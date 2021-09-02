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Газпром (3166) Миллер (302) Северный поток (1428)

Первые поставки по "Северному потоку-2" могут быть уже в этом году, - "Газпром"

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Первые поставки по

Глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер утверждает, что первые поставки по газопроводу "Северный поток-2" могут быть осуществлены в отопительном сезоне этого года.

Об этом он сказал во время селектора ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок", - сказал Миллер.

"С российской стороны созданы все необходимые мощности: добывающие мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре", - добавил он.

Читайте: У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор по "Северному потоку-2", - Кулеба

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Я думал, что только бубочка, когда ширнется, начинает нести всякий бред. Оказывается, чемпион в этом виде спорта - членоголовый фюрер кацапии Куйло, на втором месте Миллер, а у бубочки только бронзовая медаль среди балаболов.
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02.09.2021 17:55
+5
Скоро небось терракт на нашей газотранспортной системе забацают
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02.09.2021 18:16
+3
После того как оба потока заработают - легко.
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02.09.2021 18:44
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Это уже только голым африканским папуасам не очевидно. Особенно после вот этого:"Мы ещё поборемся"(с). Где там туварисч Витренко? Ждет когда газ по 700 долларов за тыщу кубиков станет, да? Так это- недолго ждать.
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02.09.2021 17:55 Ответить
Я думал, что только бубочка, когда ширнется, начинает нести всякий бред. Оказывается, чемпион в этом виде спорта - членоголовый фюрер кацапии Куйло, на втором месте Миллер, а у бубочки только бронзовая медаль среди балаболов.
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02.09.2021 17:55 Ответить
Раша була змушена підкоритися вимогам ЄС.
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02.09.2021 18:00 Ответить
Чтобы начать поставки нужна Страховая компания и страховой полис Международного образца.....,на РАБссии после решения Судьи из Дюссельдорфа нет ни того ни другого...бараны Мавзолейные ..вы и правда в Юриспруденции ПОЛНЫЙ НОЛЬ... Первые поставки по "Северному потоку-2" могут быть уже в этом году, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 275 Первые поставки по "Северному потоку-2" могут быть уже в этом году, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 275
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02.09.2021 18:11 Ответить
Никто ещё не отменял пословицу - своя рубашка ближе к телу!!!
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02.09.2021 22:13 Ответить
Кстати ГрязьПром проиграл в Международных Судах 28 Исков из 29 Первые поставки по "Северному потоку-2" могут быть уже в этом году, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 4278так что я не удивлен...адвокаты ваши ДЕБИЛЫ...
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02.09.2021 18:13 Ответить
Та хай запускают, тем более это рабсейским нефтяникам было обещано. А на рабсее обещанного три столетия ждут. А вообще даже интересно наблюдать будет когда в эру рукожопо сваренную трубу под водой дадут рабочее давление. Все Балтийское море кипеть начнет покруче чем фонтан в Дубае.
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02.09.2021 18:15 Ответить
Згоден. Кримський міст теж неможливо побудувати. А якщо і побудують, то на другий день він обвалиться.
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02.09.2021 21:55 Ответить
Та ради бога, Крымский мост решил проблемы Крыма? Почему крымчане жалуются на дороговизну и отсутствие туристов? Так что, Килян, будем наблюдать за фонтанами газа с хлором в акватории Балтийского моря.
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02.09.2021 22:04 Ответить
А ціни кримчанам хто встановлює? Не самі вони, часом? І що вони зробили для того, щоб туристи хотіли до них їхати? Порівняй співвідношення ціна/якість їхніх курятників з нульовим бидло-сервісом і засратими пляжами з курортами, хоча б, Туреччини чи Єгипту, де цивілізація, порядок і все включене. Не на користь Криму буде порівняння. То хто їм лікар, що вони звикли обдирати туристів, палець об палець при цьому не вдаривши, щоб хоча б мінімальний рівень обслуговування забезпечити? Все, халява скінчилась, туристи нині розумніші пішли...
ПС. А на рахунок фонтанів газу в Балтійському морі, завчасно радіти не варто. Не факт, що вони будуть, а от астрономічні ціни в платіжках українців - більш вірогідно...
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03.09.2021 00:04 Ответить
Не сами они, а дороговизна доставки. Когда Крым был украинским рабсияне валили толпой потому что все было дешевле и вкуснее и условные масквачи чувствовали себя рокфеллерами на отдельно взятом куске пляжа. Что же сейчас эти же масквачи предпочитают Турцию и Египет убогому крымскому сервису? Потому что продукты везут по знаменитому мосту. И виноваты в этом в первую очередь рабсияне, оккупировавшие Крым. А теперь все им дорого.
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03.09.2021 00:25 Ответить
Дороговизна доставки? Люта маячня. Чому ж тоді імпортна продукція з Європи, наприклад, в Києві коштує дешевше, ніж російська продукція в Криму, до якої набагато ближче?
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03.09.2021 00:40 Ответить
"Чому ж тоді імпортна продукція з Європи, наприклад, в Києві коштує дешевше, ніж російська продукція в Криму, до якої набагато ближче?"

