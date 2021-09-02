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Новости Политика Украины
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Байден (2386) олигарх (1016) США (23212) Ермак Андрей (1187)

Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского

В США высоко оценили борьбу с "системой олигархата в Украине".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 2 сентября, рассказал глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак.

Он подвел первые итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, в частности – его встречи с главой Белого дома Джо Байденом.

"Это был беспрецедентный, глубокий, очень конструктивный, честный разговор друзей, партнеров, которые могут обсуждать любые вопросы, обсуждать их открыто. Которые очень заинтересованы в укреплении отношений, выведении их на новый уровень. И я думаю, что это большое начало новой эры в отношениях между Украиной и Америкой", – отметил Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Байден не обсуждали отказ от Минского формата или его замену, - Ермак

Журналисты спросили главу ОПУ, звучали ли во время переговоров между Байденом и Зеленским фамилии украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа, к которым есть вопросы у американского правосудия.

"Есть фамилии, которые на слуху, но мы говорим о системе, которая 30 лет мешает Украине двигаться вперед", – сказал Ермак.

Сотрудники агентства уточнили, значит ли его ответ, что конкретных фамилий не было.

"Я могу говорить о той части переговоров, на которой присутствовал я. Конкретные фамилии не звучали, но вполне возможно, что они могли звучать во время тет-а-тет общения между президентами (Байденом и Зеленским)", – добавил глава ОПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы в любой момент вводить санкции против России, - Ермак

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+31
Ладно Бєня з Гудком рижим...А Порох що зробив? Окрім того що сере в штани ЗЕдебілоїдам...Це не ознака олігархізму. Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 2238
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02.09.2021 23:26
+26
Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 5155
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02.09.2021 23:29
+24
Он вiслюку вставляет палки в кальсоны! Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 5827
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02.09.2021 23:28
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Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 6584
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02.09.2021 23:21 Ответить
Мішок з кремлівським г**ном, як тінь ходить за Клоуном. Кадрова політика 100% його а скоріше кремля. "Вагнергейт" - його робота.
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03.09.2021 05:31 Ответить
Ну а хто ж напряму скаже, що в США Порошенко, Коломойського та Ахметова бажають бачити сусідами. Сусідами по одній камері у виправній колонії. Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 3122
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02.09.2021 23:23 Ответить
Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 1162
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02.09.2021 23:26 Ответить
Это к чему?
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03.09.2021 05:37 Ответить
К тому, что Байден своих не сдаёт, поэтому не стал называть фамилии олигархов.
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03.09.2021 06:09 Ответить
К тому, что ты, зеленая свинособака, - триздобол
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03.09.2021 07:55 Ответить
Ладно Бєня з Гудком рижим...А Порох що зробив? Окрім того що сере в штани ЗЕдебілоїдам...Це не ознака олігархізму. Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 2238
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02.09.2021 23:26 Ответить
Он вiслюку вставляет палки в кальсоны! Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 5827
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02.09.2021 23:28 Ответить
Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 5155
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02.09.2021 23:29 Ответить
А в заднице у Зеленского всегда можно найти язык Лещенка...
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02.09.2021 23:49 Ответить
Порох націоналізував "Приват", щоб Каломойський не обвалив фінансову систему. При ньому олігофрени несли збитки а при Клоуні різко збагатились.
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03.09.2021 05:35 Ответить
Наверное, его "шоколодная империя" контролирует сферы экономики в тяжелой, химической промышленности, в энергетике и занимается продажей ресурсов на свое усмотрение, чем подрывает экономические устои страны)))) нашли опасного для экономики олигарха))
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03.09.2021 06:41 Ответить
До чого тут Порошенко?
Тобі платять тільки за фамілію Порошенко?
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02.09.2021 23:53 Ответить
Тобі б оце підачитисятмохи, щоб знати, хто такий олігарх і е, що опозиціонери апріорі не може бути олігархом. 😁 А ще "Г+Г" тобі так і не розповіло, що на зустрічі із Зєлєнскім Байден передавав вітання Порошенко і, якого тепло згадав, як друга? 😊 Тепер ще раз подумай, про яких олігархів тут йдеться.
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03.09.2021 07:13 Ответить
Яке ж ти дебільне, навіть спи...діти нормально не можеш, щоб не обісратись😀😂
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03.09.2021 07:58 Ответить
Єрмак не прикидуйся щлангом.Тобі назвати хфамілії олігархів? Чи Байден мав особисто від руки написаний список передати Оманському?
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02.09.2021 23:23 Ответить
Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 1102
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02.09.2021 23:24 Ответить
От Ермака воняет ФСБ.
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02.09.2021 23:25 Ответить
Не те слово. Бздить.
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03.09.2021 02:39 Ответить
Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 3504
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02.09.2021 23:25 Ответить
Пєрдаку вірити - себе не поважати. Хотілося б почути від американської сторони що там сказали про каломойшу.
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02.09.2021 23:25 Ответить
Американці хитрі. Вони свою версію скажуть пізніше - коли єрмаки із зєлєнскіми виговоряться. 😊 Щоб показати у всій красі обгаджених брехунів. А поки що вони старанно збирають заяви піарників кварталу. 😁
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03.09.2021 07:17 Ответить
Завгостп вже задрав своїми "заявами"(
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02.09.2021 23:27 Ответить
блогер Олег Шарп тим не менше стверджує, що одне прізвище відсутнього в цих переговорах звучало; зокрема, він пише: "А в следующем году у нас, возможно, побывает и Джо Байден - кстати, ни одно украинское СМИ не упомянуло, что он помнит встречи с Порошенко и попросил передать ему привет - это нормальная дипломатическая практика. Пережить бы эту власть.﻿"

