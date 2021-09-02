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Новости Политика Украины
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Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным директором компании "Apple" Тимом Куком заявил, что Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в микроблоге Твиттер.

"Рад встрече с Тимом Куком, который управляет компанией, вдохновляющей всех сторонников оцифровки во всем мире. Украина уже является глобальным ІТ-центром. Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров

Мы заинтересованы в расширении присутствия Applе в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком 01
Мы заинтересованы в расширении присутствия Applе в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+19
Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком - Цензор.НЕТ 1520
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02.09.2021 22:30
+12
Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком - Цензор.НЕТ 6319
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02.09.2021 22:30
+12
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 7097
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02.09.2021 22:42
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а "Applе" в Украине - таки присутствует... по-крайней мере в Раде))), ну и немного по серому в Корбановском Цитрусе)))
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02.09.2021 22:30 Ответить
Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком - Цензор.НЕТ 8097
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02.09.2021 22:30 Ответить
Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком - Цензор.НЕТ 1520
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02.09.2021 22:30 Ответить
Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком - Цензор.НЕТ 6319
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02.09.2021 22:30 Ответить
звісно, що країна, в який вчителі заробляють по 4К$, зацікавлена в присутності "Епл"
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02.09.2021 22:33 Ответить
Надо было на пианино наср....

Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 2462
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02.09.2021 22:35 Ответить
Где они этих дебилов берут?
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03.09.2021 00:26 Ответить
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 5581
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02.09.2021 22:37 Ответить
ЗЕ уже рассказал Куку про будущие рейды СБУ в офисы Эппла, рейдерство и вымогательство, которое ждет Кука в Украине?
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02.09.2021 22:39 Ответить
Тутешня зелень з"їсть Кука.
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02.09.2021 22:43 Ответить
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 8657 ЗЕпупасы, сэр !
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02.09.2021 23:01 Ответить
угу. дай. боже. нашому теляті та вовка з'їсти
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02.09.2021 23:48 Ответить
и про то, что если таки вымогателей хапнут , то они откупятся в судах частью тех денег , которые заработали офисы Эппла в Украине ?
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02.09.2021 22:45 Ответить
вымогательства с Кука ?да вы сбу возвеличиваете выше Эвереста я прям горжусь нашими возможностями Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 4680 Кук .Безоск и Маск это хозяева практически половины мира . Безоск через пару лет станет первым триллионером за всю историю и вот чего я не понимаю да и опасаюсь это то зачем мы им понадобились -это не меркели с байденами связанные всякими соблюдениями прав и свобод . эти люди в состоянии выжать Украину до последней капли и выкинуть на свалку или её население если им место приглянулось
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02.09.2021 23:44 Ответить
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 7097
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02.09.2021 22:42 Ответить
Майстер корчити рожі.
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02.09.2021 22:44 Ответить
Це він не сам, це кокс
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02.09.2021 22:45 Ответить
-Лєнка, відчиняй двері, ми прийшли.
-Хто "ми"?
-Я і кокс. Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 104
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02.09.2021 22:53 Ответить
І ось це глузувало із Кличка...?
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02.09.2021 22:46 Ответить
когда артист самодеятельности, который ни дня не работал, а всю свою сознательную жизнь выступал со сцена, настолько косноязычен и глуп..., - это беда... Еще большая беда, что 73% не способны это понять.
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02.09.2021 23:14 Ответить
Надо чтобы огрызок стал еще и стандартом де-факто...например для мох служебныг прог нужен только андроид, включая те по которым списывается оборудование и за несписание именно со своего личного телефона премия не начисляется...
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02.09.2021 22:49 Ответить
Зацікавлені. Настільки, що не дають дозвіл на запуск UWB, який надали майже всі
https://support.apple.com/en-us/HT212274
І обкладаєте 30% митом усю продукцію (як і решту електроніки).

До речі Apple - дуже принципова компанія. Вона вже давно відкрила офлайн-магазини в маленьких європейських країнах, але не в Росії. В Apple дуже поважають прозорість процедур та умов виходу на певний ринок. В Україні наразі лише нещодавно відкрили службу підтримки, навіть онлайн-магазину ще немає.
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02.09.2021 22:49 Ответить
Кука съели аборигены
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02.09.2021 22:50 Ответить
Кива реализует новые амбиции с Аппле
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 8952
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02.09.2021 22:50 Ответить
О як свербить за Україну!
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03.09.2021 06:43 Ответить
Наконец то я услышал самый важный вопрос для Украины. Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 6125
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02.09.2021 22:51 Ответить
нотик
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 3308
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02.09.2021 22:55 Ответить
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 2233
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02.09.2021 22:59 Ответить
Наше дурне поїхало в турне.
Приїхало з турне таке саме дурне.
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02.09.2021 23:02 Ответить
І ще сподіваються, що Байден приїде з візитом в Україну. Він вже все побачив.
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03.09.2021 06:45 Ответить
"Яблоко" подумал зеледент. "Шут на выездных гастролях" подумал Кук.
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02.09.2021 23:08 Ответить
Зебилы, а вы на продукцию эпл акциз введите. 1,5 процента. Хоть паржом.
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02.09.2021 23:16 Ответить
Это Applе должен быть заинтересован в присутствии. А тут все наоборот, покупатель бегает за продавцом.
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03.09.2021 00:17 Ответить
Не понимаешь ты бизнеса по-Зеленски.

Сегодня он их в Украину зовет, а завтра, когда они будут в Украине, к ним СБУ пошлет бабло выбивать.
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03.09.2021 02:20 Ответить
... вообще-то "кук" в переводе с тюркского обозначает " зелёный"... вот так №я малята... это карма
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03.09.2021 05:34 Ответить
Про няню забыл сказать,без крыши у нас лучше не работать,50 видов налогов,тьма взяточников в законе и право чинушки арестовать майно без суда это вам не шутки шутить.
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03.09.2021 06:29 Ответить
Как только на минимальную зарплату можно будет купить Айфон ...
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 5103
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03.09.2021 08:59 Ответить
 
 