Киля, ты что, прикидываешься? КАКАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ЕВРОПЫ В КРЫМУ? В Крым продукция попадает только по крымскому мосту, по закупочным ценам в рабсее плюс плечо доставки и плюс навар.
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03.09.2021 01:01 Ответить
Скоро небось терракт на нашей газотранспортной системе забацают
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02.09.2021 18:16 Ответить
После того как оба потока заработают - легко.
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02.09.2021 18:44 Ответить
С таким правительством и СБУ еще легче.
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02.09.2021 22:06 Ответить
РАБссиянцы сами взрывают газогоны для поднятия цены... старый КГБшный трюк...
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02.09.2021 18:21 Ответить
Газогон ЯМАЛ-Европа недавно взорван был спецом именно для этого...,цена посдкочила мгновенно..
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02.09.2021 18:22 Ответить
вот так меркельша с европой кинули Украину
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02.09.2021 18:28 Ответить
Да ладно, газ всё равно грязный и вонючий
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02.09.2021 18:38 Ответить
Такой транспортировать - себя не уважать
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02.09.2021 18:40 Ответить
Ну немцам получается очень даже ничего. Даже демократические принципы их уже не беспокоят. Значит и с ними нашли компромисс.
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02.09.2021 18:46 Ответить
26 сентября выборы в Германии и братана Меркельши Лашера опустили в рейтинге... Перші поставки "Північним потоком-2" можуть бути вже цього року, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 9881социал-демократы уже опережают ХSS Меркельши...
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02.09.2021 18:32 Ответить
Меркельша себе уже теплое местечко в грязьпроме застолбила. Старушку вся эта политическая возня уже не беспокоит.
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02.09.2021 18:47 Ответить
Социал демократы еще хуже Меркельши. Там только зеленый норм
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02.09.2021 18:47 Ответить
Зато у нас облгаз забил на контракты с населением и выставил новые тарифы.
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02.09.2021 18:51 Ответить
Та уже давно пора "забить" на новые тарифы и испросить за них у нынешней власти.
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02.09.2021 20:10 Ответить
Аж свербить кацапам не поставляти ,а Україні "відставити".
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02.09.2021 19:04 Ответить
Ну-ну, удачі, а загалом:-что б да нашему теляти да волка испоймати. Або;-дурень думкой багатіє. Безумовно,що ПП-2 запрацює, але коли і на яких умовах-питання.
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02.09.2021 20:07 Ответить
Сегодня на голландской бирже TTF хаз по писят! Если точнее, то цена достигала 52,40 евро за мегаватт-час, что эквивалентно $650+ за тысячу кубометров.
Европа с нетерпением ждёт запуска Северного потока-2. Только после его запуска цены упадут. Больше газа взять неоткуда.
Во, гад, Путин!
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02.09.2021 21:08 Ответить
ну какие прогнозы?
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02.09.2021 23:36 Ответить
Для москалів прогнози супер, ще ПП2 не пустили, а кацапи вже мають 10 млрд євро відкашляти.
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03.09.2021 00:16 Ответить
Швидше би вже пустили, аби наші чинуші заспокоїлись.
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03.09.2021 00:15 Ответить
 
 