Helgi Sharp
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02.09.2021 23:46 Ответить
Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 9165
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03.09.2021 00:01 Ответить
Зачетный троллинг! Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 528
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03.09.2021 00:02 Ответить
Вова, далось тебе это преЗеденство, дурак малахольный))) Играл бы сейчас на рояле и горя не знал.
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02.09.2021 23:52 Ответить
Та ладно "горя не знал". А мозоли?!! Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 124
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03.09.2021 00:19 Ответить
Звідки ти знаєш про що вони говорили тет-а-тет?
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02.09.2021 23:56 Ответить
В журналі Форбс всі прізвища вказані.
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02.09.2021 23:58 Ответить
"беспрецедентный, глубокий, очень конструктивный, честный разговор друзей, партнеров..." Единственное правдивое слово в этом восторженном ряду, - "беспрецедентный". Действительно, с таким никчемным политиком Байден ещё никогда не встречался...
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03.09.2021 00:01 Ответить
О,выдезло. Вещатель. А фамилия брата д'ерьмака звучала в контексте торговли должностями?
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03.09.2021 00:02 Ответить
Тобто, бородатій бабці , можна заспокоїтись? Не думаю!!!
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03.09.2021 00:05 Ответить
Что клоун брешет, что дерьмо это брешет, да там собственно все брехуны, в этом сброде слуг.
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03.09.2021 00:11 Ответить
Передел мира в пользу жидомасонов по-прежнему продолжается. Планы Израиль-2 на нашей земле все отчётливее вырисовываются.. Все ресурсы, активы, стратегические объекты Украины в руках глобалей. Внешняя агрессия россии стала инструментом для полной колонизации нашей страны. Можно не бояться Китая, он в Украину не зайдёт. Ж2 правят здесь! По действиям власти Байдена (бомбёжки Хамасом, снятие нацика Нетаньяху, сдача Афганистана талибам) у многих сложилось впечатление,что Израиль будут ослаблять. Украине от этого ничего хорошего не светит, она полностью во власти глобалистов-жидомасонов. Уже и Энергоатом в их руках - теперь уже известно кто будет владеть украинским ЭнергоАтомом ! И естественно на паях с нашими прикорытными тварями. Вот это и была основная цель поездки в США....Увы..(с)
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03.09.2021 00:23 Ответить
Ты лекарство сегодня принимал?!
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03.09.2021 00:25 Ответить
Да, принимал..Успокоительные капли…Но меня в них ***** всегда бесят вкус и цвет! А тебе советую купить их мелким оптом - и залить себе в задницу через лейку. Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 9014
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03.09.2021 00:37 Ответить
ты капли перепутал --- попроси ..новичка.. из бензоколонки хай тебе накапают
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03.09.2021 06:58 Ответить
все настолько просто шо аж внезапно не будет Чернобыля-2?
вот скажи.те, а куда "они" денут 35млн. населения? или кто то будет терпеть шо его все имущество отжимают?
короче может и хотят - но пусть попробуют(узнает котировки шекеля, меняет гривны на них, подает обьяву на продажу хаты)
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03.09.2021 07:38 Ответить
Глобалистам осталось лет 5, большие перемены грядут в мире...только не хорошие.
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03.09.2021 08:30 Ответить
Откровенний агент фсб еРмак - такое проплетает! Украина ты где, наш враг сидит у нас в хате и смеется. над нами.
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03.09.2021 00:24 Ответить
Зеленкин балакав з Байденом якихось пару годин, а ось президент Порошенко, з Трампом, все що потрiбно, широко обговорив за цiлих 5 хвилин! Це ознака того, що Байден 2 години втокмачував Зеленскому як та що робити, а Порошенку це не потрiбно, бо вiн розумний.
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03.09.2021 00:25 Ответить
или Трамп просто любитель Путина, шо он не раз и высрал.
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03.09.2021 07:33 Ответить
