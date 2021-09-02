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правозащитники (671) Ноздровская (104) Россошанский (21) Ноздровская Анастасия (3)

Суд отложил заседание по делу об убийстве правозащитницы Ноздровской в связи с неявкой прокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд отложил заседание по делу об убийстве правозащитницы Ноздровской в связи с неявкой прокурора

Шевченковский суд Киева отложил судебное заседание по убийству Ирины Ноздровской в связи с неявкой прокурора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер".

На 2 сентября планировался допрос следователя Главного следственного управления МВД Лидии Лучинской. Однако в суд поступило письмо, что со вчерашнего дня Лучинская находится в отпуске за пределами Киева, поэтому в заседании не появится. Следователь сообщила, что будет доступна только после 21 сентября.

Решение о допросе Лучинской суд принял еще 17 мая, но с тех пор она ни разу не появилась на заседании.

После того, как суд постановил применить принудительный привод, следователь Лучинская указом от 9 июля была отправлена ​​руководством в Житомирскую область на период с 12 по 23 июля исполнять "должностные обязанности, которые являются уважительными". В то же время следователь "во избежание манипуляций" просила допросить ее по видеосвязи с Королевского райсуда Житомира. Пострадавшие решительно против и хотят видеть ее лично в Шевченковском суде. Поэтому суд отказал в видеоконференции и решил, что допросит свидетеля непосредственно.

Также по неизвестным причинам не пришел прокурор Сергей Кривошея. Судья Слободянюк сказал, что с ним пытались связаться, но его телефон выключен и находится вне зоны досягаемости.

На прокурора возложена обязанность обеспечить явку в заседание эксперта Алексея Чечеля. "Я считаю, что непосредственным фальсификатором в этом деле есть эксперт Чечель, который делал ДНК-экспертизу и экспертизу фальшивого пятна крови со стены нашего дома ...", - объяснял в предыдущих заседаниях обвиняемый Юрий Россошанский.

Суд сообщил, что обращался с запросом к руководству полиции Киевской области и одновременным уведомлением председателя Нацполиции о необходимости принятия мер безопасности к дочери убитой - Анастасии Ноздровской. В полиции области суду сообщили, что меры безопасности в отношении девушки сохраняются. Анастасия в заседании не пришла, а ее бабушка сказала судьям, что никакой охраны как не было, так и нет. Поэтому суд будет обращаться в полицию повторно.

Также суд направит письмо к руководству прокуратуры по поводу неявки прокурора и принятия мер, в том числе, дисциплинарного характера.

Суд отложил рассмотрение дела на 8 сентября.

В предыдущем заседании по видеосвязи допросили руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова, который лично не смог прийти в заседание. На записях НСРД, которые исследовались судом, слышно, как Небытов общался с задержанным Россошанским, убеждая его признаться в убийстве, обещая более мягкое наказание за убийство в состоянии аффекта. В разговоре с Россошанским Небытов позволял себе негативно высказываться о покойной и ее семье. По словам адвоката, Небытов носил Россошанскому в изолятор сыр, колбасу, витамины.

Но 28 июля этого года перед допросом Небытова в суде Россошанский заявил, что не имеет никаких претензий к Небытову и вообще ко всем полицейским, причастных к этому делу. Также он попросил не вызывать для допроса Лучинского и аннулирует ходатайство своего защитника о его вызове. Суд принял его заявление, но Лучинского все равно будут допрашивать, так как на этом настаивает сторона потерпевших.

Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского - отца Дмитрия.

Прокуратура Киевской области добилась реального срока заключения.

Суд отложил заседание по делу об убийстве правозащитницы Ноздровской в связи с неявкой прокурора 01
Суд отложил заседание по делу об убийстве правозащитницы Ноздровской в связи с неявкой прокурора 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
А скільки їх, мутних справ в Україні... Інколи, такий депресняк. Ось як вам ця справа?:




Апріорі правий

@aprioriprav

·1 мин

Шість років тому вбили Андрія Галущенка ( Ендрю), який боровся в зоні АТО з контрабандою. Тука заявляв, що знає вбивць. Ну що, Тука, спиш нормально по ночам?
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02.09.2021 20:55
+4
Мутна справа...
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02.09.2021 20:51
+4
Все помнят это? Я- отлично помню. Я- об этой смерти. Много мы тут шумели, возмущались... а как выясняется, мы просто шуршали кнопочками клавы. Вот честно: неприятно. Я дважды прочитал статью... Лучше мне промолчать, наверное... бо- заБАНят, мля.
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02.09.2021 20:56
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Мутна справа...
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02.09.2021 20:51 Ответить
А скільки їх, мутних справ в Україні... Інколи, такий депресняк. Ось як вам ця справа?:




Апріорі правий

@aprioriprav

·1 мин

Шість років тому вбили Андрія Галущенка ( Ендрю), який боровся в зоні АТО з контрабандою. Тука заявляв, що знає вбивць. Ну що, Тука, спиш нормально по ночам?
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02.09.2021 20:55 Ответить
Помню его клятвенные слова. Почему то припомнилась песня В.Высоцкого "За что аборигены убили Кука"
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02.09.2021 21:08 Ответить
прокурорам можна не ходити на роботу ? Суд відклав засідання у справі про вбивство правозахисниці Ноздровської у ​​зв'язку з неявкою прокурора - Цензор.НЕТ 7419
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02.09.2021 21:08 Ответить
А кто сказал, что придя на работу, они должны работать!
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02.09.2021 21:10 Ответить
Но чтобы так долго, с 9 июля, прокурор не являлся в суд... Очередная зепобеда. Прокурор уйдет в декрет и вуаля, подсудимый в СИЗО на 2 года, не идущих в срок возможного заключения.
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02.09.2021 21:37 Ответить
Все помнят это? Я- отлично помню. Я- об этой смерти. Много мы тут шумели, возмущались... а как выясняется, мы просто шуршали кнопочками клавы. Вот честно: неприятно. Я дважды прочитал статью... Лучше мне промолчать, наверное... бо- заБАНят, мля.
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02.09.2021 20:56 Ответить
Бабло считает. Вот и вся причина.
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02.09.2021 20:58 Ответить
какие же суки наши прокурори судьи и адвокати.. вас уволить просто мало.. вас утопить нада как слепых котят.. ви продажные твари правите правосудие руками которые воняют деньгами.. да будьте вы прокляты и весь ваш род...
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02.09.2021 21:49 Ответить
А что ты , Цензор, про Семенченко молчишь ?
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02.09.2021 23:58 Ответить
Да и в Хабаровском Крае все отлично.
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03.09.2021 00:07 Ответить
Прокурорі на иглу сели. Єто надолго.
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03.09.2021 00:06 Ответить
 
 