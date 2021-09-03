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От +27 до резких заморозков: климатолог рассказала, какой будет погода в Украине этой осенью

Новости Цензор.НЕТ Общество

От +27 до резких заморозков: климатолог рассказала, какой будет погода в Украине этой осенью

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода в Украине осенью-2021.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", по ее словам, в ближайшее время в Украине снова потеплеет, температура воздуха в отдельные дни может составлять +26 +27 градусов.

"Сейчас температура все равно повысится. Мы даем верхнюю границу, которую рассчитываем, до +26 +27 в отдельные дни. Затем до 10-го, 13-го, 16-го числа, к середине месяца, мы ожидаем снижения температуры. Но оно не будет катастрофическим", — сказала Мартазинова.

Климатолог отметила, что в середине сентября температура воздуха ночью составит около +5 градусов, а днем — +13 +15 градусов. В конце месяца температура повысится до +15 +17 градусов.

Затем будет незначительное кратковременное похолодание, когда днем температура опустится до +10 +13 градусов.

Мартазинова прогнозирует, что до 10 октября температура воздуха составит +15 градусов. Затем резко похолодает, когда днем температура будет на уровне +5 +7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до - 5 градусов.

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"Вторая часть октября будут очень неустойчивой. Резкие похолодания, резкие потепления. В конце месяца — похолодание", — сказала она.

По данным климатолога, в начале ноября температура воздуха ожидается на уровне около 0 градусов днем и до -5 ночью.

"В конце ноября температура будет доходить до 14−15 градусов, а под конец месяца — все, пошла зима", — сказала она.
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Наверное в выходные рванём на море.
Бархатный сезон будет коротким.
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03.09.2021 09:53 Ответить
Погоду можна спрогнозувати на декілька днів, все що далі - шарлатанство і нах це постити?
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03.09.2021 09:57 Ответить
Упаковывая очки от солнца, шезлонг, румяна и помаду, Лето сказало что вернется, но не ко всем, а только к бабам.
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03.09.2021 10:03 Ответить
Ой молчите уже климатологи сраные. Вы на завтра погоду угадать не можете. А на три месяца тем более. Еще не помню ниразу чтобы предугадали какая будет зима. Даже наоборот все выходит.
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03.09.2021 10:10 Ответить
Тут на три дні буває складно спрогнозувати ,а тут так званий метеролог беретсяі на три місяці вказуючи дні ,повна маячня.
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03.09.2021 12:09 Ответить
 
 