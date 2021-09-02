РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12551 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
5 297 91
Зеленский (16567) США (23212)

Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде

Украина будет сильной и успешной страной, лидером Европы, поскольку это ее цель, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет украинской мечты, у нас есть украинская цель … Мы вернем своих людей. Для нас это очень важно – вернуть Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной - лидером Европы", - заявил Зеленский, выступая в Стэндфордском университете в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства. 

"Почему я уверен в этом? Нет. Не потому, что всё возможно. А так как, возможно всё", - добавил он.

Также читайте: Первые слова Байдена на вчерашней встрече - "Поздравляю с успешным проведением "Крымской платформы", - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 1865
показать весь комментарий
02.09.2021 21:56
+15
Так. Я, как человек лично знакомый с профессором Станфордского универа, а именно с Виктором Михайловичем Арнаутовым, выходцем из Мариуполя, заявляю официально: Владимир Зеленский болен. И мне непонятна позиция Минздрава! Он настолько болен, что нуждается в изоляции, принудительной. Мне кажется, что даже тётя Лена не станет возражать, после "лидер Европы"(с).
показать весь комментарий
02.09.2021 21:56
+15
Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 7089
показать весь комментарий
02.09.2021 21:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну а цель потерпевшего вiслюка давно всем известна Зеленский: Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы - Цензор.НЕТ 6984
показать весь комментарий
02.09.2021 21:51 Ответить
Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 7089
показать весь комментарий
02.09.2021 21:57 Ответить
Ото ж..
показать весь комментарий
02.09.2021 21:58 Ответить
Ну, а чого чекати від 95-го порталу? Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 1422
показать весь комментарий
02.09.2021 21:59 Ответить
На первый взгляд может показаться странным, но потерпевший вiслюк и его моносброд полностью оправдали все ожидания "тех самых 25%".
показать весь комментарий
02.09.2021 22:03 Ответить
поки уанет захлинається падлом...

На Донбасі боєць ЗСУ під ворожим вогнем врятував побратима від лютої смерті.
Окупанти ввечері 24 травня обстріляли українських військових у районі Новолуганського, більше години били з самохідних артилерійських установок, випустивши близько сотні снарядів.
"Один зі 122 мм снарядів потрапив точно в бліндаж. Там у цей час був один з армійців - Ярослав. Його засипало землею. Його побратим Володимир під обстрілом кинувся рятувати друга - руками викопав два метри землі і витягнув Ярослава майже неушкодженим"
Командування бригади вже подало чоловіка на державну нагороду за виявлену мужність. У повідомленні бригади відзначили, що вогонь по бійцях вели з Горлівки, окупанти розташувалися недалеко від місця проживання мирного населення. https://marik.in.net/2021/09/02/%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%94-%d0%b3%d1%83%d0%b4%d1%96%d1%82%d0%b8-%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%96%d0%bd-%d1%80%d1%83/
показать весь комментарий
02.09.2021 22:08 Ответить
Во долбодятлы----даже на третьем году как у власти да ни чему не научились!
показать весь комментарий
02.09.2021 22:11 Ответить
Оно не обучаемо! С трудом поддаеться дрессировке при заучивании текстов.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:58 Ответить
"Пороблено" ....(картина маслом ))))
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 4669

.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:18 Ответить
Докотитися до такого "менделізму". Втім при владі одні кривляки. Було, було, а такого ще не було. Деградація повна.
показать весь комментарий
03.09.2021 06:59 Ответить
Ты на себя посмотри…лидер-мопед.
показать весь комментарий
02.09.2021 21:51 Ответить
Был уже один лидер... И где он сейчас? Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 6150

Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 5536
показать весь комментарий
02.09.2021 23:20 Ответить
Перший крок вже зроблено! Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 6140
Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 6613
показать весь комментарий
02.09.2021 21:52 Ответить
В слове "ГIДНОСТI" ошибка первой букве.
показать весь комментарий
02.09.2021 21:59 Ответить
И вам того же
показать весь комментарий
02.09.2021 21:52 Ответить
Так. Я, как человек лично знакомый с профессором Станфордского универа, а именно с Виктором Михайловичем Арнаутовым, выходцем из Мариуполя, заявляю официально: Владимир Зеленский болен. И мне непонятна позиция Минздрава! Он настолько болен, что нуждается в изоляции, принудительной. Мне кажется, что даже тётя Лена не станет возражать, после "лидер Европы"(с).
показать весь комментарий
02.09.2021 21:56 Ответить
Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 1865
показать весь комментарий
02.09.2021 21:56 Ответить
Кошмар! И- не плюсануть... Но, считайте- плюсанул.
показать весь комментарий
02.09.2021 21:58 Ответить
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 268 Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 5124
показать весь комментарий
02.09.2021 23:12 Ответить
Зеленському в США подарували книгу «Легка черепно-мозкова травма»
http://prportal.com.ua/PRtyapstvo/zelenskomu-v-ssha-podaruvali-knigu-legka-cherepno-mozkova-travma
показать весь комментарий
03.09.2021 12:36 Ответить
"Почему я уверен в этом? Нет. Не потому, что всё возможно. А так как, возможно всё", - добавил он.

Свирид Петрович Голохвастов, собственной персоной.
показать весь комментарий
02.09.2021 21:58 Ответить
Голохвастов, Голобородько... А би ж цей був просто голощосьтам, але ж ні... Воно ще й з ініціативою Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 4345
показать весь комментарий
02.09.2021 22:10 Ответить
видно Байден наркєта того..... Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 7831

Цель Украины - стать сильной и успешной страной, лидером Европы, - Зеленский в Стэнфорде - Цензор.НЕТ 4826
показать весь комментарий
02.09.2021 22:01 Ответить
Только не с этой властью.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:01 Ответить
я смотрел секунд тридцать его брифинг.
такое ощущение,что у него ломка начиналась,и срочно нужна была хоть одна дорожка.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:02 Ответить
Там лома уже треба.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:06 Ответить
РАБссию уже не догнать...для братьев немцев Северный Потоп-2 соорудили...,а к 2035 году построють Северный Потоп-3 Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 5470стадион в Питере строили типа "Зянит-Арена" аж 12 лет...Перестройка РАБссии идет нормалек Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 8459
показать весь комментарий
02.09.2021 22:03 Ответить
Этот идиот тоже так считает.
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 4005
показать весь комментарий
02.09.2021 22:04 Ответить
Очкастому фискальному вылупку очень интересно сколько у тебя денег.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:08 Ответить
это по две тысячи гривен на рыло,
что он собрался поиметь ?
показать весь комментарий
03.09.2021 09:13 Ответить
Мета України - швидче позбутися нинішніх керманичів, пока не затягнули її в клоаку.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:05 Ответить
"Сам гроссмейстер тоже не терял времени. Заарендовав клуб за три рубля, он перебросился в шахсекцию, которая почему-то помещалась в коридоре управления коннозаводством.(...)- Гроссмейстер О. Бендер! - заявил Остап, присаживаясь на стол. - Устраиваю у вас сеанс одновременной игры.(...) - Проездом в Казань, - говорил Остап отрывисто, - да, да, сеанс сегодня вечером, приходите. А сейчас, простите, не в форме, устал после Карлсбадского турнира." (І. Ільф, В. Петров "Дванадцять стільців")
показать весь комментарий
02.09.2021 22:05 Ответить
Тоже хотел написать: И тут Остапа понесло (с)
показать весь комментарий
02.09.2021 22:08 Ответить
😁
показать весь комментарий
02.09.2021 22:09 Ответить
Напоминает советский анекдот.

Колхоз. Приезжает делегация из обкома и втирает на собрании колхозникам 'догнать и перегнать Америку!'

Собрание заканчивается, подходит к трибуне старый дед и говорит: 'Ну догнать Америку конечно можно, но перегонять не стоит.'

Делегация из обкома: 'Как так? Почему? Если догонять, так и перегонять надо!'

