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Россия (91324) санкции (10624) Северный поток (1428) Витренко Юрий (376)

Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал условие введения санкций США против России из-за "Северного потока-2".

 Об этом шла речь в прямом эфире в программе "Право на власть", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Витренко, во время визита Владимира Зеленского в США, Украина заручилась гарантиями введение санкций против России за "Северный поток-2". Санкции будут введены, если возникнут проблемы с украинским транзитом и если Россия будет использовать газопровод как геополитическое оружие.

Однако Витренко считает, что Украине нужны не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит газа через Украину.

"А вот если таких компаний не будет, если "Газпром" будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, то вот тогда должны быть санкции. Это будет доказательством того, что "Газпром" использует газ как геополитическое оружие", - отметил Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение снять американские санкции с "Северного потока-2" было ошибкой, - Хербст

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Вы лучше газ украинской добычи не в Европу гоните, а продавайте нариду по цене себестоимости Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 114
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03.09.2021 09:10
+6
Будапештский меморандум - 2
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03.09.2021 09:08
+3
Жодної письмової гарантії немає. Лише слова та й ті під сумнівом. Буде, як завжди, стурбованість і занепокоєння...
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03.09.2021 09:15
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Мама сказала,что Юра-проект СБУ))
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03.09.2021 09:05 Ответить
Помогут ацетиленом? Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, - Витренко - Цензор.НЕТ 6405
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03.09.2021 09:05 Ответить
Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, - Витренко - Цензор.НЕТ 7026 Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, - Витренко - Цензор.НЕТ 7228
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03.09.2021 09:07 Ответить
Заболтался дяденька. А ведь ещё пару месяцев назад "как дышал, как дышал"(с)! Однако... всё вышло не по витренковски. Теперь запел иную песенку, о контрактах с Европой.
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03.09.2021 09:08 Ответить
Будапештский меморандум - 2
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03.09.2021 09:08 Ответить
Круче! В этот раз без всяких там непонятных бумаг, сказали "Вован, даем зуб на холодец, что впишемся...Ты х нас знаешь!". Диджитализация, во как!!!
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03.09.2021 09:43 Ответить
Вы лучше газ украинской добычи не в Европу гоните, а продавайте нариду по цене себестоимости Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 114
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03.09.2021 09:10 Ответить
Так какой же дурак захочет себе бизнес чтобы не зарабатывать а по себестоимости продавать? Смысл? Цивилизованный рынок и конкуренция все расставит на свои места. Но Украине это не светит к сожалению, по крайней мере ближайшие десятилетия
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03.09.2021 09:22 Ответить
Все недра Украины принадлежат нариду и точка. Так в Конституции ж написано, вроде Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2559
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03.09.2021 09:25 Ответить
По Конституции нариду много чего принадлежит. И недра, и бесплатная медицина с образованием, и власть Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1221 А по факту нарид имеет один геморрой Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1221
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03.09.2021 11:23 Ответить
На самом деле - это не совсем правильно, точнее совсем не правильно. Скидки, льготы...-источник коррупции и махинаций (их контролировать практически невозможно).
Продавать всем нужно по одной цене! НО, гражданам, выплачивать долю от добычи природных ресурсов. Это конечно дополнительное движение денег (туда-сюда), но с точки зрения финансов - это самая шикарная модель в которой одни плюсы включая стимулирование экономики и контроль за этими средствами!!! При этом все упрется справедливую в рентную плату за использование этих ресурсов, стоимость лицензий на добычу
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03.09.2021 09:51 Ответить
Кроме того получая газ (и любой по полной) по полной цене ты больше будешь его ценить и экономить. Психология показывает, что доход от этих ресурсов ты в голове будешь отделять от расходов и не будешь вычислять, что реально оно обошлось тебе в 10 коп. а значит пох...
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03.09.2021 09:54 Ответить
Северный потоп будет в такой же ЖО что и Сила Сибири и Южный потоп...а столько пафоса было....Эрдоган загнал Путлеру Ятаган про самые Мавзолеи... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9044На пальцах показываю...Эрдоган покупал у Путлера газу на 50 ярдов долларов в год....сейчас на 4 ярда с копейками.... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9044и кто дурак?
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03.09.2021 09:11 Ответить
... во время визита Владимира Зеленского в США, Украина заручилась гарантиями нового меморандума.
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03.09.2021 09:11 Ответить
Типа Будапештского...😊
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03.09.2021 09:15 Ответить
заручилась гарантиями по введению

И какие конкретно гарантии? На какой срок? Кто ответственный?

Четвертый день зеленая биомасса продуцирует абстрактные победные вскукареки.
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03.09.2021 09:13 Ответить
Если перевести с витренковского языка, то это будет так: ни хрена не подписано, а только доболтались. И всё.
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03.09.2021 09:15 Ответить
Жодної письмової гарантії немає. Лише слова та й ті під сумнівом. Буде, як завжди, стурбованість і занепокоєння...
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03.09.2021 09:15 Ответить
Польша и Украина поставят быдло Путлера в стойло...,подробности рассказывать не буду,не то у ************* быдла пердаки лопнут... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2930
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03.09.2021 09:17 Ответить
Очередной меморандум; жизнь ничему не научила.
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03.09.2021 09:17 Ответить
Доктрину Байдена опубликовали СМИ США....,частично Байден озвучил, что будут делать США,Польша и Украина в ближайшее время.... с дерьмом Путлера.... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2549
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03.09.2021 09:20 Ответить
В этом мире гарантий не существует. В Истории куча примеров этому, тот же самый Будапештский меморандум
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03.09.2021 09:24 Ответить
Вы правы,и угадали Байден взялся за Будапештский Мемороандум....,Порошенко звонил Байдену перед визитом Зели... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3186а вы думали все просто в этой жизни? Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5340 Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6735
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03.09.2021 09:27 Ответить
Опять санкции? Да кацапстану они до одного места.
Уже были санкции за Крым. Ну и что?
росия как плевала на них, так и плюет. А в Крым провела свет, построила мост.
На территории Крыма формирует новые воинские части. Даже ядерное оружие завозит.
Ну, и где результат от санкций?
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03.09.2021 09:30 Ответить
те санкции, которые были - по факту смехотворны.

