщо УСЯ ця країна, УСІ ці "обурені" такі самі?
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03.09.2021 11:34 Ответить
Ви (ми як український народ) збираєтеся нормальну країну збудувати чи вам (нам) вистачить призначення однієї нормальної людини на одну посаду?
Тому або вирішувати цю проблему повністю, раз і назавжди, або змиритися, жити у лайні і перейматися окремими індивідуумами при тому, що 99% населення цієї країни такі самі?
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03.09.2021 11:46 Ответить
Я Вас або обнадію, або розчарую - все залежить від того, оптиміст Ви, чи песиміст. У 1985 році у ленінградському готелі "Прибалтійська" я споглядав таку картину - ходять по фойє іноземці, усі, як один, європейці, палять і недопалки кидають просто собі під ноги на підлогу. А попід стінкою стоять ланцюгом з десяток прибиральниць, як тільки народу стає менше, вони проходять, підбирають недопалки і стають біля протилежної стінки. І так весь час "човникують". Люди поводяться так, як їм дозволяє влада. Прикладів безліч - взять той же Сінгапур. Та й теорія розбитих вікон давно відома.
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03.09.2021 15:46 Ответить
А владу обирають люди... На що ви розраховуєте знайти серед грішників святого, який почне жити заради них? Таке є тільки у Біблії...
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03.09.2021 15:49 Ответить
От тому США, НАТО і ЄС і дають нам "домашні завдання", а ми, з їхньою допомогою, змінюємось на краще.
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03.09.2021 15:56 Ответить
Кто там бродит в огороде?
- Это я, козел Мефодий.
- По каким таким делам?
- Помогаю сторожам.
Я капусту охраняю,
Каждый лист оберегаю...
- Почему ж капусту вдруг,
А не редьку
И не лук?
Как же так, скажи, Мефодий?!
Ты забыл о них, выходит!
- Ничего я не забыл,
Но на все не хватит сил.
Лук стеречь я не умею,
А от редьки я худею.
А капуста - хороша,
И нужны ей сторожа,
Потому что самый вкусный,
Очень вкусный -
Лист капустный!

Крылов А. Козел Мефодий
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03.09.2021 11:13 Ответить
В Украине недостаток честных людей? Явного жулика назначают на такой пост? Там нужен свежий, незапятнавший себя ранее человек.

А этот-видно сразу, взяточник со стажем. Честным трудом, работая на госслужбе, невозможно приобрести такое количество имущества. Бедный Зеленский!

Одних жуликов меняет на других.
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14.09.2021 04:29 Ответить
 
 