Дед: 'Потому что если перегоним, все увидят наш голый зад в заплатках!'
показать весь комментарий
02.09.2021 22:05 Ответить
Был подобный.
"Давноб догнали и перегнали,но не жотим им голую жопу показывать!"
показать весь комментарий
02.09.2021 22:54 Ответить
Только не с тобой Володя Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 4103
показать весь комментарий
02.09.2021 22:06 Ответить
Як воно меле язиком! Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 8448 Аж завидки беруть!
От тільки після 2-х років царювання "узеленських" ця промова викликає асоціації або з Остапом Бендером і Нью Васюками, або Голохвастовим і з його "Да! Да!.. Но нєт!"
показать весь комментарий
02.09.2021 22:06 Ответить
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 8097
показать весь комментарий
02.09.2021 22:06 Ответить
http://prportal.com.ua/PRtyapstvo/zelenskomu-v-ssha-podaruvali-knigu-legka-cherepno-mozkova-travma
К чему б это?
показать весь комментарий
03.09.2021 12:39 Ответить
Если он скажет, что Украина будет лидером Европы 300 раз подряд - я ему поверю !
Почему я уверен в этом? Нет. Не потому, что всё возможно. А так как, возможно всё ! Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 5877 Источник: https://censor.net/ru/n3286063
показать весь комментарий
02.09.2021 22:08 Ответить
коли прийшов до влади горбачов,він в доповіді сказав------срср має стати лідером по будівництву автомобілів у світі. Та випуску телевізорів з двома екранами. Ми тоді довго сміялися.
показать весь комментарий
03.09.2021 07:01 Ответить
....лидером Европы... . Напомнило старый мультик про лягушку путешественницу---*лечу это я -лечу...*. Короче--пора лечить нашего---то дров наломит так, что хрен уложим.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:09 Ответить
Правду о визите Зеленского в Штаты и правду о Крымской платформе Зеленского,а по факту блока НАТО в Киеве мы не узнаем...,а дипломатические отмазки для прессы,это лишь ширма....,камуфляж...,реальные дела начнутся только через полгода-год...
показать весь комментарий
02.09.2021 22:10 Ответить
Этот тоже верит Зеленскому. Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 1474.
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 5772
показать весь комментарий
02.09.2021 22:12 Ответить
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 5079 Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 9665
показать весь комментарий
02.09.2021 23:14 Ответить
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 4637
показать весь комментарий
02.09.2021 22:13 Ответить
мда...... Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 5920

очччень даже далеко не Порох !
показать весь комментарий
02.09.2021 23:18 Ответить
Зараз мета України - пережити владу зелених покидьків і дегенератів, без катострофічних втрат...
показать весь комментарий
02.09.2021 22:17 Ответить
После визита Молотова в Берлин 25 ноября 1940 года,братский Договор Молотов-Риббентроп от 23 августа 1939 года,закончился....а знаете почему? Молотов перед отлетом на Мацковию сказал Гитлеру : герр Гитлер,слова,не всегда соответствуют делам...
Гитлер срочно вызвал нач.штаба Вермахта и сказал : план "Барбаросса" мне на стол через 3 суток...
Этот исторический факт я проверил по нескольким немецким источникам...,что такой диалог был между 2 крысами мировой политики...
показать весь комментарий
02.09.2021 22:19 Ответить
Порох ждал Байдена -
а пришло 73 %
показать весь комментарий
02.09.2021 22:19 Ответить
надо было с другим пацаном договариваться
показать весь комментарий
02.09.2021 22:47 Ответить
КНЕУ и Шевченко
"Оскара"за сегодня в портале censor.net не будет, потому что номинацию на "богиню" отменили, с учетом обстоятельств непреодолимых ошибок в ментальном восприятии и конфигурации поданного за сегодняшний день материала.
...подпись главреда censor.net...
Главные новости 2 сентября: Россия не хочет продлевать миссию ОБСЕ, пострадавший в ДТП с Трухиным рассказал о случившемся.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:21 Ответить
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 999

