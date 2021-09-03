Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, - Витренко
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Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал условие введения санкций США против России из-за "Северного потока-2".
Об этом шла речь в прямом эфире в программе "Право на власть", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Витренко, во время визита Владимира Зеленского в США, Украина заручилась гарантиями введение санкций против России за "Северный поток-2". Санкции будут введены, если возникнут проблемы с украинским транзитом и если Россия будет использовать газопровод как геополитическое оружие.
Однако Витренко считает, что Украине нужны не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит газа через Украину.
"А вот если таких компаний не будет, если "Газпром" будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, то вот тогда должны быть санкции. Это будет доказательством того, что "Газпром" использует газ как геополитическое оружие", - отметил Витренко.
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Продавать всем нужно по одной цене! НО, гражданам, выплачивать долю от добычи природных ресурсов. Это конечно дополнительное движение денег (туда-сюда), но с точки зрения финансов - это самая шикарная модель в которой одни плюсы включая стимулирование экономики и контроль за этими средствами!!! При этом все упрется справедливую в рентную плату за использование этих ресурсов, стоимость лицензий на добычу
И какие конкретно гарантии? На какой срок? Кто ответственный?
Четвертый день зеленая биомасса продуцирует абстрактные победные вскукареки.
Уже были санкции за Крым. Ну и что?
росия как плевала на них, так и плюет. А в Крым провела свет, построила мост.
На территории Крыма формирует новые воинские части. Даже ядерное оружие завозит.
Ну, и где результат от санкций?
Нужно эмбарго на нефть, газ, металл и т.д. Отключение всех банков рашки от мировых финансовых систем. Отключение от бирж, запрет расчётов в долларах и евро. Запрет на поездки в ЕС и США для граждан кацапстана. Вот это были бы правильные санкции !
Но даже Украина не ввела подобных санкций. Не то что эмбарго, даже визовый режим не введён. Поэтому в ЕС и Штатах логично рассуждают - если Украине можно торговать с агрессором, почему нам нельзя ?
Ваш закидон щодо СП хорониться просто - нема в рейху лишнього газу для СП 2. Вони перенаправляють те що є під рукою. Самі ж рейховці кажуть, що дОбича не росте, нема свіжих родовищ. Так будуть переділяти, аж поки в морі братів Лаптевих не почнуть дОбичу. А там ще вони вляпались - одна Сербія і Венгрія залишились, італьянці відскочили.А так менше красти будете.
І більше того економічно доведуть що Українська ГТС в рази затратніша ніж нові!
Когда человек на должности с охрененной зарплатой и без мало-мальски ощутимых достижений - надо хотя бы выдумывать хоть какие-то, хоть мнимые победы, чем, собственно говоря, сынок гадской мамы Витренко и занят.