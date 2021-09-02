Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского

В США высоко оценили борьбу с "системой олигархата в Украине".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 2 сентября, рассказал глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак.

Он подвел первые итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, в частности – его встречи с главой Белого дома Джо Байденом.



"Это был беспрецедентный, глубокий, очень конструктивный, честный разговор друзей, партнеров, которые могут обсуждать любые вопросы, обсуждать их открыто. Которые очень заинтересованы в укреплении отношений, выведении их на новый уровень. И я думаю, что это большое начало новой эры в отношениях между Украиной и Америкой", – отметил Ермак.

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Журналисты спросили главу ОПУ, звучали ли во время переговоров между Байденом и Зеленским фамилии украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа, к которым есть вопросы у американского правосудия.



"Есть фамилии, которые на слуху, но мы говорим о системе, которая 30 лет мешает Украине двигаться вперед", – сказал Ермак.



Сотрудники агентства уточнили, значит ли его ответ, что конкретных фамилий не было.



"Я могу говорить о той части переговоров, на которой присутствовал я. Конкретные фамилии не звучали, но вполне возможно, что они могли звучать во время тет-а-тет общения между президентами (Байденом и Зеленским)", – добавил глава ОПУ.

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