....
показать весь комментарий
02.09.2021 22:23 Ответить
ВОЗ,можно запитання:" Ви хріном на роял грали по призваннію,чи з любові до грошей?А де 5 млрд доларів інвестицій з Оману? Чи це Ваш гонорар за той концерт? А де хоча б 100 000 дерев з обіцяного вами мільярда?
показать весь комментарий
02.09.2021 22:24 Ответить
Та скажите же ему уже что это не гастроли 95 Квартала, это официальный визит. А он бедняга наверное никак не поймёт - почему зрители не смеются?
показать весь комментарий
02.09.2021 22:28 Ответить
" Не потому, что всё возможно. А так как, возможно всё"

Шедеврально. Нема нічого страшнішого ніж ініціативний недоумок при владі.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:37 Ответить
Цитата из книги Любовь к трем апельсинам (Леонид Филатов)«На свете нет ужаснее напасти, Чем идиот, дорвавшийся до власти! Нам нужен труп в одежде короля, А не живой придурок у руля.»
показать весь комментарий
02.09.2021 22:49 Ответить
Нам бы Молдавию догнать. Им 30 лет назад рарешили огнестрел с собой носить.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:39 Ответить
За 2 года при ЗЕ Украина деградировала до уровня 90-х.

А этот наркоман все продолжает свои галюцинации озвучивать.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:40 Ответить
ниже
показать весь комментарий
02.09.2021 22:43 Ответить
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 8126
показать весь комментарий
02.09.2021 22:43 Ответить
Загострення маніі величі прогресує !!!))))
показать весь комментарий
02.09.2021 22:43 Ответить
Я с капитано итальянского судна посетил как-то в 80 гг больного моряка лежащего в больнице в Черноморске. Капитан сказал, что мы на 30 лет отстали от Италии. Тогда это заявление меня удивило и обидело. Если бы этот капитан сегодня посетил эту же больницу, то он бы сказал, чо мы отстали на 80 лет, потому что сосояние той больницы стало на много хуже чем оно было в 80х гг.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:44 Ответить
Эх! Не ту фамилию взяли авторы "12 стульев"( интересно сколько стульев вОПе где заседает писюнист?)!!!
Нужно было В.Зеленский-Зельцман.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:46 Ответить
18 сент. 2014 г. - Выступление Порошенко 25 раз прерывалось аплодисментами Конгресса США ... Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 6598
показать весь комментарий
02.09.2021 22:52 Ответить
Когда яслушал это выступление, у меня мурашки бегали по коже от гордости за нашу страну, за нашу армию, за наших волонтёров и всех патриотов....и за Порошенко было не стыдно.....Но...."Мудрому" совковому стаду захотелось клоуна и капитуляции....А выгребают за всех патриоты....
показать весь комментарий
02.09.2021 22:59 Ответить
Из речи Зеленского в Стенфорде. Стенограмма. "Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!(с)
показать весь комментарий
02.09.2021 22:49 Ответить
из-за затыка с рейсом Зе я вчера вечером в Dulles airport ждал своего багажа почти три часа
работа аэропорта была парализована
показать весь комментарий
02.09.2021 22:50 Ответить
..Вы хотите сказать...что из полутора тысяч взлётов и посадок ..что выполнили вчера в Вашингтонском аэропорту кто то заметил самолёт ЗеОсла?. Дело в том..что ЗеОсёл тупенько стоял в общей очереди на посадку... Никаких привилегий и ничего подобного... чтобы могло повлиять на работу аэропорта ..да ещё с участием самолёта ЗеОсла явно не было. В США только самолёт президента США имеет статус первостепенного. А уж такие **деятели** как наш ушлёпок там просто не замечаются.
показать весь комментарий
03.09.2021 06:14 Ответить
Самолеты летят.. будем всех бомбить..
..и членом по роялю.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:54 Ответить
Вот это я понимаю,вот это Орёл!Против всех законов физики! Этому "орлу" б книжки(фантастические)писать Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 4550
показать весь комментарий
02.09.2021 22:56 Ответить
