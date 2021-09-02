РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12485 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
19 290 63
Саакашвили (3303) Мельник Вадим (72) Бюро экономической безопасности (167)

Саакашвили о квартире Мельника: А мы, глупые, купили в 2 с лишним раза дороже

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Саакашвили о квартире Мельника: А мы, глупые, купили в 2 с лишним раза дороже

Председатель исполкома Национального комитета реформ Михеил Саакашвили рассказал о покупке квартиры в том же одесском ЖК, что и у главы БЭБ Вадима Мельника.

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"А мы, глупые, приобрели в таком же одесском "Кадорре" приблизительно в то же время квартиру на 65 кв. м в два с лишним раза дороже", - написал Саакашвили.

Ранее журналисты выяснили, что стоимость квартиры, которую победитель конкурса на главу БЭБ Мельник внес в декларацию, в 2 раза меньше рыночной цены.

Саакашвили о квартире Мельника: А мы, глупые, купили в 2 с лишним раза дороже 01

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
Саакашвили о квартире Мельника: А мы, глупые, купили в 2 лишним раза дороже - Цензор.НЕТ 1873
показать весь комментарий
02.09.2021 20:04
+29
А чого Мішань відсторонюється від цього мужика ?
Це ж саме він привів зелених вилупків до влади.
показать весь комментарий
02.09.2021 20:02
+24
Саакшвілі -мильна бульба , що роздувала щоки на заслугах реформатора Бендкукідзе , вивалявся у ЗЕгівні й загубив свій бульбашковий іміджСаакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче - Цензор.НЕТ 2527)
показать весь комментарий
02.09.2021 20:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вы таки, действительно, дурни
показать весь комментарий
02.09.2021 20:00 Ответить
А мы, глупые, купили в 2 с лишним раза дороже

раз купили уже не глупые.пристроил свою жопу тоже хорошо
показать весь комментарий
02.09.2021 22:53 Ответить
Бо у вас, зелених карма зебілів.
показать весь комментарий
02.09.2021 20:00 Ответить
А чого Мішань відсторонюється від цього мужика ?
Це ж саме він привів зелених вилупків до влади.
показать весь комментарий
02.09.2021 20:02 Ответить
Саакшвілі -мильна бульба , що роздувала щоки на заслугах реформатора Бендкукідзе , вивалявся у ЗЕгівні й загубив свій бульбашковий іміджСаакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче - Цензор.НЕТ 2527)
показать весь комментарий
02.09.2021 20:11 Ответить
Ксєнія -зелені вилупки вилупилися із непомірної ненажерливості діячів попередньої влади. Міру потрібно було мати.
показать весь комментарий
02.09.2021 20:16 Ответить
хто всравсь ... Не зелені - вони лиш розплодились на гівні... гниди ПартіїРегіонів
показать весь комментарий
02.09.2021 20:19 Ответить
Про таких як Мухуїл моя бабця гворила " де не сій -там і вроде"- примажеться до любої влади і пристосується до любих обставин!
показать весь комментарий
02.09.2021 20:59 Ответить
прикольно будет его выдать Грузии Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче - Цензор.НЕТ 4268
показать весь комментарий
02.09.2021 21:39 Ответить
Бо хоч він - по суті, такий же "надуватель щік", як і вони, але вже "навчений" - чим подібне закінчується! У "ЗЕ-срані" все це - попереду!
показать весь комментарий
03.09.2021 10:19 Ответить
Саакашвили о квартире Мельника: А мы, глупые, купили в 2 лишним раза дороже - Цензор.НЕТ 1873
показать весь комментарий
02.09.2021 20:04 Ответить
Самая популярная партия на потсовецком пространстве. Монобольшинство в стране прогрессирующей семимильными шагами: 1 миллиард деревьев, новый университет имени Зели, доступная для всех земля, инвестиции со всего мира, самое больше в мире количество антикорупционных органов, да и други органов, самые высокие в мире зарплаты для чиновников, выплачиваем пенсии как лугандоне, так и в Израиле по 2000 долларов в месяц.
показать весь комментарий
02.09.2021 20:33 Ответить
Удивительная способность дискредитировать новосозданную контору по борьбе с экономической преступностью назначением её шефом мутнорылого персонажа, которого поймали на откровенной брехне Саакашвили о квартире Мельника: А мы, глупые, купили в 2 лишним раза дороже - Цензор.НЕТ 8951
показать весь комментарий
02.09.2021 20:05 Ответить
в этом и задача. скомпрометировать все антикоррупционные органы. потом геройски реформировать
показать весь комментарий
02.09.2021 20:13 Ответить
Та ви що,половину йому друзі Труханова подарували
показать весь комментарий
02.09.2021 20:33 Ответить
Это Зе вчера буквальна перед встеречей с Байдынам трепался на весь Вашынгтон шо он дюжэ сурьйозную баратьбу с карупцыей ни на жысть а на смерть в Украине видет? ню-ню...
показать весь комментарий
02.09.2021 20:05 Ответить
А Байдын такой слушал павествования Зе, пра иво атчаянную барьбу с карупцыей и с паниманием кивал, да-да...
показать весь комментарий
02.09.2021 20:07 Ответить
Та це він дрімав, голова сіпалася.
показать весь комментарий
02.09.2021 20:09 Ответить
Такий мамцю мельник, такий мамцю хороший, купує квартиру без грошей.
показать весь комментарий
02.09.2021 20:07 Ответить
Він в очереді стояв! Йому і дали....
показать весь комментарий
03.09.2021 08:25 Ответить
Только, мягко говоря, наивные люди могли ожидать что-то другое от мента налоговой милиции !
Бабла нахапал, как говорят в Одессе, за гланды, а вот легализовать его ума не хватает !
Там наворовано столько, что у нас нет в уголовном кодексе таких сроков......
показать весь комментарий
02.09.2021 20:09 Ответить
Менти звикли все отримувати на халяву ,це ментівський менталітет ,інакше йому в ментовці не працювати !!)))
показать весь комментарий
02.09.2021 20:15 Ответить
Так, вони за 100 грн. вдавляться. До того ж, не тільки діючі, а й бувші. Людина може стать мусором, але з мусора людину вже не зробиш.
показать весь комментарий
02.09.2021 23:21 Ответить
****** ,головне "Лишьби не Порошенко" !!!!)))
показать весь комментарий
02.09.2021 20:13 Ответить
Так и будем жить. Я не вижу ни единого шанса. Напротив: уроды просто, в отрытую, издеваются. Они творят всё что им угодно. И шансов что-то изменить- 0(ноль). Надо как-то избавится от зависимости к новостям ИНЕТа. Так жить- проще, по своей жене сужу, весьма неглупой, кстати. Так вот: она понятия не имеет, что Зеля встречался с Байденом. При этом- чувствует сея- великолепно. Чи позавидовать ей?
показать весь комментарий
02.09.2021 20:14 Ответить
Вже понад 30 років маємо те що маємо !!!)))
показать весь комментарий
02.09.2021 20:16 Ответить
В том и всё дело, друже... Когда я женился на этой своей, шестой жене, я понятия не имел- что такое просидеть в ИНЕТе целый день. Я просто катался на мотыке. Ну да, бывало- рисковал и падал...

