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взятка (5958) приговор (1095) судья (2576) САП (1948)

Экс-судью с Тернопольщины посадили на 6 лет и конфисковали все имущество из-за взятки в $2000

Новости Цензор.НЕТ Общество

Экс-судью с Тернопольщины посадили на 6 лет и конфисковали все имущество из-за взятки в $2000

Суд установил, что бывший глава Козовского райсуда Тернопольской области получил 2 тыс. долларов за то, чтобы не менять отбывающему наказание условный срок на реальный.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор бывшему главе Козовского райсуда Тернопольской области и адвокату, уличенным в получении $ 2 тыс. неправомерной выгоды за вынесение решения в пользу третьего лица об отказе в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции об отмене его освобождения от наказания с испытанием", - сказано в сообщении.

Судью приговорили к 6 годам лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет и конфискацией имущества.

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Его сообщницу, адвоката - к 5 годам лишения свободы с запретом заниматься адвокатской деятельностью в течение 2 лет и конфискацией половины имущества.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
вот потому и посадили, маленькая взятка, а в киеве нет берущих судей?
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02.09.2021 21:18
+8
все майно- это запорожець и деревянная дача, судьи на себя ничего не пишут
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02.09.2021 21:22
+7
Унікум. Зумів попасти під роздачу.
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02.09.2021 21:30
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Та в судді десь на чорний день припаси лишились.
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02.09.2021 21:18 Ответить
Унікум. Зумів попасти під роздачу.
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02.09.2021 21:30 Ответить
вот потому и посадили, маленькая взятка, а в киеве нет берущих судей?
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02.09.2021 21:18 Ответить
Есть.
Значит что?
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02.09.2021 21:19 Ответить
больше берут и могут откупиться
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02.09.2021 21:21 Ответить
Бедненький судья. Экс-судью с Тернопольщины посадили на 6 лет и конфисковали все имущество из-за взятки в $2000 - Цензор.НЕТ 2983
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02.09.2021 21:23 Ответить
сажают за демпинг
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02.09.2021 21:34 Ответить
- За что посадили?
- За взятку.
- А за что выпустили?
- Я же сказал.