Пока олигархи будут при власти - Украина никогда не будет богатой страной!Вспоминаю далекий 2018 год минималка в Украине 2660 гр ( 90 дол).А цены как уже в ес и даже по многим позициям выше!!!И до сих пор нет часовой оплаты труда как в развитых странах!Нонсенс.Мы же подписали ассоцию с ес и у нас должна быть часовая оплата труда!Мы же вЕС идес или как???
показать весь комментарий
02.09.2021 22:56 Ответить
А я вижу тут русские тролли строчат как в далеком 14 ...Тролли,сколько вам сейчас платят???Весь пиар против Зеленского организован русскими троллями и троллями,что наняли украинские казнакрады,котрым Зеленский воровать не дает!А пипл,как всегда,эту какшку хавает.И вы ,д...лбаепы,будете плакать когда Зеленского не будет у власти,а будет кремлебот мураев или Бойко .И русские танки будут проводить парад на Майдане в Киеве.И по Киеву будут вести колоны пленных как в Донецке в 14 ...По крайней мере Зеленский патриот и не сдаст никогда Украину русским фашистам!И мне этого достаточно.Слава Украіні!Смерть ворогам!
показать весь комментарий
02.09.2021 23:03 Ответить
... конкретно на химии сидишь, или начинаешь только ?
показать весь комментарий
03.09.2021 06:17 Ответить
Можно согласиться с андреем шевченко, шо зе болен, и нуждается в изоляции, но склонен считать его адекватным лидером самого коррупционного европейского государства, и значит дееспособным подсудным.
показать весь комментарий
02.09.2021 23:09 Ответить
Да,да,лидер Европы,400 процентов годовой подъем экономики,самый высокий флагшток,самый большой герб,самый высокий уровень коррупции,самый смешной шут на троне,самый глупый парламент,поди разберись где правда,а где мечты дурика.
показать весь комментарий
02.09.2021 23:17 Ответить
Цель клоуна с его хозяином известна давно. Эта цель проходит через дерибан украинской земли. Затем на раздерибаненых землях, вместе с сообщниками, построить "свое государство".
показать весь комментарий
02.09.2021 23:40 Ответить
Поэтому все кто проголосовал за дерибан украинской земли есть предатели.
показать весь комментарий
02.09.2021 23:43 Ответить
Цель Украины - стать сильной и успешной страной/ А цель воров-наворовать ещё больше.
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка . /Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского /.Зеленский и команда пополнят личную и "партийную" кассу на 20 млрд грн /" Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть.
показать весь комментарий
02.09.2021 23:41 Ответить
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 2124 "Лидером Европы?!" Эка его занесло! Нанюхался...
показать весь комментарий
02.09.2021 23:49 Ответить
Конечно будем успешной страной, но только тогда,когда таких клоунов с его уголовной шоблой К ВЛАСТИ ПОДПУСКАТЬ НЕ БУДУТ! А с Зеленским у нас не будет никаких шансов-один сплошной позор!
показать весь комментарий
03.09.2021 00:00 Ответить
Беня с ахметкой против гейтса и маска.
показать весь комментарий
03.09.2021 00:24 Ответить
надо начинать с первого шага... с седовласого вора, перосравшего страну... а его фамильё - кравчук... потом упрочил позиции лёнька-красныйдиректор, ну а пичеловод, так тот вообще был гений...
показать весь комментарий
03.09.2021 04:27 Ответить
Господи, яка ганьба...
показать весь комментарий
03.09.2021 05:22 Ответить
Утопическая идея глиста-острицы, живущего в жопе европейского организма.
показать весь комментарий
03.09.2021 05:35 Ответить
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 358
показать весь комментарий
03.09.2021 06:02 Ответить
Объявление в Стэнфорде:
"Сегодня в актовом зале состоится демонстрация разлагающего влияния кокоина на деятельность головного мозга. Присутствующим, убедительная просьба: громко не смеяться!"
показать весь комментарий
03.09.2021 09:30 Ответить
Ну и насмешил...вяличайший. Мы правильного идиота им впарили. Все таки на его "выбори" потратили несколько миллиардов зеленых.
Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді - Цензор.НЕТ 7775
показать весь комментарий
03.09.2021 14:36 Ответить
 
 