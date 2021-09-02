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Новости Происшествия
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иск (635) МВД (9224) розыск (804) Дубилет (60) Приватбанк (823) Окружной админсуд Киева (390)

Экс-глава "Приватбанка" Дубилет через суд требует, чтобы МВД убрало с сайта сообщение о его розыске

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-глава

Александр Дубилет подал иск в Окружной административный суд Киева.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Истец просит суд признать противоправными действия МВД в лице департамента информатизации о внесении сведений о его розыске Национальным антикоррупционным бюро Украины к персонально-справочному учету Единой информационной системы Министерства. В то же время, Александр Дубилет просит обязать ответчика удалить информацию о нем, размещенную на официальном сайте Министерства во вкладке "Поисковые учеты МВД", разделе "Лица, которые скрываются от органов власти", - сказано в сообщении.

Суд открыл производство по этому делу. Оно будет рассматриваться в упрощенном порядке без вызова участников дела проведения судебного заседании.

Напомним, 2 июня суд заочно арестовал Александра Дубилета. После этого его можно было объявить в международный розыск по линии Интерпола, а если он вернётся в Украину, то его задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств "Приватбанка" на общую сумму в более чем 8 млрд гривен.

Читайте: Отмена заочного ареста Дубилета усложнит его экстрадицию, - Сытник

22 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего главы правления "ПриватБанка" Александра Дубилета.

По мнению главы НАБУ Сытника, отмена ареста "болезненно ударила" по делу "Приватбанка".

Автор: Ольга Лузан
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Заплатиш за Авакова в Італії кредит в 3,2 млн евро. тоді знімуть. Экс-глава "Приватбанка" Дубилет через суд требует, чтобы МВД убрало с сайта сообщение о его розыске - Цензор.НЕТ 4127
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02.09.2021 23:18 Ответить
Банкир-вор обращается к судьям-ворам. Украина - страна для благоденствия воров.
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03.09.2021 00:19 Ответить
А що,так можна було? Вкрав гроши,подав до суду і все,ти вже не в розшуку. ******!
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03.09.2021 06:29 Ответить
дубилет вместе с зе-лохом грабили вместе вкладчиков приватбанка. Только идиот может поверить в то, что против твари дубилета при зеленском будут открыты какие-то уголовные дела.
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03.09.2021 08:39 Ответить
Янукович тоже должен подать в суд... в окружной суд Киева...
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03.09.2021 10:18 Ответить
Мда. при тупом паршнике-гецьмане мрази тупо и спокойно украли чужие деньги, Чабаны с ЕС в своем стадном угаре и принятием таких же законов как и они сами НЕ заметили 5,5 млрд баксов. каломойша и другой ыврей вывели даже рефинанс. про остальное также им не предявили.
Вместо того чтоб арестовать, закрыть в сизо всех подельников у нас продолжается клоунада. даже воючий дубилет добивается снятия его с розыска.
А по нормальному все причастные мрази должны сидеть. А тех кого невозможно посадить по закону нужно ликвидировать в любой точке мира. Это чтобы мрази знали на будущее.
У нас же зазеркалье.
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10.09.2021 07:48 Ответить
 
 