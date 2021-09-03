РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14729 посетителей онлайн
Новости Спорт
4 189 5
награда (1677) Паралимпиада (248) спорт (2302)

Золото и четыре серебра: Украина завоевала уже 89 медалей на Паралимпиаде-2020 в Токио

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Золото и четыре серебра: Украина завоевала уже 89 медалей на Паралимпиаде-2020 в Токио

Украинец Сергей Емельянов стал победителем Паралимпийских игр в Токио (Япония).

Представитель Полтавщины завоевал золото в гребле на байдарке-одиночке в классе KL3, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Емельянов преодолел дистанцию ​​200 метров за 40,355 секунды, опередив ближайшего соперника из России на 0,1 секунды.

Ривненчанин Николай Синюк на байдарке-одиночке на 200 метров завоевал серебряную медаль в классе KL2.

Украинский велогонщик Егор Дементьев стал обладателем серебряной медали в десятый день XVI летней Паралимпиады в Токио (Япония). Представитель Донетчины занял второе место в шоссейной гонке в классе С4-5.

Для Дементьева это третья медаль в Токио. В 32-километровой гонке с раздельным стартом Егор выиграл серебро, а на велотреке на дистанции 4000 метров стал бронзовым призером соревнований.

Обладателями серебряных медалей Игр-2020 стали украинские легкоатлеты Николай Жабняк из Донецкой области и представительница Киевщины Людмила Данилина.

Дискобол Жабняк с результатом 52,43 метра стал вторым в классе F37, а Данилина в классе Т20 заняла второе место в беге на 1500 метров (4 минуты 32.82 секунды).

В активе паралимпийской сборной Украины 89 наград - 21 золотая, 43 серебряных и 25 бронзовых. "Сине-желтые" занимают 5-е место в общекомандном зачете и 4-е - по количеству медалей.

Золото и четыре серебра: Украина завоевала уже 89 медалей на Паралимпиаде-2020 в Токио 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
03.09.21 08:29 Золото и четыре серебра: Украина завоевала уже 89 медалей на Паралимпиаде-2020 в Токио...

"Подобається" нова українська мова: як там розчепірка, піхвознавець, етер....
і ось тобі на паралімпіада Золото и четыре серебра: Украина завоевала уже 89 медалей на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 6511
показать весь комментарий
03.09.2021 08:35 Ответить
а що якщо вони переплюнуть навіть мій прогноз про топ 10 і ввійдуть АЖ В ТОП 5!!? Круто було би...
показать весь комментарий
03.09.2021 08:46 Ответить
А где РАБссия,где флаг, гимн и само название этого быдла? Золото і чотири срібла: Україна завоювала вже 89 медалей на Паралімпіаді-2020 у Токіо - Цензор.НЕТ 663
показать весь комментарий
03.09.2021 08:47 Ответить
Вот 89 однокомнатных квартир надо вручить параолимпийцам .
Это затрат не больше 1 млн евро , зато КАКАЯ поддержка таким спортсменам
А то футболисты, к примеру, миллионы получают от олигархов и в ночных коубах просиживают - а потом позорят Украину
показать весь комментарий
03.09.2021 09:10 Ответить
 
 