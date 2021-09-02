РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11700 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
7 768 36
Аваков (3444) Италия (1510) кредит (2344) Центр противодействия коррупции (217)

ЦПК: Фирма Авакова не платит в Италии кредит в 3,2 млн евро

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦПК: Фирма Авакова не платит в Италии кредит в 3,2 млн евро

Принадлежащая бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову итальянская компания не выплачивает кредит в 3,2 млн евро.

Об этом сообщает со ссылкой на анализ аудиторского отчета из итальянского реестра компаний общественная организация "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.

В феврале 2018 года компания Авакова Avitalia приобрела дом площадью более 500 кв. метров. Аваков тогда комментировал это так: "Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается жена в Италии в рамках работы в итальянской компании. Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании "Авиталия".

Согласно данным аудиторского отчета 2020 года, стоимость данного дома с землей составляет 3,5 млн евро.

Читайте: Арахамия: Аваков может осенью вернуться в Кабмин на должность вице-премьера. ВИДЕО

Согласно аудиторскому отчету из Итальянского реестра компаний, для приобретения этой недвижимости компания, которая впоследствии стала частью фирмы Авакова, получила кредит в размере 3,2 млн евро на 10 лет.

По условиям кредита, его выплата должна была начаться 30 июня 2018 года. Каждые 6 месяцев фирма Авакова обязана вносить определенные средства для погашения. Однако, согласно финансовой отчетности компании, по состоянию на 31 декабря 2020 выплата ни кредита, ни процентов даже не началась.

Из финансовой отчетности компании неизвестно, кто именно предоставил фирме Авакова кредит.

Также читайте: Зеленский предлагал Авакову подать в отставку. Когда Аваков вернется из отпуска, он будет помогать президенту, - Геращенко

"Факт непогашения такого кредита может свидетельствовать о получении неправомерной выгоды министром. Например, в форме получения кредита компанией, бенефициаром которой он был", - считают в ЦПК.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Бенина школа даром не прошла "Долги платят только трусы и лохи" (С)
показать весь комментарий
02.09.2021 22:59
+9
Он мог дать кредит сам себе из одного кармана в другой. Или получить откат в виде невозвратного кредита.
показать весь комментарий
02.09.2021 23:12
+7
ЦПК занятся больше некем?Авакян уже не госслужащий и нехер рыть в угоду Зелупе.Где же вы ссыкуны были когда Аваков у руля был? а с кредитом как то и итальянцы разберутся.
показать весь комментарий
02.09.2021 23:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бенина школа даром не прошла "Долги платят только трусы и лохи" (С)
показать весь комментарий
02.09.2021 22:59 Ответить
Ні. Ви не зрозуміли про що їдеться. У школі треба було навчатися а не ходити туди.
показать весь комментарий
02.09.2021 23:50 Ответить
2.09.2021 23:12
Чукча не читатель ....
показать весь комментарий
03.09.2021 00:17 Ответить
Намекают, что это взятка в виде кредита, который и не будут требовать погасить, а просто спишут потом. ЦПК: Фірма Авакова не платить в Італії кредит у 3,2 млн євро - Цензор.НЕТ 4524
показать весь комментарий
02.09.2021 23:54 Ответить
Тоді прийдеться платити податок на дохід.
показать весь комментарий
03.09.2021 00:32 Ответить
ЦПК занятся больше некем?Авакян уже не госслужащий и нехер рыть в угоду Зелупе.Где же вы ссыкуны были когда Аваков у руля был? а с кредитом как то и итальянцы разберутся.
показать весь комментарий
02.09.2021 23:00 Ответить
Ну так своей жизнью рисковать никто не хочет. При Авакове вон как "весело" расследовались нападения на журналистов. Не посадили аж никого.
Истины ради, стоит сказать, что с уходом Авакова в этом плане ничего не поменялось. Если не стало хуже.
показать весь комментарий
03.09.2021 09:54 Ответить
в курсе мы о 200 долларовых журналистах. ОП заплатило вот и расследуют,боятся черти возврата Арсена в политику
показать весь комментарий
03.09.2021 11:01 Ответить
Заплатил Трухин, а ОП его прикрывает.

А почему "бояться возврата Арсена в политику"?
показать весь комментарий
03.09.2021 11:17 Ответить
как к нему не относись,организаторские способности феноменальные да и с мозгами тоже порядок, на голову выше Зе и его шоблы. опасный враг. а то что он сейчас враг, есть сомнения?
показать весь комментарий
03.09.2021 11:41 Ответить
Щось Фейсбукич мутить !!! Не слід дратувати Катані !!!)))
показать весь комментарий
02.09.2021 23:00 Ответить
яка кому справа до пересічного Авакова ?
він - звичайний громадянин (який не платить кредит в Італії) ЦПК: Фирма Авакова не платит в Италии кредит в 3,2 млн евро - Цензор.НЕТ 9080
показать весь комментарий
02.09.2021 23:07 Ответить
Он мог дать кредит сам себе из одного кармана в другой. Или получить откат в виде невозвратного кредита.
показать весь комментарий
02.09.2021 23:12 Ответить
Мог дать мог не дать..

