РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14729 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
4 189 9
карантин (16730) Минздрав (4829) статистика (2307) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2 693 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 3 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 2 сентября 2021 в Украине зафиксированы 2 693 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 171, медработников - 40).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели 02 госпитализированы - 826 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели 02 летальных случаев - 45;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели 02 выздоровели - 1 112 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире выявили 678 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 219,9 млн. ИНФОГРАФИКА

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 23 538 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели 02 методом ИФА - 7 305 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 21 532 человека.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели 02 заболели - 2 293 541 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 210 866 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели 02 летальных случаев - 53 922;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 12 055 523.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели 14
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
б*же, забери вирус взад. ну скока же можно кошмарить весь мир то?
хорошо шо не как на Рашке - там Путин с бункера только на парад выползает. В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 5506
показать весь комментарий
03.09.2021 08:16 Ответить
лучше уж в бункере сидеть, чем ездить по миру и позорить Украину В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 5464
показать весь комментарий
03.09.2021 08:19 Ответить
та оно же и не особо ездит(я о Путине)
а то шо наш поехал и ураган и ракета взорвалась - то совпадение просто)
показать весь комментарий
03.09.2021 08:20 Ответить
Это шо - конская таблетка от глистов антиваксерам таки не помогает? А они так надеялись! В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали - Цензор.НЕТ 750
показать весь комментарий
03.09.2021 08:43 Ответить
А чи залишились ще в цій країні журналісти в незалежних ЗМІ, які можуть у вибл...ків з МОЗу з'ясувати від чого ж насправді померли ці 45 людей. А заразом ще й з'ясувати, яка кількість цих покійників була вакцинована?
показать весь комментарий
03.09.2021 08:45 Ответить
Ты сам можешь. В архивах больниц хранятся все документы по этому поводу. Инициируй расследование, и вперёд В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4547
показать весь комментарий
03.09.2021 09:27 Ответить
Ляпнув, бо дуже хотілось? Чи хочеш показати настільки тупий? Зрозуміло, що розумово-відсталим закон про захист персональних данних нічого не говорить...
показать весь комментарий
03.09.2021 12:01 Ответить
Всё? Слился? Так и скажи, что тебе это не надо, лень и вообще ты этот разговор затеял исключительно чтоб поныть лишь бы про что В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали - Цензор.НЕТ 2402
показать весь комментарий
03.09.2021 12:04 Ответить
Ты прав только в одном, в том, что являешься подтверждение банальной истины, - лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
показать весь комментарий
03.09.2021 15:34 Ответить
 
 