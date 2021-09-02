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Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным директором компании "Apple" Тимом Куком заявил, что Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в микроблоге Твиттер.
"Рад встрече с Тимом Куком, который управляет компанией, вдохновляющей всех сторонников оцифровки во всем мире. Украина уже является глобальным ІТ-центром. Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", - написал он.
Топ комментарии
+19 Шрек Баблокат
показать весь комментарий02.09.2021 22:30
+12 Олександр Дніпро
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показать весь комментарий02.09.2021 22:42
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-Хто "ми"?
-Я і кокс.
https://support.apple.com/en-us/HT212274
І обкладаєте 30% митом усю продукцію (як і решту електроніки).
До речі Apple - дуже принципова компанія. Вона вже давно відкрила офлайн-магазини в маленьких європейських країнах, але не в Росії. В Apple дуже поважають прозорість процедур та умов виходу на певний ринок. В Україні наразі лише нещодавно відкрили службу підтримки, навіть онлайн-магазину ще немає.
Приїхало з турне таке саме дурне.
Сегодня он их в Украину зовет, а завтра, когда они будут в Украине, к ним СБУ пошлет бабло выбивать.