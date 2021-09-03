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Новости Политика Украины
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Венецианская комиссия (423) ВР (28734) Денисова (994) Конституция (2225) олигарх (1016)

Уполномоченный ВР по правам человека: законопроект об олигархах нарушает Конституцию, перед голосованием его необходимо направить в Венецианскую комиссию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Уполномоченный ВР по правам человека: законопроект об олигархах нарушает Конституцию, перед голосованием его необходимо направить в Венецианскую комиссию

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".

Об этом сообщает агентство "Интерфакс Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Результаты проведенного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют сделать вывод, что его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина", - говорится в письме.

В перечень таких норм указываются наделение президента и СНБО не предусмотренными Конституцией Украины полномочиями, ограничение прав человека в зависимости от имущественного положения, опосредованное введения цензуры в СМИ и тому подобное.

"На мой взгляд, с целью обеспечения соблюдения прав и свобод граждан и недопущения их нарушений при принятии данной законодательной инициативы необходимо перед рассмотрением во втором чтении направить его для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия)", - предлагает Денисова.

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Уполномоченный по правам человека отмечает, что принятие закона об олигархах в существующей редакции приведет к его рассмотрению в Конституционном суде. "В случае принятия этого законопроекту в редакции, принятой в первом чтении, я буду вынуждена в порядке ст.15 закона Украины "Об уполномоченном Верховной Рады по правам человека" внести в Конституционный суд Украины конституционное представление относительно решения вопроса о соответствии Конституции Украины (конституционности) такого закона", - отмечает она.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.
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Топ комментарии
+4
Денисова фигурант одного из уголовных дел в рамках дела "пленки судьи ОАСК Вовка"..
она уязвимая и зависимая от олигархов..
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03.09.2021 10:52
+3
Ооо!.. Денисова получила на лапу и открыла рот..
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03.09.2021 10:45
+3
Законопроект нарушает права одного олигарха.
Остальных олигархов - можно. Уполномоченный ВР по правам человека: законопроект об олигархах нарушает Конституцию, перед голосованием его необходимо направить в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 5397
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03.09.2021 10:48
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Ооо!.. Денисова получила на лапу и открыла рот..
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03.09.2021 10:45 Ответить
Я думаю она тут права -это шанс не дать зекретину попиариться,а потом вытереть законом свою дупу,как обычно
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03.09.2021 10:48 Ответить
Денисова фигурант одного из уголовных дел в рамках дела "пленки судьи ОАСК Вовка"..
она уязвимая и зависимая от олигархов..
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03.09.2021 10:52 Ответить
Закон про алігархов поставив на порядок денний їх вплив в Україні , який до цього замовчувався. Звісно з цього закону реальної користі... Але будемо сподіватися, що Дєд додавить Зєлю з цього питання.
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03.09.2021 11:11 Ответить
Там вона може бути лише в якості свідка. Криміналу в тих її діях нема. Максимум - неетична поведінка; але за таке в нас у відставку навіть не збираються (на відмінну від цивілізованого суспільства).
ЗІ: раптом що - я такий висновок для себе зробив, знайомлячись з "плівками Вовка". А за конкретику, в т.ч. стосовно Денисової - забув, соррі.
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03.09.2021 11:12 Ответить
нет.. там чистая коррупция и обмен услугами между Вовком и Денисовой в рамках уголовного дела по захвату власти.. расследуется НАБУ..
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03.09.2021 11:14 Ответить
Вскрылась очередная ахметовская консерва от ЮВТ!!!
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03.09.2021 10:47 Ответить
Бабця вже відкрито грає на користь Рижого. А фюлє - СПОНСОР!!!
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03.09.2021 11:20 Ответить
Законопроект нарушает права одного олигарха.
Остальных олигархов - можно. Уполномоченный ВР по правам человека: законопроект об олигархах нарушает Конституцию, перед голосованием его необходимо направить в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 5397
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03.09.2021 10:48 Ответить
А нинішнє пенсійне законодавство не порушує права 10 мільйонів пенсіонерів на гарантований Конституцією достатній життєвий рівень? Чи хвойда подібного порушення не бачить? А от права 15 людей...
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03.09.2021 11:23 Ответить
Это верно.
Вот раньше житуха у пенсионеров была...
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03.09.2021 11:25 Ответить
Погано жили. Але все рівно в 2,5 рази краще. Арифметичні викладки не потрібно ж приводити.?
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03.09.2021 11:32 Ответить
Як же ви дістали шлюхи продажні,а це козломорде щось про Ріфа казало земакакі,чи я щось пропустив?
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03.09.2021 10:58 Ответить
пропустив
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03.09.2021 11:08 Ответить
Олигархи нарушают Конституцию, именно их власть за 30 лет убила украинцев не меньше чем кацапы в голодомор.
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03.09.2021 11:05 Ответить
Хто там розказував, що "Дракон у нас не появится, ... невозможно установление авторитарного режима в Украине"???
Так ось же воно! Що потрібне ще підтвердження Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії)???
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03.09.2021 11:08 Ответить
За бандита ахмєтку переймається хвойда сєпарська.
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03.09.2021 11:52 Ответить
Так вони спеціально такий варіант брали, щоб його скасувала Венеціанська комісія.
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03.09.2021 12:23 Ответить
ХМ...Цікаво на Уповноваженого з прав людей шукають спеціально таких казкових людей?
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03.09.2021 13:57 Ответить
 
 