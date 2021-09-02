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Новости Политика Украины
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Зеленский и Байден не обсуждали отказ от Минского формата или его замену, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский и Байден не обсуждали отказ от Минского формата или его замену, - Ермак

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден не обсуждали вопрос отказа от Минского формата переговоров по Донбассу или замены его другим форматом.

Об этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

"Замена Минского формата или отказ от Минского формата не обсуждались, но рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса о безопасности Украины. Это касается вопроса и "Северного потока - 2", потому что позиция - Украины рассматривать его не как коммерческий вопрос, а как вопрос, касающийся национальной безопасности Украины", - сказал Ермак.

Отвечая на вопрос о возможном участии США в переговорах с Украиной и Россией по Донбассу, Ермак сказал: "Все переговоры могут произойти, когда на это есть согласие всех сторон. Могу вам сказать, что США готовы, и они подтвердили это, – принимать участие и сделать все возможное от них для того, чтобы помочь Украине остановить войну и обеспечить систему стойкой безопасности для нашей страны".

Читайте: Возврата к "русскому миру" не будет. Мы - на западной стороне этого противостояния, - Корниенко о совместном заявлении Зеленского и Байдена

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
То что поездка будет совсем некчёмной никто в народе наверное и не сомневался.
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02.09.2021 22:46
+5
А шо там робив комірник ОПи?
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02.09.2021 22:48
+5
ЗЕ Ермака в ширинке на закрытую встречу пронес шоле?
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02.09.2021 22:50
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То что поездка будет совсем некчёмной никто в народе наверное и не сомневался.
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02.09.2021 22:46 Ответить
О ермаку по по попе настучали с раши не выполняет приказы фюрера как так отказ от минского формата моет мозги Вове
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02.09.2021 22:47 Ответить
А шо там робив комірник ОПи?
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02.09.2021 22:48 Ответить
Флоумастери купляв !!!)))
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02.09.2021 23:07 Ответить
а ведь о мёртвом , либо хорошо, либо - ничего....вот и не обсуждали
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02.09.2021 22:48 Ответить
ЗЕ Ермака в ширинке на закрытую встречу пронес шоле?
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02.09.2021 22:50 Ответить
Российский агент Ермак обо всем доложит начальству.
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02.09.2021 22:51 Ответить
Байден не будет обсуждать созданную фрицами и французами ,рашистскую войну в Украине посредсвом создания на территории Украины прорашистских ордло
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02.09.2021 22:55 Ответить
дерьмак - в каждую дырку затычка...(шо оно себе позволяет?) ))))
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02.09.2021 22:55 Ответить
Таке функціональне призначення у тампаксів!!!))))
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02.09.2021 23:09 Ответить
о Крыме 0 о Донбассе 0 о Северном потоке 0.о чем базарили бакланы?
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02.09.2021 22:55 Ответить
Что-то Ермака много в информ пространстве много стало. Выдал айкосики зеледенту и теперь вещает вместо него?
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02.09.2021 22:57 Ответить
Зеленський і Байден не обговорювали відмову від Мінського формату або його заміну, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4547
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02.09.2021 22:57 Ответить
... что для меня - засланного лубянкой казачка, скорее плюс ... дадут звезду зато, что не пустил вову про Будапештский меморандум напомнить
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02.09.2021 23:28 Ответить
зачем обсуждать то,чего нет,поэтому и не обсуждали)))
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02.09.2021 23:42 Ответить
Ларёчник мордатый.. иди карандаши точи. Не твое это дело что там обсуждали.
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02.09.2021 23:52 Ответить
Все-таки ******* реально тупые.

Молчал бы - не было бы так паливно. А так все ж прекрасно знают, какую именно фамилию "не обсуждали". В федеральном розыске США только один украинский олигарх. Зеленський і Байден не обговорювали відмову від Мінського формату або його заміну, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6868
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03.09.2021 02:05 Ответить
Зато в украинском ни одного нет
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03.09.2021 02:22 Ответить
А кто такой Ермак? ибирали одного президента , а получили два штука.
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03.09.2021 02:19 Ответить
 
 