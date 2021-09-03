РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5242 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
3 788 25
Германия (6025) Северный поток (1428) Фельдгузен (96)

"Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен надеется, что после запуска "Северного потока-2" Россия не будет использовать газ как предмет шантажа, поскольку заинтересована в его продажах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом дипломат заявила в интервью журналу НВ.

В то же время она признала, что "Северный поток - 2" для Украины является "очень большой проблемой".

"Я это всегда знала и видела все это время, к тому же хорошо понимаю украинскую позицию. Но надо смотреть на реалии. Этот проект начался на частном уровне без немецких государственных средств, без гарантий, и сегодня он почти достроен", - констатировала Фельдгузен.

Комментируя риски запуска газопровода для Украины, она отметила, что в недавних американо-германских договоренностях "довольно четко написано, чего мы хотим достичь и как мы должны защитить Украину". Прежде всего речь идет о продлении действия предыдущего соглашения Нафтогаза с Газпромом на транзит газа через Украину еще на 10 лет, напомнила посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, - Витренко

Она также выразила надежду, что Россия не будет использовать топливо как средство шантажа, поскольку "Газпром" заинтересован продать свой газ".

"В Германии появляется все больше возобновляемой энергии. И наша цель — таки стать независимыми от этих старых энергий и их поставщиков. Я очень надеюсь, что мы найдем выход из этой ситуации еще до того, как произойдет что-то ужасное, и сможем поставить Россию в ситуацию выбора между удовлетворением своих экономических интересов вопреки политическим или их не удовлетворением. Но это будущее. Сегодня нам надо работать каждый день над тем, чтобы Украина стала производителем энергии, а не только транзитной страной", — добавила посол Германии в Украине.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Крокодильи слёзы.
показать весь комментарий
03.09.2021 10:46
+10
***
говорила, говорила... и сама себе не верила (с)
показать весь комментарий
03.09.2021 10:49
+9
"до того, как произойдет что-то ужасное"(с). Ого! Громко сказано. Не просто плохое, значит, а даже ужасное предусматривается. Даже не знаю, что и сказать...
показать весь комментарий
03.09.2021 10:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крокодильи слёзы.
показать весь комментарий
03.09.2021 10:46 Ответить
Так СП-2 очень большой ништяк для ФРГ "Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7630
показать весь комментарий
03.09.2021 10:48 Ответить
Она права вот в чем: через 7-10 лет Московия будет просить чтобы у неё газ купили, - ведь ЕС к тому времени, как минимум, наполовину меньше будет покупать, - все переходят в ЕС на альтернативную энергетику, у каждой страны - четкий план в этом направлении.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:40 Ответить
***
говорила, говорила... и сама себе не верила (с)
показать весь комментарий
03.09.2021 10:49 Ответить
"Что-то ужасное"? "Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5745
показать весь комментарий
03.09.2021 10:49 Ответить
"до того, как произойдет что-то ужасное"(с). Ого! Громко сказано. Не просто плохое, значит, а даже ужасное предусматривается. Даже не знаю, что и сказать...
показать весь комментарий
03.09.2021 10:49 Ответить
"Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9601
показать весь комментарий
03.09.2021 10:50 Ответить
Газпром - это орудие в руках одного сумасшедшего, который готов за свои неадекватные хотелки положить десятки лярдов долларов и тысячи людей и вас наивных европейцев хватануть за горло. Сколько ещё немцы из себя непонятливых будут строить и вечно "надеяться" и "озаботились-потребовали-осудили"?
показать весь комментарий
03.09.2021 10:51 Ответить
Газпром это ничего личного, просто бизнес "Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9410
показать весь комментарий
03.09.2021 10:53 Ответить
на лицо узасные - добрые внутри... "Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5096
показать весь комментарий
03.09.2021 10:56 Ответить
Как барыги могут быть внутри добрыми? "Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8278
показать весь комментарий
03.09.2021 10:58 Ответить
Они уже используют газ для шантажа. Перестали продавать газ Европе, цены пошли вверх. Проснись, "Надежда"
показать весь комментарий
03.09.2021 10:59 Ответить
и немедленно расплакалась "Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 51
блин, это уже и не смешно. Меркель кричала шо введет Путину если задумает играться с газом - и пожалуйста - газ по 600 евро за тысячу киб. м., так что еще кто и кому ввел.... вопрос "Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 3866
показать весь комментарий
03.09.2021 11:01 Ответить
"В Германии появляется все больше возобновляемой энергии. И наша цель - таки стать независимыми от этих старых энергий и их поставщиков. При этом лоббируют интересы расеи везде Хотят быть главным хабом рос.газа в ЕС.
показать весь комментарий
03.09.2021 11:24 Ответить
"найдем выход из этой ситуации еще до того, как произойдет что-то ужасное, и сможем поставить Россию в ситуацию выбора между удовлетворением своих экономических интересов вопреки политическим или их не удовлетворением"(с)
Она УЖЕ знает что будет дальше.
показать весь комментарий
03.09.2021 11:27 Ответить
т е с РФ закулисные договора есть и их уже почти не скрывают.
показать весь комментарий
03.09.2021 11:27 Ответить
В будушем это огромная проблема и что то ужасное случится с хитро сделанными немцами
Какими надо быть тупыми чтобы не понять что перестанет газотранспортная система Украины функционировать, ФРГ полностью будет подконтрольна х-лу "Північний потік-2" - дуже велика проблема для України. Сподіваюся, ми зможемо поставити РФ перед вибором до того, як станеться щось жахливе, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8356
показать весь комментарий
03.09.2021 11:42 Ответить
Да-да, можно заключить новый пакт а-ля Молотова-Рибентроппа.
показать весь комментарий
03.09.2021 11:51 Ответить
Рассасисья уже поставила, вас
показать весь комментарий
03.09.2021 11:59 Ответить
Эту послицу там никто нахер не послал?
показать весь комментарий
03.09.2021 12:55 Ответить
Нужно сократить поставки зерна в Германию,пусть газ кушают, и проблемы разрешаться сами собой. А в Рашку запретить.И посмотреть
показать весь комментарий
03.09.2021 13:09 Ответить
Транспортировка газа для Германии -это новая инфраструктура ,что многого стоит.Поэтому на фоне не малых денег в бюджет,новых рабочих мест и огромного влияния в Европе на проблемы Украины им пох,а все их заявление - дешевые оправдания.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:11 Ответить
Россияне начали внутриклановые переговоры об отмене фактической монополии Газпрома на экспорт трубопроводного газа. Конкретно - обсуждается допуск Роснефти к поставкам газа через северные потоки, что позволит заполнять их на 100% - по 50% Роснефти и Газпрому.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:27 Ответить
 
 