Кстати, на России появилось новое понятие: незаконное обогащение непреодолимой силы. При этом чиновник освобождается от ответственности.
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02.09.2021 21:51 Ответить
А это же очень удобно, показать свою пролетарскую нетерпимость к копеечным взяткам и смешному имуществу и закрыть глаза на "миллиоников", в том числе и известных на всю страну. Это же так по нашему
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02.09.2021 22:16 Ответить
Заслужил.
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02.09.2021 21:20 Ответить
Це скоріше виняток, ніж правило. Та й взагалі невідомо, що то за "усе майно". Але дуже хочеться, що дійсно карали хабарників.
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02.09.2021 21:20 Ответить
все майно- это запорожець и деревянная дача, судьи на себя ничего не пишут
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02.09.2021 21:22 Ответить
Их всех пора ПЕРЕСАДИТЬ.
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02.09.2021 21:25 Ответить
Смертная казнь достойна такой судье как Логвина из Чернигова иначе страна скатится до уровня когда судей вырезать будут на улицах
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02.09.2021 21:26 Ответить
Редко порядочного судью увидеть, обычно мрази как Бородавкина Чернигов и Логвина
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02.09.2021 21:25 Ответить
В Україні 99% таких суддів.і всім треба такий вирок. Экс-судью с Тернопольщины посадили на 6 лет и конфисковали все имущество из-за взятки в $2000 - Цензор.НЕТ 2558 Экс-судью с Тернопольщины посадили на 6 лет и конфисковали все имущество из-за взятки в $2000 - Цензор.НЕТ 2558
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02.09.2021 21:27 Ответить
А 1% остался на Линча.
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02.09.2021 21:29 Ответить
1% то втрати при втечі.
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02.09.2021 21:38 Ответить
Є порядні судді. Мало, але є. Це Гольник Лариса, Цокол, Василенко...
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03.09.2021 06:29 Ответить
Щодо Цокол згоден на 100 відсотків. Але, мені здається ВСП її звільнив.
Васеленко, мені здається теж в печерному суді, але на неї не попадав.
Третю не знаю взагалі.
Цокол, якщо не помиляюсь Лариса Іванівна - дійсно незалежна суддя яких більше не має. Поважаю! Жалкую, що незмінно це сказати в очі.
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03.09.2021 08:08 Ответить
Мало брал,на залог и отмазать не хватило.Козлом отпущения зделали
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02.09.2021 21:30 Ответить
Такие новости либо должны появляться минимум раз в час, либо нам плевать на разборки с неугодными или неподелившимися…
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02.09.2021 21:32 Ответить
мало брать не рентабельно, они не могут тогда откупиться.. вот если б хотя бы тысяч 100 взяла, тогда по 10 каждому следователю и дело закрыто
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02.09.2021 21:33 Ответить
Просто брав та не ділився,от і вся справа.
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02.09.2021 21:38 Ответить
" Суддя Волкова - як ідеал судочинства. "
https://www.youtube.com/watch?v=BMIfyltEoqs
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02.09.2021 21:44 Ответить
Алілуя!
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02.09.2021 21:45 Ответить
Не поделился?
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02.09.2021 22:07 Ответить
А судді ОАСК чи Печерського замішані на мільйоних хабарях і мільярдних збитках дя держави всі вони відомі ,але і до цих пір вони працюють.
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02.09.2021 22:11 Ответить
Сказочники )))
С кем не поделился ?
Или это из за кресла ?
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02.09.2021 22:16 Ответить
Легко відмазався . Таліби його б одразу повісили , як щура .
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02.09.2021 22:19 Ответить
"Судью приговорили к 6 годам лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет и конфискацией имущества." Источник: https://censor.net/ru/n3286061, - а вот это сенсация!!! Впервые читаю такое!
Наука несчастному "судье", надо как тЮзик зЕлоха, $600 тыщь и ежемесячно!!!
Детский вопрос: Как этот "судья", будет занимать должность через 3 года, оно же в тюрьме?
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02.09.2021 22:52 Ответить
Йому туди мантію з посильним пришлють. Перевдягнеться і на свободу "з чистою совістю", точніше прямо в Суд вершити правосуддя і надолужувати те що конфііскували або пройшло мимо кишені... А в Середньовіччі просто здерли б шкіру з живого...
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03.09.2021 03:05 Ответить
За демпинг, нех цени сбивать.
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03.09.2021 00:26 Ответить
интерес..- а шо, осталось и шо конфискнуть...???- сумнения... Екссуддю з Тернопільщини посадили на 6 років і конфіскували все майно через хабар у $2000 - Цензор.НЕТ 4630
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03.09.2021 02:36 Ответить
Університетська освіта "обтяжена" цілим рядом гуманітарних предметів (філософія, етика, естетика, соціологія, психологія і т.п.) які мають зробити з спеціаліста ще й порядного за переконаннями громадянина. Якщо по результатам діяльності дипломованого спеціаліста виявляється що він де факто не став громадянином то це означає що університет помилково видав диплом негідній особі і має право виправити помилку відкликавши диплом про вищу освіту. Така доля очікує всіх хабарників в цивілізованих країнах. Позбавлені дипломів вони автоматично не можуть бути членами профспілок бо жодна професійна спілка не хоче ганьбитися маючи в своїх лавах хабарника. Жодна організація не дасть роботу засудженому за хабарництво яку б кваліфікацію він не мав. А у нас університети повністю залежні від влади і *********** всюди. Міністр освіти зловлений на плагіаті що означає що він буквально "інтелектуальний злодій". Хабарників тимчасово відсторонюють і залишають їм дипломи, пенсії, державні нагороди, наукові звання і вийшовши на свободу через пару років корумповане падло знову отримує право брати хабарі на тій самій посаді з тим самим дипломом який він уже зганьбив...
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03.09.2021 03:01 Ответить
Перший реальний вирок судді і адвокату за 30 років? Може з Тернопільщини почнеться очищення України?
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03.09.2021 06:23 Ответить
Давно цікавить крамольне питання:
якщо суддю засуджують до тюремного ув'язнення, то він термін відбуває на "міліцейський зоні" (Чернігівська обл., Мєнський р-н, с.Макошине) чи на звичайній?
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03.09.2021 07:40 Ответить
зекоманда здатна тільки найбідніших суддів ловити і садити! А за вовком вже який рік бігають і ніяк не можуть оформити?! А тут - раз, два і готово!
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03.09.2021 08:44 Ответить
Не менше, як друге пришестя настало.
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03.09.2021 09:28 Ответить
Оксюморон...
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03.09.2021 10:19 Ответить
 
 