Что я имею теперь: у меня нет мотыка, есть жена, которая приобщила меня к ИНЕТу... А самое главное: она приобщила и теперь пытается- разобщить. Пока- безуспешно. Во, жизнь! Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче - Цензор.НЕТ 5216
показать весь комментарий
02.09.2021 20:20 Ответить
Ти багатоженець,а я з своєю п"ятою вже 36-ий рік живу ,страждаю !!!))))
показать весь комментарий
02.09.2021 20:27 Ответить
Не зрозумів : ти живеш з "п"Ятою" чи з "п"ятОю"? Бо це - різні речі! Особливо якщо "п"ятА" - зверху! Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче - Цензор.НЕТ 33

"Вечер, сидим с мужем на кухне, муж долго-долго смотрит на меня, я удивленно спрашиваю:
- Ты чего?
Муж:
- Так и придется доживать с тобой век.
Я:
- Чего?
Муж:
- Потому, что лучше не найдешь... а хуже не бывает... "
показать весь комментарий
03.09.2021 10:25 Ответить
Давай завидовать вместе.
показать весь комментарий
02.09.2021 20:28 Ответить
Реально є чому заздрити !!! Головне не брати дурного в голову ,а важкого в руки !!!))))
показать весь комментарий
02.09.2021 20:39 Ответить
А на какие такие средства официально безработный Саака покупает квартиры в элитных жк? Не на Курченко ли зарплату?
показать весь комментарий
02.09.2021 20:20 Ответить
Он не бедный человек и успел официально заработать денег на покупку квартиры. Более того он не занижал ее стоимость в декларации
показать весь комментарий
02.09.2021 20:29 Ответить
Та встиг. Курченко й Бєня не жадібні,коли треба.
показать весь комментарий
02.09.2021 20:43 Ответить
Вижу вижу, что вы за Зе голосовали. Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче - Цензор.НЕТ 8053
показать весь комментарий
02.09.2021 20:55 Ответить
Ошибаетесь, любезный, голосовал я за Пороха, и живу в Одессе)
показать весь комментарий
02.09.2021 22:35 Ответить
А вы знаете, чтобы вам ответил Станиславский на первую часть вашего ответа?
показать весь комментарий
03.09.2021 05:37 Ответить
Болєє того, в декларації Саака (остання-2019 року),не внесений ВЖЕ придбаний пентхаус.
Будинок в Лісниках записаний на маму (очевидно,успішну бізнесвумен).
Тойота прада (біля 60 тис.дол),якою користується Саак,записані на дружка Караманішвілі.
І так,-куди не кинь.
показать весь комментарий
02.09.2021 20:59 Ответить
Вже рік і 4 місяці...
Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче - Цензор.НЕТ 6278
показать весь комментарий
02.09.2021 20:41 Ответить
Мерзкая и продажная тварь из Грузии.
показать весь комментарий
02.09.2021 20:51 Ответить
А карлсончік де гроші взяв???
показать весь комментарий
02.09.2021 20:29 Ответить
минутку
если 1 130 000 гривен это "в два раза дешевле" то хата там стоит 2250000 грн
а сцака купил в два раза дороже значит 4500000 грн
это примерно 150000 баксами
откуда у апатрида такие бабки?
показать весь комментарий
02.09.2021 20:34 Ответить
Видимо борьба с "барыгами" весьма прибыльное дело.
показать весь комментарий
02.09.2021 20:47 Ответить
А из бюджета Украины, который мы с вами наполняем своими налогами ежемесячно. А вы и не знали? Впрочем это только часть и небольшая бабла которое он тут рубит благодаря 73% недоумков.
показать весь комментарий
02.09.2021 20:54 Ответить
При чем тут "если 1 130 000 гривен это "в два раза дешевле"