Нужно эмбарго на нефть, газ, металл и т.д. Отключение всех банков рашки от мировых финансовых систем. Отключение от бирж, запрет расчётов в долларах и евро. Запрет на поездки в ЕС и США для граждан кацапстана. Вот это были бы правильные санкции !

Но даже Украина не ввела подобных санкций. Не то что эмбарго, даже визовый режим не введён. Поэтому в ЕС и Штатах логично рассуждают - если Украине можно торговать с агрессором, почему нам нельзя ?
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03.09.2021 09:51 Ответить
эмбарго на титан загнется аирбас с боенгом,эмбарго на газ,европа замерзнет , сейчас цена и так за 600 а не будут у кацапов брать и 1000 будет не предел,нахрен,попробовали на рус алл санкции ,в сша херак и алюминий на 60 процентов подскочил,сейчас глобализация нельзя вот так просто взять и когото вычеркнуть , тем более россию с их ресурсами, от систем тоже нереально отключить виза помню дернулась кацапи херак и мир выкатили, виза срочно вернулась но уже деньги совсем не те, за свифт только зашли разговоры кацапы чтото свое начали делать , свифт на это глянул и тадааам ... цены опустили на услуги в два раза
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05.09.2021 21:49 Ответить
РАБссия подготовилась к отключению ГУГЛ,ФБ, Свифт и Ютьюб...,сейчас заканчиваются испытания по запуску RUTUB...,но неудачно.... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8299візівайте Рогозина..он дірку в Спутнике Скотчем заклеит.. Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8299
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03.09.2021 09:34 Ответить
А сейчас - типа не использует ? Искусственно создает дефицит, цены в Европе взлетели до небес. И это летом, когда спрос на газ сильно ниже. А шо будет зимой ?
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03.09.2021 09:46 Ответить
його маманя клись танювала за рейх - "за русь усрусь", а синуля уже почав говорити на глобальні теми - треба укладати договор з кожною країною. Ти ж таксист в газовій сфері, що укладати будеш, ти ввезеш тіло Єрмака, Єрмак сам продає своє без таксиста.
Ваш закидон щодо СП хорониться просто - нема в рейху лишнього газу для СП 2. Вони перенаправляють те що є під рукою. Самі ж рейховці кажуть, що дОбича не росте, нема свіжих родовищ. Так будуть переділяти, аж поки в морі братів Лаптевих не почнуть дОбичу. А там ще вони вляпались - одна Сербія і Венгрія залишились, італьянці відскочили.А так менше красти будете.
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03.09.2021 09:48 Ответить
Ты прав,взрыв на газогоне ЯМАЛ-Европа был спеоперацией ФСБ по взвинчиванию цены,второй вариант прикрутить Вентиль Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7427но это временно....а чтобы заглушить скважину для ГрязьПрома будет пролблемой запустить ее на полную мощность...а газосховищ на РАБссии МИЗЕР... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5391так что Аварии неисбежны...такова се ля ви...
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03.09.2021 09:51 Ответить
Открою вам маленький секрет...Дональд Трамп согласовывал с Путлером смешные санкции США и действовал очень осторожно...,но лавочка закрылась Трамп тепрепрь не наш,а Байден далеко не наш... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7982Потому и СкреПОНОС на РАБссии стоит по полной ************... Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3520
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03.09.2021 09:57 Ответить
Якщо транспортування газу по іншим газогонам буде нижчим ніж по ГТС України то Юра жоден меморандум вам не допоможе. В судах докажуть що перед усім е економічна складова, а не геополітична. А так воно і буде, або по іншим трубами але за 10, або через Україну але за 50.
І більше того економічно доведуть що Українська ГТС в рази затратніша ніж нові!
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03.09.2021 10:08 Ответить
..боже, що це буде, монастырский?!мвд сша питає ? ..байден перепитує навіщо ви нам свого жидочка пархатого ( володимира зеленського) присилали...
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03.09.2021 10:18 Ответить
Чем Байден лично гарантировал чем? Зуб дал или мамой поклялся?
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03.09.2021 11:20 Ответить
"...заручилась гарантиями" - это когда подписан международный ДОГОВОР с соответствующим разделом "Гарантии выполнения договора". А то Украина уже один раз в Будапеште заручилась гарантиями, даже соответствующий меморандум подписала. И что из этого вышло? Хороши ли на практике гарантии Будапештского меморандума? Видать, настолько хороши, что у венгров (а дело было в венгерской столице) после тех гарантий возбудился аппетит у Украины отхватить Закарпатье.
Когда человек на должности с охрененной зарплатой и без мало-мальски ощутимых достижений - надо хотя бы выдумывать хоть какие-то, хоть мнимые победы, чем, собственно говоря, сынок гадской мамы Витренко и занят.
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03.09.2021 11:25 Ответить
Послушайте профессионала и патриота
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03.09.2021 11:46 Ответить
 
 