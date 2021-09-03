"Очень разочарованы": в посольстве США отреагировали на отказ РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом

В Посольстве США в Украине выразили разочарование решением РФ отказаться от обновления мандата миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области на участке границы с оккупированными районами Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Мы глубоко ценим работу посла Варга и преданность работников Миссии пограничного наблюдения ОБСЕ в Украине, которые работали в очень сложных условиях. Мы очень разочарованы сегодняшним решением России заблокировать обновление мандата Миссии - ключевого мероприятия по укреплению доверия", - говорится в заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Миссия США в ОБСЕ подтверждает, что РФ отказалась продлевать мандат пограничных наблюдателей на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". ВИДЕО

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.

Позже Миссия США в ОБСЕ это подтвердила.