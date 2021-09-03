РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12895 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
15 621 52
больница (1387) война (46961) ранение (3239) врачи (1453) Рыженко Сергей (66) Ян Осока (1501) 24 омб имени князя Данила Галицкого (186)

Врачи борются за жизнь офицера, тяжело раненого российским снайпером, и впавшего в кому, - гендиректор больницы Рыженко. ФОТО (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

27-летний воин 24-й ОМБр Андрей Дячишин из Львовской области получил ранение в голову и до сих пор находится в коме, но его состояние постепенно улучшается. Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий обнародовал данные сестры раненого воина с призвал украинцев помочь в лечении воина.

Об этом рассказал в Фейсбукегендиректор больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Андрей из Львовской области. Ему 27 лет. Защищая Украину, получил ранение, несовместимое с жизнью, в населенном пункте Горское Донецкой области. Два предыдущих ранения не остановили молодого командира - он остался на передке. Идти было некуда. 29 августа снайпер попал ему в голову", - написал Рыженко.

По словам медика, в больницу офицера доставили в крайне тяжелом состоянии - "кома 2, ИВЛ, медикаментозная седация". Лучшие нейрохирурги сделали ему многочасовую операцию.

"На пятый день после операции состояние потихоньку стабилизируется, кома 1, сопор. Нейрохирурги, реаниматологи, мёдсёстры Мечникова выхаживают как родного сына. Впереди долгий путь лечения, мучительных переживаний и борьбы за жизнь молодого героя", - написал Рыженко.

Читайте: Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. ВСУ открывали по войскам РФ ответный огонь, - штаб ООС

Он отметил, что Андрей - сирота, и дома его никто не ждет.

"А сейчас тихо шипят аппараты, заглушая крик его души. Ведь доброта - не слабость, а в настоящем большая редкость…", - добавил врач.

"29 августа был тяжело ранен воин 24-й ОМБр имени короля Даниила - Андрея Дячишина. Андрей из Львовской области, ему 27 лет. На войне - с 2014 г, защищая Украину, получил ранение, несовместимое с жизнью, но выжил... На данный момент он находится в больнице им. Мечникова. Врачи делают все возможное, чтобы наш Защитник ЖИЛ! Призываем всех, кому не безразлична судьба бойца помочь финансово! 5168 7573 7961 5869 – Кармазин Ольга Миколаївна (сестра Андрея). Держись, Воин!", - обратился к украинцам Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий.

Врачи борются за жизнь офицера, тяжело раненого российским снайпером, и впавшего в кому, - гендиректор больницы Рыженко 01
Врачи борются за жизнь офицера, тяжело раненого российским снайпером, и впавшего в кому, - гендиректор больницы Рыженко 02

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+62
Одужання пораненому.
показать весь комментарий
02.09.2021 19:04
+57
будь трижды проклята паРаша !!!
страна фашизма и убийц ,
голов, в которых злобы каша
и ненавистных миру лиц !
показать весь комментарий
02.09.2021 19:04
+40
Одужання,та доброї долі бажаю тобі!!!
показать весь комментарий
02.09.2021 19:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
будь трижды проклята паРаша !!!
страна фашизма и убийц ,
голов, в которых злобы каша
и ненавистных миру лиц !
показать весь комментарий
02.09.2021 19:04 Ответить
фашизм для этого говна - комплимент, Муссолини даже и на один процент не был таким подлецом как Путин
показать весь комментарий
02.09.2021 19:27 Ответить
будь трижды проклята паРаша !!!
страна нацизма и убийц ,
голов, в которых злобы каша
и ненавистных миру лиц !
показать весь комментарий
02.09.2021 19:32 Ответить
********* це і є відвертий нацизм. Тільки нація у них "новодєл". Сотні народів перетворені жидобільшовиками в манкуртів і тепер нація прокацаплених манкуртів марить вялікодєрдавним шовінізмом.
показать весь комментарий
03.09.2021 03:16 Ответить
Очень важное и существенное замечание, уважаемый Юрий Смит. Один простой пример: в биографии великого режиссера Федерико Феллини написано:

