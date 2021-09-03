Врачи борются за жизнь офицера, тяжело раненого российским снайпером, и впавшего в кому, - гендиректор больницы Рыженко. ФОТО (обновлено)

27-летний воин 24-й ОМБр Андрей Дячишин из Львовской области получил ранение в голову и до сих пор находится в коме, но его состояние постепенно улучшается. Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий обнародовал данные сестры раненого воина с призвал украинцев помочь в лечении воина.

Об этом рассказал в Фейсбукегендиректор больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Андрей из Львовской области. Ему 27 лет. Защищая Украину, получил ранение, несовместимое с жизнью, в населенном пункте Горское Донецкой области. Два предыдущих ранения не остановили молодого командира - он остался на передке. Идти было некуда. 29 августа снайпер попал ему в голову", - написал Рыженко.

По словам медика, в больницу офицера доставили в крайне тяжелом состоянии - "кома 2, ИВЛ, медикаментозная седация". Лучшие нейрохирурги сделали ему многочасовую операцию.

"На пятый день после операции состояние потихоньку стабилизируется, кома 1, сопор. Нейрохирурги, реаниматологи, мёдсёстры Мечникова выхаживают как родного сына. Впереди долгий путь лечения, мучительных переживаний и борьбы за жизнь молодого героя", - написал Рыженко.

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Он отметил, что Андрей - сирота, и дома его никто не ждет.

"А сейчас тихо шипят аппараты, заглушая крик его души. Ведь доброта - не слабость, а в настоящем большая редкость…", - добавил врач.

"29 августа был тяжело ранен воин 24-й ОМБр имени короля Даниила - Андрея Дячишина. Андрей из Львовской области, ему 27 лет. На войне - с 2014 г, защищая Украину, получил ранение, несовместимое с жизнью, но выжил... На данный момент он находится в больнице им. Мечникова. Врачи делают все возможное, чтобы наш Защитник ЖИЛ! Призываем всех, кому не безразлична судьба бойца помочь финансово! 5168 7573 7961 5869 – Кармазин Ольга Миколаївна (сестра Андрея). Держись, Воин!", - обратился к украинцам Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий.



