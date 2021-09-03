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Новости Политика Украины
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"Дракон" у нас не появится. Крылья подрежут, - Зеленский о проявлениях авторитаризма в Украине. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сильное и демократичное гражданское общество, существующее в Украине, делает невозможным установление авторитарного режима.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в рамках визита в США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента. 

Подчеркивается, что в ответ на вопрос, не боится ли он, убив "дракона", стать "драконом", Зеленский сказал, что появления такого "дракона" украинское общество не допустит.

"Что касается "убить дракона", то я президент Украины два года. У ваших знакомых (в России. - Ред.) ситуация сложнее, но это - внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что ни хотел, кто бы себе что ни придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут", - уверен президент.

Он также отметил, что украинцы и русские имеют общие периоды истории и общие победы, однако государственная политика России кардинально отличается от политики Украины и "направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать".

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"Мы читали сигналы Российской Федерации - якобы Украина не хочет закончить войну. Странно. Войну не мы начали. Мы-то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали", - подчеркнул президент.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+45
Дракон вже давно живе і контролює тут усе. Зветься олігархічна система.
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03.09.2021 09:40
+27
Ух ты! А что творит офис Зе недоразумения с воровитоцй шоблой и шоу РНБО с Даниловым придурью?
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03.09.2021 09:38
+21
"Дракон" у нас не з'явиться. Крила підріжуть, - Зеленський про прояви авторитаризму в Україні - Цензор.НЕТ 5660
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03.09.2021 09:55
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Страница 2 из 2
Після зустрічі з Байденом вялічайший швидко утік від журналістів!
Проте пройшов витік інформації і з'вилось фото. Так виглядав зє-вялічайший під час всієї розмови "на підвищених тонах" і в особливості про корупцію в Україні.
"Дракон" у нас не з'явиться. Крила підріжуть, - Зеленський про прояви авторитаризму в Україні - Цензор.НЕТ 2039
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03.09.2021 15:31 Ответить
Цензор а почему не пишете кто задал вопрос про Дракона ..Ну пока вы будете искать я напишу .Его задал харьковчанин который считает себя руским
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03.09.2021 16:57 Ответить
Наприкінці 80 в Харків завезли 25 000 ліміти. Так от коли розвалювався совок вони всі проголосували за вихід України з СРСР і додому ніхто повертатися не захотів. А тепер це смердюче недорозуинуте падло (не здатне навіть мову вивчити) хоче тягти ********* сюди...
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04.09.2021 00:33 Ответить
Если вдруг появится Президент-альтруист и начнет наводить порядок жестко-сажая в тюрьмы и отнимая в пользу государства наварованное чиновниками и депутатами-то его народ тут-же поддержит и будет выбирать на повторный срок хоть 10 раз. Превратится-ли такой Президент в Дракона-посмотрим. В Украине ни разу не было Президента-альтруиста. Все шли воровать
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03.09.2021 18:24 Ответить
Ага, щас. Грохнут в момент.
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03.09.2021 21:25 Ответить
Справжні альтруїсти роздають себе на донорські органи. Всі інші "альтруїсти" такими насправді не є. Прикидуються і "потрошать лохів". Згадайте комуністів і попів... "Дракон" у нас не з'явиться. Крила підріжуть, - Зеленський про прояви авторитаризму в Україні - Цензор.НЕТ 382
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04.09.2021 00:36 Ответить
Как-то странно слушать о ,,драконе,,то ЗЕ.Как бы он не хотел отнекаться но хоть и из опоздением в несколько месяцев но правительство идет дорогой мокшан.И Украина хоть медленно но уверенно идет к авторитаризму.
Если брать все последние принятия законов то они все ведут к ущемлению прав и свобод для простого человека а не олигархов,корупционеров и банальных воров из государственной казны.
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03.09.2021 20:02 Ответить
Крылья подрежут, но жить будет и хоть неспеша, а сожрёт протестующих
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03.09.2021 21:44 Ответить
Та ну на фіг! Достатньо відкрити сейф і зайняти позицію на горищі. Все що залишиться від "дракона" поміститься в невеличкий сосновий ящик. "Дракон" у нас не з'явиться. Крила підріжуть, - Зеленський про прояви авторитаризму в Україні - Цензор.НЕТ 4841
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04.09.2021 00:40 Ответить
всё верно сказал.
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04.09.2021 02:42 Ответить
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