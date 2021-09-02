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США (23212) Яценюк (7983) Киевский форум по безопасности (106)

Главное - чтобы была "химия" между Украиной и США, - Яценюк о визите Зеленского в Америку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главное - чтобы была

Встреча президентов Украины и США была хорошей. Но была ли она исторической? Чтобы история рассудила, нужно время, - подчеркнул председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности (КБФ).

После встречи с Джозефом Байденом, напомнил Арсений Яценюк, президент Зеленский сказал, что не уверен, была ли определенная "химия" между президентом Украины и президентом Соединенных Штатов: "По моему мнению, наиболее важный вопрос, есть ли химия между Украиной и Соединенными Штатами. Потому у нас, как у демократического государства, был целый ряд президентов, и у Соединенные Штаты также были разные президенты".

Яценюк подчеркнул, что считает встречу президентов Украины и США "без сомнения хорошей": "Оптика на этой встрече была правильная".

Он также отметил совместное заявление Соединенных Штатов и Украины: "Это определенный план действий между нашими двумя странами. Это очень четко определенные результаты, которые должны быть достигнуты украинской стороной. И очень четко определены цели, достижение которых должно быть поддержано властями США. Очень важно, что оба президента согласовали четко определенный порядок дня и дорожную карту".

"Ключевым вопросом является то, готова ли Украина сделать свою часть работы, воплотят ли это украинское правительство и президент. Убежден, что это единственный вариант, ведь воля украинского народа - иметь мощную демократическую процветающую Украину, которая рано или поздно станет членом НАТО, Украину, которая будет энергетически независимой, будет мощным партнером и союзником США и станет членом Европейского Союза в будущем", - подчеркнул он.

Председатель КБФ также отметил несколько вопросов, которые еще необходимо решить. В частности, "Северный поток-2": "Это не просто двусторонний вопрос между Украиной и США. Он предусматривает, как минимум, сотрудничество между Украиной, Германией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами".

Он отметил, что не поддерживает "ни решение канцлера Меркель, ни решение американской администрации поддержать этот проект": "Ведь это антиамериканский, антиукраинской и антиевропейское проект".

Яценюк подчеркнул, что Европа уже пострадала от этого проекта, так как российский "Газпром" начал манипулировать энергетическим рынком ЕС и уже получил 6 млрд долларов только за последние 3 месяца.

"Также, безусловно, мы должны больше обсуждать вопрос Минского процесса. Ведь он зашел в тупик. И, опять-таки, это не двусторонний вопрос, а, как минимум, трехсторонние вопросы между Украиной, Францией, Германией, плюс Соединенные Штаты", - подчеркнул он.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Откуда ЗЕ берет химию надо спрашивать у ЗЕ.
Причем спрашивать надо было до того, как сернуть за него в избирательную урну, а не через 2,5 года.

А пока между Украиной и США будет ЗЕ со своей химией и сворой слуг, особых улучшений в отношениях не будет. Поддержка будет, но очень сдержанная и осторожная.
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02.09.2021 19:14
+6
У меня предчувствие, что нахимичили у Байдена Яценюка премьером ...
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02.09.2021 19:15
+6
Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 1133
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02.09.2021 19:31
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Арсений Петрович,бывает в жизни так, что Фиделю Кастро и 50 лет не хватило чтобы Куба стала Швейцарией... Главное - чтобы была "химия" между Украиной и США, - Яценюк о визите Зеленского в Америку - Цензор.НЕТ 8688
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02.09.2021 19:13 Ответить
За які кошти шановний Арсєній живе вже 4 роки після відставки? Допомога по безробіттю? Чи пенсію вже заробив? В Ляшка от теща в лотарею вигравала.
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02.09.2021 20:28 Ответить
Ох,Сеня,Сеня...
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02.09.2021 19:14 Ответить
Откуда ЗЕ берет химию надо спрашивать у ЗЕ.
Причем спрашивать надо было до того, как сернуть за него в избирательную урну, а не через 2,5 года.

А пока между Украиной и США будет ЗЕ со своей химией и сворой слуг, особых улучшений в отношениях не будет. Поддержка будет, но очень сдержанная и осторожная.
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02.09.2021 19:14 Ответить
поддержка будет "дашь на дашь" вы нам реформы у себя а мы вам поддержку. очень справедливо со стороны сша
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02.09.2021 19:50 Ответить
У меня предчувствие, что нахимичили у Байдена Яценюка премьером ...
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02.09.2021 19:15 Ответить
Очень даже верное предчувствие! У меня- такое же.
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02.09.2021 19:18 Ответить
Примьєром острова Зміїний?
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02.09.2021 20:30 Ответить
как-то Портников давненько предполагал , что вову могут просто в США "убедить" стать президентом типа Штанмайера , тогда мое ему многое простят, а к реформам допустить Яценюка, Авакова, Гройсмана...
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02.09.2021 19:20 Ответить
В такому випадкові 10 мільйонів українських пенсіонерів попросять пояс шахіда. Для зустрічі з камікадзе-термінатором.
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02.09.2021 20:33 Ответить
А шо в цьому поганого? Я тільки ЗА. Це кращий прем'єр з тих шо були.
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02.09.2021 19:51 Ответить
Саме він передав Гройсману встаючу з колін пограбовану Яниківською сім"єю Україну, це при тому що початок війни!
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02.09.2021 19:55 Ответить
Доречі, він вовиному антипорошенківському діагнозу не протирічить - Порох же його змінив на Гройсмана , розісравшись з народним Фронтом
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02.09.2021 19:57 Ответить
арсений упорно пытается лизнуть бубочке попку. уже не первый раз. в зе-команду метит или просто что-то знает?
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02.09.2021 19:15 Ответить
с зе малолетками сеня не сядет за один стол. уровень у зе маловат)))
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02.09.2021 19:52 Ответить
оптика у сени правильная, на полфейса
снайпер, ***, кулявлоб
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02.09.2021 19:15 Ответить
"хімія" між чоловіками - то 3,14 дарастізм