Речь идет о том, что Михей купил квартиру в том же доме в два с плюсом раза дороже, чем это смог сделать Мельник. То есть по рыночной цене, по которой продавал квартиры застройщик.
показать весь комментарий
02.09.2021 21:02 Ответить
Бабушка денег дала )))
показать весь комментарий
03.09.2021 09:37 Ответить
если не брешет то дорога туда. я вот тоже христоед, щас бы тока "плоти" боха схавать то
показать весь комментарий
02.09.2021 20:43 Ответить
Зависть - не лучшее качество человеческого характера😀😀😀
показать весь комментарий
02.09.2021 20:46 Ответить
При чем в данном случае зависть?

Если бы человек сказал, мол, "я заплатил N гривен за бутылку колы, которую вот тот товарищ просто украл с прилавка", то значит он позавидовал вору?
показать весь комментарий
02.09.2021 21:05 Ответить
Какая же редкая и гадкая мразь, этот горный козёл Михуил.
показать весь комментарий
02.09.2021 20:52 Ответить
Михаил скромно умалчивает о том, кто всех этих мельников назначает
показать весь комментарий
02.09.2021 21:09 Ответить
Грузинский прохиндей не уточнил, что именно он и отвечает в Украине, что шли реформы и такое было в принципе невозможно.
Но грузину главное прокукарекать, а там хоть не рассветай.
показать весь комментарий
02.09.2021 21:13 Ответить
Выполз идиот.,
показать весь комментарий
02.09.2021 21:20 Ответить
Михаил красава,соевых топтал,теперь топчет зеленых,а они визжат,как истерички.
показать весь комментарий
02.09.2021 21:47 Ответить
Із всіх коментарів - лише кілька про мельника, все інше - про саакашвілі. Ботоферми працюють на корупціонерів. Це при тому, що саакашвілі взагалі міг задаром взяти там квартиру, бо допоміг власнику кадорів у свій час дуже й дуже.
Ті, хто пишуть, в курсі хто все-таки купив квартиру вдвічі дешевше? Скоріш за все, і не купував, а отримав як хабар, потім недолуго легалізував. Але тільки з'являється в новинах прізвище грузина, як у бота загоряється на лобі червона кнопка і лунає команда "фас'.
показать весь комментарий
02.09.2021 21:57 Ответить
Посмотрите на лицо этого Мельника-там на лице все написанно. Клейма негде ставить
показать весь комментарий
02.09.2021 22:04 Ответить
Любит мойша чужие деньги считать.
А расскажи, мойша, на сколько квартир ты заработал на госдолжности путем разгона облаков репрудуктивным органом с кармана украинских пенсионеров!
показать весь комментарий
03.09.2021 00:34 Ответить
Зато теперь если кто то из нас попытается шо то купить хотябы за пятнашку баксов то сразу прискачет мельник проверять где это ты так невиданно разбогател?)
показать весь комментарий
03.09.2021 07:38 Ответить
Да зелень гнилая она такая. Абы не Порошенко.
А вообще, было бы интересно спросить у самого Саакашвили, откуда у него деньги на квартиры, дома, на пентхаузы съёмные. А ещё, как там раследуется дело про деньги курченка, которые получал этот недогрузин. И да, кто теперь барыги?
показать весь комментарий
03.09.2021 16:10 Ответить
 
 