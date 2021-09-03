Зеленский сравнил свою команду с Apple: Сидели в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые никто не верил
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины выступил перед студентами Стэнфордского университета. В своей речи он сравнил начало пути Стива Джобса с дорогой собственной команды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".
Он напомнил, что Apple и в частности Стив Джобс начинал свой путь в гараже из безумных идей. Якобы никто не верил и говорил, что задуманное - невозможно. Здесь он сравнил себя и свою команду: когда-то и он сидел в небольшом офисе и генерировал идеи, в которые никто не верил. Теперь же эти идеи воплощаются в жизнь.
В качестве примера он показал свой айфон - творение гениального Джобса. Впоследствии рассказал о приложении Дія, которое на нем установлено, - достижение его команды и цифровизации Украины.
"Сегодня 26 миллионов украинцев могут онлайн в смартфоне оформить документы при рождении ребенка... получить разрешение на строительство, могут открыть бизнес за 7 - 15 минут, это быстрее, чем в большинстве стран мира. Украина стала первой страной в мире с цифровым паспортом", - подчеркнул президент.
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https://defence-ua.com/people_and_company/zavod_generator_osvojiv_virobnitstvo_klistroniv_ua_kiu_43_dlja_kompleksiv_s_300-4664.html
https://www.youtube.com/watch?v=3TTweHm9DaY
-Якого кольору?
-Зеленого.
-Мои красного,то мабуть до вас
- ничего терпи шпана наркоманская, я тебя еще презЕдентом заделаю.
--- Людині НЕдалекій. примітивній найкраще--- МОВЧАТИ...але ж якби вона знала про це то НЕ була б придурком...
/Сааді /
https://www.youtube.com › wa...
И не мешайте в вашу бочку с рыгоаналами, бандюками, даунами, крысами каломойши и прочим, прочим гуано Стива Джобса. ОН реализовал И железо и ПО. Он сделал бернд который знают во всех странах. Кто занет вашу команду? Через день зашквар.
Ну вот как можно было взять дебила юрченка в команду? украл ПИВО. Это куда? нет слов.
Вы победили благодаря мейдийности, сериалу дальнобойному, тем что свинорылый парашенко и его сектансткая-сатанинская команда уже достала. Вы получили доверие чуть меньше ющенка (жаль что не сдох). Каждый день вы его тратите. Сделайте уже что-то реальное, нужное для людей, а не для гомиков-пиарщиков
Черговий приклад стався сьогодні в ефірі програми "Дебати" з Сергієм Руденко на Еспресо.TV. На щастя, сьогоднішню брехню було кому спростувати. Нардепка від фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе гостро відреагувала на брехливу заяву нардепа-"слуги" Павла Фролова щодо повного відновлення владою президента Володимира Зеленського зв'язків у різних сферах із Сполученими Штатами Америки. Вона, зокрема, довела, що Павло Фролов - типовий брехун (зокрема, тут, на сайті, в розділі "блоги"), і розповсюджував касапські побрехеньки щодо ставки минулої коаліції та Адміністрації Президанта на одного із кандидатів президентських виборів в США в 2016-му році. Відео та текст інфи - за ссиллю зверху.
Уривок звідти:
«...Нардеп-"слуга" заявив: "Так у 2019 році, в травні, була інавгурація (Зеленського- ред.). Це вже рік (минув - ред.). Ми відновили відносини (з США - ред.). Ми ж не Порошенко, який ставив на Клінтон".
У свою чергу, Климпуш-Цинцадзе наголосила, що Фролов "повторюєте пургу".
"Що ж Ви таке говорите? Що ж Ви повторюєте російську пургу на українському каналі? Просто російська пропаганда. Ви повторюєте те, що Ви хочете сказати світові, то Ви можете піти і свідчити в американському суді, якщо Ви про це знаєте. Пане, вчіть міжнародні відносини. Ну, робіть свою домашню роботу. Не народилася Земля з приходом Зеленського", - зауважила вона».
А Дия ихняя подозрительная афера и может кончится бардаком и проблемами.