ЗЄльонському я не дивуюсь, але Арсеній.... !!!! Главное - чтобы была "химия" между Украиной и США, - Яценюк о визите Зеленского в Америку - Цензор.НЕТ 1905
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02.09.2021 19:16 Ответить
Блин! Я так и знал- это нечто новое и надолго. Я- о "химии". Это всё Никифоров, даже не возражайте! Когда была Мендель был "нарратив". Не так? Так. Ну и где теперь этот сраный "нарратив"? А там же- где и Мендель. Теперь появился вот этот. Явный представитель народов побережья Северного Ледовитого океана. Неудивительно, что "химия"- это теперь- нарратив!
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02.09.2021 19:17 Ответить
Сша не зря из афган ушли
Видимо научились варить "химию" покруче опиума.
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02.09.2021 19:17 Ответить
Химия в Афганистане была 20 лет,США считали что Афган может и станет нормальным демократическом обществом... Главное - чтобы была "химия" между Украиной и США, - Яценюк о визите Зеленского в Америку - Цензор.НЕТ 8655обучали...школы строили и т.д., 2 триллиона долларов вложили....результат ноль...,дикарям не поможет и 100 триллионов в песок... Главное - чтобы была "химия" между Украиной и США, - Яценюк о визите Зеленского в Америку - Цензор.НЕТ 6680
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02.09.2021 19:18 Ответить
Не один, а два триллиона??? Это точно-точно??? Не, я понимаю, если лярдами разбрасываться. Лярд- тудой, лярд- сюдой. Это ж мелочевка, да? А вот триллионами ещё никто не пытался. Ты- первый.
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02.09.2021 19:21 Ответить
Ты плохо ориентируешься в блогосфере Ютьюба...там люди умнее меня давно все посчитали до цента...
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02.09.2021 19:26 Ответить
Не возражаю. Только- без обид, лады? А тебе не кажется что ты занадто погрузился в эту блогосферу? С перебором. Вот честно, я по привычке, читаю Сенатора с особым вниманием, ибо- был твой батя, с которым мне было общаться очень даже приятно. Там- ходячая энциклопедия, приблизительно. Теперь Сенатором стал ты. Несколько раз, я, к сожалению моему, будучи заБАНенным, читал твои посты и видел- ты только что был в Ю-тюбе, так же, где и я! Эх, жаль... не мог я тогда с тобой поспорить.

Ладно... Наверное я сделаю так: я не стану более к тебе обращаться, вовсе. Пиши что желаешь.

П.С. не зря Эрдоганн закрыл Ю-тюб, по крайней мере- в 2014-м. Как сейчас- не знаю.
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02.09.2021 19:34 Ответить
что за "модное" определение?

