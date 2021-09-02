Экс-судью с Тернопольщины посадили на 6 лет и конфисковали все имущество из-за взятки в $2000
Новости Цензор.НЕТ Общество
Суд установил, что бывший глава Козовского райсуда Тернопольской области получил 2 тыс. долларов за то, чтобы не менять отбывающему наказание условный срок на реальный.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор бывшему главе Козовского райсуда Тернопольской области и адвокату, уличенным в получении $ 2 тыс. неправомерной выгоды за вынесение решения в пользу третьего лица об отказе в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции об отмене его освобождения от наказания с испытанием", - сказано в сообщении.
Судью приговорили к 6 годам лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет и конфискацией имущества.
Его сообщницу, адвоката - к 5 годам лишения свободы с запретом заниматься адвокатской деятельностью в течение 2 лет и конфискацией половины имущества.
Пожалуйста, подождите...
Значит что?
- За взятку.
- А за что выпустили?
- Я же сказал.
Кстати, на России появилось новое понятие: незаконное обогащение непреодолимой силы. При этом чиновник освобождается от ответственности.
Васеленко, мені здається теж в печерному суді, але на неї не попадав.
Третю не знаю взагалі.
Цокол, якщо не помиляюсь Лариса Іванівна - дійсно незалежна суддя яких більше не має. Поважаю! Жалкую, що незмінно це сказати в очі.
https://www.youtube.com/watch?v=BMIfyltEoqs
С кем не поделился ?
Или это из за кресла ?
Наука несчастному "судье", надо как тЮзик зЕлоха, $600 тыщь и ежемесячно!!!
Детский вопрос: Как этот "судья", будет занимать должность через 3 года, оно же в тюрьме?
якщо суддю засуджують до тюремного ув'язнення, то він термін відбуває на "міліцейський зоні" (Чернігівська обл., Мєнський р-н, с.Макошине) чи на звичайній?