Особо геройски борется с олигархами ВР. "На сегодняшний день 236 народных депутатов получают конверт из Офиса Президента, который наполняется олигархами. "Общак" Офиса Зеленского составляет от 60 до 80 миллионов долларов ежемесячно", - сказал Лерос.
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03.09.2021 00:28 Ответить
Українські байкарі Єрмак & Зеленський повинні отримати якусь високу міжнародну нагороду і їхні байки потрібно перекласти усіма мовами світу для глобального вивчення.
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03.09.2021 00:33 Ответить
Ежели "конкретные фамилии не звучали", стало быть, на встрече Байдена и Зеленского о борьбе с украинскими олигархами звучало конкретное "БЛА-БЛА-БЛА" без каких-либо хотя бы малейших конкретных последствий для вышеупомянутых украинских олигархов. А чего ещё ждать от встречи старого пердуна и клоуна?
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03.09.2021 04:55 Ответить
Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 5049
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03.09.2021 06:00 Ответить
..а,если кто "откусит"? Что пришьют? Рукав от унитаза? Письеньки надо беречь, а не совать куда попало!
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03.09.2021 06:04 Ответить
Из личного опыта? Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 3603
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03.09.2021 06:11 Ответить
Ростислав Дзундза
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03.09.2021 06:19 Ответить
Ех Ростик, Ростик, бережи свій "хвостик" бо залишиться відросток.
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03.09.2021 06:31 Ответить
...походу благодаря зеленському украина стала главнее германии и англо-хранции вместе взятых. Ну, что вполне чинненько и благородно, наш глваный всё добьёться. Двай веди нас вперёд наш , кормилец!
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03.09.2021 06:01 Ответить
Цей як не збреше, то не дихне.
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03.09.2021 06:29 Ответить
реально - как за вагнеровцев лгали на пару с Зелей - сволочи же. хотя - а кто им верил? я вот реально не лох в этом плане шоб верить высерам преза Елдака и его кукле - Зели Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 5808
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03.09.2021 07:31 Ответить
Марс не резиновый...
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03.09.2021 07:13 Ответить
в каждую дырку лезет эта активная мущинка
в смысле активная как шпион(как говорят), ибо ее уже видеть не хотят вроде на Западе, но она всегда возле Зели протирается штанами
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03.09.2021 07:30 Ответить
Это списание Фирташу 100млрд грн. долгов - борьба с олигархами? Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 3987
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03.09.2021 07:52 Ответить
отец Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке
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03.09.2021 08:06 Ответить
Вы не понимаете, это другое!
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03.09.2021 08:31 Ответить
єрмак просто оговорився, що він не знав про що говорили на закритій зустрічі. Коли Блінкін (госдеп) приїзджав в Київ він повідомив, щ в подальшому всі розмови з бубочкою будуть виключно "під запис". І ось таки звершилось. З фотки "не в профіль" убачається що за спиною Байдена за столом біля вікна мирно сидить стенографістка і нотує всі словеса найвеличнішого. перестрахувались, однако. А тепер Єрмак, якого самі америкоси впіймали на брехні, коли він америкосу видавав живого брата за мертвого, *************, коли йому не вигідно, говорить просто, я не був присутній на закритій зустрічі. Тому то і пішла в оборот словесна пурга, перебити ефір раніше ніж там схаменуться. Однак всі слова найвеличнішого записані в його присутності - не відбрешеться. Того то він сидів с таким кислим лицем і скинув маску, немов би говорив -Ви мене підманули, ви мене підвели. З Руді Джуліані переговори теж записані, той старий хрич, писав усе для майбутнього шантажу.
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03.09.2021 08:38 Ответить
То есть, Каломойский всё-таки не олигарх!
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03.09.2021 09:03 Ответить
Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського - Цензор.НЕТ 6582
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03.09.2021 09:22 Ответить
т.е. что ермака нужно отправить к хозяину в московию не говорили?
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03.09.2021 09:34 Ответить
 
 