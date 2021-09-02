Главное - чтобы была "химия" между Украиной и США, - Яценюк о визите Зеленского в Америку
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Встреча президентов Украины и США была хорошей. Но была ли она исторической? Чтобы история рассудила, нужно время, - подчеркнул председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности (КБФ).
После встречи с Джозефом Байденом, напомнил Арсений Яценюк, президент Зеленский сказал, что не уверен, была ли определенная "химия" между президентом Украины и президентом Соединенных Штатов: "По моему мнению, наиболее важный вопрос, есть ли химия между Украиной и Соединенными Штатами. Потому у нас, как у демократического государства, был целый ряд президентов, и у Соединенные Штаты также были разные президенты".
Яценюк подчеркнул, что считает встречу президентов Украины и США "без сомнения хорошей": "Оптика на этой встрече была правильная".
Он также отметил совместное заявление Соединенных Штатов и Украины: "Это определенный план действий между нашими двумя странами. Это очень четко определенные результаты, которые должны быть достигнуты украинской стороной. И очень четко определены цели, достижение которых должно быть поддержано властями США. Очень важно, что оба президента согласовали четко определенный порядок дня и дорожную карту".
"Ключевым вопросом является то, готова ли Украина сделать свою часть работы, воплотят ли это украинское правительство и президент. Убежден, что это единственный вариант, ведь воля украинского народа - иметь мощную демократическую процветающую Украину, которая рано или поздно станет членом НАТО, Украину, которая будет энергетически независимой, будет мощным партнером и союзником США и станет членом Европейского Союза в будущем", - подчеркнул он.
Председатель КБФ также отметил несколько вопросов, которые еще необходимо решить. В частности, "Северный поток-2": "Это не просто двусторонний вопрос между Украиной и США. Он предусматривает, как минимум, сотрудничество между Украиной, Германией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами".
Он отметил, что не поддерживает "ни решение канцлера Меркель, ни решение американской администрации поддержать этот проект": "Ведь это антиамериканский, антиукраинской и антиевропейское проект".
Яценюк подчеркнул, что Европа уже пострадала от этого проекта, так как российский "Газпром" начал манипулировать энергетическим рынком ЕС и уже получил 6 млрд долларов только за последние 3 месяца.
"Также, безусловно, мы должны больше обсуждать вопрос Минского процесса. Ведь он зашел в тупик. И, опять-таки, это не двусторонний вопрос, а, как минимум, трехсторонние вопросы между Украиной, Францией, Германией, плюс Соединенные Штаты", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Причем спрашивать надо было до того, как сернуть за него в избирательную урну, а не через 2,5 года.
А пока между Украиной и США будет ЗЕ со своей химией и сворой слуг, особых улучшений в отношениях не будет. Поддержка будет, но очень сдержанная и осторожная.
снайпер, ***, кулявлоб
ЗЄльонському я не дивуюсь, але Арсеній.... !!!!
Видимо научились варить "химию" покруче опиума.
Ладно... Наверное я сделаю так: я не стану более к тебе обращаться, вовсе. Пиши что желаешь.
П.С. не зря Эрдоганн закрыл Ю-тюб, по крайней мере- в 2014-м. Как сейчас- не знаю.
это Агрохламидия начало это ... эту "моду?"
что за "химия"? это папах.ивает чем то как бы.....
ну реально
сто лет хотел на пианино играть но не все такие
Придет время,еще скажите спасибо Ярсений Петрович....
Ильич скажи...,ты вумный что Швондер из ДомКома...что лучше 200 млн. Шариковых или 40 млн. Яценюков?Йося ...Строй ГУЛАГ... Яценюки не нужны...
"Куля в лоба..."
Талибы подняли в воздух трофейный вертолет США...
31.09.21
Блогер: Яценюк купил 24 виллы в Майами..
С164-Н256-Na2-O68-S2......??? Ну,....у ХИМИКОВ!!.....называется майтотоксин, самое сложное токсическое вещество обнаруженное в живой природе из вида полосатых хирургов обитающих в коралловых рифах. Чрезвычайно токсично! Работы по его синтезу продолжаются до сих !!! .....пор начиная с 1996 г. Ну понятно, что для синтеза ...должна быть химия между партнерами!
Особенно, если партнер с Кривого Рога, где море токсикоманов. Кстати, пакетик целофановый принесете к трапику....нуу......химия должна быть......между людьми.....!!!???
- Чудно, право! А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?
- Кой черт, славный!- отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. - Старая курица не чихнет!
- Я помню, - продолжал все так же Чуб, - мне покойный шинкарь Зозуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был! добрый табак был!...