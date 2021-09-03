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Всемирный банк может выделить Украине на борьбу с коронавирусом 150 млн долларов, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Всемирный банк может выделить Украине на борьбу с коронавирусом 150 млн долларов, - Ляшко

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президента Украины Владимира Зеленского провел продуктивную встречу с Фади Саада, директором Всемирного Банка по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили текущее состояние реализации Министерством трех проектов Всемирного Банка с общим объемом займа 439 700 000 долларов. Получил заверения, по возможности дополнительного финансирования в размере до 150 млн долларов, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", - сообщил Ляшко.

По его словам, ключевым элементом сотрудничества между Министерством и Всемирным Банком является увеличение темпов вакцинации против COVID-19.

"Коллеги из Всемирного банка положительно оценили проведенную работу по этому направлению в летние месяцы, что позволило нам в 9 раз увеличить охват прививками. Призвали на этом не останавливаться и активно двигаться вперед", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко

Сейчас в рамках сотрудничества с Всемирным Банком происходит:

- ретроактивное финансирование закупки вакцины Комирнати производства Пфайзер;
- закупка холодильного оборудования для учреждений здравоохранения первичного звена, которое усовершенствует холодовая цепь логистики вакцин;
- дополнительное оснащение лабораторий оборудованием и тест-системами;
- серо-эпидемиологическое исследование для изучения серопозитивности относительно коронавируса;
- работа нацонального контакт-центра по вопросам противодействия распространению короновирусные болезни;
- серия тренингов для медицинских работников и другие мероприятия

"Договорились по вопросу продолжения проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" вернуться после написания Стратегического плана развития системы охраны здоровья населения на период до 2030 года.

Написание этого документа планируем завершить до конца года.

Разработка плана предусмотрена Указом Президента, как документа, который впервые систематизирует стремление страны обеспечить универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения и сочетается с достижением целей устойчивого развития ООН", - добавил глава Минздрава.
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Топ комментарии
+4
Сейчас попрёт статистика из телевизора.. Світовий банк може виділити Україні на боротьбу з коронавірусом 150 млн доларів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3066
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03.09.2021 08:04
+2
Підуть туди,де й коронавірусний фонд подівся.
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03.09.2021 07:23
+2
Я еще год назад на цензоре царапал,крутой бизнес-проект типа операцыя КороваRUS намоет баблосов выше Эвереста... и прочих Памиров с Эльбрусами... Всемирный банк может выделить Украине на борьбу с коронавирусом 150 млн долларов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2311Свиняче-курячий грипп был пробой пера...
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03.09.2021 07:37
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Підуть туди,де й коронавірусний фонд подівся.
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03.09.2021 07:23 Ответить
Помню я старый фильм, с Томом Крузом. Сидит он, с девушкой и говорит: "Один чудик как-то изобрел вот это, так он теперь мульти-миллионер"(с). Пр и этом он вынимает из бокала вот этот зонтик.
Всемирный банк может выделить Украине на борьбу с коронавирусом 150 млн долларов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5286
Я вот думаю: кто с масками провернул идейку, он мульти-миллионер или мульти-миллиардер? И я убежден, что тут второй вариант. Всемирный банк может выделить Украине на борьбу с коронавирусом 150 млн долларов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1767
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03.09.2021 07:28 Ответить
Тепер стільки вакцин закуплять, що зеплюватись треба буде по 2 рази на день?
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03.09.2021 07:37 Ответить
Я еще год назад на цензоре царапал,крутой бизнес-проект типа операцыя КороваRUS намоет баблосов выше Эвереста... и прочих Памиров с Эльбрусами... Всемирный банк может выделить Украине на борьбу с коронавирусом 150 млн долларов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2311Свиняче-курячий грипп был пробой пера...
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03.09.2021 07:37 Ответить
Молодцы, могут!!! А мужики-то сомневались.
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03.09.2021 07:40 Ответить
А где-то сейчас Степанов смахнул выкатившуюся из глазика горькую слезинку... Світовий банк може виділити Україні на боротьбу з коронавірусом 150 млн доларів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4743
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03.09.2021 07:42 Ответить
)))))))))
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03.09.2021 08:01 Ответить
Вчера утром было в это время +27,сейчас +9....Метаморфозы Небесной канценлярии,или примхи зміни клімату,як кажут політики? Світовий банк може виділити Україні на боротьбу з коронавірусом 150 млн доларів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4974
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03.09.2021 07:44 Ответить
По ходу, ************** в Україні буде тривати, доки нам виділятимуть кошти на боротьбу з пандемією...
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03.09.2021 07:46 Ответить
На дороги ?
Что б друзья зелёных (не путать с кумовьями, это другое, вы не понимаете) продолжали косить бабло ?
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03.09.2021 08:01 Ответить
Сейчас попрёт статистика из телевизора.. Світовий банк може виділити Україні на боротьбу з коронавірусом 150 млн доларів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3066
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03.09.2021 08:04 Ответить
150 млн - это общак депутатов партии зе-упыря за два месяца. Может для того, чтобы не выпрашивать деньги в америке, зебилам нужно просто прекратить воровать?!!
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03.09.2021 08:36 Ответить
Скільки лєксусів купити можна?
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03.09.2021 08:57 Ответить
А на шо ж тоді ВОЗ гроші мільярдами збирає? І до чого тут всесвітній банк? Можна не відповідати. ><
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03.09.2021 09:14 Ответить
 
 