"Очень разочарованы": в посольстве США отреагировали на отказ РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом
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В Посольстве США в Украине выразили разочарование решением РФ отказаться от обновления мандата миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области на участке границы с оккупированными районами Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.
"Мы глубоко ценим работу посла Варга и преданность работников Миссии пограничного наблюдения ОБСЕ в Украине, которые работали в очень сложных условиях. Мы очень разочарованы сегодняшним решением России заблокировать обновление мандата Миссии - ключевого мероприятия по укреплению доверия", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.
Позже Миссия США в ОБСЕ это подтвердила.
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Це інтерв'ю 26 лютого 2014-ого року. Він все передбачив.
что за бред то? - санкции давайте.... хотя слово "санкции" уже нарицательное наверное.
типо как слово японское "Дахусим"("пофиг")
лучше солдат и технику которые вывели с Афганистана перебросьте в Украину.