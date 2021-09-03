Зеленский сравнил свою команду с Apple: Сидели в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые никто не верил

Президент Украины выступил перед студентами Стэнфордского университета. В своей речи он сравнил начало пути Стива Джобса с дорогой собственной команды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

Он напомнил, что Apple и в частности Стив Джобс начинал свой путь в гараже из безумных идей. Якобы никто не верил и говорил, что задуманное - невозможно. Здесь он сравнил себя и свою команду: когда-то и он сидел в небольшом офисе и генерировал идеи, в которые никто не верил. Теперь же эти идеи воплощаются в жизнь.

В качестве примера он показал свой айфон - творение гениального Джобса. Впоследствии рассказал о приложении Дія, которое на нем установлено, - достижение его команды и цифровизации Украины.

"Сегодня 26 миллионов украинцев могут онлайн в смартфоне оформить документы при рождении ребенка... получить разрешение на строительство, могут открыть бизнес за 7 - 15 минут, это быстрее, чем в большинстве стран мира. Украина стала первой страной в мире с цифровым паспортом", - подчеркнул президент.

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