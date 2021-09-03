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Зеленский сравнил свою команду с Apple: Сидели в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые никто не верил

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский сравнил свою команду с Apple: Сидели в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые никто не верил

Президент Украины выступил перед студентами Стэнфордского университета. В своей речи он сравнил начало пути Стива Джобса с дорогой собственной команды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

Он напомнил, что Apple и в частности Стив Джобс начинал свой путь в гараже из безумных идей. Якобы никто не верил и говорил, что задуманное - невозможно. Здесь он сравнил себя и свою команду: когда-то и он сидел в небольшом офисе и генерировал идеи, в которые никто не верил. Теперь же эти идеи воплощаются в жизнь.

В качестве примера он показал свой айфон - творение гениального Джобса. Впоследствии рассказал о приложении Дія, которое на нем установлено, - достижение его команды и цифровизации Украины.

"Сегодня 26 миллионов украинцев могут онлайн в смартфоне оформить документы при рождении ребенка... получить разрешение на строительство, могут открыть бизнес за 7 - 15 минут, это быстрее, чем в большинстве стран мира. Украина стала первой страной в мире с цифровым паспортом", - подчеркнул президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+64
Собственно, в этот бред и сейчас никто не верит.

Вера зебилов иррациональна и к реальности никакого отношения не имеет.
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03.09.2021 09:58
+46
он судит по НАШИМ студентам. Идиотам, которые под видео выступления Зели на IT-форуме писались кипятком - ах, какой он розумный, аж страшно!
А Зеля нес эту ахинею перед студентами и преподами СТЭНФОРДА!
И хвастался изобретением ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНА!, которое может наклепать любой студент КПИ!
Позорище.
На таких трибунах говорят совсем о другом - о глобальных решениях, о путях преодоления всемирных кризисов - в науке, в культуре, в экономике.
Он он б..ть, похвастался тем, что ему удалось хакнуть страну на волне зрадофилии, раздутой пророссийскими СМИ. Которых в стране 99%...
А, ну и приложением ДИЯ, которое - всего лишь одна их тысяч программок. Выдвинул "гениальную" идею - голосовать через Интернет! Мегаидея, просто прорыв! (сарказм)
стыдобаблин..
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03.09.2021 10:09
+41
Зеленский сравнил свою команду с Apple Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 6357

Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 5934

Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 9417
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03.09.2021 13:36
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зеля ти ніхто і звать тебе ніяк! ваша партія - здодії,вбивці,насильники та клоуни!!!
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03.09.2021 12:42 Ответить
Він сам в це лайно вірить, чи це для лохторату?
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03.09.2021 12:57 Ответить
Ну а як може вести себе людина якій доля несподівано подарувала найвищу посаду в державі, як в тому анекдоті карлик, який під час шлюбної ночі бігав по нормальному росту дружині, вигукуючи що невже це все моє.
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04.09.2021 07:03 Ответить
Ловіть наркомана!
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03.09.2021 13:04 Ответить
Вааалоденька... ты главное свой "генератор идей" помой, что бы не вонял после женщины...
Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 4130
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03.09.2021 13:12 Ответить
ДП "Завод "Генератор" освоїв виробництво клістронів UA КІУ- 43 для комплексів С-300

https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_generator_osvojiv_virobnitstvo_klistroniv_ua_kiu_43_dlja_kompleksiv_s_300-4664.html
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03.09.2021 13:19 Ответить
господи!!! какой Дэбил, сравнить свой нарко, алкогольный, уголовный Сброд полностью подконтрольный бене и ахмету с гениями, Оно реально не адекватное если считает кремлевскую Крысу ермака, его кума гопника колю котлету, хламидию(арахамию), билетера 95 квартала баканова, пархатого малоПИД,,роского дегенерата бужанского и т.д нормальной командой!!!
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03.09.2021 13:25 Ответить
Презирство вихлюпнулося через монітор.
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03.09.2021 23:17 Ответить
Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 1294
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03.09.2021 13:28 Ответить
Заложники ПуЗе: маленький диктатор Путина и Коломойского
https://www.youtube.com/watch?v=3TTweHm9DaY
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03.09.2021 13:32 Ответить
Фуу.очередной дешево-порошенковский высер.
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03.09.2021 13:35 Ответить
Правда очі коле?
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03.09.2021 14:36 Ответить
Бачу твій висер смердючий , а не Порошенка !
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04.09.2021 01:11 Ответить
Зеленский сравнил свою команду с Apple Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 6357

Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 5934

Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 9417
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03.09.2021 13:36 Ответить
КР шпана
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03.09.2021 20:16 Ответить
От побачите, що він зі своєю ********** ще зіграє Стіва Джобса у кіно. А наступна його роль буде роль Ілона Маска. Ця шмакодявка тільки по геніям спеціалізується.
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04.09.2021 01:06 Ответить
Сидели и пердели .... так а толку *********** верить?
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03.09.2021 13:41 Ответить
Куме,ви не поверите,але я бачу чортiв в углу.
-Якого кольору?
-Зеленого.
-Мои красного,то мабуть до вас
Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 9082 Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 4372
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03.09.2021 13:44 Ответить
начиналось все с кучки еврейских наркоманов с безумными идеями, которые нашли себе еврейского папика.
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03.09.2021 14:00 Ответить
"Стив Джобс начинал свой путь в гараже из безумных идей" - да что ж ты такое несешь, дебил?! Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 2519 В гараже Возняк паял компьютеры, а Джобс занимался их сбытом и закупкой комплектующих! Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 5492
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03.09.2021 14:03 Ответить
Ну що тут поробиш--лохів і неучів,на жаль, в Україні більшість. Тому і живемо як на сцені 95 кварталу. Цинізм,брехня,хамство--це стиль шпанюків із підворотні.
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03.09.2021 14:10 Ответить
- дядя Бэня может не нужно вашу руку нам в задницу засовывать? это же больно.
- ничего терпи шпана наркоманская, я тебя еще презЕдентом заделаю.
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03.09.2021 14:12 Ответить
Больной чувак: как можно сравнивать лапти и теслу последней модели?!
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03.09.2021 14:34 Ответить
Совковые головы выбрали Голобородько из сериала. Старая технология.... Какая тут параллель с apple?
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03.09.2021 14:38 Ответить
сидели и ......генеееррировали....
Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 3719
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03.09.2021 15:05 Ответить
Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 6716
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04.09.2021 01:02 Ответить
--- Наймудріші. часів сивої давнини . рекомендували:
--- Людині НЕдалекій. примітивній найкраще--- МОВЧАТИ...але ж якби вона знала про це то НЕ була б придурком...
/Сааді /
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03.09.2021 15:22 Ответить
зрівняв себе убогого і Ждобса
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03.09.2021 15:23 Ответить
Я тільки одного не розумію. Показники по газу передаємо через сайт в особистий кабінет, все працює, а тьотя кожен місяць ходить по провулку, стукає у двері, щоб записати показники.
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03.09.2021 15:40 Ответить
Ага! Носиш пластиковий паспорт і аркуш А4 з місцем реєстрації! 😁 І так у зелені все через жопу!
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03.09.2021 16:49 Ответить
"Сидели в небольшом офисе и генерировали идеи" как отмыть побольше криминального расейского и бениного бабла на кинопроизводстве через офшоры! Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 8455 Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 5607
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03.09.2021 16:12 Ответить
Та ніде вони не сиділи. Не було коли. То гастролі, то репетиції. Але сидіти точно будуть. І то буде не офіс.
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03.09.2021 16:50 Ответить
Хто ж їх посадить?! Суди не ті.
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03.09.2021 23:21 Ответить
😊 У 1989-му році моя покійна бабця говорила, що союз не розпадеться, бо комуністи дуже сильні. Тоді розстріляли останнього засудженого до розстрілу воїна УПА. А у 1992-му році я вже складав військову присягу народу України. 😊 Минуло лише 3 роки.
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03.09.2021 23:42 Ответить
Я згоден, що в астралі все записано. І воздасться всім.
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04.09.2021 09:34 Ответить
Вот только Apple не имел "папочка Беня" и заработал (а не зализал) в тысячи раз больше, чем ты!
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03.09.2021 16:46 Ответить
Знову накурилось...
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03.09.2021 16:54 Ответить
дегенерат, дегенерировал дегенерировал и вьідегенериловал. Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 3821
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03.09.2021 17:19 Ответить
Карп перелукарпився на маленькі підперелукарпенята.
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04.09.2021 06:56 Ответить
Ну да, кому и кобыла невеста.
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03.09.2021 17:24 Ответить
Генитратор гавна на головы народу
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03.09.2021 17:44 Ответить
сидели зеленые дегенераты и генерировали на г+г идеи калломойского про галабородьку --- зебуины наелись идей на г+г аж из дупла задымило зеленым и проголосовали . теперь репу чухают . а зеленые все генерируют про 1 000 000 000 млрд зеленых деревьев возле университета президента за 7 000 000 000 млрд гривень и обещают и дальше генерировать . а вот как прожить пенсионерам на 3000грн или медсестре на 5000грн тут у зеленых генерирование закончилось тем что субсидии убрали наполовину и зимой будет катастрофа . потому что у миллионов долги за отопление еще прошлой зимой --- а они все генерируют
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03.09.2021 18:04 Ответить
судя по фотке генерировали идеи на открытом воздухе...шоб не задохнуться...
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03.09.2021 19:47 Ответить
ФБР в курсе, что зеленскому подгоняют чистейший кокакин? кто поставщик, нужно хлопнуть эту сеть, ато он на говно снюхается
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03.09.2021 19:52 Ответить
ви ж самі за це зе голосували
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03.09.2021 19:55 Ответить
Очень сильно сомневаюсь , что Стив Джопс разбирался в сортах кокаина , как Осел и Ко.
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03.09.2021 20:05 Ответить
Гєнєратор гєнєрірує геєнєрації.
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03.09.2021 20:06 Ответить
Потрібно його висунути на премію Шнобєля.
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03.09.2021 20:24 Ответить
Зате Стів Джобс не вмів грати пісюном на роялі.
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03.09.2021 20:30 Ответить
Сколько нужно ума, чтобы сгенерировать подобную идею ?Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 5739 Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 1041

Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 8291
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03.09.2021 20:58 Ответить
Плагиат,у зебуина даже на членограйство ума нет ...кто бы авторам этой сцены подсказал содрать с дурика в тридорога за воровство идеи... ФРИКИ батья... обратите внимание шо ролик выложили в 2008-ом году, ролик 2006-го года... а в ролике конферансье гыдуе подавать руку дрочунам(в конце ролика)...
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03.09.2021 21:31 Ответить
Freaking Brothers.!! - YouTube
https://www.youtube.com › wa...
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03.09.2021 21:33 Ответить
i навiть тут плагiат...от же ж недолуга шмаркля...

Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 4991
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03.09.2021 21:38 Ответить
Дык, говорится же , шо у него даже на это ума не хватает... Шо Вы от него хотели, три слова с трудом в предложение вяжет. Но предложения между собой получаются бессвязные...
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03.09.2021 21:45 Ответить
100 вiдсоткiв.
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03.09.2021 22:00 Ответить
Можете засунуть дію в зад. БЕЗ "вкладыша" с пропиской паспорт до одного места. Паспорт пластиковый, есть в дие. прописка БУМАЖНАЯ. И?
И не мешайте в вашу бочку с рыгоаналами, бандюками, даунами, крысами каломойши и прочим, прочим гуано Стива Джобса. ОН реализовал И железо и ПО. Он сделал бернд который знают во всех странах. Кто занет вашу команду? Через день зашквар.
Ну вот как можно было взять дебила юрченка в команду? украл ПИВО. Это куда? нет слов.
Вы победили благодаря мейдийности, сериалу дальнобойному, тем что свинорылый парашенко и его сектансткая-сатанинская команда уже достала. Вы получили доверие чуть меньше ющенка (жаль что не сдох). Каждый день вы его тратите. Сделайте уже что-то реальное, нужное для людей, а не для гомиков-пиарщиков
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03.09.2021 21:29 Ответить
Брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів.

Черговий приклад стався сьогодні в ефірі програми "Дебати" з Сергієм Руденко на Еспресо.TV. На щастя, сьогоднішню брехню було кому спростувати. Нардепка від фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе гостро відреагувала на брехливу заяву нардепа-"слуги" Павла Фролова щодо повного відновлення владою президента Володимира Зеленського зв'язків у різних сферах із Сполученими Штатами Америки. Вона, зокрема, довела, що Павло Фролов - типовий брехун (зокрема, тут, на сайті, в розділі "блоги"), і розповсюджував касапські побрехеньки щодо ставки минулої коаліції та Адміністрації Президанта на одного із кандидатів президентських виборів в США в 2016-му році. Відео та текст інфи - за ссиллю зверху.

Уривок звідти:
«...Нардеп-"слуга" заявив: "Так у 2019 році, в травні, була інавгурація (Зеленського- ред.). Це вже рік (минув - ред.). Ми відновили відносини (з США - ред.). Ми ж не Порошенко, який ставив на Клінтон".
У свою чергу, Климпуш-Цинцадзе наголосила, що Фролов "повторюєте пургу".
"Що ж Ви таке говорите? Що ж Ви повторюєте російську пургу на українському каналі? Просто російська пропаганда. Ви повторюєте те, що Ви хочете сказати світові, то Ви можете піти і свідчити в американському суді, якщо Ви про це знаєте. Пане, вчіть міжнародні відносини. Ну, робіть свою домашню роботу. Не народилася Земля з приходом Зеленського", - зауважила вона».
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03.09.2021 21:50 Ответить
далеко куцому до зайца.
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04.09.2021 04:05 Ответить
Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 9054
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04.09.2021 05:33 Ответить
Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 345
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04.09.2021 05:48 Ответить
И когда этот "генератор" "сгорит" к бениной матери!
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04.09.2021 06:53 Ответить
...пусть бы эти студенты приехали и попытались пожить в этом гребаном украинском цирке хотя бы полгода...квартальное брехло
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04.09.2021 08:23 Ответить
Гы-гы-гы-гы! Га-га-га! Оказывается они не только трансформаторы, а и генераторы.
А Дия ихняя подозрительная афера и может кончится бардаком и проблемами.
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04.09.2021 09:28 Ответить
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