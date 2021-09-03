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"Очень разочарованы": в посольстве США отреагировали на отказ РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом

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В Посольстве США в Украине выразили разочарование решением РФ отказаться от обновления мандата миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области на участке границы с оккупированными районами Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Мы глубоко ценим работу посла Варга и преданность работников Миссии пограничного наблюдения ОБСЕ в Украине, которые работали в очень сложных условиях. Мы очень разочарованы сегодняшним решением России заблокировать обновление мандата Миссии - ключевого мероприятия по укреплению доверия", - говорится в заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Миссия США в ОБСЕ подтверждает, что РФ отказалась продлевать мандат пограничных наблюдателей на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". ВИДЕО

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.

Позже Миссия США в ОБСЕ это подтвердила.

Очень разочарованы: в посольстве США отреагировали на отказ РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом 01
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Топ комментарии
+3
Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие,"Очень разочарованы":-скажут потом!
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03.09.2021 09:14
+3
нам не нужны ваши разочарование и обеспокоенность.
лучше солдат и технику которые вывели с Афганистана перебросьте в Украину.
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03.09.2021 09:48
+2
🤣🤣🤣 Гаантії, як у Будапештському меморандумі?
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03.09.2021 09:11
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🤣🤣🤣 Гаантії, як у Будапештському меморандумі?
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03.09.2021 09:11 Ответить
Типа как только запустят СП-2, то ростова и с тамбова попрет на домбас военная техника? Это для этого убирают бесполезную миссию ОБСЕ? "Очень разочарованы": в посольстве США отреагировали на отказ РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом - Цензор.НЕТ 6584
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03.09.2021 09:12 Ответить
Она и сейчас туда прет непрерывно. Там танков уже больше, чем в любой стране НАТО в Европе. Они их в шахтах нашли...... А будет еще больше. Европа хилая. Европейцы изнежены. А воевать то придется.
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03.09.2021 09:24 Ответить
"Очень разочарованы": в посольстве США отреагировали на отказ РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом - Цензор.НЕТ 780 "Очень разочарованы": в посольстве США отреагировали на отказ РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом - Цензор.НЕТ 4219
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03.09.2021 09:14 Ответить
https://www.golosameriki.com/a/zbigniew-brzezinsky-on-ukraine/1859250.html«Владимир Путин совершил бы роковую ошибку, поддержав [Януковича]. Но Россия по-прежнему способна столкнуть Украину в разрушительную и опасную для международного положения гражданскую войну. Она может способствовать и поддержать отделение Крыма, а также некоторых промышленных восточных областей. Г-н Путин может игнорировать тот факт, что такая агрессия гарантировала бы стойкую ненависть к России со стороны большинства украинцев, вне зависимости от краткосрочных результатов гражданской войны, поощренной Москвой. А это, в свою очередь, означало бы, что ностальгическая мечта [Путина] о том, чтобы возглавить так называемый Евразийский союз под эгидой России, выглядела бы предприятием, которое зиждется на запугивании и принуждении. Не слишком притягательная картина для любого из ныне суверенных компонентов Советского Союза», - размышляет Бжезинский.

Це інтерв'ю 26 лютого 2014-ого року. Він все передбачив.
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03.09.2021 10:07 Ответить
Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие,"Очень разочарованы":-скажут потом!
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03.09.2021 09:14 Ответить
вот про глубину разочарования поподробней, ватники любители глубин разных и всяких, пусть им совесть давит от глубины разочарований.
что за бред то? - санкции давайте.... хотя слово "санкции" уже нарицательное наверное.
типо как слово японское "Дахусим"("пофиг")
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03.09.2021 09:19 Ответить
это шоб покатить к линии и херячить из всего что имеется в наличии прямой наводкой -155мм, ракеты и т.д. - ВСУ придется ещё на 30 км. вглубь отходить... "Дуже розчаровані": в посольстві США відреагували на відмову РФ продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом - Цензор.НЕТ 1096
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03.09.2021 09:20 Ответить
Сейчас будут непрерывно день и ночь гнать вооружение в ордло. Вместе с людскиии ихтамнетами. Потом под видом гражданского конфликта попрут освобождать Украину от украинцев и нести цвет русского мира в украинские города и земли. А в ответ на контрудары ВСУ начнут орать о принуждении Украины к миру и начнут уже полномасштабно использовать армию РФ.
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03.09.2021 09:21 Ответить
"Дуже розчаровані": в посольстві США відреагували на відмову РФ продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом - Цензор.НЕТ 1301
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03.09.2021 09:31 Ответить
нам не нужны ваши разочарование и обеспокоенность.
лучше солдат и технику которые вывели с Афганистана перебросьте в Украину.
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03.09.2021 09:48 Ответить
Щось кацапня готує,якщо так шифрується.
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03.09.2021 10:13 Ответить
А как разочарованы ОБСЕ , где ж они теперь хорчеваться будут... У себя на родине им столько бабла за то что они трахают шлюх торчат и бухают ни кто не заплатит... Они в Одессе торчат уже лет пять, их джипы даже не отьезжают от отеля уже года два, раньше они иногда выходили из запоя и приходили на суды к сепарам по второго мая, отель выбрали чтоб далеко не ходить прям на стометровке ...
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03.09.2021 14:00 Ответить
Так кацапы почти правы, если вы за 7 лет там ничего не зафиксировали, то кто вам доктор? ....пора глаза разувать "Дуже розчаровані": в посольстві США відреагували на відмову РФ продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом - Цензор.НЕТ 249
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03.09.2021 14:32 Ответить
 
 