Киевский метрополитен в ночь на субботу будет работать на час дольше из-за проведения матча Украина-Франция

В ночь с 04 на 05 сентября, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Франции (начало игры в 21:45), работа метрополитена будет продлена на один час.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена" в пятницу, 3 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

"Возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за неудобства!", - сказано в сообщении.

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В КП "Киевский метрополитен" также призвали пассажиров соблюдать масочный режим.