"в период с 1938 по 1942 год Феллини работал в Риме журналистом в знаменитом итальянском юмористическом журнале «Марк Аврелий».
В этом журнале Феллини опубликовал более семисот антифашистских статей и памфлетов, которые вызывали невероятное раздражение у Муссолини. Получивший благодаря этим памфлетам большую известность, Феллини получил в конце 1942 года предложение возглавить музыкальную редакцию военного радио Италии..."
показать весь комментарий
03.09.2021 01:36 Ответить
вот именно, бо в совке этот Феллини не успел бы дописать первую статью, как тут же бы пораскинул мозгами, буквально.
а ватники вопят о фошизмах, имея в виду немцев. твари ватные тупые. ну реально - поехавшие ублюдки. гордятся шо Жуков гнал сотни тыс. дидов на пулеметы подо Ржевом. круто - за одно наступление положил больше чем Рузвельт за всю войну на два фронта
показать весь комментарий
03.09.2021 07:44 Ответить
Фашизм в том чудовищном зверском виде, как его представляла советская пропаганда, реально существовал только в их же изуверском СССР.
Кстати, о фашизме в Италии: Федерико Феллини с 1938 по 1942 год писал 735 своих острых антифашистских статей и памфлетов, сатирически высмеивающих персонально товарища Муссолини, получая наивысшие гонорарные ставки в качестве ведущего журналиста редакции самого знаменитого, самого многотиражного во всей Италии, журнала "Марк Аврелий". Редакция журнала, в которой при фашистской диктатуре плодотворно работал больше 4-х лет антифашистский журналист Феллини, находилась на расстоянии 15 минут ходьбы от официальной резиденции Главного фашиста всея Италии Муссолини.
показать весь комментарий
04.09.2021 01:11 Ответить
та не надо фашизмом называть то шо в совке было - тот же Муссолини казнил пару человек, а Сралин в миллионы раз больше.
и блин расстрелять было надо сталина.
ибо даже если взять тупо по факту - просрать пару млн. дидов только пленными - то это надо уметь.
за 3 мес. взято около 4млн. дидов в плен.
немецкие диды чуть не обосрались от удивления)
армия контрудара по совку, Вермахт имела что-то ок. 3.5млн военнослужащих, вместе с союзниками. ну пусть 4 млн., а захватила столько же пленных красножопых рабов)
показать весь комментарий
04.09.2021 07:44 Ответить
Все вірно,тільки в слові : ***** у вас 6 помилок
показать весь комментарий
03.09.2021 13:56 Ответить
так, давай я не буду считать в слове, фамилии Муссолини - сколько там рссуких букв, ок?
показать весь комментарий
03.09.2021 13:59 Ответить
Одужання пораненому.
показать весь комментарий
02.09.2021 19:04 Ответить
Одужання,та доброї долі бажаю тобі!!!
показать весь комментарий
02.09.2021 19:09 Ответить
Дай бог ему выкарабкаться, вернуться в армию и отыграться на орках стократно.
Смерть рашистам!
показать весь комментарий
02.09.2021 19:10 Ответить
благослови Господь Андрея!
пусть он выздоровеет и проживет 100 лет
показать весь комментарий
02.09.2021 19:13 Ответить
Вот они, герои. Не совковые вроде 28 панфиловцев. Герой на больничной койке и герои возле койки, вытаскивающие его из лап смерти. Что, 73% зелефилы, война закончилась уже? Что же не спрашиваете со своего обкуренного кумира "пачиму нет конца войны?"
показать весь комментарий
02.09.2021 19:14 Ответить
28 панфиловцев это художественная литература и художественный фильм, к реальности не имеет никакого отношения
показать весь комментарий
02.09.2021 19:50 Ответить
а упоротая вата ето не понимает
показать весь комментарий
02.09.2021 22:27 Ответить
Там много чего не имело никакого отношения к реальности))) Да только фамилии были настоящие, да и звания героев совка были реальные))) Прям там что эти "герои" оказались живы, да еще и адику успели послужить))
показать весь комментарий
03.09.2021 00:41 Ответить
Цьому Герою повинен стояти пам'ятник у Львові! Прижиттєвий! Він не сирота! Він захищав свою матір-Україну!
показать весь комментарий
02.09.2021 19:27 Ответить
зебилам паказалось в 2019-м, шо "лишбынепорох",
а прийдёт их клоун и своим весельем -
переведёт войну - в шутку
и война - перестанет быть опасной штукой
а они - отсидятся в это время дома ,
за телевизором и попкорном,
смотря новые серии прокацапленных "скотов" и "квартала"
показать весь комментарий
02.09.2021 19:30 Ответить
а тем временем кум путина мертвечук находится всего лишь под домашним арестом
показать весь комментарий
02.09.2021 19:33 Ответить
Може гроші потрібно збирати?
показать весь комментарий
02.09.2021 19:37 Ответить
Дивись нижче і також https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4875219672508102&id=100000603522570#
показать весь комментарий
03.09.2021 10:23 Ответить
Передайте це Зеленському. Хоча йому зазвичай байдуже , хай хоч гикнеться в Калыфорнії.
показать весь комментарий
02.09.2021 19:40 Ответить
***
Тихо плакала ніч за вікном,
Розриваючи тишу надвоє,
Біля ліжка, з підбитим крилом,
Сидів янгол пораненого героя…
Вчора обстріл, він мужньо стояв,
Відганяючи кулі всі злобні,
А як тільки на мить задрімав -
Знову бій, знову подих холодний…
Затуляв від вогню як встигав
Огортав на морозі теплом,
Таки ранили… Кров… і Швидка…
Янгол поруч з підбитим крилом…
Цілу ніч у лікарні хірург
Над героєм старанно трудився..
Поруч тихо невидимий друг,
За героя невтомно молився…
« Буде жить! Хух…як заморився»,-
Тихо мовив хірург десь під ранок,
Й в очі янголу білому подивився :
«Дай і твої я підштопаю рани…»
Здивувався янгол без краю:
«Як ти бачиш? Я ж безтілесний?»
«Він не вижив би ,тому я знаю
Що ти тут , мій друже небесний…
Щиро дякую я , бо без тебе,
Не зумів би його я підійняти,
Донеси мою дяку до Неба,
Відпочинь, буду я пильнувати…»
І спокіно заснув вірний янгол,
Відновляючи згублені сили,
Щоби над пораненим зранку,
Підійняти заштопані крила…
15.12.2018р.
показать весь комментарий
02.09.2021 19:44 Ответить
Лікарі борються за життя офіцера, який був важко поранений російським снайпером і впав у кому, - гендиректор лікарні Риженко - Цензор.НЕТ 176
показать весь комментарий
02.09.2021 19:48 Ответить
Oleksandr Makhov

Вчера в 13:55 ·

Іноді так стається, що «1 поранений» у зведенні штабу ООС отримує ім'я. Ім'я твого друга.

