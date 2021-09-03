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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 152 772 человека, всего - 5 498 951, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 4 012 016 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Более 4 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19! 152 772 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 2 сентября 2021. Первую дозу получили 46 826 человек, полностью иммунизированы - 105 946 человек.

В течение суток работали: 977 мобильных бригад, 2 962 пункта вакцинации, 330 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привит 5 498 951 человек, из них получили одну дозу - 5 498 949 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 012 016 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 9 510 965 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 152 772 человека, всего - 5 498 951, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 152 772 человека, всего - 5 498 951, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 152 772 человека, всего - 5 498 951, - Минздрав 03
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Вологі мрії глобалістів! За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 152 772 особи, загалом - 5 498 951, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3012
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03.09.2021 09:04 Ответить
Кто вакцинировался полностью, на вторую дозу должны звонить и говорить когда прийти или самому решать когда ити?
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03.09.2021 09:24 Ответить
После первой тебе дали квиток, в котором указана конкретная дата второй.
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03.09.2021 09:41 Ответить
Не давали. Укололи и все, я пошел довольный и нихрена не спросил когда вторая
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03.09.2021 10:31 Ответить
Давали. Ищи в документах.
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03.09.2021 10:32 Ответить
Я пришел, написал бумажку что здоров, согласен ,хфамилию, номер телехфона , отдал им они укололи я пошел. Ничего вообще не давали.
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03.09.2021 10:34 Ответить
Значит потерял. Звони семейному врачу.
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03.09.2021 10:35 Ответить
Самому, пфайзер через 21 день. модерны уже нет. и пфайзера осталось очень мало, на неделю где-то для первой дозы, потом будут только вторую колоть.
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03.09.2021 09:46 Ответить
За 4 месяца провакцинировали 15% населения.С такими темпами до 100% мы доберемся только через 2 года.
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03.09.2021 11:37 Ответить
 
 