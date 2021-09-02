Экс-судью с Тернопольщины посадили на 6 лет и конфисковали все имущество из-за взятки в $2000

Суд установил, что бывший глава Козовского райсуда Тернопольской области получил 2 тыс. долларов за то, чтобы не менять отбывающему наказание условный срок на реальный.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор бывшему главе Козовского райсуда Тернопольской области и адвокату, уличенным в получении $ 2 тыс. неправомерной выгоды за вынесение решения в пользу третьего лица об отказе в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции об отмене его освобождения от наказания с испытанием", - сказано в сообщении.

Судью приговорили к 6 годам лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет и конфискацией имущества.

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Его сообщницу, адвоката - к 5 годам лишения свободы с запретом заниматься адвокатской деятельностью в течение 2 лет и конфискацией половины имущества.