Главное - чтобы была "химия" между Украиной и США, - Яценюк о визите Зеленского в Америку

Встреча президентов Украины и США была хорошей. Но была ли она исторической? Чтобы история рассудила, нужно время, - подчеркнул председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности (КБФ).

После встречи с Джозефом Байденом, напомнил Арсений Яценюк, президент Зеленский сказал, что не уверен, была ли определенная "химия" между президентом Украины и президентом Соединенных Штатов: "По моему мнению, наиболее важный вопрос, есть ли химия между Украиной и Соединенными Штатами. Потому у нас, как у демократического государства, был целый ряд президентов, и у Соединенные Штаты также были разные президенты".

Яценюк подчеркнул, что считает встречу президентов Украины и США "без сомнения хорошей": "Оптика на этой встрече была правильная".

Он также отметил совместное заявление Соединенных Штатов и Украины: "Это определенный план действий между нашими двумя странами. Это очень четко определенные результаты, которые должны быть достигнуты украинской стороной. И очень четко определены цели, достижение которых должно быть поддержано властями США. Очень важно, что оба президента согласовали четко определенный порядок дня и дорожную карту".

"Ключевым вопросом является то, готова ли Украина сделать свою часть работы, воплотят ли это украинское правительство и президент. Убежден, что это единственный вариант, ведь воля украинского народа - иметь мощную демократическую процветающую Украину, которая рано или поздно станет членом НАТО, Украину, которая будет энергетически независимой, будет мощным партнером и союзником США и станет членом Европейского Союза в будущем", - подчеркнул он.

Председатель КБФ также отметил несколько вопросов, которые еще необходимо решить. В частности, "Северный поток-2": "Это не просто двусторонний вопрос между Украиной и США. Он предусматривает, как минимум, сотрудничество между Украиной, Германией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами".

Он отметил, что не поддерживает "ни решение канцлера Меркель, ни решение американской администрации поддержать этот проект": "Ведь это антиамериканский, антиукраинской и антиевропейское проект".

Яценюк подчеркнул, что Европа уже пострадала от этого проекта, так как российский "Газпром" начал манипулировать энергетическим рынком ЕС и уже получил 6 млрд долларов только за последние 3 месяца.

"Также, безусловно, мы должны больше обсуждать вопрос Минского процесса. Ведь он зашел в тупик. И, опять-таки, это не двусторонний вопрос, а, как минимум, трехсторонние вопросы между Украиной, Францией, Германией, плюс Соединенные Штаты", - подчеркнул он.