З Андрієм я познайомився на передовій. Багато бачились в окопах під час зйомок. А нещодавно я записав з ним велике інтерв'ю до Дня Незалежності. Інтерв'ю для спеціального проєкту, який ще навіть не вийшов в ефір. Він розповідав про те, як брав участь в Революціі Гідності, а потім пішов на фронт. Ми сміялися, згадували 2014 та 2015 роки.

Андрюха Дячишин - боєць 24 окремої механізованої бригади. Його було важко поранено в голову кілька днів тому. Зараз він перебуває у лікарні Мечникова у Дніпрі. Йому провели складну операцію і нині він на апараті штучного дихання.

Справа в тому, що в Андрія є тільки сестра. І більше нікого.

Але у нього є більше. У нього є всі ми.

Він 7 років на війні за нас.
Давайте один раз будемо за нього.

Карта сестри тут і в першому коментарі.

5168 7573 7961 5869 - Кармазин Ольга Миколаївна (сестра Андрія)

Тримайся, «Морячок»!
показать весь комментарий
02.09.2021 19:49 Ответить
Неправда! Він не сирота! У нього найкраща мати, якувін захищав, як рідний син - Україна. У нього є і брати, і сестри - їх багато. Навіть у лікарні. Сподіваюся, ця дружна сім'я буде щасливою, здоровою і живою! Слава Україні! Слава її дітям, які пам'ятають свій рід!
показать весь комментарий
02.09.2021 19:50 Ответить
Героям слава !!
Одужання нашому Герою 😊
показать весь комментарий
02.09.2021 23:12 Ответить
Сподіваюся, бубочка і це побачить в очах пуйла...
показать весь комментарий
02.09.2021 20:01 Ответить
ЦИТАТА - офицера, тяжело раненого российским снайпером - ну і скільки це буде продовжуватись? Це не війна а ганебний тир, в якому винищуються наші вояки, а влада, командування язика втягли в одне місце!!! Ніяких протидій...ГАНЬБА!
показать весь комментарий
02.09.2021 20:20 Ответить
Боже, поможи
показать весь комментарий
02.09.2021 20:22 Ответить
Цікаво почути, які справи з проснайперськими комплексами і т.п.?
показать весь комментарий
02.09.2021 20:49 Ответить
Боже только не его. Ты знаешь кого надо.
показать весь комментарий
02.09.2021 21:00 Ответить
А давайте ...просто объявим охоту.....на российских снайперов??? Я вполне серьёзно. Один русский снап стоит например 5 тысч гравандосов. 2 снапа 10 тысч гривандосов. Три снапа 15 тысч гривандосов. Если арта накроет взвод ************** снапов, а это минимум семь русских трупаков...ну.....помножьте сами.
показать весь комментарий
02.09.2021 21:02 Ответить
Щоб зробити вистріл, треба погодити його із шістьма начальниками.
показать весь комментарий
02.09.2021 21:14 Ответить
а можливо і з самим пісюнковим Маестро...
показать весь комментарий
03.09.2021 11:09 Ответить
Фотка яскрава. Якщо на 8 році війни так виглядають наші госпіталі, то це дуже сумно і соромно
показать весь комментарий
03.09.2021 00:02 Ответить
В Очакові взагалі від шпиталю тільки назва та руїни і владі теж не соромно.
показать весь комментарий
03.09.2021 10:26 Ответить
Если я правильно понял, то Горское находится в Луганской обл. И не на передке а на второй линии, за нашим Золотым и Ореховым. Видать дрг уже и там гуляет. Разведку дронами ведь и разведку серой зоны запретили нам, вот и результат.

Воину- скорейшего выздоровления и сил!
показать весь комментарий
03.09.2021 00:57 Ответить
Тримайся -синку-братику.....
показать весь комментарий
03.09.2021 09:58 Ответить
Тримайся Козаче!
показать весь комментарий
03.09.2021 11:08 Ответить
Дай бог сил Воину и врачам!!!
показать весь комментарий
03.09.2021 11:55 Ответить
Помоги Господи этому Воину !
Поддержал финансово со своей стороны.
показать весь комментарий
03.09.2021 12:07 Ответить
Тримайся, воїне! Хай Господь і лікарі тебе врятують!
показать весь комментарий
03.09.2021 12:40 Ответить
Боже, поможи
+
показать весь комментарий
03.09.2021 12:53 Ответить
Скільки зміг. Тримайся.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:13 Ответить
 
 