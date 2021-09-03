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Киевский метрополитен в ночь на субботу будет работать на час дольше из-за проведения матча Украина-Франция

Новости Цензор.НЕТ Общество

Киевский метрополитен в ночь на субботу будет работать на час дольше из-за проведения матча Украина-Франция

В ночь с 04 на 05 сентября, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Франции (начало игры в 21:45), работа метрополитена будет продлена на один час.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена" в пятницу, 3 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

"Возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за неудобства!", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В киевском метро с начала года составили почти 2,5 тыс. протоколов на пассажиров без масок

В КП "Киевский метрополитен" также призвали пассажиров соблюдать масочный режим.
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Матч пройдёт под лозунгом "Як тебе нелюбити, Києве мій!" (для французів) Киевский метрополитен в ночь на субботу будет работать на час дольше из-за проведения матча Украина-Франция - Цензор.НЕТ 9410
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03.09.2021 10:25 Ответить
S'il vous plaît
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03.09.2021 10:54 Ответить
Их бин нихт ферштейн.
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03.09.2021 10:57 Ответить
Это в ночь на воскресенье. Исправьте.
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03.09.2021 10:32 Ответить
Если исправлять, то уж на "в канун локдауна" - такой заголовок будет боле притягивающим Киевский метрополитен в ночь на субботу будет работать на час дольше из-за проведения матча Украина-Франция - Цензор.НЕТ 554
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03.09.2021 10:34 Ответить
Ещё ж и бесчинства могут быть после понятно какого результата.
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03.09.2021 10:36 Ответить
Все уехали в Умань бесчинства праздновать.
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03.09.2021 10:37 Ответить
 
 