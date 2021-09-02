Главные новости 2 сентября: Россия не хочет продлевать миссию ОБСЕ, пострадавший в ДТП с Трухиным рассказал о случившемся

Россия отказалась продлевать мандат ОБСЕ на линии разграничения, пострадавший в ДТП считает, что Трухин ехал со скоростью 120 км/ч, в Киеве "клепали" рекламу для оккупантов - главные новости 2 сентября.

Россия отказывается продлить миссию ОБСЕ на Донбассе

"Россия сегодня объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах ("Донецк" и "Гуково") на российско-украинской границе", - сообщил журналист Йозвяк. В МИД Украины считают, что это может привести к эскалации конфликта на Донбассе.

Кремль обещает "контрмеры", если Украина вступит в НАТО

"Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ", - заявил пресс-секретарь Путина Песков.

Журналисты поговорили с пострадавшим в ДТП с участием Трухина

"Слышу удар сзади. Я его не вижу, но слышу. Скрежет металла и удар у меня сзади. Ну я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал", - рассказал мужчина.

Голодающему Семенченко стало плохо в суде

Экс-нардепу, которого обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования и теракте, вызывали скорую помощь. Семенченко голодает почти 40 дней.

Украинец умер в Польше после избиения полицейскими

25-летний Дмитрий Никифоренко во Вроцлаве возвращался на автобусе после встречи с друзьями. Он был пьян, вызвали полицию, украинца увезли в вытрезвитель, и там полицейские его избивали, душили и применяли слезоточивый газ. Его гибель расследует польская прокуратура. Двоих полицейских уволили, четверых отстранили.

Рекламщики создавали в Киеве билборды для оккупантов

Рекламное агентство вычислила СБУ. Фирма еще с 2014 года разрабатывала макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Грузовик повредил фонтан, который только вчера открыли в центре Киева

Машина пыталась проехать через фонтан на Арсенальной площади, но повредила плитку и частично ушла под землю. Фонтан торжественно открыли накануне.