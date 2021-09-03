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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20252) ранение (3239) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе. Враг 5 раз нарушили режим "тишины", применив 120-мм минометы и 100-мм артиллерию, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе. Враг 5 раз нарушили режим

За прошедшие сутки, 2 сентября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, неподалеку от Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска осуществляли обстрел из минометов 120-го калибра.

Возле Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100 мм.

Вблизи населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное",- сказано в сообщении.

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В штабе отметили, что с целью прекращения агрессивных действий врага украинские защитники открывали огонь из не запрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 3 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ООС.
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Топ комментарии
+10
Киньте цю хвойду в вулик а потім до Миротворця
Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3585
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03.09.2021 07:52
+9
Пора на обстріли давати пятикратну відповідь. Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9074
Потрібно запитати Зелю і Компанію клоунів, чому за наші податки хоронять наших бійців, а не вбивають ворогів?
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03.09.2021 07:56
+8
Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе. Враг 5 раз нарушили режим "тишины", применив 120-мм минометы и 100-мм артиллерию, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7486
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03.09.2021 07:40
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Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе. Враг 5 раз нарушили режим "тишины", применив 120-мм минометы и 100-мм артиллерию, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7486
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03.09.2021 07:40 Ответить
і вата!! яка закликала в наш дім чужого солдата !
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03.09.2021 10:14 Ответить
"Азиат" но война гражданская...
И поезд фашистско-бендеровский.
Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 823
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03.09.2021 07:44 Ответить
А шо, тіло хероя привезуть прямим поїздом чи рейсовим літаком "москва-донецьк ? Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5787
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03.09.2021 07:59 Ответить
Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 964
показать весь комментарий
03.09.2021 07:50 Ответить
Киньте цю хвойду в вулик а потім до Миротворця
Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3585
показать весь комментарий
03.09.2021 07:52 Ответить
Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5368
показать весь комментарий
03.09.2021 07:54 Ответить
Пора на обстріли давати пятикратну відповідь. Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9074
Потрібно запитати Зелю і Компанію клоунів, чому за наші податки хоронять наших бійців, а не вбивають ворогів?
показать весь комментарий
03.09.2021 07:56 Ответить
РФ відмовилася продовжувати після 30.09 мандат Моніторингової місії ОБСЄ в пунктах пропуску Донецьк, Гуково на укр-рос кордоні.
Сигнал, що 🇷🇺 готова йти на подальшу конфронтацію, слід очікувати різке загострення на Донбасі.
Київ має серйозно до цього поставитися і належно реагувати , а не відосики слати із США !
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03.09.2021 08:16 Ответить
Швидкого одужання нашому герою.
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03.09.2021 10:30 Ответить
 
 