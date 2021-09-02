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Первые поставки по "Северному потоку-2" могут быть уже в этом году, - "Газпром"
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Глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер утверждает, что первые поставки по газопроводу "Северный поток-2" могут быть осуществлены в отопительном сезоне этого года.
Об этом он сказал во время селектора ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок", - сказал Миллер.
"С российской стороны созданы все необходимые мощности: добывающие мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре", - добавил он.
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ПС. А на рахунок фонтанів газу в Балтійському морі, завчасно радіти не варто. Не факт, що вони будуть, а от астрономічні ціни в платіжках українців - більш вірогідно...
Киля, ты что, прикидываешься? КАКАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ЕВРОПЫ В КРЫМУ? В Крым продукция попадает только по крымскому мосту, по закупочным ценам в рабсее плюс плечо доставки и плюс навар.
Европа с нетерпением ждёт запуска Северного потока-2. Только после его запуска цены упадут. Больше газа взять неоткуда.
Во, гад, Путин!