Точно заняться нечем
показать весь комментарий
02.09.2021 23:17 Ответить
Абсолютно. Просто еще один жирный мазок в картину "Арсен".
показать весь комментарий
02.09.2021 23:24 Ответить
жирный мазок в картину "ЦПК"
показать весь комментарий
03.09.2021 00:22 Ответить
И туда тоже.
показать весь комментарий
03.09.2021 00:24 Ответить
А что вы хотели от кавказских евреях- армян?!
показать весь комментарий
02.09.2021 23:17 Ответить
Инвестиционные планы поменялись,теперь он поедет строить отели в родной Карабах.
показать весь комментарий
02.09.2021 23:22 Ответить
Напишите прямо. Отмывание денег.
показать весь комментарий
02.09.2021 23:40 Ответить
Любопытно что этим заинтересовались только когда он покинул пост министра, а итальянцам вообще пофиг.
показать весь комментарий
02.09.2021 23:50 Ответить
Швидше за все, але для цього є відповідні органи, нехай доказують.
показать весь комментарий
03.09.2021 00:30 Ответить
Легализует в Италии непосильным трудом заработанное в Украине.
показать весь комментарий
02.09.2021 23:48 Ответить
Печально что Европа закрывает глаза на каждый грязный рубль, гривну, шекель, тугрик. Ведь это помогает им процветать. Оказывается все у них записано в аудиторских реестрах.
показать весь комментарий
02.09.2021 23:59 Ответить
Приобрёл помещение под склад рюкзаков.
показать весь комментарий
03.09.2021 00:09 Ответить
І що, ніхто в суд не подавав, шукайте далі. До речі в Авакова будиночок в Італії за 400 тис євро, в клоуна за 3 ляма.
показать весь комментарий
03.09.2021 00:29 Ответить
сам себе одной рукой дал кредит сам себя в другой руке обанкротил и все ок. в европах и америках это тоже норма? зачем тогда заморачиваться казино строить ... всякие "уходы от налогов" выдумывать.
показать весь комментарий
03.09.2021 00:40 Ответить
Если за бугром такая инфа всплыла, а представьте если в Украине придет порядочная власть, что всплывёт? (с)
показать весь комментарий
03.09.2021 00:54 Ответить
Для Авакова 3млн евро - смешные деньги . Этот кредит - липовый 😀
показать весь комментарий
03.09.2021 01:18 Ответить
Если итальянцы недовольны то он на них своих титушек из Нацкорпуса натравит.. ЦПК: Фірма Авакова не платить в Італії кредит у 3,2 млн євро - Цензор.НЕТ 9283
показать весь комментарий
03.09.2021 06:50 Ответить
Начнём с того,что для Авакова 3,5 млн евро не деньги. Вопрос в том, чтобы избежать санкций итальянского законодательства. Если бы Аваков прямо покупал виллу и выложил 3,5 млн евро, естественно возник бы вопрос откуда деньги. В данном случае он делает вид, что он покупает усадьбу в кредит. Но такой номер у него бы прошёл в Украине, а в Италии всё-таки его разоблачат.
показать весь комментарий
03.09.2021 08:41 Ответить
Да в чем проблема? Если не платит кредит, а дом есть, то отберут дом и продадут на торгах. Это проблемы Авакова. Ну потеряет он этот дом и что?
показать весь комментарий
03.09.2021 09:08 Ответить
100 в гору, это вам не у нас "мутки мутить" и бабки тырить. Там (в италии) своя мафия, если кому то приспичит то отберут и у авакава, и дом и бабулеты. Там в рот заглядывать не станут, там и не таких в расход пускали. (Учите историю, пример А́льдо Мо́ро!!! Очень познавательно) ЦПК: Фірма Авакова не платить в Італії кредит у 3,2 млн євро - Цензор.НЕТ 5476
показать весь комментарий
03.09.2021 10:43 Ответить
Теперь понятно чего полиция такие выродки и обдирают граждан
показать весь комментарий
03.09.2021 09:10 Ответить
Минуточку!
"неизвестно, кто именно предоставил фирме Авакова кредит" - ? Так это проблемы неизвестно, кого.
Подозреваете, что он дал кредит сам себе?
Вот и разбирайтесь!
показать весь комментарий
03.09.2021 09:35 Ответить
 
 