"Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В украинском-американских отношениях не раз лучшие заявления либо не реализовывались, либо это происходило в тот способ, который не совсем устраивал минимум Украину, а иногда и США.
Об этом в материале Цензор.НЕТ "Встреча года" Зеленского и Байдена. Что думают в ВР? заявил нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко.
"Вообще считаю, что у нас нет оснований быть недовольными этим визитом. Вокруг него было очень много свойственной в последнее время международным отношениям и нынешней политике "желтой" медийности, которая, к счастью, никак не повлияла на результаты. К сожалению, к этому надо привыкать", - подчеркнул он.
По словам нардепа, очень важно, что создан документ, на который будут ссылаться еще не один год спустя.
"Потому что очерченный определенный "коридор" тем - направлений сотрудничества, которые определяют стратегичность нашего партнерства. Следовательно, они будут оставаться в основе двусторонних отношений и медийно их будут наполнять с точки зрения событий, которые будут происходить, на годы вперед", - добавил он.
"Украинско-американские отношения в вопросах безопасности, обороны, реформ и борьбы с коррупцией являются наиболее важными в сфере внешней политики Украины. Но они в нашей стране становятся объектом популизма. Кстати, такая проблема есть и у американской стороны. Многое из того, что происходит, комментируется с точки зрения не событий, а партийных интересов. Это создает определенный информационный фон для анализа последствий, но не дает самого анализа", - отметил Яременко.
Мнения других нардепов о визите президента Зеленского в США читайте здесь.
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"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
Ничего нового ЗЕ не добился. Все, чем размахивают Подоляковские СМИ, было обещано и озвучено задолго до визита ЗЕ.
Тем более, что обещать - еще не значит жениться. А ничего конкретнее не произошло.
а то шо ураган из Флориды навестил Нью Йорк(я там был кстати ) то ничего, не?
странно шо Байден не привел в готовность ФЕМА(мчс тамошнее)
хорошо шо не землетрясение, пронесло Байденщину
Піражкі Яременку теж табу, але жере кабан.
И цветет, как маков цвет.
Окромя явлений счастья
никаких явлений нет!"
Из нового гимна партии "Слуга народов"
Неважно какой документ, но он создан. Чемпионский документ, документ "впервые за 30 лет". Зеледенту разрешили забрать с собой пропуск в Белый дом?
Якщо знаєш, що нічого путнього від суб'єкта очікувати не варто, то й незадоволення не відчуваєш...