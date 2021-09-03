Всемирный банк может выделить Украине на борьбу с коронавирусом 150 млн долларов, - Ляшко

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президента Украины Владимира Зеленского провел продуктивную встречу с Фади Саада, директором Всемирного Банка по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили текущее состояние реализации Министерством трех проектов Всемирного Банка с общим объемом займа 439 700 000 долларов. Получил заверения, по возможности дополнительного финансирования в размере до 150 млн долларов, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", - сообщил Ляшко.

По его словам, ключевым элементом сотрудничества между Министерством и Всемирным Банком является увеличение темпов вакцинации против COVID-19.

"Коллеги из Всемирного банка положительно оценили проведенную работу по этому направлению в летние месяцы, что позволило нам в 9 раз увеличить охват прививками. Призвали на этом не останавливаться и активно двигаться вперед", - отметил он.

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Сейчас в рамках сотрудничества с Всемирным Банком происходит:

- ретроактивное финансирование закупки вакцины Комирнати производства Пфайзер;

- закупка холодильного оборудования для учреждений здравоохранения первичного звена, которое усовершенствует холодовая цепь логистики вакцин;

- дополнительное оснащение лабораторий оборудованием и тест-системами;

- серо-эпидемиологическое исследование для изучения серопозитивности относительно коронавируса;

- работа нацонального контакт-центра по вопросам противодействия распространению короновирусные болезни;

- серия тренингов для медицинских работников и другие мероприятия

"Договорились по вопросу продолжения проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" вернуться после написания Стратегического плана развития системы охраны здоровья населения на период до 2030 года.

Написание этого документа планируем завершить до конца года.

Разработка плана предусмотрена Указом Президента, как документа, который впервые систематизирует стремление страны обеспечить универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения и сочетается с достижением целей устойчивого развития ООН", - добавил глава Минздрава.