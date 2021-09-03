367 миллионов долларов ждут победителя. Тысячи украинцев участвуют в тираже: у вас есть время до субботы. Реклама

"Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, когда выиграют невероятный лотерейный приз в $367 миллионов," – представитель спец-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.

Популярная межштатная американская лотерея Powerball разыграет огромный джекпот на сумму $367 миллионов (9.9 миллиардов гривен), тираж состоится в ночь с субботы на воскресенье.

Гражданам Украины не придется лететь в США, чтобы принять участие тираже знаменитой американской лотереи и побороться за шанс сорвать невероятный приз Powerball. Достаточно заполнить официальные лотерейные билеты на сайте theLotter.net, крупнейшем в мире сервисе по продаже лотерейных билетов онлайн.

"И знаете, что самое главное? Наши клиенты не просто играют в лотереи – они в них выигрывают!", - говорит представитель пресс-службы сайта theLotter Адриан Коореманс. "Многие участники из Украины выигрывали потрясающие лотерейные призы на сайте theLotter.net. Мы все еще ждем, когда появится первый победитель джекпота из Украины, но кто знает, возможно, это случится уже по результатам ближайшего тиража в эту субботу."

TheLotter предлагает украинцам шанс выиграть один из призов лотереи Powerball по минимальной цене за одно поле, меньше 5 долларов США.

Ближайший тираж, в котором будет разыграно 367 миллионов долларов, назначен на эту субботу, 4 сентября. Вы можете приобрести официальные лотерейные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.net

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: "Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более, чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов и сальвадорец, который выиграл $1 миллион.

Джекпот Powerball достиг $367 млн.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,22!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Вот как это работает

"Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях," – объясняет Коореманс. "Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами."

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:

"После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени," – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление.

Среди самых известных победителей на сайте - Наталия из Украины, которая угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов.

Следующий тираж

Масштабный лотерейный приз в $367 миллионов лотереи Powerball будет разыгран в ночь с субботы на воскресенье, и каждый может принять участие в этом тираже, с официальными билетами, которые можно купить на сайте theLotter.net. Продажа билетов на сайте будет осуществляться вплоть до одного часа до начала тиража.

Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные!

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