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Саакашвили о квартире Мельника: А мы, глупые, купили в 2 с лишним раза дороже
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель исполкома Национального комитета реформ Михеил Саакашвили рассказал о покупке квартиры в том же одесском ЖК, что и у главы БЭБ Вадима Мельника.
Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"А мы, глупые, приобрели в таком же одесском "Кадорре" приблизительно в то же время квартиру на 65 кв. м в два с лишним раза дороже", - написал Саакашвили.
Ранее журналисты выяснили, что стоимость квартиры, которую победитель конкурса на главу БЭБ Мельник внес в декларацию, в 2 раза меньше рыночной цены.
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показать весь комментарий02.09.2021 20:04
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показать весь комментарий02.09.2021 20:11
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Пожалуйста, подождите...
раз купили уже не глупые.пристроил свою жопу тоже хорошо
Це ж саме він привів зелених вилупків до влади.
Бабла нахапал, как говорят в Одессе, за гланды, а вот легализовать его ума не хватает !
Там наворовано столько, что у нас нет в уголовном кодексе таких сроков......
Что я имею теперь: у меня нет мотыка, есть жена, которая приобщила меня к ИНЕТу... А самое главное: она приобщила и теперь пытается- разобщить. Пока- безуспешно. Во, жизнь!
"Вечер, сидим с мужем на кухне, муж долго-долго смотрит на меня, я удивленно спрашиваю:
- Ты чего?
Муж:
- Так и придется доживать с тобой век.
Я:
- Чего?
Муж:
- Потому, что лучше не найдешь... а хуже не бывает... "
Будинок в Лісниках записаний на маму (очевидно,успішну бізнесвумен).
Тойота прада (біля 60 тис.дол),якою користується Саак,записані на дружка Караманішвілі.
І так,-куди не кинь.
если 1 130 000 гривен это "в два раза дешевле" то хата там стоит 2250000 грн
а сцака купил в два раза дороже значит 4500000 грн
это примерно 150000 баксами
откуда у апатрида такие бабки?
Речь идет о том, что Михей купил квартиру в том же доме в два с плюсом раза дороже, чем это смог сделать Мельник. То есть по рыночной цене, по которой продавал квартиры застройщик.
Если бы человек сказал, мол, "я заплатил N гривен за бутылку колы, которую вот тот товарищ просто украл с прилавка", то значит он позавидовал вору?
Квартири, автомобілі, елітні будинки. Якої власності "немає" у Саакашвілі в Україні. Watchdogs.Інфо
Но грузину главное прокукарекать, а там хоть не рассветай.
Ті, хто пишуть, в курсі хто все-таки купив квартиру вдвічі дешевше? Скоріш за все, і не купував, а отримав як хабар, потім недолуго легалізував. Але тільки з'являється в новинах прізвище грузина, як у бота загоряється на лобі червона кнопка і лунає команда "фас'.
А расскажи, мойша, на сколько квартир ты заработал на госдолжности путем разгона облаков репрудуктивным органом с кармана украинских пенсионеров!
А вообще, было бы интересно спросить у самого Саакашвили, откуда у него деньги на квартиры, дома, на пентхаузы съёмные. А ещё, как там раследуется дело про деньги курченка, которые получал этот недогрузин. И да, кто теперь барыги?