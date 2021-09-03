РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5353 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
2 970 30
Байден (2386) Зеленский (16568) США (23215) Климкин (2351)

Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин

Для Украины важен контакт с США на уровне президентов.

Об этом заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Что касается встречи, реальной ее интригой и единственным элементом, на который надо обращать внимание, был тет-а-тет Зеленского и Байдена, как они друг друга воспринимают, ведь остались отголоски от вопроса Хантера (сына Джо Байдена. - Ред.) и разговоров об импичменте. Как говорят в Одессе: "А осадок остался", - подчеркнул он.

По словам Климкина, у Байдена было желание узнать Зеленского.

"Вот привезли план-трансформацию, о котором в Украине не было слышно. Набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа. Мои американские друзья по этому поводу улыбались. Говорят: "Интересно-интересно", - добавил экс-министр иностранных дел.

"Но в любом случае для нас важен контакт с США на уровне президентов. Так как ставки и опасности в связи с Афганистаном, с тем, что Кремль пытается этим воспользоваться, растут. Также продолжается милитаризация Беларуси. Единственный, кто может сказать Путину остановиться, это именно Байден. Поэтому я считаю визит Зеленского в Америку интересным именно в вопросе встречи с американским коллегой. А все остальное - это политическая "бижутерия", - подытожил Климкин.

Больше читайте в материале Цензор.НЕТ.

Также читайте: Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Накидали на вентилятор багато проєктів... здертих з серіальчика "Слуга народу".
показать весь комментарий
03.09.2021 10:39
+13
Черная зависть Преображенского к Шарикову. Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 4531 У него все так легко и просто...
Взять и все поделить.
показать весь комментарий
03.09.2021 10:44
+11
Зеленский привез в США план

Далеко не во всех штатах ганжубас легализован.
Так что свой план ЗЕ может сам и скурить между экскурсиями, пользуясь дипломатической неприкосновенностью.
показать весь комментарий
03.09.2021 10:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Накидали на вентилятор багато проєктів... здертих з серіальчика "Слуга народу".
показать весь комментарий
03.09.2021 10:39 Ответить
дуже влучно ви написали.
показать весь комментарий
03.09.2021 10:41 Ответить
Зеленский привез в США план

Далеко не во всех штатах ганжубас легализован.
Так что свой план ЗЕ может сам и скурить между экскурсиями, пользуясь дипломатической неприкосновенностью.
показать весь комментарий
03.09.2021 10:39 Ответить
Кто в курсе за что США три лярда дают? Просто так или с подвохом?
показать весь комментарий
03.09.2021 10:40 Ответить
Они их вобще не дают.
Это гарантия обеспечения американским компаниям, которые будут продавать Украине товары в долг.
показать весь комментарий
03.09.2021 10:41 Ответить
Как в Британии и Омане 🤣😂🤣
показать весь комментарий
03.09.2021 10:45 Ответить
Зеленскому подарили книгу о травме мозга
показать весь комментарий
03.09.2021 10:40 Ответить
троллинг 80 уровня
показать весь комментарий
03.09.2021 10:41 Ответить
Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 8313 Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 2931
показать весь комментарий
03.09.2021 10:42 Ответить
лучше бы ему " Винни-Пуха " подарили . там главный персонаж в связи с отсутствием мозга вполне обходился опилками в голове Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 9382
показать весь комментарий
03.09.2021 10:43 Ответить
это было бы слишком тонко, он бы не понял. А тут все четко: как лечить, куда примочки ставить....И главное описаны все симптомы!!!
показать весь комментарий
03.09.2021 10:51 Ответить
Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 9815

Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 766

Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 4732
показать весь комментарий
03.09.2021 10:51 Ответить
Климкин просто завидует . он не может как Зеля . собраться с друзьями в офисе - накуриться плана - и сгенерировать много разных идей Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 7660
показать весь комментарий
03.09.2021 10:41 Ответить
Черная зависть Преображенского к Шарикову. Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 4531 У него все так легко и просто...
Взять и все поделить.
показать весь комментарий
03.09.2021 10:44 Ответить
Зато Ленку покатал...
показать весь комментарий
03.09.2021 10:44 Ответить
І свого кунделя погуляв...
показать весь комментарий
03.09.2021 12:49 Ответить
Не человек красит место, а - наоборот. Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 9232
Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 7915
показать весь комментарий
03.09.2021 10:46 Ответить
Привіз дєтальний план розкатаной гуБєні.
показать весь комментарий
03.09.2021 10:46 Ответить
"Мечтать не вредно"(c)

Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 8682
показать весь комментарий
03.09.2021 10:47 Ответить
Привёз свои фантазии оторванные от реальности
показать весь комментарий
03.09.2021 10:50 Ответить
а водородный трубопровод в ес, а миллиард деревьев, а лунная программа, а...?
показать весь комментарий
03.09.2021 10:54 Ответить
в том что он набросал, я не сомневаюсь...
показать весь комментарий
03.09.2021 10:53 Ответить
Зеленский в США презентовал План трансформации Украины . -Коломойский, гражданин Израиля, желает трансформировать Украину в Палестину. Но Байдену хватает забот и с израильскими палестинцами. Других палестинцев ему не надо.
показать весь комментарий
03.09.2021 10:57 Ответить
Накарябав на коліні поки летів.
показать весь комментарий
03.09.2021 11:20 Ответить
Зеленський у Вашингтоні. Що пише американська преса

За словами джерел The New York Times, перед зустріччю Байден поставив перед собою завдання продемонструвати чітку прихильність суверенітету України і "рішення дозволити Зеленському стати другим європейським лідером, який відвідав Білий дім після інавгурації Байдена, стало потужним сигналом про те, що Україна залишається пріоритетом для адміністрації".
На думку ж аналітиків Atlantic Council Зеленський отримав від США нове зобов'язання сприяти зміцненню безпеки України. А для Байдена на тлі виходу з Афганістану зустріч стала шансом довести, що Сполучені Штати - хороший партнер.
показать весь комментарий
03.09.2021 11:21 Ответить
Хорошо сказал Климкин!
Физтех - рулит!
показать весь комментарий
03.09.2021 11:27 Ответить
Вовка в тридевятом царстве.
Приехал и начал загибать пальцы:"Хочу пирожное, жочу мороженое..."
показать весь комментарий
04.09.2021 06:39 Ответить
Зеленський привіз у США план трансформації України, накидали багато проєктів, на які немає фінансового обґрунтування та аналізу, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8763
показать весь комментарий
04.09.2021 06:49 Ответить
Зеленський привіз у США план трансформації України, накидали багато проєктів, на які немає фінансового обґрунтування та аналізу, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3787
показать весь комментарий
04.09.2021 11:43 Ответить
 
 