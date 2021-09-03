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Ткаченко о наполнении инфополя РФ ложью и манипулятивной информацией: Это спам для собственного зрителя, чтобы у него даже шанса не было думать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Ткаченко о наполнении инфополя РФ ложью и манипулятивной информацией: Это спам для собственного зрителя, чтобы у него даже шанса не было думать

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что наполнение информационного поля России ложью и манипулятивной информацией направлено на введение в заблуждение собственных граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Telegram.

"Наполнение информационного поля России ложью и манипулятивной информацией - этот контент только для собственного зрителя, собственного использования. Это просто спам, чтобы обычный россиянин никогда не имел даже шанса подумать, проанализировать, найти где правда, где полуправда, а где откровенная ложь", - написал Ткаченко.

В пример министр приводит информацию, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) якобы рассекретила данные о расстрелах мирных жителей "украинскими карателями" во время Второй мировой войны.

"Вроде бы группа бывших красноармейцев и гражданских жителей СССР, работавших на нацистов, совершала убийства людей в Орловской области. Но, если читать дальше агрессивного заголовке, который уже звучит как приговор, можно увидеть, что убивали жителей Орловской области - свои же русские. По крайней мере, 80% "отряда карателей", включая 3-х командиров - это жители Калужской области, Сибири, Иваново, окрестности Брянска. Только по двум сказано, что они где-то с Украины и еще два человека без указания происхождения. Этого было достаточно, чтобы преимущественно российскую группу коллаборационистов назвать "украинскими карателями". Как там говорил их лидер? "Кто обзывается, тот так и называется"?", - написал Ткаченко.

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По мнению министра, данный "информационный вброс" связан с находкой украинских исследователей под Одессой, которые на 6-м километре Овидиопольской дороги начали активно исследоваться спецобъект Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР.

"На его территории по разным оценкам в результате Большого террора в 1937-1939 годах были похоронены от 5 до 20 тыс. замученных и расстрелянных большевиками мирных граждан. Это преступление, доказательством которого являются не просто архивные материалы, а расстрельные ямы, заполненные телами невинных жертв. Украинцев. Одесситов. Это реальное массовое преступление, совершенное коммунистической тоталитарной системой, наследником которой является современная Россия. Очевидно, намерение Украины исследовать место массового захоронения и расстрелов резко противоречит планам "величия" и "хорошего Сталина", - добавил он.
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Топ комментарии
+9
Ткаченко о наполнении инфополя РФ ложью и манипулятивной информацией: Это спам для собственного зрителя, чтобы у него даже шанса не было думать - Цензор.НЕТ 5657
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03.09.2021 10:33
+8
Можно подумать ваш Т+Г вел и ведет себя по другому? Достойные соратники сливные бочки.

Ткаченко о наполнении инфополя РФ ложью и манипулятивной информацией: Это спам для собственного зрителя, чтобы у него даже шанса не было думать - Цензор.НЕТ 7606
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03.09.2021 10:32
+7
А выдумывать ,что Порох своего брата убил и это дебилам вещать -не днище,урод?
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03.09.2021 10:37
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Все знают что Раша СМИ это ублюдочная помойка....констатация факта! Ну и что? Плюсик типа ткаченко Зе уроду?
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03.09.2021 10:24 Ответить
шото путнє родив нарешті. а то все ляпав разом із тими ж рашкосмі в унісон.
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03.09.2021 10:51 Ответить
Можно подумать ваш Т+Г вел и ведет себя по другому? Достойные соратники сливные бочки.

Ткаченко о наполнении инфополя РФ ложью и манипулятивной информацией: Это спам для собственного зрителя, чтобы у него даже шанса не было думать - Цензор.НЕТ 7606
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03.09.2021 10:32 Ответить
В Украине уже четвертые сутки непрекращающийся бредовый ЗЕ-спам про беспрецедентно удачный визит в США для собственного потребителя.

Так что, если уж перенимаете опыт у кацапни, то молчите.

Или крестик снимите, или трусы наденьте.
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03.09.2021 10:33 Ответить
о, це щоб відчути повну силу брєда, треба послухати зе-блогера Бучко. там така сама паралельна зе-реальніст, як і у раша смі.
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03.09.2021 10:52 Ответить
Ткаченко о наполнении инфополя РФ ложью и манипулятивной информацией: Это спам для собственного зрителя, чтобы у него даже шанса не было думать - Цензор.НЕТ 5657
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03.09.2021 10:33 Ответить
кто бы говорил, дешеваяшавка коломойского
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03.09.2021 10:36 Ответить
Ну а кто нам мешает давать альтернативный канал инфы для думающих и не очень расисян? Каков был наш ответ на кучу фейков связанных с Украиной и украинцами и Афганистаном? За несколько суток сразу несколько забросов разнеслись с молниеносной скоростью, в том числе и с помощью некоторых наши горе-чиновников. А по "борьбе" с бендеровцами, так самый лучший ответ раскрытие архивов и раскопки, изучение и юридическая оценка репрессий и их жертв. А у нас некоторые "депутаты" мотаются в Минск перед Бульбофюрером кланяться, у которого сегодня собственный уютненький НКВД. Так кто нам виноват?
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03.09.2021 10:36 Ответить
они уже дали канал "дом" с тремя просмотрами и шмендель
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03.09.2021 10:38 Ответить
Воры государственного значения начали говорить правильные, патриотичные слова одновременно, как по команде.
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03.09.2021 10:37 Ответить
то він так каже, бо він мабуть зе-блогера Бучко не чув. там шикарна паралельна зе-реальість для консіліума в палаті 6.
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03.09.2021 10:54 Ответить
А выдумывать ,что Порох своего брата убил и это дебилам вещать -не днище,урод?
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03.09.2021 10:37 Ответить
то ти може ще зе-блогера Бучко не чув. там такі казочки на ніч!!! не хуже раша-унізаза **********
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03.09.2021 10:55 Ответить
Ткаченко должен был ЭТО!!! сказать сначала про Беларусь. Это умышленное навязывание образа врага населению от ...бульбофюрера. И публичное требование защиты этого населения от вымышленного врага. Сам Лука до такого не додумался, он просто колхозник. Все это методы Кремля, знатока истории семилетних войн.
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03.09.2021 10:38 Ответить
Ткаченко знає про що говорить. Г+Г тим самим займається.
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03.09.2021 10:59 Ответить
Ткаченко про наповнення інфополя РФ брехнею і маніпулятивною інформацією: Це спам для власного глядача, щоб у нього навіть шансу не було думати - Цензор.НЕТ 9866Ткаченко про наповнення інфополя РФ брехнею і маніпулятивною інформацією: Це спам для власного глядача, щоб у нього навіть шансу не було думати - Цензор.НЕТ 3261Ткаченко про наповнення інфополя РФ брехнею і маніпулятивною інформацією: Це спам для власного глядача, щоб у нього навіть шансу не було думати - Цензор.НЕТ 3605
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03.09.2021 11:26 Ответить
 
 