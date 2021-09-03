"Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен надеется, что после запуска "Северного потока-2" Россия не будет использовать газ как предмет шантажа, поскольку заинтересована в его продажах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом дипломат заявила в интервью журналу НВ.

В то же время она признала, что "Северный поток - 2" для Украины является "очень большой проблемой".

"Я это всегда знала и видела все это время, к тому же хорошо понимаю украинскую позицию. Но надо смотреть на реалии. Этот проект начался на частном уровне без немецких государственных средств, без гарантий, и сегодня он почти достроен", - констатировала Фельдгузен.

Комментируя риски запуска газопровода для Украины, она отметила, что в недавних американо-германских договоренностях "довольно четко написано, чего мы хотим достичь и как мы должны защитить Украину". Прежде всего речь идет о продлении действия предыдущего соглашения Нафтогаза с Газпромом на транзит газа через Украину еще на 10 лет, напомнила посол.

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Она также выразила надежду, что Россия не будет использовать топливо как средство шантажа, поскольку "Газпром" заинтересован продать свой газ".

"В Германии появляется все больше возобновляемой энергии. И наша цель — таки стать независимыми от этих старых энергий и их поставщиков. Я очень надеюсь, что мы найдем выход из этой ситуации еще до того, как произойдет что-то ужасное, и сможем поставить Россию в ситуацию выбора между удовлетворением своих экономических интересов вопреки политическим или их не удовлетворением. Но это будущее. Сегодня нам надо работать каждый день над тем, чтобы Украина стала производителем энергии, а не только транзитной страной", — добавила посол Германии в Украине.