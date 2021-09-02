Зеленский и Байден не обсуждали отказ от Минского формата или его замену, - Ермак

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден не обсуждали вопрос отказа от Минского формата переговоров по Донбассу или замены его другим форматом.

Об этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

"Замена Минского формата или отказ от Минского формата не обсуждались, но рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса о безопасности Украины. Это касается вопроса и "Северного потока - 2", потому что позиция - Украины рассматривать его не как коммерческий вопрос, а как вопрос, касающийся национальной безопасности Украины", - сказал Ермак.

Отвечая на вопрос о возможном участии США в переговорах с Украиной и Россией по Донбассу, Ермак сказал: "Все переговоры могут произойти, когда на это есть согласие всех сторон. Могу вам сказать, что США готовы, и они подтвердили это, – принимать участие и сделать все возможное от них для того, чтобы помочь Украине остановить войну и обеспечить систему стойкой безопасности для нашей страны".

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