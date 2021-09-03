Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин
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Для Украины важен контакт с США на уровне президентов.
Об этом заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, говорится в материале Цензор.НЕТ.
"Что касается встречи, реальной ее интригой и единственным элементом, на который надо обращать внимание, был тет-а-тет Зеленского и Байдена, как они друг друга воспринимают, ведь остались отголоски от вопроса Хантера (сына Джо Байдена. - Ред.) и разговоров об импичменте. Как говорят в Одессе: "А осадок остался", - подчеркнул он.
По словам Климкина, у Байдена было желание узнать Зеленского.
"Вот привезли план-трансформацию, о котором в Украине не было слышно. Набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа. Мои американские друзья по этому поводу улыбались. Говорят: "Интересно-интересно", - добавил экс-министр иностранных дел.
"Но в любом случае для нас важен контакт с США на уровне президентов. Так как ставки и опасности в связи с Афганистаном, с тем, что Кремль пытается этим воспользоваться, растут. Также продолжается милитаризация Беларуси. Единственный, кто может сказать Путину остановиться, это именно Байден. Поэтому я считаю визит Зеленского в Америку интересным именно в вопросе встречи с американским коллегой. А все остальное - это политическая "бижутерия", - подытожил Климкин.
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Далеко не во всех штатах ганжубас легализован.
Так что свой план ЗЕ может сам и скурить между экскурсиями, пользуясь дипломатической неприкосновенностью.
Это гарантия обеспечения американским компаниям, которые будут продавать Украине товары в долг.
Взять и все поделить.
За словами джерел The New York Times, перед зустріччю Байден поставив перед собою завдання продемонструвати чітку прихильність суверенітету України і "рішення дозволити Зеленському стати другим європейським лідером, який відвідав Білий дім після інавгурації Байдена, стало потужним сигналом про те, що Україна залишається пріоритетом для адміністрації".
На думку ж аналітиків Atlantic Council Зеленський отримав від США нове зобов'язання сприяти зміцненню безпеки України. А для Байдена на тлі виходу з Афганістану зустріч стала шансом довести, що Сполучені Штати - хороший партнер.
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Приехал и начал загибать пальцы:"Хочу пирожное, жочу мороженое..."