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На подачу кандидатур в Совет общественного контроля при БЭБ отвели всего 3 дня

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На подачу кандидатур в Совет общественного контроля при БЭБ отвели всего 3 дня

Документы у общественных организаций принимали в течение трех дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, правила подачи документов для участия в конкурсе по формированию Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности опубликованы на сайте Кабинета министров.

Совет будет состоять из 15 членов, отобранных по результатам интернет-голосования граждан. Подавать кандидатуры членов Совета могли только общественные организации.

Документы на электронную почту при этом принимали с 9 часов 30 августа до 18 часов 1 сентября.

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Подать их успели 23 общественных организации. Среди них есть как специализирующиеся на торговле и финансах, как, например, "Ассоциация финансового права Украины", "Союз украинских предпринимателей" или Торгово промышленная палата. Так и организации, об интересе к которых к экономической безопасности трудно судить по названию - например, "Николаевская областная ассоциация ветеранов Афганистана и АТО", "Союз морских пехотинцев Украины", "Военно-патриотическая организация Морской пехоты Украины".

Автор: Ольга Лузан
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А нічого, що громадськість дізналася про прийом документів за дві години до закінчення терміну? Зелені піда..аси хотіли і тут на..бати усіх, як з га..доном Мельником...
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03.09.2021 00:51 Ответить
В тему - "Смотрю как Зе и Ко являясь "кацапо-кротами" продвигают голосование по телефону ибо знаюь, что с их нынешним рейтингом, он могут только у телеграфного столба выиграть выборы. И заметьте как все связано! Все! Я подчёркиваю, все операторы сотовой связи в Украине, являются - кацапскими !" (с)
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03.09.2021 01:08 Ответить
 
 