Врачи борются за жизнь офицера, тяжело раненого российским снайпером, и впавшего в кому, - гендиректор больницы Рыженко. ФОТО (обновлено)
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27-летний воин 24-й ОМБр Андрей Дячишин из Львовской области получил ранение в голову и до сих пор находится в коме, но его состояние постепенно улучшается. Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий обнародовал данные сестры раненого воина с призвал украинцев помочь в лечении воина.
Об этом рассказал в Фейсбукегендиректор больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.
"Андрей из Львовской области. Ему 27 лет. Защищая Украину, получил ранение, несовместимое с жизнью, в населенном пункте Горское Донецкой области. Два предыдущих ранения не остановили молодого командира - он остался на передке. Идти было некуда. 29 августа снайпер попал ему в голову", - написал Рыженко.
По словам медика, в больницу офицера доставили в крайне тяжелом состоянии - "кома 2, ИВЛ, медикаментозная седация". Лучшие нейрохирурги сделали ему многочасовую операцию.
"На пятый день после операции состояние потихоньку стабилизируется, кома 1, сопор. Нейрохирурги, реаниматологи, мёдсёстры Мечникова выхаживают как родного сына. Впереди долгий путь лечения, мучительных переживаний и борьбы за жизнь молодого героя", - написал Рыженко.
Он отметил, что Андрей - сирота, и дома его никто не ждет.
"А сейчас тихо шипят аппараты, заглушая крик его души. Ведь доброта - не слабость, а в настоящем большая редкость…", - добавил врач.
"29 августа был тяжело ранен воин 24-й ОМБр имени короля Даниила - Андрея Дячишина. Андрей из Львовской области, ему 27 лет. На войне - с 2014 г, защищая Украину, получил ранение, несовместимое с жизнью, но выжил... На данный момент он находится в больнице им. Мечникова. Врачи делают все возможное, чтобы наш Защитник ЖИЛ! Призываем всех, кому не безразлична судьба бойца помочь финансово! 5168 7573 7961 5869 – Кармазин Ольга Миколаївна (сестра Андрея). Держись, Воин!", - обратился к украинцам Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий.
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страна фашизма и убийц ,
голов, в которых злобы каша
и ненавистных миру лиц !
страна нацизма и убийц ,
голов, в которых злобы каша
и ненавистных миру лиц !
"в период с 1938 по 1942 год Феллини работал в Риме журналистом в знаменитом итальянском юмористическом журнале «Марк Аврелий».
В этом журнале Феллини опубликовал более семисот антифашистских статей и памфлетов, которые вызывали невероятное раздражение у Муссолини. Получивший благодаря этим памфлетам большую известность, Феллини получил в конце 1942 года предложение возглавить музыкальную редакцию военного радио Италии..."
а ватники вопят о фошизмах, имея в виду немцев. твари ватные тупые. ну реально - поехавшие ублюдки. гордятся шо Жуков гнал сотни тыс. дидов на пулеметы подо Ржевом. круто - за одно наступление положил больше чем Рузвельт за всю войну на два фронта
Кстати, о фашизме в Италии: Федерико Феллини с 1938 по 1942 год писал 735 своих острых антифашистских статей и памфлетов, сатирически высмеивающих персонально товарища Муссолини, получая наивысшие гонорарные ставки в качестве ведущего журналиста редакции самого знаменитого, самого многотиражного во всей Италии, журнала "Марк Аврелий". Редакция журнала, в которой при фашистской диктатуре плодотворно работал больше 4-х лет антифашистский журналист Феллини, находилась на расстоянии 15 минут ходьбы от официальной резиденции Главного фашиста всея Италии Муссолини.
и блин расстрелять было надо сталина.
ибо даже если взять тупо по факту - просрать пару млн. дидов только пленными - то это надо уметь.
за 3 мес. взято около 4млн. дидов в плен.
немецкие диды чуть не обосрались от удивления)
армия контрудара по совку, Вермахт имела что-то ок. 3.5млн военнослужащих, вместе с союзниками. ну пусть 4 млн., а захватила столько же пленных красножопых рабов)
Смерть рашистам!
пусть он выздоровеет и проживет 100 лет
а прийдёт их клоун и своим весельем -
переведёт войну - в шутку
и война - перестанет быть опасной штукой
а они - отсидятся в это время дома ,
за телевизором и попкорном,
смотря новые серии прокацапленных "скотов" и "квартала"
Тихо плакала ніч за вікном,
Розриваючи тишу надвоє,
Біля ліжка, з підбитим крилом,
Сидів янгол пораненого героя…
Вчора обстріл, він мужньо стояв,
Відганяючи кулі всі злобні,
А як тільки на мить задрімав -
Знову бій, знову подих холодний…
Затуляв від вогню як встигав
Огортав на морозі теплом,
Таки ранили… Кров… і Швидка…
Янгол поруч з підбитим крилом…
Цілу ніч у лікарні хірург
Над героєм старанно трудився..
Поруч тихо невидимий друг,
За героя невтомно молився…
« Буде жить! Хух…як заморився»,-
Тихо мовив хірург десь під ранок,
Й в очі янголу білому подивився :
«Дай і твої я підштопаю рани…»
Здивувався янгол без краю:
«Як ти бачиш? Я ж безтілесний?»
«Він не вижив би ,тому я знаю
Що ти тут , мій друже небесний…
Щиро дякую я , бо без тебе,
Не зумів би його я підійняти,
Донеси мою дяку до Неба,
Відпочинь, буду я пильнувати…»
І спокіно заснув вірний янгол,
Відновляючи згублені сили,
Щоби над пораненим зранку,
Підійняти заштопані крила…
15.12.2018р.
Вчера в 13:55 ·
Іноді так стається, що «1 поранений» у зведенні штабу ООС отримує ім'я. Ім'я твого друга.
З Андрієм я познайомився на передовій. Багато бачились в окопах під час зйомок. А нещодавно я записав з ним велике інтерв'ю до Дня Незалежності. Інтерв'ю для спеціального проєкту, який ще навіть не вийшов в ефір. Він розповідав про те, як брав участь в Революціі Гідності, а потім пішов на фронт. Ми сміялися, згадували 2014 та 2015 роки.
Андрюха Дячишин - боєць 24 окремої механізованої бригади. Його було важко поранено в голову кілька днів тому. Зараз він перебуває у лікарні Мечникова у Дніпрі. Йому провели складну операцію і нині він на апараті штучного дихання.
Справа в тому, що в Андрія є тільки сестра. І більше нікого.
Але у нього є більше. У нього є всі ми.
Він 7 років на війні за нас.
Давайте один раз будемо за нього.
Карта сестри тут і в першому коментарі.
5168 7573 7961 5869 - Кармазин Ольга Миколаївна (сестра Андрія)
Тримайся, «Морячок»!
Одужання нашому Герою 😊
Воину- скорейшего выздоровления и сил!
Поддержал финансово со своей стороны.
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