это Агрохламидия начало это ... эту "моду?"
что за "химия"? это папах.ивает чем то как бы.....
ну реально
сто лет хотел на пианино играть но не все такие
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02.09.2021 19:21 Ответить
Химия-Химия -вся зе...л...упа синяя!
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02.09.2021 19:23 Ответить
Яка ще хімія, блін...
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02.09.2021 19:23 Ответить
Да не химия это, а флюиды. Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 5316
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02.09.2021 19:26 Ответить
В Польше времен Леха Валенсы была инфляция 10 тысяч % ...цены менялись в сутки разов 10 на все товары...Что сделал тогда Лешек Бальцерович в этой ситуации?То же что и Арсений Яценюк став премьером Украины в в 2014 году в экстремальной ситуации...Янукович оставил на счету Казначейства Украины 110 000 гривен...,ваши действия при пустой казне?....
Придет время,еще скажите спасибо Ярсений Петрович....
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02.09.2021 19:25 Ответить
На что живёт этот реформатор?
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02.09.2021 19:28 Ответить
Паркан на кордоні будує та рови копає. А його це те кормлять та поять, щоб з голоду ноги не відкинув.
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02.09.2021 19:32 Ответить
не,не на мацковские Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 6391.брезгует
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02.09.2021 19:36 Ответить
А ты?
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02.09.2021 21:27 Ответить
О чем глаголят два ушлепка имея ввиду химию и оптику в международных отношениях это известно только этим двум наркоманам ( кролик видимо тоже не прочь принять на душу марафету)Да уж, два дэятэля!!!!!
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02.09.2021 19:28 Ответить
чувак ты перепутал, Яценюк моджахед , рашисти подали его в розыск
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02.09.2021 19:32 Ответить
Он такой моджахед как кобзон герой Коста--Рики!!!!!
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02.09.2021 19:35 Ответить
Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 1133
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02.09.2021 19:31 Ответить
Образование и опыт Яценюка позволит ему жить в любой стране Мира ...а читать лекции в Массачусетском Технологической Интстуте или Колумбийском университете на любую тему позволит ему жить безбедно на 100 лет вперед... ой ржу с вас Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 3544
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02.09.2021 19:33 Ответить
Яценюк все ще рахує, що його думка когось цікавить?
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02.09.2021 19:36 Ответить
Цікавить... Археологів.
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02.09.2021 20:57 Ответить
Щось "хіміков" розвелося Синтетики в тренді?
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02.09.2021 19:37 Ответить
Сралин звонит чЛенину в мавзолей...
Ильич скажи...,ты вумный что Швондер из ДомКома...что лучше 200 млн. Шариковых или 40 млн. Яценюков?Йося ...Строй ГУЛАГ... Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 3576Яценюки не нужны...
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02.09.2021 19:37 Ответить
Кролік Сєня...І цим все сказано.
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02.09.2021 19:42 Ответить
хімія між США та Україною, це вже буде СШУ Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 6743
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02.09.2021 19:44 Ответить
Сеня Гений,а 73 % быдло... Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 3915Увы...
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02.09.2021 19:44 Ответить
а я думал, что главное это товарооборот
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02.09.2021 19:46 Ответить
Еще один укгаинец обозвался...
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02.09.2021 19:48 Ответить
химия 100 %.
"Куля в лоба..."
Талибы подняли в воздух трофейный вертолет США...

31.09.21
Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 8433
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02.09.2021 19:48 Ответить
Был, помню, один чудик, кажись- Дурнев его хвамилия. Он Сене морковку преподносил, с последствиями для Дурнева. Потом случился Барна, который Сене красные розы преподнес и вынес его, с трибуны Рады... Было? Было. Короче, если оба эти чудика вдруг окажутся где-то далеко, не в Украине- значит Сеня- новый Премьер-Министр. Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 9869
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02.09.2021 19:49 Ответить
600 000 000 млн. (шестьсот ) млн. на стену яценюку.
Блогер: Яценюк купил 24 виллы в Майами..

Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 4242

Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 4209
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02.09.2021 20:02 Ответить
ну уж лучше йух с вамі!
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02.09.2021 21:11 Ответить
Тут не химия нужна, а смазка, нашему руководству кой куда. Чтобы пришли в чувство
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02.09.2021 20:21 Ответить
Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 3422
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02.09.2021 20:35 Ответить
Как замысловато загнул. Хорошо хоть не сравнил с анатомией или проктологией.
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02.09.2021 20:25 Ответить
Этот канадец ещё депутат Украины?
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02.09.2021 20:27 Ответить
Щось Сеня також "хімічить"
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02.09.2021 20:30 Ответить
"Кукушка хвалить пєтуха за то що хвалить той кукушку"... Як тільки жид починає хвалити іншого жида хуцпа зашкалює...
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02.09.2021 20:35 Ответить
Термін "виникла хімія в стосунках" завжди стосувався справ інтимних. Іншими словами сексуальних стосунків і кохання. Перефоразовуючи старий анекдот про партію яка любить народ і народ який любить партію, виникає логічне запитання - хто ж кого дрюкає? Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 9568
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02.09.2021 20:39 Ответить
Хм....химия?......так понимаю, наш през химик? Это не это! ...он имел а виду????
С164-Н256-Na2-O68-S2......??? Ну,....у ХИМИКОВ!!.....называется майтотоксин, самое сложное токсическое вещество обнаруженное в живой природе из вида полосатых хирургов обитающих в коралловых рифах. Чрезвычайно токсично! Работы по его синтезу продолжаются до сих !!! .....пор начиная с 1996 г. Ну понятно, что для синтеза ...должна быть химия между партнерами!
Особенно, если партнер с Кривого Рога, где море токсикоманов. Кстати, пакетик целофановый принесете к трапику....нуу......химия должна быть......между людьми.....!!!???
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02.09.2021 20:55 Ответить
питання про ХІМІЮ (чи виникла вона між вовою та Байденом) в Українському Домі пізно вночі вові задав канал Гівноплюсів , котрому відомі усі контексти використання цього терміну ... А з Яценюком активно хімічать зараз усі шоу Ахмєтова , Шмигаль котрого уже своє відтрубив... Яценюк це не найгірша йому заміна !
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02.09.2021 21:10 Ответить
...вот раньше хэми была:

- Чудно, право! А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?
- Кой черт, славный!- отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. - Старая курица не чихнет!
- Я помню, - продолжал все так же Чуб, - мне покойный шинкарь Зозуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был! добрый табак был!...
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03.09.2021 05:07 Ответить
 
 