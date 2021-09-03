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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В украинском-американских отношениях не раз лучшие заявления либо не реализовывались, либо это происходило в тот способ, который не совсем устраивал минимум Украину, а иногда и США.

Об этом в материале Цензор.НЕТ "Встреча года" Зеленского и Байдена. Что думают в ВР? заявил нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко.

"Вообще считаю, что у нас нет оснований быть недовольными этим визитом. Вокруг него было очень много свойственной в последнее время международным отношениям и нынешней политике "желтой" медийности, которая, к счастью, никак не повлияла на результаты. К сожалению, к этому надо привыкать", - подчеркнул он.

По словам нардепа, очень важно, что создан документ, на который будут ссылаться еще не один год спустя.

"Потому что очерченный определенный "коридор" тем - направлений сотрудничества, которые определяют стратегичность нашего партнерства. Следовательно, они будут оставаться в основе двусторонних отношений и медийно их будут наполнять с точки зрения событий, которые будут происходить, на годы вперед", - добавил он.

"Украинско-американские отношения в вопросах безопасности, обороны, реформ и борьбы с коррупцией являются наиболее важными в сфере внешней политики Украины. Но они в нашей стране становятся объектом популизма. Кстати, такая проблема есть и у американской стороны. Многое из того, что происходит, комментируется с точки зрения не событий, а партийных интересов. Это создает определенный информационный фон для анализа последствий, но не дает самого анализа", - отметил Яременко.

Мнения других нардепов о визите президента Зеленского в США читайте здесь.

Также читайте: Зеленский и Байден не обсуждали отказ от Минского формата или его замену, - Ермак

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
"Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет - Цензор.НЕТ 6940
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03.09.2021 09:33
+13
"Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає - Цензор.НЕТ 4566
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03.09.2021 09:45
+11
Оснований быть особо довольными нет.

Ничего нового ЗЕ не добился. Все, чем размахивают Подоляковские СМИ, было обещано и озвучено задолго до визита ЗЕ.
Тем более, что обещать - еще не значит жениться. А ничего конкретнее не произошло.
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03.09.2021 09:33
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Табу, чи не табу? "Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет - Цензор.НЕТ 4741
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03.09.2021 09:32 Ответить
"Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет - Цензор.НЕТ 6940
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03.09.2021 09:33 Ответить
Зелені слуги як на підбір. Там всі збочинці, злочинці, наркомани, шахраї, крадії, повії і т.ін.

"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
"Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає - Цензор.НЕТ 181
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03.09.2021 12:45 Ответить
Мохнатая похотливая обезьяна теперь стал политическим обозревателем? Відающимся политиком? Или, как и прежде, в массовке от великой украинской клоунаде?
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03.09.2021 09:51 Ответить
мерзкий говномес.
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03.09.2021 09:32 Ответить
ХТИВИЙ ПУДЕЛЬ !
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03.09.2021 09:42 Ответить
"Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає - Цензор.НЕТ 4566
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03.09.2021 09:45 Ответить
Ну надо же где-то жить человеку. Донецк совсем неподходящее место для элиты дамбаса.
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03.09.2021 09:52 Ответить
"Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет - Цензор.НЕТ 9029 Кабан мохнорылый.
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03.09.2021 09:33 Ответить
Отсутствие результата - тоже результат. Візит запам"ятається світлиною Мендель чоловічої статі з хтиво висолопленим язиком.)
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03.09.2021 09:33 Ответить
Оснований быть особо довольными нет.

Ничего нового ЗЕ не добился. Все, чем размахивают Подоляковские СМИ, было обещано и озвучено задолго до визита ЗЕ.
Тем более, что обещать - еще не значит жениться. А ничего конкретнее не произошло.
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03.09.2021 09:33 Ответить
Это Оно после посещения проституток с аналом сказало?!
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03.09.2021 09:33 Ответить
а, Чуппи обозвался?
а то шо ураган из Флориды навестил Нью Йорк(я там был кстати "Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет - Цензор.НЕТ 1323 ) то ничего, не?
странно шо Байден не привел в готовность ФЕМА(мчс тамошнее)
хорошо шо не землетрясение, пронесло Байденщину "Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет - Цензор.НЕТ 1016
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03.09.2021 09:34 Ответить
"Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет - Цензор.НЕТ 9346

Піражкі Яременку теж табу, але жере кабан.
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03.09.2021 09:39 Ответить
а этот детеныш йети ездил к своим американским родственникам сасквочам ? "Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає - Цензор.НЕТ 2798
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03.09.2021 09:42 Ответить
"Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає - Цензор.НЕТ 8062
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03.09.2021 09:43 Ответить
"Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає - Цензор.НЕТ 7712
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03.09.2021 09:57 Ответить
Складається стійке враження, що "слуги Бені і Ко" постійно "задоволені", яку б хрінь не ніс ********** і що б в Україні не діялось.
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03.09.2021 09:47 Ответить
"Наша партия - прекрасна!
И цветет, как маков цвет.
Окромя явлений счастья
никаких явлений нет!"

Из нового гимна партии "Слуга народов"
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03.09.2021 09:55 Ответить
То є так - на піаніні не став грати, й те вже добре...
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03.09.2021 09:47 Ответить
Богданчику лучше вообще поменьше мелькать и выступать. Потому что теперь он лишь с одним ассоциируется. В комментах указано))
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03.09.2021 09:47 Ответить
Так это нормальный бы человек ушел в тень, и до конца жизни переживал, что так позорно засветился. Но у "Слуги народа" любой позор только добавляет авторитета.
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03.09.2021 09:57 Ответить
Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США:Предложили а-нал бесплатно. Оснований быть недовольными нет
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03.09.2021 09:52 Ответить
По словам нардепа, очень важно, что создан документ, на который будут ссылаться еще не один год спустя.

Неважно какой документ, но он создан. Чемпионский документ, документ "впервые за 30 лет". Зеледенту разрешили забрать с собой пропуск в Белый дом?
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03.09.2021 09:52 Ответить
Маструбатор решил вставить свое слово....
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03.09.2021 09:58 Ответить
Он или никогда дипломатом не был или идиот.
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03.09.2021 10:03 Ответить
Можно проще - Этот идиот никогда не был дипломатом "Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає - Цензор.НЕТ 299
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03.09.2021 10:06 Ответить
чувак забецал первую ледю , забецает и вторую
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03.09.2021 10:04 Ответить
"Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає - Цензор.НЕТ 9702
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03.09.2021 10:07 Ответить
Бутусов, кого цікавить думка цієї бородатої скотини?
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03.09.2021 10:15 Ответить
Аналтабу, если бы у пародий на клоунов хоть капельку мозгов было бы, тогда бы ...
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03.09.2021 10:29 Ответить
Незадоволення є наслідком несправдження завищених очікувань.
Якщо знаєш, що нічого путнього від суб'єкта очікувати не варто, то й незадоволення не відчуваєш...
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03.09.2021 10:37 Ответить
інпатент заговорив .
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03.09.2021 10:49 Ответить
Чувачелло! Если ты уже спалился со своими табу, то как у тебя вообще хватает совести комментировать какие-то международные события? Это же какой-то позор...
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03.09.2021 11:08 Ответить
А підстави бути задоволеними Є?!! Аналітика - це не твоє! Шльондри по телефону - твій рівень, зелений гидотний збочинець!
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03.09.2021 11:57 Ответить
Да какие проблемы? У него табу нет, за бабки и с группой негров согрешит ))
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04.09.2021 15:12 Ответить
 
 